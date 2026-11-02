107 Akten an die Finanzstaatsanwaltschaft weitergeleitet: Yassine Jaber verhärtet die Steuererhebung

Yassine Jaber gibt die Übermittlung von 107 Fällen von Unternehmen und Institutionen an die Finanzstaatsanwaltschaft bekannt. In Ad Diyar vom 2. November 2026 unterschied der Minister unbezahlte Steuern von erhobenen und dann nicht zurückgegebenen Steuern. Sie befürwortet gezielte Sanktionen, aber auch Regularisierungsmöglichkeiten und vereinfachte Ansätze. Die zu erwartenden Beträge müssen nach der Überprüfung noch ermittelt werden. Elektronische Abrechnung und Datenabgleich gehören zu den angekündigten Mitteln zur Stärkung der Compliance.

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Das Finanzministerium leitete die Akten von 107 Unternehmen und Institutionen an die Finanzabteilung weiter, die ihren steuerlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen waren. In einem Interview, das von Ad Diyar am 2. November 2026 veröffentlicht wurde, gibt Yassine Jaber an, dass diese Empfehlungen Warnungen und Zahlungsanfragen folgten. Andere Dateien unterliegen der Überprüfung. Der Minister weigert sich jedoch, die erwarteten Beträge vor Abschluss der gerichtlichen Überprüfungen und Verfahren bekannt zu geben.

Diese Ankündigung befasst sich mit Fällen, die an die Gerichte verwiesen werden, nicht mit Verurteilungen. Auch die vorgezogene Zahl stellt nicht die Gesamtheit der Steuerstraftaten im Libanon dar. Jaber selbst betont dies im Interview: Er will die Ergebnisse seiner Aktion nicht allein an der Anzahl der Strafverfolgungen messen. Sein erklärtes Ziel bleibt es, spontanere Zahlungen zu erhalten, ohne dass ein Verfahren gegen jedes Unternehmen eingeleitet werden muss.

Die erhobene Mehrwertsteuer stellt keine Einnahmen eines Unternehmens dar

Der Minister identifiziert zwei Situationen. Der erste betrifft die Nichtzahlung der Einkommensteuer. In diesem Fall muss das Unternehmen eine Abgabe zahlen, die auf der Grundlage der Ergebnisse seiner Tätigkeit berechnet wird. Die zweite betrifft die Mehrwertsteuer, die von Verbrauchern erhoben, aber nicht an das Finanzministerium gezahlt wird. Jaber beschrieb diese letzte Situation als ernster.

Nach seinen Erläuterungen ist die für Rechnung des Staates erhobene Mehrwertsteuer nicht Teil der Eigenmittel des Unternehmens. Es ist auch kein Einkommen, das ihm frei zur Verfügung steht. Der Steuerzahler behält dann einen bereits vom Verbraucher abgezogenen Betrag ein, während er sich den öffentlichen Einnahmen anschließen musste.

Forderungen, die noch genau ermittelt werden müssen

Die Anzahl der Dateien sollte nicht mit einer Schätzung der Einnahmen aus der Einziehung verwechselt werden. Auf die Frage nach den Beträgen und ihren Auswirkungen auf die öffentlichen Einnahmen bleibt Yassine Jaber vorsichtig. « Wir werden keine Zahl bekannt geben, bis sie endgültig ist », sagt er.

Der Minister erklärte, dass die Beträge nach Audits und Gerichtsverfahren festgelegt werden müssen. Seiner Ansicht nach könnte die Ankündigung einer Schätzung zu früh Unternehmen schaden oder unrealistische Erwartungen wecken. Er behauptet, dass sich die Akten auf tatsächlich fällige Beträge beziehen, ohne eine sofort vom Finanzministerium verfügbare Summe zu veröffentlichen.

Gerechtigkeit als letztes Mittel

Der Entschlossenheitsdiskurs wird von der Möglichkeit der Regularisierung begleitet. Jaber behauptet, dass die gerichtliche Überweisung ein letzter Ausweg ist, nicht der erste administrative Schritt. Sie weist darauf hin, dass sie Entscheidungen getroffen hat, um Steuerstrafen zu adressieren und zu reduzieren, um die institutionelle Einhaltung zu erleichtern.

Der Minister beabsichtigt, diejenigen, die mit echten Schwierigkeiten konfrontiert sind, von denen zu unterscheiden, die bewusst versuchen, sich der Zahlung zu entziehen. Diese Unterscheidung ist in ihren Argumenten wichtig. Er stellt nicht jede Verzögerung als Beweis für einen Betrugswillen dar und lehnt es ab, dass wirtschaftliche Schwierigkeiten alle Situationen rechtfertigen.

Vereinfachen Sie Ansätze, um Compliance zu erweitern

Jaber beschreibt zwei komplementäre Arbeitslinien. Erstens soll die Einhaltung vereinfacht werden. Das Ministerium arbeitet insbesondere an der elektronischen Rechnungsstellung, um den Verkauf automatisch zu dokumentieren; Es ist ein Projekt, kein angekündigter weit verbreiteter Einsatz. Er nannte die Reduzierung der Verfahren, die Ausweitung der elektronischen Dienstleistungen und Rückgaben sowie die Reinigung des Steuerregisters. Insbesondere soll es sich mit der Präsenz fiktiver oder inaktiver Unternehmen befassen.

Der Minister verwies auch auf schnellere und einfachere Ansätze für Steuerzahler, die ihren Verpflichtungen nachkommen. Er hoffte, dass eine solche Einhaltung einen konkreten Vorteil bringen würde, anstatt eine administrative Anforderung ohne sichtbares Gegenstück zu bleiben.

Die zweite konzentriert sich auf eine gezieltere Überwachung. Jaber kontrastiert einen risikobasierten Ansatz für Zufallskontrollen. Es beschreibt eine Vergleichsarbeit zwischen Rückgaben an die Steuerverwaltung und Daten aus Zoll, Grundbuch und anderen Quellen.

Die Kosten des informellen übersteigt die Einnahmen verloren

Yassine Jaber stellt die Erholung in ein größeres Problem: den Ort der Aktivitäten, die außerhalb des organisierten Systems bleiben. Ihm zufolge berauben sie das Finanzministerium der Einnahmen, bestrafen aber auch diejenigen, die dort arbeiten. Er erwähnte insbesondere den Mangel an sozialem Schutz.

Jaber erkennt an, dass nicht alle nicht registrierten Institutionen notwendigerweise einem vorsätzlichen Betrugswunsch unterliegen. Einige sind der Meinung, dass die Beschränkungen des Eintritts in die organisierte Wirtschaft die Vorteile überwiegen, die sie daraus ziehen könnten. Seine Antwort ist, die Aufzeichnung zugänglicher zu machen und gleichzeitig die Kosten zu erhöhen, sie aus dem System herauszuhalten.

Fairerer Wettbewerb für zahlende Unternehmen

Jaber stellt fest, dass konforme Steuerzahler eine doppelte Belastung tragen, wenn andere der Abgabe entkommen. Sie zahlen ihre Steuern, stehen aber auch Wettbewerbern gegenüber, die billiger verkaufen können, weil sie nicht die gleichen Verpflichtungen zahlen. Die Rückforderung wird daher als eine Frage des Wettbewerbs und nicht nur der öffentlichen Einnahmen dargestellt.

Der Minister fügt hinzu, dass jedes Buch, das von säumigen Steuerzahlern zurückgewonnen wird, vermeiden kann, von denen, die bereits zahlen, mehr zu verlangen. Diese Argumentation ist jedoch keine Ankündigung einer Steuersenkung.

Um den genannten privaten Sektor zu unterstützen, hebt Jaber drei Bedingungen hervor: einen fairen Markt, eine schnelle und klare Verwaltung und eine effektive Anerkennung der Compliance. Sie ist der Ansicht, dass sich die Unterstützung von Unternehmen nicht auf Ausnahmen beschränken sollte. Die Vereinfachung der Verfahren und die Bekämpfung des irregulären Wettbewerbs sind daher von zentraler Bedeutung für ihre Reaktion.

Schließlich will sie die Verbindung zwischen den Verträgen mit dem Staat und der Regelmäßigkeit der Steuern stärken. Vor diesem Hintergrund muss ein Dokument, das die gute Situation des Steuerzahlers bescheinigt, zu einem Vorteil im Wettbewerb um das öffentliche Auftragswesen werden.

Quellen

Ad Diyar, 2. November 2026, Seite 3.

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