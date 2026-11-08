Eisenkot: Signal gegen Eskalation mit dem Iran?

Die Ankündigung von Gadi Eisenkots Wahl kommt als Bedrohung des Iran für den israelischen Übergang. Sie identifiziert eine Alternative zu Benyamin Netanyahu und kann eine neue Eskalation politisch verteuern. Die geprüfte Chronologie zeigt jedoch eine Ankündigung nach dem Schabbat und eine Verschiebung des Mandats am Sonntag. Analyse der tatsächlichen Auswirkungen dieser Entscheidung, der Meinungsverschiedenheiten über den militärischen Notstand und der Befugnisse der scheidenden Regierung bis zur Einsetzung ihres Nachfolgers an der Spitze der israelischen Exekutive.

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Die Ankündigung von Gadi Eisenkots Entscheidung, die nächste israelische Regierung zu bilden, kann als politisches Signal gegen eine neue Eskalation mit dem Iran gelesen werden. Es macht eine Möglichkeit des Wechsels sichtbar, wenn Benyamin Netanyahu erneut die iranische Bedrohung anruft, um eine vereinte Regierung zu verteidigen. Aber sie entzieht dem scheidenden Ministerpräsidenten keine militärische Macht. Und die Chronologie verbietet es, die Veranstaltung als übereilten Termin während des Schabbats zu präsentieren: Isaac Herzog kündigte seine Absicht am Samstagabend nach seinem Ende an und hielt die formelle Übergabe des Mandats am Sonntag, den 8. November um 17 Uhr aufrecht.

Die Hypothese verdient es daher, in ihrer soliden Form untersucht zu werden: Indem der Präsident den nächsten Gesprächspartner öffentlich für die Mehrheitsbildung verantwortlich macht, reduziert er den politischen Raum, in dem ein Sicherheitsnotstand den Wechsel verschieben könnte? Die Antwort ist ja für die mögliche politische Wirkung, nicht für eine rechtliche Behinderung des Krieges. Was die persönliche Absicht des Präsidenten betrifft, so hat keine der überprüften Pressemitteilungen dies festgestellt.

Was wurde am Samstag angekündigt, was bleibt geplant Sonntag

Ausgangspunkt ist das Präsidialkommuniqué vom 5. November. Nach Konsultation der auf der nächsten Knesset vertretenen Formationen hatte Herzog am Wochenende einen weiteren Austausch angekündigt und angedeutet, dass er das Mandat am nächsten Sonntag anvertrauen wolle. Zwei Tage später veröffentlichte er den gewählten Namen. Die Zeremonie und der formelle Akt blieben im Sonntagskalender.

Das Dokument vom 7. November unterscheidet ausdrücklich die beiden Phasen: informieren Eisenkot von der Präsidentschaftsabsicht, dann empfangen ihn am nächsten Tag, um ihn mit der Bildung der Regierung zu betrauen. Diese Unterscheidung erklärt die Lücke zwischen Titeln, die sich bereits auf eine Bezeichnung beziehen, und einem Verfahren, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen war. Es allein zeigt keine außergewöhnliche Beschleunigung.

Die Pressemitteilung nennt auch einen unmittelbaren politischen Grund für die Wahl: 67 Abgeordnete empfahlen Eisenkot, verglichen mit 46 für Netanyahu, während eine Gruppe von sieben gewählten Vertretern niemanden empfahl. Er erwähnte ausführliche Gespräche mit Politikern und Treffen mit den beiden Rivalen. Er berichtet nicht über eine drohende militärische Bedrohung, die vor Sonntag eine Entscheidung auferlegt hat.

Das Shabbat-Argument ist daher nicht überzeugend. Eine Werbung nach der Schließung stellt keine religiöse Ausnahme dar, die auf eine Notsituation schließen würde. Um die Idee eines außergewöhnlichen Kalenders zu verteidigen, sollte festgelegt werden, dass eine für Sonntag geplante Etappe verschoben wurde und dann gezeigt wird, warum. Im Gegenteil, die konsultierten öffentlichen Dokumente belegen die weitere Erfüllung des Mandats.

Warum die iranische Hypothese nicht frei ist

Das Fehlen einer nachgewiesenen Änderung des Zeitplans macht den iranischen Kontext nicht zweitrangig. Einem politischen Übergang und einer militärischen Krise kann entgegengewirkt werden: Die Eröffnung einer neuen Konfrontation verändert die parlamentarischen Prioritäten, erhöht den Druck auf Einheit und kann die Aushandlung einer alternativen Koalition erschweren.

Dieser Mechanismus geht nicht davon aus, dass ein Sicherheitsalarm erstellt wird. Eine reale Bedrohung kann die gleichen politischen Auswirkungen haben wie eine instrumentelle Bedrohung. Genau aus diesem Grund ist es notwendig, zwischen der Einschätzung der Gefahr, die in der Verantwortung der Geheimdienst- und Verteidigungsinstitutionen liegt, und dem Gebrauch, den Politiker bei ihren Verhandlungen von dieser Gefahr machen, zu unterscheiden.

Netanyahu verteidigte eine vereinte Regierung, indem er dieses Projekt mit der nachhaltigen Beseitigung der iranischen nuklearen Bedrohung in Verbindung brachte. Eisenkot seinerseits hat eine andere Schwelle für die Übergangszeit festgelegt. Am 31. Oktober erklärte er, dass vor der Einsetzung einer neuen Regierung seine Unterstützung für militärische Operationen auf direkte und unmittelbare Bedrohungen beschränkt sei, die nicht zu erwarten seien.

Diese Meinungsverschiedenheit ist konkret. Es geht um die Rechtfertigung für eine Entscheidung jetzt, nicht nur über die prinzipielle Opposition zum Iran. Eine Operation, die notwendig ist, um einem bevorstehenden Angriff entgegenzuwirken, und eine Kampagne zur dauerhaften Veränderung des regionalen Gleichgewichts erfordern nicht das gleiche Maß an Dringlichkeit. Indem Eisenkot fordert, dass die Bedrohung nicht warten kann, fordert er die Umwandlung jeglicher strategischer Rivalität in eine Notwendigkeit, während des Übergangs zu handeln.

Eine neue politische Autorität, keine zweite Exekutive

Die Wahl von Eisenkot öffentlich zu machen, hat einen erkennbaren Effekt: Die Diskussionen betreffen nicht mehr nur die Aufrechterhaltung von Netanyahu, sondern die Verfassung einer anderen Regierung. Die Parteien wissen, wem der Präsident die erste Chance geben will, eine Mehrheit zu bilden. Ausländische Partner können auch zwischen der Regierung und dem Führer unterscheiden, der es nachfolgen kann.

Dies kann die politischen Kosten einer umstrittenen Militärinitiative erhöhen. Der scheidende Premierminister kann das Fehlen einer Alternative nicht länger als unbestreitbare Tatsache darstellen. Ein durch das Präsidialverfahren anerkannter Kandidat kann einen anderen Zeitplan festlegen, die geltend gemachte Dringlichkeit anfechten und verlangen, dass eine neu investierte Regierung dauerhafte Entscheidungen trifft.

Es wäre jedoch übertrieben zu folgern, dass Herzog damit ein Betriebsfenster geschlossen hat. Artikel 30 des Grundgesetzes über die Regierung organisiert die Kontinuität der Exekutive, bis ihre Nachfolgerin installiert ist. Die Aufgabe, eine Koalition zu bilden, gibt Eisenkot nicht das Kommando über die Armee, die Führung des Sicherheitskabinetts oder ein Veto gegen die Entscheidungen der scheidenden Regierung.

Artikel 40 regelt den Einsatz eines Krieges oder einer Militäroperation, die mit ziemlicher Sicherheit dazu führen könnte. Die Entscheidung liegt in der Verantwortung der Regierung, mit einer möglichen Delegation an das zuständige Ministerkomitee. Derselbe Artikel behält die übrigen Maßnahmen vor, die für die Verteidigung des Staates und die öffentliche Sicherheit erforderlich sind. Der Präsident ersetzt daher nicht die Regierung in der militärischen Entscheidungskette.

Das Hauptrisiko bleibt die Dauer des Übergangs

Die politische Wirkung der Ankündigung wird hauptsächlich von der Fähigkeit Eisenkos abhängen, eine Präsidentschaftspräferenz in eine Regierung umzuwandeln. Die während der Konsultationen gesammelten Empfehlungen stellen keinen Koalitionsvertrag dar. Eine Partei kann es vorziehen, das Mandat zu erhalten, während sie sich weigert, an ihrem Kabinett teilzunehmen, ihr Programm zu unterstützen oder für die für ihre Bildung erforderlichen Zugeständnisse zu stimmen.

Die Frist für diese Verhandlungen beträgt 28 Tage, mit einer möglichen Verlängerung des Präsidenten um bis zu 14 Tage. Mit anderen Worten, die Benennung eröffnet einen Zeitraum, in dem der politische Wettbewerb fortgesetzt wird, während die scheidende Exekutive das Kommando behält. Ein Kommuniqué beseitigt diese Koexistenz nicht.

Um das Risiko einer externen Krise, die den Übergang absorbiert, wirksam zu begrenzen, müssen wir daher die folgenden Maßnahmen in Betracht ziehen: das Bestehen einer Vereinbarung zwischen den Partnern, die Aufteilung der Verantwortlichkeiten, die gemeinsamen Sicherheitsrichtlinien und letztlich die Einrichtung der Regierung. Der entscheidende Schritt ist nicht das Schweigen des Präsidenten zur öffentlichen Ankündigung, sondern das eines Kandidaten, der zu einer investierten Exekutive ernannt wird.

Der Test wird auch militärisch und diplomatisch sein. Eine dokumentierte Warnung, überprüfbare Vorbereitungen, eine Änderung des Verteidigungssystems oder eine förmliche Entscheidung würden bei der Bewertung des iranischen Risikos mehr Gewicht haben als die Interpretation einer Stunde der Veröffentlichung. Andererseits beweist ein politischer Aufruf an die Union nicht, dass eine Operation beschlossen wurde.

Verringerung der Unsicherheit ohne Friedensversprechen

Die vertretbarste redaktionelle Hypothese ist daher die eines Signals der politischen Stabilisierung: Die schnelle Identifizierung des Kandidaten für die Aushandlung einer Mehrheit verhindert, dass die Unsicherheit über die Nachfolge insgesamt bleibt. In einem Kontext der Spannungen mit dem Iran zählt dieser Effekt. Es macht es weniger automatisch die Gleichung, dass jede neue Krise durch die Aufrechterhaltung des scheidenden Teams gelöst werden sollte.

Aber dieser Ankündigung die Macht zu geben, einen Krieg zu verhindern, würde über seine institutionellen Auswirkungen hinausgehen. Es gibt auch keine Möglichkeit, ein mögliches politisches Ergebnis in ein demonstriertes geheimes Motiv zu verwandeln. Die öffentliche Aufzeichnung zeigt ein Verfahren, das voranschreitet, eine Meinungsverschiedenheit über den militärischen Notfall und eine scheidende Regierung, die immer noch kompetent ist.

Die Unterscheidung ist wichtig, um die Region zu verstehen: Eisenkot kann eine während des Übergangs beschlossene Eskalation in Frage stellen, ohne ein versöhnlicher Führer gegenüber Teheran zu werden. Was sich sofort ändert, ist die Existenz einer offiziell identifizierten politischen Alternative. Was sich als nächstes ändern könnte, wenn es um die Macht geht, ist, wie man den Einsatz von Gewalt entscheidet, rechtfertigt und koordiniert. Dies ist noch nicht das Verschwinden dieser Option.

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