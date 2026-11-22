Die algerische Mission in Niamey sollte die Route und den Arbeitsumfang in Niger festlegen. Die im Juni in Algerien angekündigte Baustelle lief nicht auf eine Inbetriebnahme hinaus.

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Nach dem angekündigten Beginn der Arbeiten am algerischen Abschnitt der Transsahara-Gaspipeline diskutierten Algerien und Niger in Niamey die Beschleunigung der Studien zum nigerianischen Teil. Die Mission vom 17. bis 20. November bestand darin, die Folgen einer geänderten Route zu untersuchen. Dieser Schritt ist es nicht wert, einen Standort in Niger zu vergeben oder die Pipeline in Betrieb zu nehmen, die Nigeria mit Algerien verbinden soll.

In Niger, eine überarbeitete Route und ein Projekt noch zu definieren

Eine algerische Delegation wurde am 17. November vom Generalsekretär des Erdölministeriums Nigers, Abdoulkarim Mohamed Ali, empfangen. Displacement war die zweite technische Koordinationssequenz auf der Niger-Seite des Projekts. In seiner Pressemitteilung vom 19. November stellt Sonatrach fest, dass sich die Diskussionen auf die Beschleunigung von Studien, die Bestätigung einer modifizierten Route und die Bewertung ihrer Folgen konzentrierten. Die Teams mussten auch den Arbeitsumfang angeben.

Die Beteiligung nigerianischer Unternehmen und die mögliche Gründung einer Tochtergesellschaft der algerischen Ölgesellschaft ENAC in Niger wurden ebenfalls erörtert. In dem Kommuniqué wird weder ein Auftrag an ein lokales Unternehmen noch eine Entscheidung zur Gründung einer Tochtergesellschaft erwähnt. Die Überarbeitung der Route zählt für die Fortsetzung des Projekts: Je nach gewähltem Kurs und dessen Auswirkungen kann die zu bestellende Arbeit definiert werden.

Drei Länder, verschiedene Phasen

Algerien kündigte am 4. Juni den offiziellen Beginn der Arbeiten an seiner eigenen Sektion an. Die Unterscheidung ist wichtig: Diese Ankündigung beschreibt den Fortschritt der algerischen Seite, nicht den der gesamten Verbindung. Das Projekt muss Gas aus Nigeria über Niger an das algerische Netz anschließen, das bereits über Exportinfrastrukturen verfügt. Die Existenz dieses Netzes bedeutet nicht, dass heute nigerianisches Gas gespeist wird.

Am 3. November berichtete das nigerianische Nationalunternehmen NNPC, dass die drei Länder das Projekt weiterhin koordinieren würden. In derselben Pressemitteilung verwies sie auf Vereinbarungen für eine weitere Pipeline, die Nigeria mit Marokko verbinden soll. Diese Abkommen betreffen nicht das Transsahara-Projekt über Niger. In ähnlicher Weise bestand das Mandat, das Penspen im Jahr 2025 erhielt, darin, die Machbarkeitsstudie zu aktualisieren, nicht die Verbindung aufzubauen.

Ein nützlicher Indikator als ein Eröffnungsdatum

In der Pressemitteilung vom 19. November wird die Arbeit dargelegt, die in Niger noch zu erledigen ist, aber kein Zeitplan für die Inbetriebnahme des gesamten oder des für die drei Abschnitte vereinbarten Finanzpakets. Um den Fortschritt zu überwachen, wird der nächste nützliche Meilenstein in Niger die Bestätigung der Route und des Arbeitsumfangs sein. Bauaufträge, gefolgt von der Fertigstellung und Verbindung von Abschnitten, wären separate Schritte. Niameys Treffen erlaubt es ihnen nicht, ein Datum festzulegen.

Titelbild: NigerTZai / Wikimedia Commons, gerahmtes und betiteltes Archiv,CC BY-SA 4.0.

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