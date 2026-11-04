Um zwei Uhr UTC verteilte AP sechs Stimmen in Colorado, New Mexico, Wyoming und New York. Drei Senatoren und drei Gouverneure werden gewählt oder wiedergewählt. Diese Positionen bleiben in ihrem politischen Lager. Die Zählung geht weiter und diese Ankündigungen bestimmen keine nationale Mehrheit in beiden Kammern.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Associated Press zugeteilt sechs Stimmen an den Senat und Gouverneur Büros am 3. November 2026, um 21 Uhr Ostzeit, am 4. November um 2 UTC und 4 Uhr morgens in Beirut. Sie betreffen Colorado, New Mexico, Wyoming und New York. Die sechs Positionen bleiben im selben politischen Lager.

Drei Senatssitze

Colorado, der DemokratJohn Hickenlooper wiedergewähltvor dem Republikaner Mark Baisley. Der ehemalige Gouverneur erhielt eine zweite Amtszeit im Bundessenat.

In New Mexico, der DemokratBen Luján auch wiedergewähltGegen Republikaner Larry E. Marker. Er ist seit seiner ersten Wahl im Jahr 2020 im Senat tätig.

In Wyoming, dem RepublikanerHarriet Hageman gewinnt die Wahlgegen den Demokraten James Byrd. Sie wird die Nachfolge von Cynthia Lummis antreten, ebenfalls eine Republikanerin, die sich selbst nicht vertreten hat.

Drei Gouverneure gewählt oder wiedergewählt

Colorado, der DemokratPhil Weiser schlägt Republikaner Victor Marx. – Der Generalstaatsanwalt wird die Nachfolge des Demokraten Jared Polis antreten, der die Grenze der Anzahl der genehmigten Mandate erreicht hat.

In Wyoming, dem RepublikanerEric Barlow gewinnt den Demokraten Kenneth CasnerEr wird den Republikaner Mark Gordon ersetzen, der ebenfalls daran gehindert wurde, eine neue Amtszeit zu suchen.

In New York ist der DemokratKathy Hochul wiedergewähltder Republikaner Bruce A. Blakeman. Sie hatte den Posten 2021 übernommen und 2022 eine volle erste Amtszeit gewonnen.

Rennergebnisse, keine nationale Mehrheit

Diese Ankündigungen betreffen sechs spezifische Wahlen. Sie lassen keine Mehrheit im Senat oder im Repräsentantenhaus zu. Gouverneure sind keine Sitze im Kongress.

Die Verantwortlichkeiten der PA basieren auf ihrer Wahlanalyse und ersetzen nicht die offizielle Bestätigung der Ergebnisse. Die Zählung geht an anderer Stelle weiter; Es wird hier keine endgültige nationale Gesamtsumme angezeigt.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews