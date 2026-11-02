Netanjahu ohne Mehrheit: Optionen und Hindernisse

Netanyahu behielt die erste Partei der Knesset, aber sein 53-sitziger Block blieb acht von der Mehrheit gewählt. Ein Verwandter erinnert an eine Vereinigung mit Eisenkot, ohne eine angekündigte Vereinbarung. Am Montag, den 2. November, sagte Liberman, seine Partei würde Eisenkot empfehlen, so die israelische Presse. Diese Entscheidung ist noch keine Koalition. Zwischen der Suche nach Partnern und der vorübergehenden Beibehaltung von Funktionen bleiben die Optionen vor Beginn der Präsidentschaftskonsultationen am 4. November eingeschränkt.

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Benjamin Netanyahu behielt die erste Partei der Knesset, aber keine Mehrheit, um seine Regierung zu erneuern. Nach der Wahl am 27. Oktober hatte sein Block 53 von 120 Sitzen. Sonntag, den 1. November, plädierte ein enger Freund des Premierministers für eine Unionsregierung mit Gadi Eisenkot. Keine Vereinbarung bestätigt diese Möglichkeit am 2. November.

Der Likud bekommt 27 Abgeordnete. Seine Partner vervollständigen einen Satz, der acht Sitze mit absoluter Mehrheit bleibt. Um dieses Ergebnis in eine neue Regierung zu verwandeln, muss Netanjahu daher Unterstützung außerhalb seines Lagers erhalten oder eine breitere Vereinbarung treffen.

Netanyahu und die Hypothese einer Unionsregierung

Benny Biton, Bürgermeister von Dimona und dem Premierminister nahestehend, sagte am Sonntag, Netanjahu wolle eine Union. Er sprach von Garantien, die Präsident Isaac Herzog und US-Präsident Donald Trump Eisenkot geben könnten.

Diese Aussage beschreibt die Position eines Netanyahu-Verbündeten. Es ist weder eine formelle Verpflichtung der beiden Präsidenten noch die Ankündigung einer erfolgreichen Verhandlung. Auch bei einer möglichen Rotation an der Spitze der Regierung ist Vorsicht geboten: Es wurden keine genehmigten Vereinbarungen veröffentlicht.

Eine Annäherung an Eisenkot würde auf eine große politische Schwierigkeit stoßen. Yashars Führer machte die Ersetzung von Netanyahu zu einem zentralen Ziel. Vor der Wahl hatte er ihn von der Regierung unter seiner Autorität ausgeschlossen, auch in einer Rotationsformel. Eine Gewerkschaft würde daher einen ausdrücklichen Positionswechsel oder eine noch unbekannte Vereinbarung erfordern.

Acht fehlende Sitze, aber kein erworbener Partner

Der zweite Weg ist, das Training von der anderen Seite anzuziehen. Das Hinzufügen von Sitzen reicht jedoch nicht aus, um die Machbarkeit einer Allianz zu demonstrieren. Jede Partei hat ihre eigenen Verpflichtungen, Prioritäten und Beziehungen zum scheidenden Ministerpräsidenten.

Nach Bennett Sonntag, kündigte Liberman Montag, 2. November, dass seine Partei Eisenkot empfehlen würde, nach der Jerusalem Post. Diese Positionen lenken ihre Formationen auf eine Alternative zu Netanyahu, ohne eine Koalition zu bilden. Liberman unterstützt auch Lapids Kandidatur für die Knesset-Präsidentschaft; Es wurde noch nicht abgestimmt.

Rasam hat acht Sitze, genau die Zahl, die im ausgehenden Block fehlt, um 61 zu erreichen. Dieser arithmetische Zufall zieht keine Koalition in Vorbereitung. Netanjahus rechtsextreme Partner lehnten eine Zusammenarbeit mit der Abbas-Mansour-Partei ab. Eine Allianz, die bestehende Verbündete verlassen würde, würde die Berechnung sofort ändern.

Verbleib im Amt bedeutet nicht Erneuerung

Netanyahu hat eine andere institutionelle Realität: seine Regierung bleibt an Ort und Stelle während der Bildung der nächsten. Er darf nicht sofort gehen, weil sein Lager keine absolute Mehrheit erhalten hat.

Diese Kontinuität gibt ihm keine neue Mehrheit in der Knesset. Es unterscheidet die vorläufige Beibehaltung der Exekutive von der Amtseinführung einer Regierung nach den Wahlen. Das Ergebnis kann daher seine Präsenz an der Macht ausweiten, ohne seinen Mangel an parlamentarischer Unterstützung zu beseitigen.

Die Präsidentschaftskonsultationen sollen am 4. November beginnen. Der Kandidat, eine Regierung zu bilden, hat 28 Tage, mit einer möglichen Verlängerung von 14 Tagen. Wenn der erste Versuch fehlschlägt, sieht das Verfahren weitere Möglichkeiten vor einer Rückkehr an die Wahlurne vor.

Eine Neuwahl bleibt daher ein Szenario, keine getroffene Entscheidung. Die neue Knesset muss ab dem 10. November sitzen, auch ohne Koalition. Die nächsten formellen Empfehlungen der Parteien werden bestimmen, wer die erste Gelegenheit erhält, die Wahl in eine Regierung umzuwandeln.

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