Midterms: Donalds in Florida gewählt, neue Ergebnisse und Reaktionen

Byron Donalds wurde Floridas erster schwarzer Gouverneur, nach AP. Die Agentur schreibt Siege auch Pia Dandiya, Andy Barr und Ned Lamont zu. Roy Cooper meldet Anerkennung des Ergebnisses durch seinen Gegner. In New York fordert Zohran Mamdani die Demokraten auf, ihre Handlungsfähigkeit nach der Wahl unter Beweis zu stellen.

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Artikel vom 4. November 2026 hielt um 0221 UTC, um 0421 Stunden in Beirut und 2121 Stunden am Dienstag an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Der Republikaner Byron Donalds gewinnt die Wahl als Gouverneur von Florida, so die Associated Press. Die Agentur schreibt auch neue Rennen Pia Dandiya, Andy Barr und Ned Lamont zu, während die Reaktionen zunehmen.

Florida: Donalds Gouverneur, Dandiya im Haus

AP kündigt Sieg für Byron Donalds angegen den Demokraten David Jolly bei 0209 UTC, 909 Eastern Time. Er wird der erste schwarze Gouverneur des Staates werden. Der Bundesvertreter, ein Verbündeter von Donald Trump, wird die Nachfolge des Republikaners Ron DeSantis antreten, der die Grenze der Anzahl der autorisierten Mandate erreicht hat. Der Posten bleibt republikanisch.

Bei 0211 UTC weist AP dieDer 22. Bezirk von Florida nach Pia DandiyaGegenüber dem Republikaner Casey Askar. Der ehemalige Schulleiter gewann in einem neu gestalteten Wahlkreis, der von der Agentur als pro-republikanisch beschrieben wurde. Der Bericht qualifiziert diesen Sieg nicht als Umstieg; Dieser Punkt zählt ihn daher nicht als solchen.

Kentucky: Barr folgt McConnell

Der RepublikanerAndy Barr wird in den Senat gewählt, gemäß der PA-Zuweisung bei 0216 UTC. Er besiegte den Demokraten Charles Booker und folgte dem Republikaner Mitch McConnell. Der Sitz bleibt im selben Lager.

Connecticut: dritte Amtszeit für Lamont

Der DemokratNed Lamont wiedergewählter Gouverneurgegen den Republikaner Ryan Fazio. Der Aufruf für AP erfolgte um 0217 UTC. Lamont erhielt eine dritte Amtszeit als Staatsoberhaupt.

Cooper und Mamdani reagieren

In einem Bulletin veröffentlicht bei 0210 UTC,AP berichtet Roy Coopers Aussagennach ihrem senatorischen Sieg in North Carolina. Der Demokrat sagte, dass er mit Michael Whatley sprach und sagte, dass sein Gegner das Ergebnis erkannte. Er verspricht, seinen Staat unabhängig zu vertreten.

In New York,Zohran Mamdani fordert Demokraten auf, ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellenWährend einer Wahlnacht in Manhattan. Der Bürgermeister sprach während der Ankündigung des Sieges von Kathy Hochul, laut dem PA-Bulletin, das bei 0221 UTC veröffentlicht wurde. Diese zeitpläne beziehen sich auf die veröffentlichung von reaktionen durch die agentur, nicht unbedingt ihre aussprachezeit.

Diese Ergebnisse betreffen getrennte Wahlen und bestimmen keine nationale Mehrheit. PA-Zuteilungen ersetzen nicht die offizielle Zertifizierung der Ergebnisse; Hier werden keine endgültigen Gesamtsitze oder Stimmen angezeigt.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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