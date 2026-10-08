Libanon: Salam kündigt Elektrizitätsmaßnahmen an

Der libanesische Premierminister Nawaf Salam gab am Donnerstag, den 8. Oktober 2026 bekannt, dass die Regierung weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Stromversorgung vorbereitet. Die Energie- und Finanzministerien arbeiten an Lösungen, um die Verteilungszeiten zu erhöhen, eine regelmäßigere Fütterung zu gewährleisten und die Kosten zu senken. Der Haushaltsentwurf für 2027 umfasst auch die Finanzierung des öffentlichen Wohnungsbaus für Familien, die Solarmodule installieren möchten. Details zum Regierungsprogramm sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden.

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Der libanesische Premierminister Nawaf Salam gab am Donnerstag, den 8. Oktober 2026 bekannt, dass die Regierung Lösungen vorbereitet, um die Stromversorgung zu erhöhen, die Regelmäßigkeit des Dienstes zu verbessern und die Kosten zu senken. Die Energie- und Finanzministerien arbeiten an diesen Maßnahmen, deren Einzelheiten in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Der Haushaltsentwurf 2027 sieht auch Darlehen für Haushalte vor, die Solarmodule installieren möchten.

Die libanesische Regierung bereitet weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Stromversorgung und zur Senkung der Energieausgaben der Haushalte vor. Premierminister Nawaf Salam gab am Donnerstag, den 8. Oktober bekannt, dass die Energie- und Finanzministerien an nachhaltigen Lösungen für den Stromsektor arbeiten. Ziel ist es, die Verteilungsstunden zu erhöhen, eine regelmäßigere Ernährung zu gewährleisten und die Kosten zu senken. Der Regierungschef hat jedoch nicht die vorgesehenen technischen oder finanziellen Mittel genannt. Er wies darauf hin, dass in den kommenden Wochen zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt würden.

Diese Ankündigung kommt vor dem Hintergrund anhaltender Schwierigkeiten für den libanesischen Stromsektor. Seit einigen Jahren zwingt eine unzureichende öffentliche Versorgung viele Haushalte und Unternehmen dazu, private Generatoren oder Solaranlagen zu nutzen. Dies ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, die zu den Stromrechnungen des Libanon hinzugerechnet werden. Die von Nawaf Salam angekündigten Maßnahmen gehen daher auf zwei unmittelbar damit zusammenhängende Probleme ein: die Verfügbarkeit von öffentlichem Strom und die Gesamtkosten der Verbraucher.

Strom im Libanon: Erhöhung der Verteilungszeiten

Die erste von Nawaf Salam angekündigte Priorität betrifft die Erhöhung der Stromversorgungsstunden. Die Regierung will die im öffentlichen Netz verfügbare Strommenge verbessern und eine regelmäßigere Verteilung sicherstellen. Diese beiden Ziele ergänzen sich, gehen aber auf unterschiedliche Herausforderungen ein. Eine Steigerung der Produktion allein garantiert keine nachhaltige Verbesserung des Dienstes, wenn die technischen und finanziellen Zwänge des Netzes bestehen bleiben.

Der Premierminister betonte auch die Notwendigkeit, die Kosten zu senken. Dieser Ansatz betrifft einen Sektor, dessen finanzielle Schwierigkeiten lange Zeit die öffentlichen Finanzen und die Verbraucher getroffen haben. Für Haushalte hängen die realen Energieausgaben von mehreren Faktoren ab: dem Preis für öffentlichen Strom, Abonnements für private Generatoren und möglichen Investitionen in Solaranlagen. Verbesserte öffentliche Versorgung kann den Einsatz von Generatoren reduzieren, aber die tatsächlichen Einsparungen werden von der Rate und Anzahl der zur Verfügung gestellten Überstunden abhängen.

Regierungserklärungen bestimmen noch nicht, wie diese Ziele erreicht werden. Nawaf Salam kündigte kein neues Kraftwerk, keinen Energieliefervertrag, keine besonderen Investitionen in die Infrastruktur an. Er erklärte nicht weiter, ob die Maßnahmen eine Änderung des Managements des Netzwerks oder der Finanzierungsmechanismen des Sektors beinhalten würden. Diese Fragen müssen geklärt werden, wenn die von der Regierung angekündigte Agenda für die kommenden Wochen vorgestellt wird.

Die mit dem Projekt verbundenen Ministerien für Energie und Finanzen

Der Regierungschef wies darauf hin, dass gemeinsam mit den Energie- und Finanzministerien Lösungen entwickelt würden. Diese Koordinierung spiegelt die Zwänge des Elektrizitätssektors wider, dessen Erholung sowohl technische Entscheidungen als auch finanzielle Ressourcen erfordert. Die Verbesserung der Produktion und des Vertriebs muss die Haushaltskapazität des Staates berücksichtigen. Die Regierung muss daher angeben, wie sie die geplanten Maßnahmen zu finanzieren gedenkt, ohne neue Lasten zu schaffen, die schwer zu tragen sind.

Der libanesische Stromsektor befindet sich in langjährigen strukturellen Schwierigkeiten, die durch die im Jahr 2019 ausgelöste Wirtschafts- und Finanzkrise noch verschärft werden. Finanzierungsprobleme, Versorgungsengpässe und Infrastrukturbeschränkungen haben dazu beigetragen, die Kapazitäten des öffentlichen Dienstes zur Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung zu verringern. Der Einsatz privater Generatoren ist somit in vielen Regionen als Ersatz vorgeschrieben. Photovoltaikanlagen haben sich ebenfalls entwickelt, insbesondere bei Haushalten und Unternehmen, die ihre Geräte finanzieren können.

In diesem Zusammenhang bleibt das zentrale Thema die Kontinuität des Dienstes. Eine einmalige Erhöhung der Vertriebsstunden würde nicht ausreichen, um eine nachhaltige Verbesserung zu gewährleisten, wenn sie nicht von stabilen Finanzierungs- und Betriebsbedingungen begleitet wäre. Die Regierung wird auch bestimmen müssen, wie die angekündigten Maßnahmen in den Betrieb von Electricity Lebanon integriert werden. Am Donnerstag wurde kein Zeitplan für das Erreichen oder Ziel für Überstunden mitgeteilt.

Darlehen für Solarmodule im Haushalt 2027 vorgesehen

Parallel zu den Maßnahmen des öffentlichen Netzes kündigte Nawaf Salam eine Initiative an, um Familien den Zugang zu Solarenergie zu erleichtern. Der Haushaltsentwurf 2027 sieht Mittelzuweisungen für öffentliche Wohnungsbaubetriebe zur Finanzierung von Darlehen für den Kauf von Photovoltaikanlagen vor. Ziel ist es, den Haushalten zu ermöglichen, ihre Abhängigkeit von privaten Erzeugern zu verringern und ihre monatlichen Rechnungen zu senken. Diese Maßnahme würde vorbehaltlich ihrer Annahme und der Festlegung ihrer Bedingungen einen öffentlichen Finanzierungsmechanismus für Solareinrichtungen für Wohngebäude darstellen.

Der Erwerb einer Solaranlage ist eine anfängliche Ausgabe, die den Zugang zu Familien mit niedrigem Einkommen einschränken kann. Die Kosten hängen insbesondere von der Leistung von Paneelen, elektrischen Geräten und der erforderlichen Speicherkapazität ab. Die Verwendung von Krediten würde es ermöglichen, dass sich diese Investition im Laufe der Zeit ausbreitet, anstatt sie zum Zeitpunkt des Kaufs vollständig finanzieren zu müssen. Das wirtschaftliche Interesse der Regelung hängt jedoch von den tatsächlichen Rückzahlungsbedingungen und den Einsparungen bei den Stromausgaben ab.

Der Premierminister hat die Höhe der im Haushaltsvorschlag für 2027 vorgesehenen Mittel nicht angegeben. Zinssätze, Rückzahlungsfristen, Finanzierungsobergrenzen und Förderkriterien sind ebenfalls unbekannt. Es wurden keine Schätzungen zur Anzahl der Haushalte vorgelegt, die für diese Darlehen in Frage kommen. Diese Informationen werden erforderlich sein, um festzustellen, ob das System einen großen Teil der Bevölkerung erreichen wird oder ob es für Familien mit einer bestimmten finanziellen Leistungsfähigkeit reserviert bleibt.

Die operative Rolle des Habitat Public Establishment muss ebenfalls definiert werden. In der Ankündigung wird nicht angegeben, ob diese Stelle die Kredite direkt verteilen wird oder ob sie über einen Mechanismus intervenieren wird, an dem Finanzinstitute beteiligt sind. Garantiebedingungen und Auswahl der Begünstigten könnten einen wichtigen Einfluss auf die Zugänglichkeit des Programms haben. In diesem Stadium handelt es sich um eine Rubrik in der Haushaltsvorbereitung und nicht um eine bereits für Einzelpersonen verfügbare Mittelausstattung.

Reduzieren Sie private Stromrechnungen

Die Unterstützung für Solaranlagen reagiert direkt auf die Abhängigkeit libanesischer Haushalte von privaten Generatoren. Wo öffentliche Elektrizität ihren Bedarf nicht deckt, müssen die Verbraucher andere Energiequellen nutzen. Dies führt zu einem Anstieg der Energieausgaben, insbesondere für Familien mit begrenztem Einkommen. Die Regierung stellt Solarkredite als Mittel zur schrittweisen Verringerung dieser Belastung vor.

Photovoltaik-Systeme können einen Teil des inländischen Verbrauchs während der Sonnenstunden decken. Wenn sie Batterien enthalten, speichern sie auch einen Teil des erzeugten Stroms für die zukünftige Nutzung. Ihre Effizienz hängt jedoch von der installierten Kapazität, den Wetterbedingungen, den Haushaltsbedürfnissen und der Lagerkapazität ab. Eine Solaranlage garantiert daher nicht unbedingt vollständige Autonomie vom öffentlichen Netz oder Generatoren.

Der Vorteil der angekündigten Maßnahme liegt in der Möglichkeit, diese Einrichtungen für mehr Familien zugänglich zu machen. Haushalte, die die Kosten einer Fazilität nicht sofort tragen können, könnten diese Investition in Betracht ziehen, wenn die Kreditbedingungen an ihre Ressourcen angepasst werden. Einsparungen bei Abonnements für Erzeuger könnten dann zur Rückzahlung von Darlehen beitragen. Dieses Ergebnis hängt jedoch von den Kosten der Ausrüstung, den vorgeschlagenen finanziellen Bedingungen und dem tatsächlichen Verbrauch jedes Haushalts ab.

Die Entwicklung der Solarenergie befreit die Regierung nicht von der Wiederherstellung eines zuverlässigen öffentlichen Stromdienstes. Individuelle Einrichtungen entsprechen den Bedürfnissen der ausgestatteten Haushalte, während das nationale Netzwerk der gesamten Bevölkerung Lebensmittel zur Verfügung stellen muss. Die beiden von Nawaf Salam angekündigten Leitlinien verfolgen somit komplementäre Ziele. Der eine zielt darauf ab, den sozialen Dienst zu verbessern, während der andere versucht, die Familienausgaben durch private schuldenfinanzierte Einrichtungen zu reduzieren.

Erwartete Folgen für Haushalte und Unternehmen

Die Verbesserung der Stromversorgung könnte sich auf die täglichen Haushaltsausgaben, aber auch auf den Geschäftsbetrieb auswirken. Geschäfte, Werkstätten und Dienstleistungsbetriebe müssen regelmäßig gefüttert werden, um ihre Aktivitäten fortzusetzen. Netzwerkunterbrechungen erfordern oft die Verwendung von Back-up-Geräten, deren Betrieb zusätzliche Kosten verursacht. Eine stabilere öffentliche Verteilung könnte einige dieser Ausgaben verringern, sofern die Tarife wettbewerbsfähig bleiben.

Unternehmen sind jedoch nicht direkt von dem am Donnerstag vorgestellten Solarkreditprogramm betroffen. Nawaf Salam wies darauf hin, dass die im Haushalt 2027 vorgesehenen Mittel über die öffentliche Wohnungsbaueinrichtung an Familien vergeben würden. Es wurden keine vergleichbaren Vereinbarungen für kleine Unternehmen oder Unternehmen angekündigt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen künftiger Maßnahmen werden daher vor allem von Verbesserungen des öffentlichen Netzes und den Bedingungen für seine Umsetzung abhängen.

Für die Verbraucher wird sich auch die Frage stellen, ob die Erhöhung der Stromstunden eine effektive Reduzierung der Abonnements für Generatoren ermöglicht. Dieser Trend hängt davon ab, wie diese Dienste in Rechnung gestellt werden und von der Regelmäßigkeit der öffentlichen Versorgung. Eine begrenzte oder unregelmäßige Verbesserung reicht möglicherweise nicht aus, um die Familienausgaben erheblich zu verändern. Die Regierung muss daher die erwarteten Ergebnisse und die Mittel zur Gewährleistung der Kontinuität spezifizieren.

Ein Zeitplan, der noch auf bevorstehende Ankündigungen beschränkt ist

Nawaf Salam hat eine erste Frist für die Präsentation von Lösungen für den öffentlichen Strom gesetzt. Die Energie- und Finanzministerien werden voraussichtlich in den kommenden Wochen Einzelheiten mitteilen. Diese Präsentation enthält Informationen über die ausgewählten Maßnahmen, ihre möglichen Kosten und den für ihre Durchführung vorgesehenen Zeitrahmen. Es muss auch geklärt werden, ob die Regierung zusätzliche Investitionen oder Änderungen in der Organisation des Sektors plant.

Das Solarkreditprogramm wird einem anderen Zeitplan folgen, da es vom Haushaltsentwurf 2027 abhängt. Die angekündigten Mittel müssen im Haushaltstext festgelegt und dann den für ihre Ausführung erforderlichen Verfahren unterworfen werden. Dies bedeutet, dass die betroffenen Haushalte noch nicht über ausreichende Informationen verfügen, um die Finanzierungsbedingungen anzuwenden oder zu bewerten. Die Behörden haben weder das Eröffnungsdatum der Darlehen noch die praktischen Modalitäten für die Registrierung mitgeteilt.

In den Ankündigungen vom 8. Oktober wurden somit zwei separate Fristen für den libanesischen Energiesektor festgelegt. Der erste betrifft die bevorstehende Präsentation von Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Versorgung und zur Senkung der Kosten. Der zweite betrifft die im Haushalt 2027 vorgesehenen Mittel für Solarenergie. Die Regierung muss noch die Finanzierung, die Umsetzungsmodalitäten und die erwarteten Ergebnisse dieser beiden Initiativen klären.