Libanon: Aoun wirft Israel vor, das Rahmenabkommen verletzt zu haben

Joseph Aoun wirft Israel vor, das unter amerikanischer Vermittlung erreichte Rahmenabkommen verletzt zu haben, und fordert die Einstellung der Operationen im Südlibanon. In Empfang von Senator James Lankford und dem französischen Botschafter Patrick Durel forderte der Präsident eine verstärkte Unterstützung für die libanesische Armee und wollte vor Ende 2026 nach der UNIFIL eine Sicherheitsvereinbarung festlegen.

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Am Donnerstag, den 8. Oktober 2026, verurteilte der libanesische Präsident Joseph Aoun die Fortsetzung der israelischen Operationen im Südlibanon, die er als Verstoß gegen das unter amerikanischer Vermittlung abgeschlossene Rahmenabkommen ansieht. In getrennten Treffen mit US-Senator James Lankford und dem französischen Botschafter Patrick Durel bekräftigte er Beiruts Engagement für die Umsetzung dieses Abkommens und forderte eine verstärkte Unterstützung der libanesischen Armee. Er betonte auch die Notwendigkeit, vor Ende des Jahres einen Mechanismus festzulegen, um ein Sicherheitsvakuum nach dem Abzug der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) zu vermeiden.

Präsident Joseph Aoun stellte die Situation im Südlibanon und die Zukunft der internationalen Präsenz in den Mittelpunkt seiner diplomatischen Treffen am Donnerstag, den 8. Oktober im Baabda-Palast. Der empfangende US-Republikaner James Lankford beschuldigte in Anwesenheit des US-Botschafters im Libanon, Michel Issa, Israel, seine Operationen in den südlichen Gegenden fortzusetzen, in denen seine Streitkräfte bleiben. Sie stellte fest, dass diese Maßnahmen gegen die Bestimmungen des Washingtoner Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern verstießen.

In einem zweiten Treffen mit dem französischen Botschafter Patrick Durel erörterte Joseph Aoun die Zukunft der UNIFIL und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen nach seiner Abreise. Der Präsident betonte, wie wichtig es sei, bis Ende 2026 eine angemessene Formel zu erreichen. Der französische Diplomat bekräftigte das Engagement von Paris, eine Unterbrechung der internationalen Sicherheitspräsenz im Südlibanon zu vermeiden.

Dieser Austausch findet statt, während Beirut versucht, die Umsetzung der Sicherheitsverpflichtungen mit Israel zu gewährleisten und gleichzeitig den Einsatz seiner Armee zu stärken. Die libanesischen Behörden wollen auch weiterhin internationale Unterstützung für ihre militärischen Institutionen leisten und sich auf den Übergang im Zusammenhang mit der Zukunft der UNIFIL vorbereiten.

Joseph Aoun verurteilt israelische Verstöße gegen das Rahmenabkommen

Während seines Interviews mit James Lankford beschuldigte Joseph Aoun Israel, militärische Operationen in mehreren Dörfern und Orten im Südlibanon fortzusetzen. Nach Angaben des Präsidenten sind die israelischen Streitkräfte weiterhin in Gebieten präsent, aus denen sie sich gemäß dem Rahmenabkommen, das unter amerikanischer Vermittlung erzielt wurde, hätten zurückziehen sollen. Er bezeichnete diese Situation als Verletzung der im Rahmen dieser Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen.

Das Staatsoberhaupt erklärte, der Libanon bleibe bei der Umsetzung des Abkommens. Er erklärte auch, dass Beirut seine Bemühungen fortsetze, Israel unter Druck zu setzen, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Diese Position unterscheidet die Verpflichtungen, die die libanesischen Behörden angeblich erfüllen, von den Bestimmungen, die sie die Nichtumsetzung der israelischen Seite anprangern.

Insbesondere forderte Joseph Aoun die Einstellung der Zerstörung von Häusern und Eigentum in Dörfern und Orten, an denen israelische Streitkräfte weiterhin präsent sind. Er forderte auch die Fortsetzung des Prozesses der Rückkehr der Gefangenen. Diese beiden Fragen gehören zu den Sorgen, die direkt mit der Situation der Bewohner des Südens zusammenhängen, deren Rückkehr und Sicherheitsbedingungen von den Entwicklungen vor Ort abhängen.

In den Erklärungen des Präsidenten sind weder die Zahl der betroffenen Orte noch das Ausmaß der erwähnten Zerstörung oder die Zahl der Gefangenen, deren Rückkehr noch erwartet wird, angegeben. Sie bestätigen jedoch, dass diese Akten weiterhin im Mittelpunkt der Anfragen Beiruts an seine internationalen Partner stehen. Der Präsident betonte insbesondere die Rolle der Vereinigten Staaten, die das Rahmenabkommen unterstützt hatten und als solche einen wichtigen Platz in den Diskussionen über seine Umsetzung hatten.

Die libanesische Armee will ihre Kontrolle auf die Grenze ausdehnen

Joseph Aoun verteidigte auch die Aktion der libanesischen Armee im Süden des Landes. Er erklärte, dass die militärische Institution die ihm anvertrauten Aufgaben sowohl in den südlichen Regionen als auch im übrigen Staatsgebiet ausführe. Der Präsident betonte, dass die Bewohner des Südens die Wiederherstellung der staatlichen Autorität und den Einsatz der Armee an international anerkannten Grenzen anstreben.

Diese Erklärung kommt in einem Kontext, in dem die Stärkung der libanesischen Militärpräsenz ein zentrales Element der Sicherheitsvorkehrungen ist. Für die Behörden in Beirut sollte der Einsatz der Armee es dem Staat ermöglichen, seine Verantwortung in den betroffenen Sektoren zu erfüllen. Joseph Aoun stellte diese Mission als nationale Priorität vor und erinnerte an die materiellen Zwänge, denen die Streitkräfte gegenüberstehen.

Das Staatsoberhaupt bat die militärische Institution um zusätzliche Unterstützung, einschließlich der Bereitstellung von Ausrüstung und Fahrzeugen, die für die Durchführung seiner Missionen erforderlich sind. Er hat weder die erforderlichen Mengen noch die genauen Kategorien der betreffenden Ausrüstung angegeben. Diese Forderung ist jedoch Teil der Bemühungen Beiruts, die operativen Fähigkeiten des Militärs mit Unterstützung seiner ausländischen Partner zu stärken.

Die Frage der materiellen Ressourcen ist in den Grenzgebieten von besonderer Bedeutung. Bereitstellung, Überwachung und Sicherheitsoperationen erfordern logistische Fähigkeiten, die an die Feldbedingungen angepasst sind. Internationale Unterstützung kann dazu beitragen, diesen Bedarf zu decken, aber die Erklärungen am Ende des Interviews deuten nicht auf ein neues finanzielles oder militärisches Engagement der USA hin.

James Lankford informierte über die Sicherheitsprioritäten des Libanon

Das Treffen mit James Lankford war Teil eines Besuchs des Senators von Oklahoma, um sich über die libanesische Situation zu informieren. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Entwicklungen im Süden, die israelischen Operationen und die Umsetzung des Rahmenabkommens. Die Anwesenheit des amerikanischen Botschafters Michel Issa begleitete diese Gespräche über die Beziehungen zwischen Beirut und Washington.

Joseph Aoun nutzte die Gelegenheit dieses Treffens, um die libanesische Position zu den Verpflichtungen aus dem Abkommen darzulegen. Er bekräftigte die Verpflichtung seines Landes, seine Bestimmungen einzuhalten, und forderte, dass auch die israelische Seite an ihren Verpflichtungen festhält. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Südlibanesen-Frage als Priorität für Gespräche mit amerikanischen Beamten aufrechtzuerhalten.

Die Gespräche umfassten auch Wirtschaftsreformen, die Beziehungen zwischen Libanon und Syrien sowie die Lage der syrischen Flüchtlinge auf libanesischem Territorium. Der Präsident verwies auf die Bedeutung der Stärkung der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen. Am Ende dieses Interviews wurde jedoch kein zusätzliches Abkommen oder eine neue US-Initiative angekündigt.

UNIFIL: Joseph Aoun will Einigung vor Ende 2026

Die Frage nach der Zukunft der UNIFIL war ein wichtiger Teil des Treffens zwischen Joseph Aoun und dem französischen Botschafter Patrick Durel. Der libanesische Präsident betonte die Notwendigkeit, vor Ende 2026 eine angemessene Formel zu finden, um sich auf die Zeit nach dem Ende der Mission der internationalen Truppe im Süden des Landes vorzubereiten. Damit wurde eine politische Frist für die Diskussionen über die künftigen Sicherheitsvorkehrungen gesetzt.

Dieser Antrag reagiert auf Bedenken hinsichtlich der Aussicht auf einen Austritt der UNIFIL. Die Truppe der Vereinten Nationen spielt seit mehreren Jahrzehnten eine Rolle im internationalen Überwachungs- und Stabilisierungsmechanismus für den Südlibanon. Sein Rückzug würde die Frage nach Mechanismen aufwerfen, um die libanesische Armee zu begleiten und weitere Grenzzwischenfälle zu verhindern.

Joseph Aoun spezifizierte nicht die Art des Schemas, das er angenommen sehen wollte. In ihren Erklärungen wird nicht festgelegt, ob sie eine neue internationale Präsenz, einen verstärkten Koordinierungsmechanismus oder einen anderen Ansatz unter Einbeziehung der libanesischen Behörden und ihrer Partner befürwortet. Der Präsident betonte jedoch die Notwendigkeit, vor Ende des Jahres eine Vereinbarung zu treffen, um einen Rahmen für den Übergang zu schaffen.

Der französische Botschafter bekräftigte das Engagement von Paris, nach dem Rückzug der UNIFIL ein Sicherheitsvakuum im Süden zu vermeiden. Patrick Durel hob die negativen Folgen hervor, die eine solche Situation haben könnte. Diese Position spiegelt den französischen Willen wider, die Kontinuität der Sicherheitsvorkehrungen aufrechtzuerhalten, auch wenn die Modalitäten für die künftige internationale Präsenz noch festzulegen sind.

Paris will eine Unterbrechung der internationalen Vereinbarungen vermeiden

Die von Patrick Durel zum Ausdruck gebrachte Verpflichtung stellt die Frage des Sicherheitsübergangs zu den Prioritäten der französisch-libanesischen Beziehungen. Frankreich unterhält langjährige Beziehungen zum Libanon und beteiligt sich an internationalen Bemühungen um Stabilität im Süden. Ihre Rolle in den Diskussionen über die Zukunft der UNIFIL ist angesichts ihres Status als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen von besonderer Bedeutung.

Bei der Suche nach einer neuen Formel müssen die Verantwortlichkeiten der libanesischen Armee und die auf internationaler Ebene getroffenen Entscheidungen berücksichtigt werden. Ein möglicher Nachfolger der UNIFIL würde eine genaue Definition ihres Mandats, ihrer Fähigkeiten und ihrer Beziehungen zu den libanesischen Behörden erfordern. Diese Elemente wurden auf dem Baabda-Treffen nicht näher erläutert.

Die Gespräche zwischen Joseph Aoun und Patrick Durel führten nicht zur Ankündigung eines Abkommens über die Zusammensetzung oder Funktionsweise einer zukünftigen internationalen Truppe. Sie bestätigten jedoch den gemeinsamen Willen, eine Zeit ohne angemessene Sicherheitsmechanismen im Südlibanon zu vermeiden. Der vom Präsidenten vorgeschlagene Termin für 2026 ist jetzt eine Frist für diplomatische Konsultationen zu diesem Thema.

Französische Investitionen auch in Baabda erwähnt

Über Sicherheitsfragen hinaus untersuchten Joseph Aoun und Patrick Durel die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Libanon und Frankreich. Der libanesische Präsident betonte die Bedeutung der Rückkehr französischer Unternehmen in das Land. Insbesondere zitierte er TotalEnergies als an der Öl- und Gasexploration in libanesischen Gewässern beteiligt.

Diese Forderung ist Teil der Bemühungen der libanesischen Behörden, neue Investitionen anzuziehen und die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Der Energiesektor ist einer der Bereiche, in denen Beirut die Zusammenarbeit mit seinen ausländischen Partnern aufrechterhalten möchte. Joseph Aoun hat jedoch keine neuen TotalEnergy-Investitionen oder einen zusätzlichen Zeitplan für Explorationsaktivitäten angekündigt.

Die beiden Staats- und Regierungschefs diskutierten auch wirtschaftliche Reformen und ihre Bedeutung für die Vorbereitung einer Konferenz zur Unterstützung des Wiederaufbaus des Libanon. Fortschritte bei diesen Reformen sind ein Thema für die Behörden, die versuchen, internationale Mittel zu mobilisieren. Die bereitgestellten Informationen geben weder das Datum dieser Konferenz noch die Beträge an, die diskutiert werden könnten.

Der französische Botschafter beglückwünschte Libanon auch zur Unterzeichnung eines Abkommens in Neu-Delhi über den Beitritt der Häfen von Beirut und Tripolis zu dem mit dem IMEC-Wirtschaftskorridor verbundenen Hafennetz. Joseph Aoun beschrieb dies als eine wichtige institutionelle Errungenschaft für das Land. Er sieht es als Chance, die Handels- und Logistikpartnerschaften Libanons nach modernen internationalen Standards zu entwickeln.

Der Präsident beauftragte Patrick Durel auch, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für die Wiederaufnahme der Linienflüge französischer Unternehmen in den Libanon zu danken. Diese Frage ist Teil des bilateralen Handels im Bereich Verkehr und Wirtschaftsbeziehungen. Bei dieser Gelegenheit wurden keine neuen Luftverkehrsabkommen angekündigt.

Zwei diplomatische Ansätze zur südlichen Sicherheit

Joseph Aouns Treffen mit James Lankford und Patrick Durel hoben zwei sich ergänzende Prioritäten für die libanesischen Behörden hervor. Der erste betrifft die Umsetzung des unter amerikanischer Vermittlung geschlossenen Rahmenabkommens mit der Einstellung der von Beirut angeprangerten israelischen Operationen und der Verstärkung des Einsatzes der nationalen Armee. Der zweite betrifft die Vorbereitung der Vorkehrungen zur Begleitung des Übergangs nach dem Ausscheiden der UNIFIL.

In beiden Fällen betonte der Präsident die Notwendigkeit, libanesische Institutionen zu unterstützen. Er stellte die Armee als den Akteur vor, der für die Ausübung der Sicherheitsverantwortung des Staates verantwortlich ist, und bat um zusätzliche Mittel, um ihm die Durchführung seiner Missionen zu ermöglichen. Gespräche mit Vertretern der USA und Frankreichs führten jedoch nicht zu Ankündigungen neuer Ausrüstung oder militärischer Finanzierung.

Der nächste Schritt wird von der Entwicklung der internationalen Konsultationen zum Südlibanon abhängen. Beirut wartet immer noch auf die Umsetzung der Bestimmungen des Rahmenabkommens, das seiner Ansicht nach von Israel verletzt wird. Gleichzeitig möchte Joseph Aoun, dass vor Ende 2026 eine sichere Formel definiert wird, um das Post-FINUL vorzubereiten. Am Ende der Baabda-Sitzungen wurde kein detaillierter Verhandlungsplan oder ein Entwurf eines Mandats für neue internationale Vereinbarungen übermittelt.

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