In Syrien befinden sich die Wasserwerke nicht alle in der gleichen Phase. Die Al-Qantara Pumpstation in Salamiyé arbeitet nach Angaben der Aga Khan Foundation. In Tartous umfasst die Sammlung einer Quelle mehr als fünfzehn Dörfer. In Deraa liefert UNICEF ein Kapazitätsziel für ein Rehabilitationsnetzwerk. In einer Zeit, in der die Weltbank ihre eigenen Operationen in Damaskus beschleunigen will, zeigen diese drei Beispiele den Unterschied zwischen abgeschlossener Arbeit, Inbetriebnahme und tatsächlicher Dienstleistung für Haushalte.

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In Salamiyé, in Zentralsyrien, funktioniert laut der Aga Khan Foundation wieder eine renovierte Pumpstation. In der Nähe von Tartous deckte der Ort eine Quelle ab; in Deraa, bei der Rückkehr in den Dienst einer Reihe von Stationen und Brunnen. Diese drei Projekte werden nicht in derselben Phase gemessen. Am 18. November hat die Weltbank die Beschleunigung ihrer eigenen Projekte auf die Tagesordnung ihres Besuchs in Damaskus gesetzt, einschließlich des Besuchs zu Wasser und Sanitäreinrichtungen.

In Salamiyé funktioniert der Bahnhof: noch um den Service zu messen

An der Al-Qantara-Station konzentrierte sich die Arbeit auf Pumpenausrüstung, Stromversorgung und Überwachung. Die Aga Khan Foundation, die das Projekt mit dem Hama Water Service und den örtlichen Gemeinden durchführte, gab Ende September an, dass die für die Inbetriebnahme der Station erforderlichen Arbeiten abgeschlossen seien. Es dokumentiert die in Betrieb befindliche Station. Dies gibt nicht die Anzahl der Stunden an, die Wasser jede Woche in Salamiyé-Gehäuse ankommt.

Die Stiftung folgt einer separaten Operation für vier Dörfer in der Branche, darunter Barri und Mofekar. Im September dokumentierte sie noch die Tanksanierung und Anschlussarbeiten. Dieses Projekt sollte nicht mit der Al-Qantara-Station verwechselt oder die vier Dörfer als Begünstigte behandelt werden, die bereits von der neuen Anlage bedient werden.

Bei Tartous eine Quelle einfangen; in Deraa ein Dessert wiederherstellen

In der Region Tartous zielt das Projekt Al-Baghla darauf ab, einen Teil des Quellwassers zurückzugewinnen, das nicht verwendet wurde. Die Aga Khan Foundation und der Tartous Water Service arbeiteten an einem Sammeltank und einer Pipeline. Am letzten von der Stiftung auf diesem Gelände veröffentlichten Punkt gingen die Arbeiten Ende Juli in die Endphase und die Installation wurde an den Betreiber übergeben. Mehr als 15 Dörfer sind ins Visier genommen. Diese Zahl beschreibt das geplante Gebiet, nicht die Dörfer, für die der Dienst wieder aufgenommen wurde.

In Deraa unterstützen UNICEF und die Deutsche Entwicklungsbank KfW den lokalen öffentlichen Dienst bei der Sanierung eines Hauptbahnhofs, einer Hilfsstation und drei Brunnen. UNICEF plant bis zu 1.680 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag, sobald das System voll funktionsfähig ist, und profitiert von mehr als 70.600 Menschen. Diese Obergrenze ist eine erwartete netzwerkweite Kapazität. Es gibt nicht das Volumen, das tatsächlich jeden Tag verteilt wird, oder den Betrag, der in jeden Haushalt kommt.

Finanzierung sagt nicht, wann Wasser zum Wasserhahn kommt

Im April genehmigte die Weltbank einen Zuschuss in Höhe von 150 Millionen US-Dollar zur Sanierung der Wasser- und Sanitärinfrastruktur. Das Projekt umfasst Behandlungs- und Versorgungsnetze in Idlib, Homs und Hama sowie Sanitäreinrichtungen in Damaskus. Diese Mittel sollten nicht für die drei hier beschriebenen Projekte bereitgestellt werden. Die Bank veröffentlichte im September einen Beschaffungsplan; der Besuch vom 18. November zielte darauf ab, die Umsetzung der bereits genehmigten Finanzierung voranzutreiben.

Die öffentlichen Exponate folgen somit unterschiedlichen Ergebnissen: einer Re-Service-Station, einer Quelle in der Entwicklung oder einem nach dem Bau erwarteten Volumen. Um die Auswirkungen auf Haushalte zu vergleichen, sollten im gleichen Zeitraum Erhebungen durchgeführt werden: Häufigkeit der Verteilung, Wasserqualität am Lieferort und Kosten für die Beschaffung von Versorgungsgütern an anderen Orten, wenn das Netz stillsteht.

Archiv: The Oronte in Hama, 19. August 2008. Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Ganzes Foto in Größe und gekleidet von Libnanews. Es zeigt keine der 2026 Baustellen.

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