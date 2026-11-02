Besteuerung im Libanon: Sammeln ohne Einschränkung der Aktivität

Wie können wir die Staatseinnahmen erhöhen, ohne die Aktivitäten im Libanon weiter zu schwächen? Steuereinziehung, Mehrwertsteuerdaten und Haushaltsentwurf 2027 werfen dieses Problem aus verschiedenen Blickwinkeln auf. Yassine Jaber verteidigt Kontrollen und Regularisierung. Fouad Zmokhol warnt vor der Fähigkeit, für Haushalte und Unternehmen zu bezahlen. Variationen in der Sammlung erfordern eine sorgfältige Lektüre: Sie allein beweisen keine Erholung oder einen entsprechenden Rückgang des Verbrauchs.

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Der libanesische Staat versucht, seine Einnahmen in einer Wirtschaft zu erhöhen, deren Zahlungsfähigkeit nach wie vor fragil ist. Die von Yassine Jaber angekündigte Verschärfung der Rückforderung kommt daher, dass die inländischen Mehrwertsteuereinnahmen im ersten Halbjahr über ein Jahr zurückgehen. Gleichzeitig warnt Fouad Zmokhol vor einer Politik, die Abgaben zu Lasten der Aktivität bevorzugt.

Diese Elemente beschreiben keine einfache Wahl zwischen Steuern und Wachstum. Der Finanzminister selbst unterscheidet zwischen den tatsächlichen Schwierigkeiten der Unternehmen und der Zahlungsverweigerung. Steuerdaten erfordern auch ein sorgfältiges Lesen. Eine Erhöhung der Einnahmen beweist nicht immer eine Erholung. Eine Abnahme kann auch eine Änderung des Timings widerspiegeln.

Steuererhebung umfasst auch bereits erhobene Beträge

Yassine Jaber gibt die Übermittlung von 107 Fällen an die Finanzstaatsanwaltschaft bekannt. Sie betreffen Unternehmen und Institutionen, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Nach Angaben des Ministers folgen Gerichtsverfahren Warnungen und Zahlungsforderungen. Andere Dateien werden noch überprüft.

Die Zahl stellt daher nicht alle Steuerstraftaten dar. Er bezieht sich auch nicht auf bereits verurteilte Unternehmen. Der Minister stellt die gerichtliche Überweisung als letzten Ausweg vor. Sie erinnert auch an die Existenz von Maßnahmen zur Festsetzung und Verringerung von Sanktionen zur Erleichterung der Regularisierung.

Jaber machte eine wichtige Unterscheidung zwischen zwei Situationen. Einkommensteuer ist eine Unternehmensverschuldung. Die von den Verbrauchern erhobene Mehrwertsteuer muss an das Finanzministerium zurückgegeben werden. Der Minister hält die Beibehaltung dieser Beträge für schwerwiegender, da sie im Namen der Krone gesammelt wurden.

Diese Unterscheidung ermöglicht es, die Debatte über die Zahlungsfähigkeit zu klären. Ein Unternehmen kann eine geringe Aktivität erleben, während bereits erhobene Steuern beibehalten werden. Umgekehrt beweist jede Schwierigkeit, eine Schuld zu bezahlen, keine Betrugsbereitschaft. Die Konjunkturpolitik muss daher zwischen realen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und einer bewussten Flucht unterscheiden.

Der Minister weigert sich jedoch, die erwartete Menge von 107 Dateien bekannt zu geben. Sie wartet auf die erforderlichen Prüfungen und Verfahren, um einen endgültigen Betrag festzulegen. Er erklärte, dass eine vorzeitige Schätzung Unternehmen schaden oder übermäßige Erwartungen wecken könnte. Die Zahl der eingereichten Akten kann daher nicht zur Berechnung der erworbenen Einnahmen herangezogen werden.

Mehrwertsteuereinnahmen stellen kein direktes Maß für den Verbrauch dar

Die Daten des Finanzministeriums für das erste Halbjahr 2026 zeigen einen Rückgang der Mehrwertsteuer auf inländische Transaktionen um 10,8% über ein Jahr. Es erreicht £ 28.100 Milliarden. Die Import-Mehrwertsteuer stieg um 2,5 Prozent auf 52.700 Milliarden Pfund.

Die beiden Kategorien entwickeln sich somit in unterschiedliche Richtungen. Etwa 65% der Mehrwertsteuer der sechs Monate stammen aus Importen, verglichen mit 35% aus Inlandstransaktionen. Diese Lücke deutet auf eine Fragilität der inländischen Sammlung hin, die nicht ausreicht, um den Verbrauch zu messen. Quittungen müssen mit ihrem Timing und ihrer Einstellung überprüft werden.

Das zweite Quartal zeigt einen besonders deutlichen Rückgang. Die inländische Mehrwertsteuer stieg von 25.100 Milliarden Pfund auf 13.600 Milliarden Pfund, was einem Rückgang von 45,9 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum sank die Mehrwertsteuer um 6,2 %. Die gesamte Mehrwertsteuer sinkt um 24,7%, basierend auf diesen Daten.

Ein Timing-Effekt ändert jedoch den Umfang dieses Vergleichs. Die Zahlung der Mehrwertsteuer im vierten Quartal 2024 wurde auf den 20. Juni 2025 verschoben. Diese Übertragung hatte einen Teil der Bareinnahmen in Richtung des zweiten Quartals 2025 bewegt. Die Vergleichsgrundlage ist daher gestört. Ein Rückgang der Sammlung um 45,9 Prozent bedeutet nicht den gleichen Rückgang des Verbrauchs.

Die Unterscheidung zwischen inländischer Mehrwertsteuer und Einfuhrsteuer bleibt jedoch sinnvoll. Die erste enthält Informationen über steuerpflichtige Umsätze innerhalb des Landes. Die zweite hängt insbesondere vom Wert und der Zusammensetzung der importierten Waren ab. Es misst nicht automatisch ihren endgültigen Verkauf an die Verbraucher. Das Hinzufügen von Rezepten ohne Unterscheidung ihrer Herkunft kann daher verschiedene Entwicklungen maskieren.

Reduzierte Aktivität begrenzt nachhaltiges Umsatzwachstum

Diese Bewegungen treten in einer Wirtschaft auf, deren Handel und Tourismus vom Krieg betroffen sind. Die von der Bank of Lebanon veröffentlichten Reiseströme illustrieren diese Fragilität. In der ersten Jahreshälfte wären die Ankünfte um 37% über ein Jahr zurückgegangen. Sie hätten sich von etwa 1,6 Millionen auf etwa 1 Million erhöht.

Diese Daten beleuchten die Umwelt des Verbrauchs, ohne allein jede Steuervariation zu erklären. Preise, angewandte Preise und Zahlungsfristen gelten ebenfalls. Einige Einnahmen aus Importen und Kraftstoffen können somit durch erfasste Abgaben erhöht werden. Dieses Wachstum allein zeigt keine Zunahme der Aktivität.

Die vierteljährliche Lesung der Steuereinnahmen verdeutlicht diese Schwierigkeit. Die Daten zeigen einen Anstieg von 45,1 Prozent im ersten Quartal und einen Rückgang von 12,7 Prozent im zweiten Quartal. Diese Schwankungen sollten nicht in Wirtschaftswachstumsraten umgewandelt werden. Sie zeigen vor allem, wie wichtig es ist, die Rückgabe einer Steuer von der Stärke ihrer Basis zu unterscheiden.

Für den Staat übersteigen die Einsätze daher den unmittelbaren Cashflow. Unternehmen müssen eine Aktivität aufrechterhalten, investieren und verwenden, um die Einnahmen im Laufe der Zeit zu unterstützen. In diesem Punkt schließt sich die von Fouad Zmokhol entwickelte Kritik der Datenüberprüfung an. Eine bessere Sammlung kann auf einen Notfall reagieren, ohne das Problem der Einkommensgenerierung zu lösen.

Zmokhol unterscheidet Haushaltssaldo von wirtschaftlicher Erholung

Fouad Zmokhol überprüft den ursprünglichen Haushaltsentwurf 2027. Es zeigt erwartete Steuereinnahmen von über 528.000 Milliarden Pfund. Sie würden etwa 86 Prozent des geplanten Einkommens ausmachen. Diese Zahlen beziehen sich auf Haushaltsvorausschätzungen, nicht auf bereits erhaltene Beträge.

Der Präsident von MIDEL, auch Dekan an der Saint Joseph University, bestreitet das Prinzip der Besteuerung nicht. Er erkennt die Notwendigkeit an, öffentliche Löhne, Dienstleistungen und Sozialschutz zu finanzieren. Sie verteidigt auch die Betrugsbekämpfung. Seine Kritik bezieht sich auf den Zeitpunkt der Abgaben, ihre Verteilung und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen.

Es beschreibt Haushalte, die einen Teil ihrer Ersparnisse und die Kaufkraft ihrer Löhne verloren haben. Die Ausgaben für Gesundheit, Bildung, Energie und Verkehr belasten ihre Ressourcen. Unternehmen tragen auch hohe Kosten und unzureichende Bankfinanzierung. Einige reduzieren ihre Investitionen oder verwenden ihre eigenen Ressourcen, um weiter zu arbeiten.

Zmokhol besteht auf der Kombination von Steuern und privaten Zahlungen für wesentliche Dienstleistungen. Ein Haushalt trägt zur öffentlichen Finanzierung bei und reguliert direkt Strom, Wasser oder Pflege. Diese zusätzliche Belastung reduziert die verfügbaren Ressourcen für andere Ausgaben. Die reale Zahlungsfähigkeit müsse daher im Zentrum der Steuerpolitik stehen.

Das Risiko, das es beschreibt, nimmt die Form eines Teufelskreises an. Erhöhte Belastungen behindern Konsum und Investitionen. Die schwächere Aktivität begrenzt dann Beschäftigung und Geschäftsausweitung. Zukünftiges Umsatzwachstum wird schwieriger. Der Staat kann dann neue Abgaben auf einer immer engeren Basis suchen.

Erweitern Sie die Compliance, ohne nur zugängliche Steuerzahler zu bestrafen

Die Vorschläge des Ministers und Zmokhols treffen sich trotz ihrer unterschiedlichen Perspektiven in mehreren Punkten. Jaber hebt die Vereinfachung von Verfahren und elektronischen Dienstleistungen hervor. Er verwies auf die Säuberung des Registers inaktiver oder fiktiver Unternehmen. Er arbeitet auch an der elektronischen Rechnungsstellung und dem Überschreiten von Steuerdaten mit anderen Jurisdiktionen.

Diese Werkzeuge werden als laufende Projekte oder Arbeiten präsentiert. Der Minister zitiert Zoll- und Landdaten, um die Kontrollen zu leiten. Sie befürwortet auch eine bessere Anerkennung konformer Steuerzahler. Sein erklärtes Ziel ist es, die spontane Einhaltung zu erhöhen, anstatt die Strafverfolgung zu erhöhen.

Zmokhol empfiehlt auch die Digitalisierung, Abfallbekämpfung und die Verbreiterung der Basis. Sie fordert jedoch, nicht auf Unternehmen mit gutem Ruf zu zielen, nur weil sie leicht zu kontrollieren sind. Sie verbindet die Besteuerung mit der Unterstützung kleiner produktiver Unternehmen, Investitionen und Ausgabenreform.

Der Streit bezieht sich somit weniger auf den Bedarf an Einnahmen als auf seine dauerhafte Herkunft. Die 107 Akten müssen noch überprüfbare gerichtliche und finanzielle Ergebnisse liefern. Der Haushaltsentwurf basiert auf Schätzungen. Zwischen diesen beiden Zeithorizonten erfordern Mehrwertsteuerdaten eine getrennte Überwachung der Erhebung, der zeitlichen Änderungen und der Änderungen der Tätigkeit.

Quellen

Ad Diyar, 2. November 2026, Seite 3; Al Akhbar, Seite 5; Al Joumhouria, Seite 8.

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