Keisha Lance Bottoms gewann laut AP den Posten des Gouverneurs von Georgien. Der ehemalige Bürgermeister von Atlanta schlug Rick Jackson und wurde der erste Demokrat, der seit 1998 in dieses Amt gewählt wurde. Die Agentur gibt ihren Sieg Mittwoch um 0224 UTC bekannt. Das Gouvernement wechselte die Seiten, ohne die Mehrheiten im Kongress zu bestimmen.

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Demokratische Keisha Lance Bottoms gewinnt die Wahl als Gouverneur von Georgien, nach der Associated Press. Die Agentur schrieb ihren Sieg am 3. November 2026 um 2124 Eastern Time, am 4. November um 0224 UTC und 0424 Beirut zu.

Bottoms schlägt Republikaner Rick JacksonDies ist der erste demokratische Sieg in diesem Amt seit 1998. Sie wird die Nachfolge des Republikaners Brian Kemp antreten, der sich nicht für eine dritte Amtszeit bewerben konnte. Das Gouvernement wechselt daher die Seiten.

Eine Premiere für den Staat

Der ehemalige Bürgermeister von Atlanta wird die erste schwarze Frau gewählt Gouverneur von Georgia, betontder PA-BerichtSie ist auch die erste ehemalige Bürgermeisterin von Atlanta, die zum Staatsoberhaupt gewählt wurde.

Bottoms arbeitete in Joe Bidens Verwaltung. Sein Gegner Rick Jackson ist ein Gesundheitsunternehmer, der sein persönliches Vermögen der Kampagne gewidmet hat.

Eine Umstellung auf staatlicher Ebene

Dieser Sieg betrifft die Exekutive Georgiens. Es ist getrennt von der Senatswahl und bestimmt nicht die Mehrheit im Kongress oder die Zusammensetzung der beiden Kammern der Staatsversammlung.

Die Zuweisung der PA basiert auf ihrer Wahlanalyse und ersetzt nicht die offizielle Bestätigung der Ergebnisse. Hier werden keine endgültigen Gesamtstimmen oder eine endgültige Marge präsentiert.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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