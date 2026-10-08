Macht Israel vor den Wahlen eine Offensive im Libanon? Netanyahu Berechnungen um Beaufort Castle und Rihane Heights

Benjamin Netanyahu würde eine neue Offensive im Libanon vor den israelischen Wahlen vom 27. Oktober 2026 in Betracht ziehen. Nach europäischen diplomatischen Quellen gehören die Höhen von Rihane und Beaufort Castle zu den sensiblen Sektoren. Zwischen Wahlberechnungen, militärischen Zielen und Tampa-Verhandlungen bleibt das Risiko ungewiss.

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Eine geplante Militäroperation in den Wochen vor den Wahlen in Israel

Benjamin Netanyahu würde eine neue große Militäroperation im Libanon vor den israelischen Parlamentswahlen vom 27. Oktober 2026 in Betracht ziehen. Die Hypothese erscheint in Informationen, die europäischen diplomatischen Quellen zugeschrieben werden. Ihnen zufolge würde der israelische Premierminister versuchen, eine Gewaltdemonstration gegen die Hisbollah zu nutzen, um ihre Popularität wiederherzustellen und die Chancen ihrer Partei, des Likud, zu erhöhen. Der Zeitplan stellt diese Möglichkeit in den Mittelpunkt der libanesischen Sorgen. Die Wahl soll sieben Tage nach einem geplanten libanesisch-israelischen Militärtreffen in Tampa, Florida, um den 20. Oktober stattfinden.

Die gemeldeten Informationen erwähnen jedoch keine offizielle Anordnung, die eine allgemeine Offensive ankündigt. Sie beschreiben ein Szenario, das in israelischen politischen und militärischen Kreisen untersucht wurde. Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Die verfügbaren Informationen ermöglichen es, Vorbereitungen, militärische Ziele und Wahlberechnungen zu identifizieren. Sie stellen nicht klar, dass eine endgültige Entscheidung zur Einleitung einer größeren Operation getroffen wurde.

Das von europäischen Quellen vorgestellte Szenario basiert auf einer zusätzlichen Einschränkung. Donald Trump würde versuchen, eine neue direkte Konfrontation mit dem Iran zu vermeiden. Dies würde die Möglichkeit einer israelischen Eskalation gegen Teheran einschränken. Der Libanon könnte dann ein zugänglicheres Militärtheater für Netanyahu sein, insbesondere als Folge der anhaltenden Spannungen mit der Hisbollah.

Dieselben Quellen verbinden diese Hypothese mit den Wahlschwierigkeiten des israelischen Premierministers. Der Likud würde einem verstärkten Wettbewerb bei den Abstimmungsabsichten ausgesetzt sein. Eine Operation gegen die Hisbollah könnte es Netanyahu ermöglichen, Sicherheitsfragen wieder in den Mittelpunkt der Kampagne zu stellen.

Diese Lektüre bleibt jedoch eine Interpretation, die diplomatischen Gesprächspartnern zugeschrieben wird. Es zeigt nicht, dass Wahlüberlegungen die einzige treibende Kraft hinter israelischen Militärentscheidungen sind. Territoriale Ziele und Sicherheitsbedenken spielen in den untersuchten Szenarien ebenfalls eine Rolle.

Rihane, ein militärisches Ziel mit erheblichen politischen Folgen

Die Höhen des Rihane nehmen einen besonderen Platz in den Annahmen des Kletterns ein. Diese Bergregion, die sich im südlibanesischen Hinterland befindet, ist wegen ihrer Erleichterung und ihrer Lage in Bezug auf die Achsen, die mehrere Sektoren des Südens verbinden, von militärischem Interesse.

Eine israelische Operation, die diese Höhen anvisiert, wäre nicht vergleichbar mit einem bloßen Grenzüberfall. Es würde Fortschritte in Richtung auf Positionen weiter weg von der Grenze bedeuten und könnte die Kontrolllinien erheblich verändern.

Die am 8. Oktober veröffentlichten militärischen Analysen weisen jedoch darauf hin, dass eine solche Operation hohe Risiken mit sich bringen würde. Eine Landoffensive in Richtung Rihane würde erhebliche Ressourcen erfordern. Es würde Kräfte aussetzen, die sich mit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Hilfe, der Dauer der Operationen und den Reaktionen der Hisbollah beschäftigen.

Der Wahlkalender ist eine zusätzliche Einschränkung. Eine größere Operation könnte zu militärischen Gewinnen führen, aber auch zu menschlichen Verlusten, die Netanyahus politische Berechnungen verändern könnten.

Aus diesem Grund wird eine andere Hypothese ins Auge gefasst: intensive Luftangriffe, Zerstörung der Infrastruktur und begrenzte Einfälle statt einer allgemeinen Landoffensive zu bevorzugen.

Dies würde es Israel ermöglichen, hohen militärischen Druck aufrechtzuerhalten, ohne sofort eine Operation mit schwierigen Folgen einzuleiten.

Die verfügbaren Informationen bestätigen nicht, dass Rihane als Ziel einer entschiedenen Offensive bezeichnet wurde. Sie zeigen jedoch, dass diese Region einer der Sektoren ist, die in den Analysen der israelischen militärischen Optionen untersucht wurden.

Schloss Beaufort im Zentrum einer Schlacht um die Höhenkontrolle

Ein weiterer wichtiger Spannungspunkt ist das Schloss Beaufort. Die Festung dominiert einen Teil des Südlibanon und bietet Aussicht auf mehrere Achsen und Orte. Die umliegenden Höhen sind daher von strategischem Interesse für Kräfte, die militärische Bewegungen in der Region überwachen wollen.

Die libanesischen Behörden fordern den israelischen Rückzug aus den Dörfern rund um das Schloss. Diese Forderung muss in die in den bevorstehenden Militärverhandlungen mit Israel aufgeworfenen Fragen aufgenommen werden.

Der Rückzug würde es der libanesischen Armee ermöglichen, in den betroffenen Gebieten zu stationieren und die staatliche Autorität schrittweise wiederherzustellen.

Israel steht für einen anderen Ansatz. Ihre Militärs halten bestimmte hohe Positionen für notwendig, um den Wiederaufbau der offensiven Fähigkeiten der Hisbollah zu verhindern.

Diese Divergenz erklärt die Bedeutung des Sektors in diplomatischen Diskussionen. Für Beirut geht es um die Rückgewinnung der Gebiete und die Rückkehr der Einwohner. Für Israel wird die Möglichkeit angesprochen, einen fortschrittlichen Überwachungs- und Reaktionsmechanismus beizubehalten.

Die gemeldete Zerstörung an mehreren Orten erschwert die Situation weiter. Der militärische Rückzug würde nicht ausreichen, um eine sofortige Rückkehr der Bevölkerung zu ermöglichen, wenn Häuser, Straßen und kritische Infrastruktur beschädigt würden.

Die Kontrolle der Höhen könnte daher nicht nur die Entwicklung der militärischen Positionen, sondern auch die Bedingungen für den Wiederaufbau der Dörfer bestimmen.

Israel strebt dauerhafte Veränderungen in der militärischen Geographie des Südens an

Die verfügbaren militärischen Analysen beschreiben eine Entwicklung der israelischen Doktrin nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023. Israelische Beamte sind der Ansicht, dass die Grenzüberwachung nicht mehr ausreicht, um einen geplanten Angriff aus den Nachbargebieten zu verhindern.

Diese Reflexion betrifft direkt die Hisbollah. Israel behauptet, dass die Radwan-Truppe Pläne hatte, Operationen in Richtung Galiläa durchzuführen. Diese angebliche Bedrohung wird verwendet, um die Schaffung fortgeschrittener Positionen und die Zerstörung der Infrastruktur in der Nähe der Grenze zu rechtfertigen.

Das israelische Ziel wäre daher nicht nur, Hisbollah-Kämpfer abzuwehren. Es wäre, die Rekonstruktion der Bedingungen für einen Angriff materiell zu verhindern.

Dieser Ansatz erklärt die Bedeutung, die Reliefs, Straßen und Gebieten in der Nähe von israelischen Orten beigemessen wird.

Die veröffentlichten Informationen beziehen sich insbesondere auf die Bereitschaft, Land zu kontrollieren, das als Beobachtungs-, Vorbereitungs- oder Startposition genutzt werden könnte.

Diese Strategie hat direkte Auswirkungen auf die Menschen im Südlibanon. Die Zerstörung von Gebäuden und die in bestimmten Gebieten auferlegten Beschränkungen können die Rückkehr der Bevölkerung erschweren, selbst wenn es keine ständigen Konfrontationen gibt.

Dann stellt sich die Frage nach der Dauer dieser Maßnahmen. Eine vorübergehende Anordnung kann die Lebensbedingungen dauerhaft verändern, wenn sie den Wiederaufbau und die Rückkehr der Bewohner verhindert.

Die libanesischen Behörden versuchen genau zu verhindern, dass eine israelische Sicherheitslogik zu einer verlängerten territorialen Kontrolle wird.

27. Oktober Wahlen erschweren militärische Entscheidungen

Der israelische Wahlkalender ist ein zentrales Element der Analyse. Die allgemeinen Wahlen wurden für den 27. Oktober 2026 angekündigt. Tampas militärische Verhandlungen sind um den 20. Oktober herum geplant.

Diese Nähe schafft eine Zeit hoher Unsicherheit.

Eine Militäroperation vor den Wahlen könnte es Netanyahu ermöglichen, Sicherheitsergebnisse zu präsentieren. Es könnte auch seine Regierung der Kritik aussetzen, wenn die Verluste erheblich waren oder wenn die erklärten Ziele nicht erreicht wurden.

Die vorliegenden Analysen verdeutlichen diesen Widerspruch. Eine große Offensive könnte im Falle eines schnellen Erfolgs politisch vorteilhaft sein. Aber es wäre ein erhebliches Risiko, wenn die Kämpfe fortgesetzt würden.

Die Wahl des begrenzten militärischen Drucks scheint daher eine Möglichkeit zu sein. Luftangriffe, gezielte Zerstörung oder kurzfristige Einfälle könnten es der israelischen Regierung ermöglichen, eine offensive Haltung einzunehmen, ohne sofort eine umfangreiche Landkampagne zu starten.

Eine solche Strategie würde jedoch nicht garantieren, dass es keine Eskalation gibt. Die Hisbollah könnte auf israelische Operationen reagieren, was zu einer Reihe von Streiks und Gegenangriffen führen könnte.

Der Wahlkalender macht es daher unmöglich, die Entscheidungen von Netanjahu mit Sicherheit vorherzusagen. Es ist ein zusätzlicher Faktor in Berechnungen, die bereits durch militärische und diplomatische Zwänge beeinflusst werden.

Washington versucht, Verhandlungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Entwaffnung der Hisbollah zu fordern

Die amerikanische Position hat mehrere Dimensionen. Washington will die Autorität des libanesischen Staates stärken und konkrete Maßnahmen bezüglich der militärischen Infrastruktur der Hisbollah erreichen.

Amerikanische Beamte befürworten einen schrittweisen Ansatz. Sie würde mit der Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen beginnen und die Kontrolle der libanesischen Armee über die betreffenden Gebiete weiter stärken.

Dies könnte israelische Rückzüge mit Verifizierungsmechanismen fördern.

Aber Israel verlangt komplizierte Diskussionen. Israel möchte die Möglichkeit der Intervention beibehalten, wenn es der Ansicht ist, dass eine Bedrohung auftritt.

Die libanesische Regierung ihrerseits weigert sich, einen Sicherheitsmechanismus zuzulassen, der es einer ausländischen Armee ermöglicht, eine dauerhafte Handlungsfreiheit auf ihrem Territorium aufrechtzuerhalten.

Die Tampa-Verhandlungen müssen sich daher mit Fragen befassen, die über eine bloße militärische Umverteilung hinausgehen.

Dazu gehören Rüstungskontrollregelungen, Rückzugsgarantien und die Möglichkeit für die libanesischen Streitkräfte, für Sicherheit in evakuierten Gebieten zu sorgen.

Die vorliegenden Informationen bestätigen nicht, dass in diesen Punkten eine Einigung erzielt wurde.

Eine Ladung Sprengstoff an der syrischen Grenze entdeckt

Militärische Spannungen gehen mit Sorgen um die innere Sicherheit Libanons einher.

Die am 8. Oktober veröffentlichten Informationen beziehen sich auf die Entdeckung einer Sprengstofflieferung durch die libanesische Armee, die angeblich aus Syrien in das Territorium gelangen sollte.

Die Ladung bestand aus 245 Kilogramm Trinitrotoluol, vier gebrauchsfertigen Sprengkörpern, acht Detonatoren und elektrischen Kabeln.

Die an dem Transport beteiligten Personen flohen angeblich von der syrischen Seite nach der Ankunft einer libanesischen Patrouille.

Es gibt keine Informationen zur Identifizierung der Empfänger dieser Ladung. Es wäre daher ungerechtfertigt, eine Verbindung zur Hisbollah oder zu israelischen Militärszenarien ohne zusätzliche Elemente herzustellen.

Diese Entdeckung zeigt jedoch die Schwierigkeiten, mit denen die libanesischen Sicherheitskräfte in einer Zeit regionaler Spannungen konfrontiert sind.

Die Armee muss die Grenzen überwachen, den Waffenhandel bekämpfen und sich auf ihren Einsatz im Süden vorbereiten.

Solche gleichzeitigen Verantwortlichkeiten können ihre operativen Fähigkeiten beeinträchtigen.

Hisbollah auf Risiko einer neuen Konfrontation

Die Hisbollah bleibt ein zentraler Akteur in israelischen Berechnungen. Unter Naim Kassems Führung verteidigt die Partei die Aufrechterhaltung ihrer militärischen Fähigkeiten, solange die israelischen Streitkräfte Positionen im Südlibanon einnehmen.

Diese Position basiert auf einer anderen nationalen Sicherheitslesung als die von der Regierung von Nawaf Salam befürwortete.

Der Premierminister will das staatliche Gewaltmonopol stärken und Entscheidungen über Krieg und Frieden den verfassungsmäßigen Institutionen vorbehalten.

Die Hisbollah glaubt, dass ihre Waffen angesichts der israelischen Bedrohungen notwendig bleiben.

Eine neue Militäroperation könnte diese Diskrepanz verschärfen.

Abrüstungsbefürworter könnten eine Bestätigung der Risiken sehen, die mit der Existenz einer vom Staat unabhängigen Armee verbunden sind. Im Gegenteil, die Hisbollah könnte sich auf die Offensive berufen, um die Notwendigkeit zu verteidigen, ihre Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Die politischen Konsequenzen würden insbesondere vom Umfang der Operationen und den Reaktionen der verschiedenen Parteien abhängen.

Die verfügbaren Informationen erlauben es nicht, die operativen Absichten der Hisbollah im Falle einer neuen Offensive festzulegen.

Sie zeigen jedoch, dass die Partei sich weigert, die Debatte über ihre Waffen von dem israelischen Rückzug und den Sicherheitsgarantien zu trennen.

Drei militärische Szenarien vor den Wahlen geplant

Die am 8. Oktober veröffentlichten Informationen ermöglichen es, drei Haupthypothesen zu unterscheiden.

Die erste ist eine groß angelegte Landoffensive, die strategische Gebiete wie die Rihane-Höhen anvisieren könnte. Diese Option wäre mit erheblichen militärischen und politischen Risiken verbunden. Es könnte die Kontrolllinien ändern, würde aber Israel einer längeren Konfrontation aussetzen.

Die zweite basiert auf erhöhten Luftangriffen und begrenzten Einfällen. Es würde den Druck auf die Hisbollah aufrechterhalten und gleichzeitig das Engagement der Erde reduzieren. Es könnte auch als Demonstration von Gewalt vor der Wahl dargestellt werden.

Die dritte ist, sich auf die Tampa-Verhandlungen zu konzentrieren und Sicherheitsgarantien zu suchen, ohne eine große neue Operation zu starten.

Diese Szenarien sind keine offiziell angekündigten Pläne. Sie entsprechen den Optionen, die in den verfügbaren politischen und militärischen Analysen diskutiert werden.

Ihre Umsetzung wird von den israelischen Entscheidungen, den Reaktionen der Hisbollah und der Entwicklung der diplomatischen Diskussionen abhängen.

Libanon steht vor einer unsicheren diplomatischen und militärischen Frist

Am 8. Oktober 2026 baten die libanesischen Behörden um Garantien, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die Tampa-Verhandlungen sind eine der wichtigsten diplomatischen Möglichkeiten.

Insbesondere will die Regierung den Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten sicherstellen und den Einsatz der Armee in den betroffenen Sektoren ermöglichen.

Aber israelische Positionen bleiben weit entfernt von libanesischen Forderungen. Israel versucht, militärische Sicherheitsvorkehrungen aufrechtzuerhalten, um den Wiederaufbau der Infrastruktur der Hisbollah zu verhindern.

Die Nähe der israelischen Wahlen fügt zusätzliche Unsicherheit hinzu.

Die verfügbaren Informationen deuten nicht darauf hin, dass Benjamin Netanyahu beschlossen hat, vor dem 27. Oktober eine Generaloffensive zu starten. Sie zeigen jedoch, dass diese Annahme von mehreren diplomatischen Gesprächspartnern ernst genommen wird.

Die Gebiete Rihane und Beaufort nehmen einen wichtigen Platz in der militärischen Risikoanalyse ein. Ihre Überwachung könnte die Sicherheitslage und die Rückkehrmöglichkeiten der Bewohner nachhaltig verändern.

Der Zeitraum zwischen den am 20. Oktober vorgesehenen Verhandlungen und den Wahlen am 27. Oktober erscheint daher besonders heikel.

Der Libanon wird sich mit israelischen Entscheidungen, amerikanischen Forderungen und Hisbollah-Positionen befassen müssen, während noch kein endgültiges Abkommen einen vollständigen israelischen Rückzug oder eine dauerhafte Stabilisierung der Grenze garantiert.

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