Die libanesische Armee unter US-Druck: Washington will die Hisbollah entwaffnen, aber wer wird das Risiko einer internen Konfrontation eingehen?

Washington fordert, dass die libanesische Armee die Hisbollah entwaffnet und ihre militärische Infrastruktur demontiert. Aber ohne israelischen Rückzug oder interne politische Vereinbarung könnte diese Mission eine große Konfrontation auslösen. Zwischen amerikanischem Druck, Tampa-Verhandlungen und der Zukunft der UNIFIL steht Nawaf Salam vor einem entscheidenden Dilemma für die libanesische Souveränität.

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Washington fordert konkrete Ergebnisse für Hisbollah-Waffen

Donald Trumps Regierung will sich nicht länger auf die Überwachung des Waffenstillstands mit Israel beschränken. Washington strebt nun eine dauerhafte Veränderung der militärischen Situation im Südlibanon an. Ihr Ziel ist es, der libanesischen Armee eine wirksame Kontrolle über die Gebiete, Militäranlagen und Waffen zu übertragen. Diese Ausrichtung stellt die militärische Institution in den Mittelpunkt einer politischen Konfrontation, deren Folgen weit über die israelische Grenze hinausreichen.

Ein amerikanischer Beamter beschreibt diese Strategie als einen progressiven Prozess. Der erste Schritt betrifft die Umsetzung der zwischen Beirut und Israel ausgehandelten Sicherheitsvereinbarungen. Zweitens soll der libanesische Staat in die Lage versetzt werden, seine volle Autorität über sein Territorium und seine militärischen Entscheidungen auszuüben. Die Entwaffnung der Hisbollah ist eines der Hauptziele dieses Ansatzes.

Die amerikanische Position hat eine zusätzliche Anforderung. Washington sieht Regierungserklärungen nicht mehr als ausreichende Garantien an. Amerikanische Beamte wollen konkrete Maßnahmen vor Ort sehen. Insbesondere fordern sie die Demontage der militärischen Infrastruktur der Hisbollah und die Verhinderung ihres Wiederaufbaus.

Dieser Ansatz verwandelt die Mission, die der libanesischen Armee anvertraut wurde. Es geht nicht mehr nur darum, Einheiten in von Israel evakuierte Gebiete zu entsenden. Die Institution sollte auch bestehende militärische Einrichtungen überwachen, die Rückkehr von Kombattanten verhindern und sicherstellen, dass die betreffenden Gebiete nicht mehr für die Vorbereitung von Operationen genutzt werden.

Die Schwierigkeit tritt sofort auf. Eine solche Mission setzt voraus, dass die Hisbollah bereit ist, auf bestimmte militärische Positionen und Fähigkeiten zu verzichten. Naim Kassems Partei weigerte sich, die Frage ihrer Waffen von der israelischen Präsenz im Südlibanon zu trennen. Die amerikanischen Forderungen bringen die Armee daher in einen Widerspruch: die Verpflichtungen des Staates umzusetzen, ohne eine Konfrontation mit einer libanesischen bewaffneten Organisation zu verursachen.

Bis zum 8. Oktober 2026 liegen keine Informationen vor, die bestätigen, dass ein amerikanischer oder libanesischer Befehl zur Einleitung einer direkten Militäroperation gegen die Hisbollah erlassen wurde. Auf der anderen Seite zeigen Washingtons Forderungen, dass die Vereinigten Staaten mehr als nur auf die Wiedereinsetzung der Armee warten.

Der Experimentalzonenmechanismus im Zentrum der US-Strategie

Einer der in den Sicherheitsgesprächen diskutierten Vorschläge ist die Einrichtung von Versuchsgebieten im Südlibanon. Das Prinzip ist, den israelischen Rückzug und den Einsatz der libanesischen Armee in bestimmten Gebieten schrittweise zu organisieren.

In diesen Gebieten sollte das libanesische Militär die Sicherheit gewährleisten und die Rückkehr der bewaffneten Infrastruktur der Hisbollah verhindern. Der Mechanismus würde auch Überprüfungsmechanismen umfassen, um die Umsetzung der Verpflichtungen zu überwachen.

Diese Formel entspricht einem spezifischen amerikanischen Anliegen. Washington will verhindern, dass auf einen israelischen Rückzug ein Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah in denselben Sektoren folgt.

Der ehemalige US-Diplomat Dennis Ross verteidigte einen Ansatz, der auf überprüfbaren Ergebnissen basierte. Sie ist der Ansicht, dass die öffentlichen Verpflichtungen der libanesischen Behörden von konkreten Maßnahmen in Bezug auf Waffen und militärische Einrichtungen begleitet werden sollten.

Das Problem liegt in den von Israel auferlegten Bedingungen. Israelische Beamte versuchen, die Möglichkeit einer militärischen Intervention aufrechtzuerhalten, wenn sie glauben, dass eine Bedrohung entsteht. Diese Behauptung könnte die Autorität der libanesischen Armee in den Gebieten einschränken, für deren Sicherung sie verantwortlich wäre.

Die Regelung könnte dann zu einer widersprüchlichen Situation führen. Die libanesischen Streitkräfte wären für die Sicherheit eines Territoriums verantwortlich, in dem Israel seine Reaktionsfähigkeit behalten würde.

Für Beirut ist diese Frage von grundlegender Bedeutung. Der Einsatz der Armee muss die nationale Souveränität wiederherstellen. Es kann nicht als voller Erfolg betrachtet werden, wenn die israelischen Streitkräfte weiterhin ihre eigenen militärischen Regeln durchsetzen.

Die Unterscheidung zwischen territorialer Kontrolle und effektiver Souveränität wird somit zu einem der Hauptthemen, um die es bei den Verhandlungen geht.

Israel will die Wiederherstellung der militärischen Positionen der Hisbollah verhindern

Die israelische Strategie basiert auf einer Änderung ihrer Sicherheitsdoktrin an der Nordgrenze. Israelische Militärs sind der Ansicht, dass frühere Vereinbarungen die Vorbereitung von Operationen gegen ihr Territorium nicht verhindert haben.

Die Lehren aus dem Angriff vom 7. Oktober 2023 nehmen einen wichtigen Platz in dieser Reflexion ein. Israel behauptet, dass die Radwan-Truppe der Hisbollah Pläne für eine Infiltration in Galiläa hatte. Diese angebliche Bedrohung wird verwendet, um die Aufrechterhaltung fortgeschrittener Positionen und die Zerstörung der Infrastruktur in der Nähe der Grenze zu rechtfertigen.

Die am 8. Oktober veröffentlichten Informationen beschreiben den israelischen Wunsch, die militärische Geographie des Südlibanon nachhaltig zu verändern. Das Ziel wäre nicht mehr nur, die Hisbollah-Bewegungen zu überwachen, sondern den Wiederaufbau ihrer offensiven Fähigkeiten materiell zu verhindern.

Diese Ausrichtung umfasst die strategischen Höhen rund um das Schloss Beaufort und den Sektor Ali el-Taher. Diese Positionen werden verwendet, um mehrere Achsen und Lokalitäten zu überwachen. Ihre Kontrolle ist ein wichtiger militärischer Vorteil.

Israelische Beamte sind der Ansicht, dass bestimmte Bereiche ausreichend klar bleiben müssen, um die Identifizierung bewaffneter Bewegungen zu ermöglichen. Diese Logik trägt zur Zerstörung von Wohnraum und Infrastruktur in Grenzgebieten bei.

Für die libanesische Armee ist die Schwierigkeit beträchtlich. Es könnte aufgefordert werden, die Kontrolle über tief beschädigte Gebiete zu übernehmen, deren Bewohner nicht immer zurückkehren konnten.

Die Sicherheit dieser Räume würde sich daher nicht auf eine militärische Mission beschränken. Es würde auch die Wiederherstellung von Straßen, öffentlichen Dienstleistungen und Bedingungen für die Rückkehr der Bevölkerung erfordern.

Eine libanesische Militärpräsenz ohne zivilen Wiederaufbau könnte diese Gebiete in einer Situation anhaltender Instabilität halten.

Schloss Beaufort wird zum Test der libanesischen Souveränität

Das Gebiet um das Schloss Beaufort ist eines der Themen, mit denen sich die libanesischen Behörden bei den bevorstehenden Verhandlungen befassen wollen.

Beirut beabsichtigt, den israelischen Rückzug aus den Ortschaften in der Region zu beantragen. Ziel ist es, die libanesische Armee in die Lage zu versetzen, dort zu stationieren und die staatliche Autorität wiederherzustellen.

Das Problem betrifft auch Dörfer, deren Häuser zerstört oder beschädigt wurden. Die Rückkehr der Bewohner hängt von der Straßenverkehrssicherheit und der Möglichkeit des Wiederaufbaus kritischer Infrastruktur ab.

Die verfügbaren Informationen beziehen sich auf die anhaltende Zerstörung in Gebieten in der Nähe von israelischen Positionen. Diese Operationen erschweren die Aussichten auf eine schnelle Rückkehr zu normalen Bedingungen.

Die militärische Frage liegt in der Kontrolle der Höhen. Das Relief ermöglicht es, Bewegungen in den Tälern und den umliegenden Orten zu beobachten. Israel hält einige dieser Positionen für wesentlich für seine Sicherheit.

Libanon steht für einen anderen Ansatz. Der israelische Rückzug muss es der nationalen Armee ermöglichen, ihre Verantwortung ohne ausländische Militärpräsenz wahrzunehmen.

Die Frage der Waffen der Hisbollah ist direkt an diesen Verhandlungen beteiligt. Israel forderte Garantien, die die Partei daran hindern, in die evakuierten Gebiete zurückzukehren. Die Vereinigten Staaten wollen, dass die libanesische Armee diese Gebiete kontrolliert.

Die Hisbollah glaubt, dass die israelische Präsenz die Aufrechterhaltung militärischer Widerstandsfähigkeit rechtfertigt.

Die libanesische Armee steht daher im Zentrum einer Meinungsverschiedenheit, die nicht durch eine einfache Bewegung von Truppen beigelegt werden kann.

Die libanesische Armee baut Kapazitäten mit mehreren ausländischen Partnern auf

Die am 8. Oktober veröffentlichten Informationen zeigen, dass die libanesische Armee an Ausbildungsprogrammen mit mehr als sieben Ländern teilnimmt. Diese Aktivitäten umfassen fortgeschrittene Boden- und Luftmissionen.

Diese Schulungen sind Teil der Bemühungen, die operativen Fähigkeiten der militärischen Institution zu verbessern.

Die Stärkung der militärischen Fähigkeiten ist ein wichtiges Element der US-Strategie. Washington ist der Ansicht, dass regelmäßige Streitkräfte schrittweise die Aufgaben übernehmen sollten, die derzeit mit der militärischen Präsenz der Hisbollah verbunden sind.

Die Ausbildung reicht jedoch nicht aus, um strukturelle Schwierigkeiten zu lösen.

Eine nachhaltige Überwachungsmission im Südlibanon erfordert verfügbares Personal, angemessene Ausrüstung und Überwachungskapazitäten. Es erfordert auch Transport, Kommunikation und logistische Unterstützung.

Militärpersonal muss in der Lage sein, Straßen zu sichern, sensible Gebiete zu kontrollieren und schnell auf Vorfälle zu reagieren.

Die Kosten solcher Missionen hängen von ihrer Dauer und geografischen Ausdehnung ab. Die verfügbaren Informationen enthalten kein detailliertes Budget zur Messung der zusätzlichen Ressourcen.

Die Frage der materiellen Ressourcen ist umso wichtiger, als die Armee weiterhin ihre anderen Aufgaben auf nationalem Territorium wahrnehmen muss.

Eine übermäßige Konzentration der Ressourcen im Süden könnte die innere Sicherheit und die Grenzkontrollmissionen beeinträchtigen.

Washington bittet daher eine Institution, die mit vielen Zwängen konfrontiert ist, eine Mission zu übernehmen, deren politische und militärische Reichweite sich weiter ausdehnt.

Eine 245-kg-Sendung von Sprengstoffen zeigt die Schwierigkeiten der Grenzkontrolle

Ein Vorfall, der am 8. Oktober gemeldet wurde, verdeutlicht die Sicherheitsherausforderungen für die Armee.

Das libanesische Militär entdeckte eine Sprengstofflieferung, die angeblich aus Syrien in das Territorium gelangen sollte. Die Ladung bestand aus 245 Kilogramm Trinitrotoluol, vier gebrauchsfertigen Sprengkörpern, acht Detonatoren und elektrischen Kabeln.

Die Transporter flohen angeblich von der syrischen Seite bei der Ankunft einer libanesischen Patrouille.

Die vorliegenden Informationen enthalten keine Angaben zu den Empfängern dieser Ladung. Sie zeigen auch keine Verbindung zur Hisbollah.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Discovery ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor, kann aber nicht verwendet werden, um eine Operation einer Organisation ohne zusätzliche Elemente zuzuweisen.

Der Vorfall zeigt jedoch, dass die Verantwortung der Armee weit über die Hisbollah-Abrüstungsagenda hinausgeht.

Regelmäßige Truppen müssen auch den Waffenhandel bekämpfen, die Grenzen überwachen und das Eindringen von Ausrüstung verhindern, die bei gewalttätigen Operationen eingesetzt werden könnte.

Die syrischen Behörden erklärten Berichten zufolge ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Identifizierung der beteiligten Personen und der benutzten Routen.

Eine solche Zusammenarbeit ist ein wichtiges Element im Kontext neuer Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Beirut und Damaskus.

Die Entdeckung von Sprengstoffen unterstreicht auch die Notwendigkeit, die Geheimdienst- und Grenzkontrollfähigkeiten der Armee zu erhalten, da sich der internationale Druck auf ihre Mission im Süden konzentriert.

Nawaf Salam verteidigt das Gewaltmonopol im Namen der Verfassung

Premierminister Nawaf Salam bekräftigte am 7. Oktober, dass Entscheidungen über Krieg, Frieden und nationale Sicherheit von verfassungsmäßigen Institutionen getroffen werden müssen.

Seine Rede, die anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung gehalten wurde, stellte die Debatte über Waffen in einen institutionellen Rahmen.

Salam ist der Ansicht, dass die Anwendung des Abkommens von Taif nicht auf Bestimmungen über die Verteilung der Befugnisse beschränkt werden kann. Sie muss auch Reformen zur Stärkung des Staates umfassen.

Diese Position steht im Einklang mit dem US-Ziel einer exklusiven institutionellen Autorität über militärische Entscheidungen. Es bedeutet jedoch nicht, dass der Premierminister alle von Washington vorgeschlagenen Bedingungen akzeptiert.

Die Unterscheidung umfasst Möglichkeiten, Abrüstung zu erreichen.

Eine politische Entscheidung zur Stärkung des staatlichen Gewaltmonopols ist nicht automatisch ein Befehl an die Armee, sich in eine interne Konfrontation zu begeben.

Die Regierung muss die möglichen Folgen einer solchen Operation berücksichtigen. Die Hisbollah unterhält eine bedeutende politische und soziale Präsenz sowie militärische Fähigkeiten.

Eine direkte Konfrontation könnte daher zu Konfrontationen führen, deren Auswirkungen die betroffenen Gebiete übersteigen würden.

Die verfügbaren Informationen enthalten keinen detaillierten Regierungsplan für eine Militäroperation gegen die Partei.

Auf der anderen Seite zeigen sie, dass Nawaf Salam eine institutionelle Entwicklung verteidigt, die langfristig mit der dauerhaften Existenz militärischer Entscheidungen außerhalb des Staates unvereinbar ist.

Naim Kassem verweigert Abrüstung unter Druck von außen

Die Hisbollah verteidigt eine Position, die den amerikanischen Forderungen entgegensteht. Unter der Führung von Naim Kassem glaubt die Partei, dass die Frage ihrer Waffen in einem nationalen Rahmen behandelt werden muss.

Ihre Beamten weigern sich, die Debatte über das Arsenal des israelischen Rückzugs von den Sicherheitsgarantien zu trennen.

Diese Position basiert auf der Idee, dass Abrüstung nicht dem Verschwinden militärischer Bedrohungen vorausgehen kann.

Die Hisbollah glaubt, dass ihre Fähigkeiten notwendig bleiben, solange Israel Positionen im Südlibanon unterhält und seine Operationen fortsetzt.

Die Partei bestreitet auch die Schritte, die versuchen würden, einen von ausländischen Mächten festgelegten Zeitplan durchzusetzen.

Diese Opposition erschwert die Militärmission. Das Militär könnte für die Kontrolle von Gebieten verantwortlich sein, in denen die Hisbollah sich weigert, auf bestimmte Fähigkeiten zu verzichten.

Das Problem ist daher nicht nur die Verfügbarkeit von Ausrüstung oder Personal. Es hängt von der Existenz einer politischen Vereinbarung ab, die es den regulären Streitkräften ermöglicht, ihre Missionen durchzuführen.

Ohne ein solches Abkommen könnte eine Abrüstungsoperation als Konfrontation zwischen dem Staat und einer bewaffneten Komponente der libanesischen Gesellschaft interpretiert werden.

Die Frage nach der künftigen Rolle der Hisbollah in einer nationalen Verteidigungsstrategie bleibt offen.

Tampa, eine Verhandlung, bei der die Armee Anleihen ohne gleichwertige Garantien erhalten könnte

Die um den 20. Oktober in Florida angekündigten Gespräche sollen mehrere Sicherheitsfragen untersuchen.

Die libanesischen Behörden streben Fortschritte beim israelischen Rückzug, der Freilassung von Gefangenen und dem Einsatz der Armee an.

Die Vereinigten Staaten befürworten Überwachungsmechanismen zur Überprüfung militärischer Verpflichtungen.

Israel sucht Garantien, um den Wiederaufbau der Infrastruktur der Hisbollah zu verhindern.

Die Schwierigkeit liegt im Gleichgewicht zwischen diesen Anträgen.

Wenn der libanesischen Armee die Verantwortung für die Kontrolle der Waffen übertragen wird, ohne einen entsprechenden israelischen Rückzug zu erhalten, könnte sie in eine besonders schwierige Situation gebracht werden.

Sie sollte Maßnahmen ergreifen, die interne Spannungen hervorrufen könnten, auch wenn der Staat keine vollständige Souveränität über die betroffenen Gebiete hätte.

Das Problem wäre noch größer, wenn Israel eine militärische Interventionskapazität beibehalten würde, die von den Koordinierungsmechanismen unabhängig ist.

Die libanesischen Behörden streben daher gegenseitige Verpflichtungen an.

Der genaue Termin der nächsten Sitzung und ihre Modalitäten werden jedoch in den am 8. Oktober vorliegenden Informationen nicht endgültig bestätigt.

Daher kann keine Vereinbarung als erworben angesehen werden.

Der Austritt von UNIFIL kann die libanesische Militärverantwortung erhöhen

Die Zukunft der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon ist eine weitere große Herausforderung.

Die libanesischen Behörden befürchten, dass der Abzug internationaler Streitkräfte ein Sicherheitsvakuum in einer Region schaffen wird, in der die Spannungen nach wie vor hoch sind.

Es werden mehrere Alternativen genannt, darunter eine europäische Präsenz oder eine andere internationale Vereinbarung.

Es wird jedoch keine endgültige Lösung angekündigt.

UNIFIL spielt eine Rolle bei der Überwachung der Situation und der Koordinierung zwischen den verschiedenen Parteien. Sein Rückzug könnte die Mechanismen für die Meldung von Vorfällen reduzieren und eine Eskalation verhindern.

Die libanesische Armee sollte dann zusätzliche Verantwortung übernehmen.

Dies würde die Notwendigkeit einer angemessenen Überwachung, Kommunikation und Intervention verstärken.

Es könnte auch die Beziehungen zwischen den libanesischen und israelischen Streitkräften erschweren, wenn kein ausreichend robuster Verbindungsmechanismus aufrechterhalten würde.

Die Diskussionen über die Zukunft der UNIFIL stehen daher in direktem Zusammenhang mit der Debatte über die Entwaffnung der Hisbollah.

Washington will die Autorität der Armee stärken. Aber diese Transformation würde auch Garantien für die Sicherheit des libanesischen Militärs und die Bedingungen für ihren Einsatz erfordern.

Das Risiko einer internen Konfrontation bleibt eine Frage ohne operative Antwort

Die am 8. Oktober verfügbaren Informationen zeigen einen wachsenden Druck der USA auf konkrete Maßnahmen gegen die militärische Infrastruktur der Hisbollah.

Sie zeigen auch, dass die libanesische Regierung das Prinzip der ausschließlichen staatlichen Autorität über Waffen und militärische Entscheidungen verteidigt.

Aber sie stellen nicht fest, dass eine Zwangsabrüstungsoperation beschlossen wurde.

Es wird kein detaillierter Betriebsplan vorgelegt. Es wird keine offizielle Reihenfolge der Konfrontation mit der Hisbollah gemeldet. Die Modalitäten für jede Übergabe von Waffen bleiben unbestimmt.

Dieser Mangel an Präzision ist ein zentrales Element der Datei.

Die libanesischen Streitkräfte könnten aufgefordert werden, umfassendere Überwachungsmissionen durchzuführen, ohne dass eine vollständige politische Einigung über ihre Umsetzung erzielt wird.

US-Anforderungen beziehen sich auf Ergebnisse. Israelische Forderungen betreffen militärische Sicherheitsvorkehrungen. Die Hisbollah fordert den israelischen Rückzug und verweigert aufgezwungene Abrüstung.

Zwischen diesen Positionen müssen die libanesischen Behörden die konkreten Verantwortlichkeiten der militärischen Institution definieren.

Ab dem 8. Oktober 2026 baut die Armee weiterhin Kapazitäten auf und bereitet ihre Missionen im Südlibanon vor. Diplomatische Verhandlungen bleiben offen. Die von allen Parteien akzeptierten Abrüstungsbedingungen sind nicht erfüllt.

Die Frage bleibt daher: Wie kann die Armee mit dem effektiven Gewaltmonopol betraut werden, ohne eine interne Konfrontation zu erzwingen, während der israelische Rückzug und Sicherheitsgarantien weiter diskutiert werden?

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