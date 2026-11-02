Künstliche Intelligenz: Europa steht vor der Herausforderung der Hardware

Europa will künstliche Intelligenz entwickeln, muss aber über die notwendigen Berechnungen, Elektrizität und Fähigkeiten verfügen. Die von Nvidia vorgestellten modularen Installationen versprechen, bestimmte Schritte zu verkürzen, ohne ein komplettes Rechenzentrum in wenigen Tagen in Betrieb zu nehmen. Die Datei untersucht auch die industrielle Nutzung und Abhängigkeit von Lieferanten. Die Beherrschung von Daten und Software sowie der Zugang zu Geräten durch Unternehmen und Universitäten bleiben der Schlüssel, um diese Investitionen in wirklich nutzbare Fähigkeiten umzuwandeln.

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Europa will seine Nutzung künstlicher Intelligenz weiterentwickeln, aber die notwendigen Ressourcen bleiben ein zentrales Thema. Der Wettbewerb umfasst Prozessoren, Rechenzentren, Strom und Netze. Die Qualität der Modelle reicht nicht aus, um ihren Einsatz zu gewährleisten.

Auf der GTC-Konferenz in Berlin stellte Jensen Huang, Leiter von Nvidia, modulare Anlagen für Rechenzentren vor. Er verspricht, bestimmte Vorbereitungszeiten zu verkürzen. Diese Module entfernen jedoch keinen Energiebedarf oder Anschlussarbeiten.

Künstliche Intelligenz: Die Lücke bezieht sich auch auf die Berechnung

Nach Schätzungen, die am 22. Oktober veröffentlicht wurden, würde Europa etwa 5% der weltweiten Rechenkapazität für künstliche Intelligenz bereitstellen. Der Anteil der Vereinigten Staaten würde etwa 75 Prozent erreichen.

Dieser Vergleich deckt die verfügbare Infrastruktur ab. Er misst nicht die Qualität der europäischen Forschung. Sie umfasst auch nicht alle Formen des Computer-Computing. Diese Unterscheidung vermeidet es, einen materiellen Indikator in ein allgemeines Ranking der wissenschaftlichen Fähigkeiten zu verwandeln.

Europäische Unternehmen brauchen Ressourcen, um Modelle auszubilden und zu nutzen. Dies erfordert fortschrittliche Prozessoren, Hochleistungsspeicher und schnelle Verbindungen. Anlagen müssen auch Geräte kühlen und ihren Betrieb aufrechterhalten. Wenn diese Ressourcen knapp oder teuer bleiben, wird die lokale Entwicklung schwieriger.

Der Mangel an Kapazität kann dann die Nutzung externer Plattformen erhöhen. Unternehmen sind auch von den von ihren Lieferanten festgelegten Geschäftsbedingungen abhängig. Das Problem ist daher nicht nur die Verfügbarkeit von Maschinen. Er betrifft die Bedingungen für den Zugang zu und die Kontrolle der Berechnung.

Module zur Verkürzung eines Teils der Website

Das von Nvidia vorgestellte System basiert auf einer modularen Infrastruktur, die mit Partnern vorbereitet wurde. Einheiten werden zu einem bereits entwickelten Standort transportiert. Ihre Form ähnelt der eines Containers.

Jensen Huang behauptet, dass diese Organisation die Vorbereitung einer Website von mehreren Monaten auf einige Tage reduzieren könnte. Dieses Führungsversprechen bedeutet nicht, dass ein komplettes Rechenzentrum innerhalb weniger Tage in Betrieb geht.

Der Empfangsbereich muss über eine ausreichende Stromversorgung verfügen. Es erfordert auch Kühlung, Verbindungen, Autorisierungen und Verbindung zum Netzwerk. Die industrielle Herstellung der Module beseitigt diese Schritte nicht. Es deckt einen Teil der Anlage ab, nicht alle für ihren Betrieb erforderlichen Bedingungen.

Die Standardisierung kann jedoch die Montage von Geräten erleichtern. Es ermöglicht auch eine schrittweise Erhöhung der Kapazität. Eine Organisation kann Einheiten nach ihren Bedürfnissen hinzufügen. In der Präsentation von Nvidia ist dieser Vorteil besonders für Akteure relevant, die ihre Infrastruktur in Etappen entwickeln möchten.

Industrielle Anwendungen erhöhen die Nachfrage

Nvidia präsentiert auch eine Passage zu dem, was es physische künstliche Intelligenz nennt. Dies sind Anwendungen, die sich auf Fabriken, Maschinen, Autos und Roboter beziehen. Diese Anwendungen gehen über die Schnittstellen hinaus, die Fragen beantworten. Sie stellen die Datenverarbeitung in Kontakt mit Industrieanlagen.

Jensen Huang nennt Siemens, Mercedes-Benz und Audi unter seinen europäischen Partnern. Darüber hinaus hat der Konzern im vergangenen Jahr zehn Milliarden Dollar in Start-ups und europäische Partner investiert.

Diese Anwendungen umfassen Wartung, Design und Planung. Ihre Verbreitung kann den Bedarf an Datenverarbeitung und -zirkulation erhöhen. Es erfordert auch zuverlässige Verbindungen. Industrielle Anwendungen schaffen somit eigene Infrastrukturanforderungen.

Auch Sicherheit und Zuverlässigkeit nehmen einen besonderen Platz ein. Eine Anwendung für einen Roboter oder ein Industriesystem erfüllt nicht die gleichen Einschränkungen wie ein Gesprächstool. Diese Geräte erfordern Tests, die an ihren Betrieb und die mit ihrer Verwendung verbundenen Risiken angepasst sind.

Abhängigkeit davon, wie Software funktioniert

Der Zugang zu Prozessoren ist Teil des Problems. Die Kontrolle von Daten, Updates und Betrieb ist ebenfalls wichtig. Palantirs Zusicherungen über sein Maven-Militärsystem illustrieren diese andere Dimension der Abhängigkeit.

In Erklärungen, die am 22. Oktober veröffentlicht wurden, versuchte Palantir, die Europäer über sein Maven-Militärsystem zu beruhigen. Das Unternehmen behauptet, dass es kein Gerät enthält, um es aus der Ferne zu deaktivieren. Sie macht ferner geltend, dass die Kunden die operative Kontrolle über die gekaufte Software behalten.

Diese Garantien werden vom Lieferanten vorgezogen. Nach den an diesem Tag veröffentlichten Informationen haben Frankreich und Deutschland dieses System für ihre Armeen nicht übernommen. Ihre Sorgen betreffen die amerikanische Abhängigkeit.

Dieses Thema steht im Einklang mit dem der Infrastrukturen für künstliche Intelligenz. Wie kontrollieren Benutzer die Tools, von denen sie abhängig sind? Es umfasst auch Daten, Updates und die Verfügbarkeit von Alternativen, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.

Diese Interpretation der digitalen Souveränität erfordert nicht unbedingt die lokale Herstellung jeder Komponente. Sie fragte nach den Abhängigkeiten und ihren praktischen Konsequenzen. Er betrifft die Kontinuität des Betriebs sowie den Besitz von Ausrüstung. Die eigentliche Steuerung ist daher nicht auf den physischen Standort der Server beschränkt.

Strom und Fähigkeiten bleiben unerlässlich

Die Entwicklung der europäischen Fähigkeiten hängt von verschiedenen materiellen und menschlichen Bedingungen ab. Öffentliche und private Investitionen müssen von geeigneten Stromnetzen begleitet werden. Es ist auch notwendig, die Ingenieure für die Installation und den Betrieb zu schulen. Der Kauf von Ausrüstung entspricht nicht diesen Bedürfnissen.

Außerdem sind klare Datenregeln erforderlich. Wettbewerb ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Ressourcen nicht zwischen wenigen Spielern konzentriert werden. Der Zugang zu Berechnungen betrifft Unternehmen, aber auch Universitäten. Ihre Fähigkeit, die Anlagen zu nutzen, hängt vom Nutzen der Investition ab.

Die Zunahme der Infrastruktur wirft schließlich die Frage nach ihren Energiekosten und ihren Umweltauswirkungen auf. Diese Einschränkungen müssen in den Einsatz integriert werden. Schnellere Einheiten zu installieren, verzichten nicht auf diese Prüfung.

Der Erfolg einer Investition wird daher an den Nutzungen gemessen, die sie ermöglicht, und nicht an der Anzahl der Server allein. Organisationen müssen in der Lage sein, ihre Lösungen zu entwickeln, auszunutzen und zu prüfen. Sie müssen auch Optionen für ihre Lieferanten behalten. Für die vorgestellten modularen Anlagen müssen Kosten, Verbindungen und Ergebnisse der tatsächlichen Einsätze noch dokumentiert werden.

Quellen

Al Joumhouria, 2. November 2026, Seite 10.

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