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Eine palästinensische öffentliche Kommission identifiziert 28 Industriegebiete, die mit israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland verbunden sind, einschließlich Ostjerusalem. Drei von ihnen machen die Hälfte der untersuchten Fläche aus. In der Nähe von Tarqumiya übersteigt der angekündigte Umfang eines neuen Projekts den des größten bestehenden Gebiets, ohne dass eine Eröffnung erfolgt.

Drei Bereiche machen die Hälfte aller Bereiche aus

In einer am 21. November veröffentlichten Bewertung meldete die Palästinensische Kommission für den Kampf gegen die Mauer und die Kolonisierung (PPC) 8.844 Dunams der kumulierten Fläche von Industriegebieten, die sie identifiziert hat, oder etwa 884 Hektar. Mishor Adumim, Barkan und Atarot insgesamt 50,9% dieses Bereichs. Allein das Gouvernement Jerusalem macht 41,3 Prozent der untersuchten Fläche aus. Diese beiden Teile überlappen sich und addieren sich nicht.

Die Bewertung misst die Fläche der Flächen, nicht die Anzahl der gebauten Gebäude oder die Fläche, die bereits von Pflanzen belegt ist. Die Zahl von 28 ist auch spezifisch für den Umfang der Kommission, die Ostjerusalem einschließt. Ein Audit des israelischen Staatskontrolleurs im Jahr 2023 meldete 35 von Israel verwaltete Gebiete in Area C. Der Controller umfasste Standorte, die unabhängig von der Verwaltung von Wohnsiedlungen und gemischten Geschäftsräumen waren. Die beiden Dokumente decken daher nicht dasselbe Gebiet oder dieselbe Kategorie von Gebieten ab. Ihre Lücke erlaubt keine Zunahme oder Abnahme der Anzahl der zu messenden Bereiche.

Beschäftigungspole nicht mit größeren Standorten verwechseln

Die Kommission fördert insgesamt rund 14.100 palästinensische Arbeiter in diesen Gebieten, ohne den Bezugszeitraum in ihrer öffentlichen Zusammenfassung anzugeben. Das israelische Audit von 2023 gab bereits die gleiche Summe auf den eigenen Umfang gerundet. Die Übereinstimmung reicht nicht aus, um festzustellen, dass die Belegschaft stabil geblieben ist oder dass die Gesamtergebnisse aus einer neuen Zählung resultieren. Mishor Adumim und Barkan gehören ebenfalls zu den drei Hauptarbeitszentren, aber Ariel nimmt in diesem Ranking den Platz von Atarot ein. Die Kommission stellt etwa 79 Prozent der palästinensischen Arbeitsplätze in ihrem Inventar diesen drei Polen zur Verfügung. Die Ausdehnung eines Gebiets zeigt daher nicht allein sein Gewicht auf dem Arbeitsmarkt an.

Das palästinensische Zentralamt für Statistik hatte im dritten Quartal 2026 etwa 17.300 Personen in israelischen Siedlungen beschäftigt, verglichen mit 17.600 im vorherigen Quartal. Diese Umfrage umfasst alle Beschäftigung in den Kolonien, nicht nur die von der Kommission identifizierten Industriegebiete. Seine Periode und Methode sind unterschiedlich. Eine Zahl zur anderen zu bringen, um einen Anteil der Industrie zu berechnen, wäre irreführend.

In der Westbank schätzt die gleiche Umfrage die Arbeitslosigkeit auf 28,1 Prozent im dritten Quartal. Dies stellt die Frage des Zugangs zu diesen Arbeitsplätzen, ohne über die Verträge, die Stabilität des Arbeitsplatzes oder die für jeden Bereich spezifische Bezahlung zu informieren. Diese Statistiken messen auch nicht die Arbeitsplätze, die durch die angekündigten Projekte geschaffen werden könnten.

In Tarqumiya, ein angekündigter Umfang, nicht offene Fabriken

Der Fall von Mevosot Lachish, in der Nähe von Tarqumiya, westlich von Hebron, veranschaulicht den Unterschied zwischen Land und Aktivität. Das Palästinensische Nationale Landverteidigungsamt berichtete am 10. November, dass die israelischen Behörden die Zuweisung von 3.039 Dunam für das Projekt genehmigt hätten. Das Gremium und die Kommission berichten, dass im November eine Anordnung zur Festlegung des Umfangs des Gebiets unterzeichnet wurde. Die angekündigte Fläche umfasst etwa 304 Hektar, mehr als die von Mishor Adumim, dem größten bestehenden Gebiet nach der Kommission.

Delimitation bedeutet nicht, dass Unternehmen bereits dort produzieren. Der vollständige israelische Akt konnte nicht konsultiert werden, und es konnte kein Zeitplan für die Inbetriebnahme oder die Anzahl der Einstellungen festgelegt werden. Ein weiteres Beispiel ist Nahal Raba, im Gouvernement Salfit, das von der Kommission immer noch als Projekt beschrieben wird, dessen Plan vorgelegt wurde. Diese Vorfahrtsrechte sollten nicht zu den bereits inventarisierten Flächen hinzugefügt werden, als ob sie alle zur gleichen Bühne gehören würden.

Nach Angaben des Palästinensischen Nationalbüros präsentierte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich das Tarqumiya-Projekt als Mittel zur Stärkung der israelischen Präsenz in der Nähe der Grünen Linie und zur Bereitstellung von Beschäftigung und Einnahmen für die Siedlungsräte. Die Kommission sieht darin ein Instrument der « wirtschaftlichen Annexion ». Es ist seine Qualifizierung der industriellen Expansion, nicht der Wortlaut einer israelischen Entscheidung Annexion. In seinem Gutachten vom 19. Juli 2024 war der Internationale Gerichtshof zu dem Schluss gekommen, dass die fortgesetzte Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten illegal sei, und erinnerte an die Verpflichtung, jede neue Siedlungstätigkeit einzustellen. Diese Stellungnahme bezieht sich nicht gesondert auf den Tarqumiya-Entwurf.

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