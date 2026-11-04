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Die Demokraten gewannen den amerikanischen Senat, nach der Associated Press. Das Repräsentantenhaus blieb ohne Mehrheit, die von AP während unserer letzten Überprüfung zugewiesen wurde. Donald Trump wiederholt einen persönlichen Rückschlag, während demokratische Führer eine Stimme für Veränderungen fordern. Diese Überprüfung schließt unsere Direkte zu den Zwischenwahlen vom 3. November 2026 ab.

Review of November 4. Zählungen und Grafiken bei 0555 UTC, 0755 in Beirut. Status der Zimmer erneut überprüft 0559 UTC. Die journalistischen Befugnisse der PA stellen keine offizielle Zertifizierung dar.

Senat umschalten, Haus zu bleiben offen in AP Zählung

Die PA-Tabelle listet 52 Sitze für den Demokratischen Block, 41 für die Republikaner und sieben, die noch nicht dem Senat zugewiesen sind. Die erste Zahl umfasst die beiden Unabhängigen im Zusammenhang mit den Demokraten. Es enthält auch, wie die Republikaner insgesamt, die Mandate, die in diesem Jahr nicht erneuert wurden: 34 im demokratischen Block und 31 in den Republikanern. Daher sollten « 52 Sitze » nicht als 52 neue Siege bei der Wahl am Dienstag gelesen werden.

Die 100 Sitze im Senat, einschließlich nicht erneuerter Sitze. Quelle: AP; Libnanews Infografik.

Im Repräsentantenhaus verteilt AP 205 Sitze an Demokraten und 123 Sitze an Republikaner; 107 bleiben offen. Die Mehrheitsschwelle beträgt 218 von 435. Diese Zahlen beschreiben den Fortschritt der Zuweisungen, nicht Prozentsätze der Stimmen. Unsere Bilanz verwandelt keinen Vorschuss oder die Addition von Teilergebnissen in eine Ankündigung der Kontrolle dieser Kammer.

Die 435 Sitze im Saal. Grau steht für Rassen, die nicht von AP zur Umfragezeit vergeben wurden. Quelle: AP; Libnanews Infografik.

Trump verweigert persönliche Niederlage

Auf Fox News weigert sich Donald Trump, die Wahlnacht als persönliche Niederlage darzustellen, so das Interview der Times of Israel.

Der Präsident gibt auch zu, dass die Benzinpreise im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran gewogen haben. Laut Fox’ Kommentaren aus der Times of Israel glaubt er, dass die Wähler seine iranische Politik billigen, aber nicht die unmittelbaren Kosten an der Pumpe tragen wollten. Er war überrascht von der Größe der republikanischen Verluste.

Seine Reaktion beinhaltet auch eine Eröffnung: In einem von Reuters berichteten Interview mit der New York Times sagt Trump, er sei bereit, die Ergebnisse zu akzeptieren und mit den Demokraten zusammenzuarbeiten. Es gibt keine Einigung über ein Programm. Die Verhandlungen mit dem künftigen Kongress stehen noch aus.

Schumer und Gillibrand begrüßen das Ergebnis, räumt Collins ein

Chuck Schummer, Führer der Senatsdemokraten, begrüßt eine Abstimmung für den Wandel und verspricht den Amerikanern Erleichterung. Kirsten Gillibrand, der das Senatskomitee für demokratische Kampagne leitet, hält das Ausmaß des Sieges für übertroffen seine Erwartungen.

Unter den Republikanern räumte Senatorin Susan Collins ihre Niederlage gegen den Demokraten Troy Jackson in Maine ein. Allerdings hatte AP dieses Rennen während unserer Umfrage noch nicht zugeschrieben: Eine Konzession und eine Ankündigung des Gewinners durch eine Agentur bleiben zwei getrennte Informationen.

Iowa und Kansas Rock, Michigan ist nicht zugeordnet

Zwei Ergebnisse fassen die Erweiterung der Demokratischen Karte im Senat zusammen: Josh Turek schlug Ashley Hinson in Iowa; Adam Hamilton schlug Roger Marshall in Kansas, nach AP. Die Demokraten gewannen auch in Texas mit James Talarico, in South Carolina mit Annie Andrews, in Ohio mit Sherrod Brown und in North Carolina mit Roy Cooper.

In Michigan zeigt die Tabelle d’AP immer noch einen demokratischen Fortschritt, ohne die Zuordnung des Senatsrennens zum Zeitpunkt der Kontrolle. Wir geben also keinen Abdul El-Sayed-Sieger gegen Mike Rogers bekannt.

Israel und Iran: Keine offiziell verifizierte Reaktion auf die Ergebnisse

Um 0555 UTC, 0755 Stunden in Beirut, konnte keine offizielle israelische oder iranische Antwort auf die Ergebnisse von unseren Redakteuren in den konsultierten Quellen verifiziert werden. Vorwahlerklärungen oder Aussagen zu anderen Ereignissen werden hier nicht als Reaktionen auf diese Wahlnacht präsentiert. Dies erlaubt nicht zu behaupten, dass diese Regierungen keine Erklärungen abgegeben haben.

Eine neue Machtbeziehung in Washington

Die Kontrolle des Senats gibt den Demokraten einen wichtigen institutionellen Hebel: Diese Kammer prüft die Ernennungen des Präsidenten und kann sie genehmigen oder ablehnen. Der Kongress übt auch Untersuchungsbefugnisse aus und interveniert auf Militärkredite. Dies sind Kontrollmittel, nicht die automatische Ankündigung einer Änderung der Außenpolitik oder einer bestimmten Entscheidung über den Iran und Israel.

Dies schließt unsere direkte auf amerikanische midterms. Vielen Dank, dass Sie ihm mit Libnanews gefolgt sind. Die Zählung geht weiter und die hier genannten Ergebnisse sind noch nicht zertifiziert.

Quellen und Referenzwerte

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