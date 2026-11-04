Faktencheck: Trump sprach nicht über Todesfälle im Lincoln Memorial Basin

Das Video von Protect Our Care ist irreführend: Trumps « drei Todesfälle pro Woche » handeln von Verbrechen in Washington, nicht im Lincoln Memorial-Becken.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein von Protect Our Care veröffentlichtes Video zeigt Donald Trump mit den Worten, dass jede Woche drei Menschen im Lincoln Memorial-Becken starben. Diese Darstellung ist irreführend. In der vollständigen Passage seiner Rede vom 2. November 2026 spricht der amerikanische Präsident über Verbrechen in Washington. Der Ort, an dem er sprach, wurde mit dem Thema seiner Aussage verwechselt.

Was das geteilte Video zeigt

In derReel Facebook von Protect Our CareDonald Trump erscheint vor dem Lincoln Memorial Becken, mit einer weißen « USA » Kappe. Der eingelegte Text besagt, dass er sich auf drei wöchentliche Todesfälle in diesem Becken bezieht. Die Bildunterschrift, die die Veröffentlichung begleitet, besagt: « Das ist tatsächlich falsch », das heißt, « Das ist tatsächlich falsch ».

Die Prüfung erstreckt sich auf diese spezifische Zuweisung. Das Bild erlaubt es uns, die Sprache zu verorten, aber es reicht nicht aus, festzustellen, auf welche Todesfälle sich der Sprecher bezieht. Um dies zu bestimmen, müssen Sie die Passage vor dem Satz und die folgende finden.

In der vollständigen Rede sprechen wir über Washington

DieWeißes Haus veröffentlichte eine Seite, die dieser Intervention gewidmet istvom 2. November 2026. Dievollständige Abschrift von Factba.se, ausgestrahlt von Roll Call, ermöglicht es, den satz in seine sequenz zu setzen.

Im Zeitsegment von 17 min 07 s bis 17 min 37 s von Factba.se stellt Trump zunächst fest, dass die Kriminalität gesunken ist, und präsentiert Washington dann als eine Stadt, die sicher geworden ist. Unmittelbar nach dieser Einschätzung erklärt er: « Wir haben im Durchschnitt drei Menschen pro Woche durch den Tod verloren », d.h. dass im Durchschnitt jede Woche drei Menschen starben. Er dankte dann der Nationalgarde und dem Militär. Die nächste Passage befasst sich mit der Entfernung von Kriminellen aus der Hauptstadt.

Das Becken wird daher nicht als Ort dieser Todesfälle in dieser Passage bezeichnet. Die Sätze, die den Auszug einrahmen, beziehen sich auf die Sicherheit in der Stadt. Die hier zitierten zeitpläne sind die der transkription, nicht der marker, die im videoplayer des weißen hauses überprüft wurden.

Ein Bericht vor Ort bestätigt diesen Kontext

Dieser Kontext wird auch durch eine zeitgenössische Sprachquelle dokumentiert. In seinerpressebericht vom 2. November um 14:20 Uhr Washingtoner ZeitKorrespondent Gerren Keith Gaynor berichtet, dass Trump sich auf drei wöchentliche Todesfälle « im Distrikt », also im District of Columbia, bezog. Er verbindet diese Aussage mit seinen Bemerkungen über Kriminelle und seine Aktion gegen Kriminalität.

Dieses Zeugnis des vorliegenden Journalisten stimmt mit dem Transkript überein. Er beschreibt keine Aussagen über Menschen, die im Reflecting Pool ertrinken.

Kriminalitätszahlen bleiben ein separates Thema

Bei der Wiederherstellung des Gegenstands der Erklärung geht es nicht darum, die von Donald Trump vorgelegte numerische Bilanz zu validieren. In derselben Passage erwähnte er einen Rückgang der Kriminalität von bis zu 90-91%, ohne den Zeitraum des Vergleichs anzugeben.

Diemetropolitan Police Statistics Department konsultiert am 3. November 2026seit Jahresbeginn mit dem entsprechenden Zeitraum 2025 verglichen. Es gab 86 Morde im Vergleich zu 116, eine 26% Rückgang. Die Gesamtzahl der folgenden Straftaten sank um 11%, während die Kategorie der Gewaltverbrechen um 12% zunahm. Dieser Jahresvergleich entspricht daher nicht einem allgemeinen Rückgang von 90-91%.

Die Polizeitabelle zeigt auch 187 Tötungsdelikte für alle 2024 und 127 für 2025, etwa 3,6 und 2,4 pro Woche. Ohne einen von Trump festgelegten Bezugszeitraum kann seine Zahl von drei nicht mit Sicherheit auf eines dieser Jahre zurückgeführt werden. Diese Polizeidaten sind vorläufig und können überarbeitet werden.

Das Urteil: eine irreführende Darstellung

The Reel sagt nicht, dass Trump drei Todesfälle pro Woche im Lincoln Memorial-Becken angekündigt hat.Der Text, der dem Bild hinzugefügt wurde, erzwingt diese Lektüre, während der Kontext der Rede und der Bericht des anwesenden Journalisten die auf der Washingtoner Skala beschworenen Todesfälle in einer Entwicklung zum Verbrechen einordnet.

Die Tatsache-Check stellt daher eine schlechte Zuordnung des Wortes. Er bestätigt nicht die Zahl von drei wöchentlichen Todesfällen, deren Zeitraum unbestimmt bleibt, oder die Prozentsätze des Rückgangs, die vom Präsidenten vorgebracht werden.

Audit abgeschlossen 3. November 2026. Die angegebenen Kriminalitätsdaten entsprechen dem Status der offiziellen Tabelle zu diesem Datum.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews