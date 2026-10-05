LibnaNEWS Journal vom 5. Oktober 2026: Libanon, Region, Welt, Wirtschaft
LibnaNEWS Zeitung vom Montag, 5. Oktober 2026, alles wichtig in 5 Minuten!
🇱🇧 Liban : loi électorale rouverte, loi bancaire devant le Conseil constitutionnel, positions israéliennes au Sud, négociations attendues le 20 octobre
🌍 Région : réunion de Camp David sur l’Iran, ministre iranien du Pétrole démissionnaire, cérémonie du 7 octobre en Israël, offensive au Yémen
Welt: Bolsonaro vor Lula in Brasilien, Merz in Kiew, Wahlen in Lettland, Regen in Barcelona
Frankreich: Blockade von Gymnasien, sozialistische Grundschule
USA: nur 29.000 Arbeitsplätze im September
💰 Économie : Brent à 102 $, le kWh du générateur à 52 840 LL
Ungewöhnlich: Zar Samuel zurück nach Sofia, grüne Genter Kanäle
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Foto: Wikimedia Commons
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