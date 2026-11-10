Claude Fable 5.2: Vom Code zum Prototyp

Anthropic startete Claude Fable 5.2 und Claude Mythos 5.2 am 9. November 2026. AWS bestätigt die Verfügbarkeit des Modells mit separaten Zugangsbedingungen. Die Präsentation umfasst drei elektronische Prototypen, die mit Fable entworfen und von Diode montiert wurden. Die Leistung bleibt dem Hersteller zugeschrieben und die Objekte sind nicht für die Vermarktung zertifiziert. Technische Tarife, akzeptierte Formate, Einschränkungen und Datenaufbewahrung leiten ihre Verwendung. Der Umstieg auf komplexere Schaltungen und das Testen auf Geräten sind weitere Schritte.

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Anthropic startete Claude Fable 5.2 und Claude Mythos 5.2 Montag, 9. November 2026. Diese neuen Versionen umfassen Programmierung und Forschung. Das Unternehmen begleitet seine Präsentation mit einer konkreten Demonstration: drei mit Fable entworfene elektronische Geräte, die dann von Ingenieuren montiert wurden.

Claude Fable 5.2, von der Software bis zu den Geräten

Ein USB-Lautsprecher, eine Sprachassistenzbox und ein tragbares virtuelles Tier: Laut Anthropic hat Fable diese drei Prototypen entworfen. Diode, sein Handelspartner, stellte sie zusammen. Das Flugzeug hätte ohne elektrische Modifikation gearbeitet.

Sie wurden jedoch keiner vollständigen elektrischen Validierung, thermischen Prüfung oder kommerziellen Zertifizierung unterzogen. Sie sind nicht für die Serienproduktion konzipiert. Claude war nicht mit Testinstrumenten oder Fertigungsmaschinen verbunden. Die Ingenieure sorgten daher für die Konstruktion und die physische Prüfung.

Zwei Zugriffe für dasselbe Modell

Fable und Mythos basieren auf dem gleichen Modell, erklärt Anthropic. Fable beinhaltet Schutz vor bestimmten gefährlichen Anwendungen in Cybersicherheit und Biologie. Der Zugang zu Mythos erfordert Verifizierungsprogramme für Organisationen, die in diesen Bereichen arbeiten.

Anthropic kündigt Fortschritte in Code, Argumentation und Vision an. Das Unternehmen behauptet auch eine Textgenerierung von bis zu 30% schneller als 5.1. Diese Leistungen sind die vom Hersteller angegebenen. Sie garantieren nicht den gleichen Gewinn für jede Anwendung.

Der angekündigte Standardpreis beträgt 8 US-Dollar pro Million Token bei der Einreise und 40 US-Dollar bei der Ausreise. Tokens sind die von der Vorlage verarbeiteten Texteinheiten. Ein optionaler Schnellmodus verdoppelt diese Beträge auf $ 16 und $ 80. Dies sind Preise für die technische Nutzung, nicht für ein allgemeines öffentliches Abonnement.

Verfügbarkeit auf AWS bestätigt

Amazon Web Services bestätigt die Verfügbarkeit beider Versionen auf Amazon Bedrock und Claude Platform auf AWS seit dem 9. November. Der Lieferant hält die Verifizierungsbedingung für Mythos aufrecht. Es präsentiert Fable als Werkzeug für lange technische Projekte, die Koordination mehrerer Softwareagenten und codegestütztes Design.

Die AWS Datenblattklasse Fable 5.2 als aktiv. Es zeigt eine Kontextkapazität von einer Million Chips und eine maximale Ausgabe von 128.000 Chips. Die Vorlage akzeptiert Text- und Eingabebilder; ihre Ausgabe ist textuell. Dieses Blatt beschreibt daher keinen Generator von Videos, Sounds oder Bildern.

Für ein Team, das integrieren möchte, definieren diese Funktionen die akzeptierten Formate und Volumes. Sie allein messen nicht die Genauigkeit eines Ergebnisses oder seine Relevanz für ein Industrieprojekt.

Nutzungsbedingungen bleiben entscheidend

AWS legt fest, dass bestimmte sensible Anwendungen eine Ablehnung auslösen können. Auf Bedrock muss der Wechsel zu einem anderen Modell vom Benutzerprogramm verwaltet werden: Es ist nicht automatisch. Die Entsendung erfordert daher, dass dies in der gleichen Weise wie eine normale Reaktion vorgesehen wird.

Der Lieferant kündigt außerdem eine Aufbewahrung von bis zu 30 Tagen im Rahmen der Standard-Sicherheitsprüfung an. Für Kunden, die Anspruch auf Nichtpfändung haben, bestehen gesonderte Regelungen. Unternehmen müssen diese Bedingungen prüfen, bevor sie ihre Daten senden.

Anthropisch sieht jetzt komplexere Schaltkreise vor. Längere Tests und Zertifizierungen von Prototypen müssen noch durchgeführt werden.

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