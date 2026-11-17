Der Sprecher der irakischen Regierung bestätigt einen Befehl zum Eintritt in die Streitkräfte und eine Verzögerung beim Rückzug der Kataëb-Hizbollah, ohne offiziell deren Frist festzulegen.

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Die irakische Regierung bestätigte ihre Entscheidung, die Streitkräfte nach Jurf al-Sakhr, auch bekannt als Jurf al-Nasr, zu bringen und eine Frist für den Abzug der Hisbollah festzulegen. Sein Sprecher Haider al-Aboudi kündigte diese neue Etappe am Montag, den 16. November an. Er sagt nicht, dass der Eintritt der Truppen oder der Rückzug der Gruppe bereits stattgefunden haben.

Eine bestätigte Frist, ohne offiziell veröffentlichte Frist

Al-Aboudi gibt an, dass eine Verzögerung festgenommen wurde und dass er nah dran ist, ohne Datum oder Uhrzeit des Interviews anzugeben. Er erklärt, dass die zuständigen Dienste bereit sind, ihre Missionen in der Region wieder aufzunehmen. Die Regierung stellt diese Entscheidung als die Ausübung ihrer Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz der öffentlichen Ressourcen dar.

Der Sprecher schrieb dem Untersuchungsausschuss die Entdeckung von Operationen auf Ölpipelines, zwei Raffinerieanlagen und Tanks zu. Er verwies auf Maßnahmen zur Aufhebung und Übertragung an die Justiz. Diese offiziellen Erklärungen stellen keine gerichtliche Verurteilung der beteiligten Personen oder Organisationen dar.

Vorbereitungen und Meinungsverschiedenheiten berichtet, nicht etablierte Kämpfe

In seiner Ausgabe vom 17. November,Al-Akhbarbeschreibt die Sicherheitsvorbereitungen um Jurf al-Sakhr und die Gefahr einer Konfrontation zwischen der Regierung und der Kataeb Hisbollah. Die täglichen Berichte, basierend auf ungenannten Quellen, Abteilungen innerhalb des Koordinierungsrahmens. Dieses politische Narrativ unterscheidet sich von der offiziellen Ankündigung: Es erlaubt uns nicht, zu dem Schluss zu kommen, dass ein Angriff begonnen hat.

Ein Konto vonShafaq News, veröffentlicht am 16. NovemberEr beschrieb auch eine Meinungsverschiedenheit über die Anwendung von Gewalt und zitierte eine informierte Quelle. Er erwähnte eine Frist am Freitagabend, Einwände von politischen Führern und Verstärkungen auf beiden Seiten. Diese Elemente konvergieren in Presseberichten, aber ihre unabhängige Bestätigung bleibt durch die Anonymität der Quellen begrenzt. Keine spezifischen Ablaufzeiten werden im offiziellen Interview des Sprechers bestätigt.

Das Risiko einer Konfrontation sollte nicht als eine Konfrontation dargestellt werden, die bereits stattgefunden hat. Die Formel eines beispiellosen Schocks seit 2003, die in diesem Cover vorgebracht wird, wird hier nicht als etablierte historische Beobachtung beibehalten. Das nachprüfbare Problem bleibt die Entscheidung der Regierung, die Sicherheitskontrolle und die Unsicherheit über die Bedingungen ihrer Ausführung zurückzugewinnen.

Eine Entwicklung nach den ersten Inspektionen

Unserevorherige aktualisierung der erhebungAm 14. November veröffentlicht, unterschied der erste Besuch der Kommission am 13. November von den noch ausstehenden Schlussfolgerungen. Die Ankündigung der Sprecherin ist eine Weiterentwicklung: Sie konzentriert sich nun auf das Ergebnis der Untersuchung und die Entscheidung, sie einzusetzen. Es erlaubt nicht, eine wirksame Kontrolle des Gebiets als bereits übertragen darzustellen.

Archivillustration: Irakische Bundespolizei in Bagdad, 5. April 2010. Es zeigt weder Jurf al-Sakhr noch die Operationen vom November 2026. U.S. Army / Sgt. Melissa Bright, gemeinfrei.

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