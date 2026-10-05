Fall Riad Salamé: Die Konten der Banque Richelieu Monaco im Herzen neuer Enthüllungen

Neue Enthüllungen stellen Monaco in den Mittelpunkt des Falles Riad Salamé. Die mit dem ehemaligen Gouverneur verbundenen Mittel wurden Berichten zufolge 2021 bei der Banque Richelieu Monaco platziert. Nach dem Einfrieren von Vermögenswerten in Höhe von rund 46 Mio. € hätten einige Anlagetransaktionen fortgesetzt und Fragen zu ihrer genauen Art und Genehmigung aufgeworfen.

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Berichten zufolge wurden die Mittel 2021 in die von Antoun Sehnaoui kontrollierte Bank investiert, während die Investitionsaktivitäten nach dem Einfrieren der Vermögenswerte fortgesetzt wurden

Ein neuer Teil des Falles Riad Salamé bringt einen Teil der Finanzkreisläufe des ehemaligen Gouverneurs der Libanesischen Zentralbank nach Monaco zurück. Nach Informationen, die am 5. Oktober von Intelligence Online veröffentlicht wurden, wurde ein erheblicher Teil der Gelder, die im Verdacht standen, vom ehemaligen Gouverneur umgeleitet zu werden, Berichten zufolge 2021 bei der Banque Richelieu Monaco, einer Finanzgruppe des libanesischen Bankiers Antoun Sehnaoui, platziert. Noch beunruhigender ist, dass die Investitionen in das Institut fortgesetzt wurden, nachdem die Behörden die betreffenden Konten beschlagnahmt hatten.

Diese Information fügt ein neues Beweisstück zu einem Gerichtsverfahren hinzu, das lange über die Grenzen des Libanon hinausgegangen ist. Seit mehreren Jahren versuchen europäische Richter, den Umlauf von Hunderten von Millionen Dollar zu rekonstruieren, unter anderem aus den Provisionen, die die libanesischen Banken an Forry Associates gezahlt haben, ein Unternehmen, das von Raja Salamé, dem Bruder des ehemaligen Gouverneurs, kontrolliert wird. Untersuchungen in Frankreich, der Schweiz, Deutschland, Luxemburg, Belgien und Monaco haben nach und nach zur Identifizierung von Bankkonten, Unternehmen und einer beträchtlichen Immobilienbasis geführt.

Die Banque Richelieu Monaco erscheint jetzt als eine der Institutionen, durch die ein Teil der Hauptstadt hindurchgegangen wäre oder verwaltet wurde.

Mehrere Konten im Zusammenhang mit Riad Salamé in Monaco

Die Datei befasst sich nicht einfach mit der Existenz eines persönlichen Kontos, das von Riad Salamé eröffnet wurde. Es gibt Hinweise in europäischen Verfahren, dass mehrere Konten von Unternehmen geführt werden, deren ehemaliger Gouverneur der wirtschaftliche Begünstigte gewesen wäre. Zu den jüngsten Verfahren gehören acht Konten, die bei der Banque Richelieu Monaco eröffnet wurden und mit Strukturen verbunden sind, die mit Riad Salamé verbunden sind.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Große internationale Vermögen halten ihre Vermögenswerte nicht unbedingt direkt in ihrem Namen. Sie können Heritage-Unternehmen, Holding-Unternehmen oder andere rechtliche Strukturen verwenden, die formell als Kontoinhaber erscheinen. Die Schlüsselfrage für die Anti-Geldwäsche-Behörden wird dann die des wirtschaftlichen Eigentümers: der Person, die hinter den Zwischenunternehmen tatsächlich das Kapital kontrolliert.

Im Fall von Riad Salamé ist dieses Thema besonders heikel. Fast dreißig Jahre lang, von 1993 bis 2023, leitete er die Bank des Libanon. Sein Status machte ihn zu einer politisch exponierten Person, einer Kategorie, für die Finanzinstitute einer erhöhten Sorgfaltspflicht unterliegen, insbesondere in Bezug auf die Herkunft von Vermögenswerten und Fonds.

Das Vorhandensein mehrerer Strukturen, die mit dem ehemaligen Gouverneur in derselben Bank verbunden sind, stellt an sich keinen Beweis für eine von dieser Institution begangene Straftat dar. Es stellt sich jedoch die Frage nach den Kontrollen, die bei der Eröffnung der Konten und dann bei der Ankunft und Verwaltung des Kapitals durchgeführt wurden.

Jahr 2021 wird zentral

Die offenbarte Chronologie ist besonders wichtig. Intelligence Online platziert 2021 die Investition eines erheblichen Teils der Riad Salamé zugewiesenen Mittel bei der Banque Richelieu Monaco. Zu diesem Zeitpunkt erhielt der ehemalige Gouverneur jedoch bereits zunehmende Aufmerksamkeit in Europa.

In Frankreich wurde im Mai 2021 eine Voruntersuchung des Erbes von Riad Salamé und seiner Umgebung eröffnet, bevor im Juli desselben Jahres gerichtliche Informationen eröffnet wurden. Zu den Ermittlungen gehörten der Verdacht auf organisierte Geldwäsche und die Bedingungen, unter denen ein beträchtliches Vermögen in Europa geschaffen wurde.

Europäische Forscher interessierten sich auch für den Forry-Mechanismus. Jahrelang hatten libanesische Banken, die Finanzinstrumente von der Bank of Lebanon kauften, Provisionen an Forry Associates gezahlt. Das Unternehmen wurde von Raja Salamé kontrolliert. Die Beträge werden auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt.

Die Ermittler vermuten, dass einige dieser Beträge dann durch eine komplexe Reihe von Konten, Unternehmen und Investitionen umverteilt wurden, die Riad Salamé und seinem Umfeld gehörten oder von Vorteil waren. Der ehemalige Gouverneur seinerseits focht die gegen ihn erhobenen Anklagen an und behauptete unter anderem, dass sein Vermögen aus seinen Vermögenswerten vor seiner Ankunft bei der Bank of Lebanon und seinen Investitionen stammte.

Die angebliche Platzierung großer Summen in Monaco im Jahr 2021 nimmt daher eine besondere Dimension an: Sie hätte gleichzeitig stattgefunden, als europäische Untersuchungen zum Erbe des ehemaligen Gouverneurs zu wachsen begannen.

46 Mio. EUR in Monaco eingefroren

Eine neue Etappe fand im März 2022 statt. Im Rahmen einer koordinierten Operation zwischen mehreren europäischen Ländern kündigen die Behörden das Einfrieren von rund 120 Millionen Euro an Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Untersuchung von Riad Salamé und seiner Umgebung an.

Die beschlagnahmten Beträge umfassen Immobilien und Bankkonten, die auf mehrere Gerichtsbarkeiten verteilt sind. In Monaco werden dann rund 46 Millionen Euro eingefroren.

Dieser Betrag ist beträchtlich. Allein auf die monegassische Komponente entfallen mehr als ein Drittel der rund 120 Millionen Euro an Vermögenswerten, die während dieser europäischen Operation eingefroren wurden.

Von diesem Moment an werden auch neue Enthüllungen besonders empfindlich. Laut Intelligence Online hat die Beschlagnahme von Konten die Finanztransaktionen nicht vollständig unterbrochen: Riad Salamé investierte nach dem Einfrieren seiner Vermögenswerte weiterhin bei der Banque Richelieu Monaco.

Diese Aussage sollte mit Vorsicht interpretiert werden. Ein gerichtliches Einfrieren bedeutet nicht automatisch, dass eine Portfolioverwaltung rechtlich unmöglich wird. Der genaue Umfang hängt von der Entscheidung der zuständigen Behörde ab. Einige Vermögenswerte können fällig werden, Zinsen generieren oder technische Managementoperationen erfordern, ohne dass der Eigentümer die Mittel abheben oder übertragen kann.

Die ganze Frage ist daher, was genau von den Transaktionen abgedeckt wurde, die nach der Beschlagnahme durchgeführt wurden: einfache Sicherungsverwaltung von bereits in den Portfolios vorhandenen Vermögenswerten, automatische Reinvestition von Liquidität, Kompromisse zwischen verschiedenen Finanzprodukten oder neue Investitionen auf Anweisung des Kunden oder seiner Vertreter.

Der Unterschied ist grundlegend.

Eine Bank, die von einem wichtigen Akteur im libanesischen Bankensektor kontrolliert wird

Der Fall ist umso heikler, als die Banque Richelieu Monaco nicht unabhängig vom libanesischen Bankensystem ist. Es gehört zu der Finanzgruppe, die um die Société Générale de Banque im Libanon und d’Antoun Sehnaoui entwickelt wurde.

SGBL übernahm Richelieu-Aktivitäten in Frankreich und Monaco im Jahr 2018 sowie Richelieu Gestion. Diese Betriebe wurden dann unter Compagnie Financière Richelieu konsolidiert. Antoun Sehnaoui leitete auch den Verwaltungsrat der Banque Richelieu Monaco.

Der Fall betrifft somit zwei wichtige Persönlichkeiten im libanesischen Vorkrisenfinanzsystem: auf der einen Seite Riad Salamé, Gouverneur der Bank des Libanon und wichtigster Regulator des Bankensektors, und auf der anderen Seite eine libanesische Private Banking Group, die eine Vermögensverwaltungstätigkeit in Europa und Monaco entwickelt hat.

Diese institutionelle Nähe bedeutet natürlich nicht, dass Antoun Sehnaoui persönlich von der Herkunft des Kapitals oder der Transaktionen in den betreffenden Konten gewusst hätte. Es gibt derzeit keine öffentliche Grundlage für die Feststellung einer solchen persönlichen Verantwortung. Ebenso bedeutet das Vorhandensein von Konten, die einem später verfolgten Kunden gehören, nicht automatisch, dass die Depotbank an den Straftaten gegen sie beteiligt war.

Aber es macht die Frage der Compliance-Verfahren für diese Konten besonders wichtig.

Wie können wir das Vermögen des Gouverneurs kontrollieren, der die Banken kontrolliert?

Die Akte stellt ein besonderes Problem für das libanesische Bankensystem dar. Riad Salamé war kein gewöhnlicher Kunde. Er war der Gouverneur der Zentralbank des Landes, aus dem die Bank Richelieu Monaco durch ihre Beteiligung kam.

Fast drei Jahrzehnte lang hat die Bank des Libanon libanesische Banken beaufsichtigt und eine Schlüsselrolle bei ihren Operationen gespielt. Die Beziehung zwischen der Zentralbank, den Geschäftsbanken und ihren Hauptaktionären war daher dauerhaft.

Für eine europäische oder monegassische Bank, die das Kapital eines ausländischen Beamten beherbergt, erfordert der Status einer politisch exponierten Person mehr Wachsamkeit. Es reicht nicht aus, die Identität des Kunden zu kennen. Das Institut muss in der Lage sein, die Herkunft seiner Vermögenswerte, die Herkunft der übertragenen Beträge und, wenn die Umstände dies erfordern, die wirtschaftliche Rechtfertigung der Transaktionen zu verstehen.

Im Falle eines Zentralbankgouverneurs mit einem Vermögen von mehreren zehn oder hundert Millionen Dollar wird damit die Frage nach der Herkunft der Fonds zentral.

Dies gilt umso mehr, wenn Konten in mehreren Unternehmen geführt werden.

Das Forry-System im Zentrum der Umfrage

Um zu verstehen, warum diese Konten für europäische Ermittler von gleichem Interesse sind, müssen wir zu dem Mechanismus zurückkehren, der das finanzielle Herzstück des Falles Salamé darstellt.

Forry Associates, ein von Raja Salamé kontrolliertes Unternehmen, erhielt Provisionen für bestimmte Operationen, die von Geschäftsbanken bei der Bank of Lebanon durchgeführt wurden. Europäische Untersuchungen suchen seit mehreren Jahren, um festzustellen, wie mehrere hundert Millionen Dollar aus diesen Kommissionen später verwendet wurden.

Der Fall betrifft daher nicht nur das persönliche Vermögen eines ehemaligen Gouverneurs. Er versucht, eine viel präzisere Frage zu beantworten: Wurden Mittel, die indirekt aus Operationen mit der Bank des Libanon stammen, in private Strukturen umgeleitet, die von Riad Salamé oder seinem Umfeld kontrolliert werden?

Sobald diese erste Stufe etabliert oder vermutet wird, beginnt eine zweite: Folgen Sie dem Geld.

Es ist diese Arbeit, die Ermittler zu Schweizer, französischen, luxemburgischen, deutschen und monegassischen Banken führt, aber auch zu Immobiliengesellschaften und Immobilienstrukturen, die zum Erwerb oder zur Verwaltung von Vermögenswerten verwendet werden.

Die Bank Richelieu Monaco erscheint in diesem zweiten Teil der Geschichte: der Erhaltung und Verwaltung eines Teils des Erbes, dessen genauen Ursprung die Behörden jetzt zu bestimmen versuchen.

Der entscheidende Punkt: Was passierte nach dem Einfrieren

Die neuen Enthüllungen bewegen jedoch leicht den Schwerpunkt der Akte. Bisher konzentrierte sich die meiste Aufmerksamkeit auf die Geldquelle und ihre Ankunft in europäischen Banken. Es geht jetzt auch um die Verwaltung der Mittel nach dem Eingreifen der Justiz.

Wenn die Investitionen nach der Einziehung der Konten tatsächlich fortgesetzt wurden, müssen Art, Zeitpunkt und Genehmigungsmechanismus festgelegt werden.

Vor allem muss man wissen, wer noch in die Portfolios eingreifen kann.

Riad Salamé selbst? Agenten? Bankmanager Richelieu Monaco mit einem diskretionären Mandat? Automatische Reinvestitionsmechanismen? Die Antworten auf diese Fragen würden die Interpretation von Operationen grundlegend verändern.

Diese Bewegungen sollten auch mit den genauen Bedingungen monegassischer Gerichtsentscheidungen verglichen werden. Ein eingefrorener Vermögenswert kann wirtschaftlich weiterbestehen, ohne von der Justiz befreit zu sein. Die wirkliche rote Linie wäre daher weniger die Existenz einer Finanztransaktion als die Möglichkeit, über Vermögenswerte frei zu verfügen, ihr Eigentum zu wechseln, sie zu übertragen oder die Auswirkungen der Beschlagnahme zu umgehen.

Zu diesem Zeitpunkt weisen die verfügbaren Informationen nicht darauf hin, dass ein solcher Verstoß stattgefunden hat.

Ein neuer Zweig einer Datei weit von vorbei

Das Interesse dieser Offenbarungen übersteigt schließlich die einzigen Riad Salamé und Antoun Sehnaoui. Sie zeigen, wie die Untersuchung des ehemaligen Gouverneurs zu einer Untersuchung der gesamten Finanzarchitektur geworden ist, die verwendet wurde, um Kapital aus dem Libanon zu bewegen, zu erhalten und zu investieren.

Lange Zeit wurde der Fall im Wesentlichen als der eines Gouverneurs und seines Bruders dargestellt. Europäische Untersuchungen zeigen allmählich eine viel komplexere Realität: Hunderte von Millionen Dollar sind zwischen Unternehmen, Bankkonten, Vermögensverwaltern und Immobilieninvestitionen in verschiedenen Ländern geflossen.

Jeder neue Schritt stellt dann die gleiche Frage: Wer wusste was, wann und welche Kontrollen wurden durchgeführt?

Im Fall der Banque Richelieu Monaco erhält diese Frage nun eine zusätzliche Dimension. Es geht nicht mehr nur darum, warum Strukturen, die mit Riad Salamé verbunden sind, mehrere Konten in der Einrichtung hatten und wie die Herkunft des Kapitals überprüft wurde. Wir müssen auch verstehen, wie diese Vermögenswerte verwaltet wurden, als die europäische Justiz begann, sie zu ergreifen.

Die Antwort könnte einen noch unbekannten Teil des Salamé-Falls beleuchten: nicht nur die Art und Weise, wie das Geld den ursprünglichen Kreislauf verlassen hätte, sondern auch, was einmal in den Einrichtungen passiert ist, die dafür verantwortlich sind, ihn zu behalten und zu produzieren.

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