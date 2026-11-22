Der Libanon erinnert an seine Unabhängigkeit mit einer Hommage an Yarze und zwei Kundgebungen im Süden. Patriarch Jean X. kündigt den Tod von Metropolit Georges Khodr an. In Antalya gab es keinen Konsens zum COP31-Rahmentext. Überprüfung der Fakten am Sonntag um 18 Uhr in Beirut.

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Sonntag, 22. November 2026, 18 Uhr in Beirut. Libanon ist der 83. Jahrestag seiner Unabhängigkeit, zwischen der offiziellen Hommage an Yarzé und Kundgebungen der Einwohner im Süden. Das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Antiochien verkündet den Tod des emeritierten Metropoliten Georges Khodr. In Antalya hat die UN-Klimakonferenz ihren Rahmentext nicht angenommen.

Unabhängigkeit: eine Hommage an Yarzé, eine Geste der Solidarität von Nabih Berri

Am Sonntag legte Verteidigungsminister Michel Menassa im Namen der Libanesischen Republik einen Kranz am Fuße des Denkmals von Emir Fakhreddine am Eingang des Ministeriums in Yarze nieder. Die National Information Agency bestätigte diesen Tribut, der erst am Morgen auf der Tagesordnung stand. In Rachaya stand ein weiterer Tribut auf dem Kalender; In den konsultierten Quellen wurde dies nicht bestätigt. Die Zitadelle erinnert an die Inhaftierung der unabhängigen Führer durch die französischen Mandatsbehörden und ihre Freilassung am 22. November 1943.

Der Sprecher der Kammer, Nabih Berri, kündigte am Sonntag an, dass er als Zeichen der Solidarität mit den Bewohnern der südlichen Dörfer keine gelegentlichen Glückwünsche erhalten werde. Er zitierte insbesondere Zawtar al-Sharkiyeh, Mansuri und Haddatha, und in seiner Botschaft verband er die Erreichung der Unabhängigkeit mit der Befreiung des Territoriums und der nationalen Einheit. Es ist seine Entscheidung, keine Gelübde zu erhalten, keine Annullierung von Gedenkfeiern.

Am Tag zuvor, als die Flagge in Nahr al-Kalb gehisst wurde, forderte Präsident Joseph Aoun den israelischen Rückzug und die Rückkehr der Vertriebenen aus dem Süden. In der Rede des Ratsvorsitzes bekräftigte er, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden in der Verantwortung des libanesischen Staates liege. Diese Position legt keine Auszahlungsfrist oder einen Rückgabeplan fest. Die Ratspräsidentschaft hat am Montag, den 23. November, die Schließung von Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden festgelegt.

Südlibanon: zwei Mobilisierungen für Häuser und Rückkehr

In Nabatiyah al-Faukah marschierten die Menschen am Sonntagmorgen auf den Dorfplatz, wo sie den Schaden fanden, so die National Information Agency. Der Präsident der Gemeinde, Zein Ghandour, bat den Staat, die Bevölkerung zu schützen und unter anderem Strom und Wasser wiederherzustellen. Sein Antrag betrifft die Bedingungen, die es den Bewohnern erlauben würden, zu bleiben oder zurückzukehren; Es bedeutet nicht, dass diese Dienste wiederhergestellt werden.

In einer separaten Versammlung versammelten sich die Bewohner von Zawtar al-Sharkiyeh auf dem Platz von Zawtar al-Gharbiyeh, der Nachbarstadt, um gegen die Zerstörung ihrer Häuser zu protestieren und ihre Rückkehr zu fordern. In einer anderen Sendung schrieb die offizielle Agentur Israel zwei gemeldete Explosionen zu Zawtar al-Sharkiyeh und Kfar Tebnit, ohne eine menschliche Einschätzung zu berichten. Versammlungen und Berichterstattung allein erlauben keine tägliche Überprüfung.

Tod von Georges Khodr, emeritierter orthodoxer Metropolit

Der griechisch-orthodoxe Patriarch von Antiochien, Johannes X., gab am Sonntag Mittag den Tod von Georges Khodr bekannt. Ehemaliger Metropolit von Byblos und Batrun, leitete er von 1970 bis 2018 die Diözese Mount Lebanon. Mitbegründer der Orthodoxen Jugendbewegung, lehrte er auch in Balamand und arbeitete am Dialog zwischen Kirchen und mit dem Islam. Die am Sonntag herausgegebene Todesanzeige gibt weder den Todesort noch das Datum der Beerdigung an.

COP31: Antalya-Pakt nicht verabschiedet

Die COP31-Präsidentschaft stellte in der Plenarsitzung fest, dass es keinen Konsens über den als Antalya-Pakt vorgelegten Text gab. Die letzte Version, die für die Parteien des Pariser Abkommens vorgeschlagen wurde, spiegelte den in Dubai festgelegten Rahmen wider, ohne fossile Brennstoffe direkt zu benennen. Insbesondere schlug sie vor, bis 2035 eine mindestens dreifache Finanzierung für die Anpassung anzustreben, ohne die Berechnungsgrundlage zu stoppen. Die Europäische Union hat sich geweigert, diesen Kompromiss in seiner jetzigen Form zu unterstützen.

Der fehlende Konsens über diesen Text unterscheidet das Ergebnis des Abends von der einfachen Meinungsverschiedenheit, über die heute berichtet wurde: Diese Vorschläge sind keine vereinbarten Verpflichtungen geworden. Dies bedeutet nicht, dass alle technischen Entscheidungen auf der Tagesordnung abgelehnt wurden. Jeder unterliegt seinem eigenen Verfahren.

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