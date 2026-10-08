Joseph Aoun empfing Kaja Kallas in Baabda und verteidigte Verhandlungen mit Israel. Die EU bekräftigt ihre Sicherheit und humanitäre Unterstützung für den Libanon.

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Am Donnerstag, den 8. Oktober, empfing der libanesische Präsident Joseph Aoun die Leiterin der Europäischen Diplomatie, Kaja Kallas, im Präsidentenpalast von Baabda. Er verteidigte Verhandlungen als einzige Alternative zum Krieg mit Israel und verurteilte gleichzeitig die Nichteinhaltung israelischer Verpflichtungen im Südlibanon. Die Europäische Union bekräftigte ihre Verpflichtung, die libanesische Armee, die Sicherheitskräfte und den humanitären Sektor zu unterstützen.

Präsident Joseph Aoun stellte die Stabilität des Libanon in den Mittelpunkt seiner Gespräche mit der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, im Baabda-Palast. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Sicherheitslage im Süden des Landes, die Beziehungen zu Israel, die europäische Unterstützung libanesischer Institutionen und erwartete Wirtschaftsreformen.

Der Staatschef betonte die Verbindung zwischen der Sicherheit Libanons und seiner regionalen und europäischen Umwelt. « Es gibt eine enge Verbindung zwischen der Stabilität des Libanon und der von Europa und der Region », sagte er.

Diese Position kommt, während Beirut versucht, seine Institutionen zu konsolidieren und internationale Unterstützung angesichts der anhaltenden Spannungen mit Israel zu gewinnen. Joseph Aoun betonte die Notwendigkeit einer Verhandlungslösung, da ein Abkommen der einzige Weg ist, den Zustand der Feindseligkeit zwischen den beiden Ländern zu beenden.

Joseph Aoun verteidigt Verhandlungen mit Israel

Bei seinem Treffen mit Kaja Kallas stellte Joseph Aoun die Verhandlungen als eine Notwendigkeit dar, um eine neue militärische Konfrontation zu vermeiden.

« Verhandlungen sind die Alternative zum Krieg, und ein Abkommen ist der einzige Weg, den Zustand der Feindseligkeit zwischen dem Libanon und Israel zu beenden », sagte der libanesische Präsident.

Diese Erklärung verdeutlicht die Position von Baabda: Der dauerhafte Abbau der Spannungen muss eine politische und sicherheitspolitische Vereinbarung beinhalten und nicht die Fortsetzung von Konfrontationen.

Libanon und Israel haben keine diplomatischen Beziehungen und bleiben offiziell im Kriegszustand. Ihre Grenze ist seit Jahrzehnten ein Gebiet militärischer und politischer Spannungen.

In diesem Zusammenhang stellen die Bemerkungen des libanesischen Präsidenten keine Ankündigung eines bevorstehenden Abkommens dar. Sie bekräftigen eine diplomatische Ausrichtung, die Verhandlungen fördert, um Verpflichtungen zu sichern, die der Grenze dauerhafte Stabilität verleihen können.

Joseph Aoun kündigte jedoch weder einen Zeitplan für Gespräche noch einen neuen Verhandlungsmechanismus an. Die Modalitäten für eine mögliche Vereinbarung müssen daher noch festgelegt werden.

Libanesische Armee setzt ihren Einsatz südlich von Litani fort

Der libanesische Präsident erörterte auch die Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen im Süden des Landes.

Er versicherte ihm, dass die libanesische Armee ihre Missionen in den Gebieten, in denen sie südlich des Litani-Flusses stationiert ist, in Übereinstimmung mit dem auf dem Treffen erwähnten Rahmenabkommen vollständig erfülle.

« Die libanesische Armee erfüllt ihre Pflicht in Gebieten, in denen sie südlich des Litani-Flusses stationiert ist », sagte Joseph Aoun.

Das Staatsoberhaupt beschuldigte Israel jedoch, die Bestimmungen des Abkommens nicht einzuhalten.

Diese Unterscheidung ist zentral für den Präsidentendiskurs. Joseph Aoun stellt die von der libanesischen Militärinstitution übernommene Verantwortung vor und verurteilt gleichzeitig die Verpflichtungen, die seiner Meinung nach auf israelischer Seite unerfüllt bleiben.

Der südliche Litani stellt einen strategischen Sektor für die Sicherheit des Libanon dar. Der Einsatz der Armee in dieser Region ist ein wesentliches Element der Vorkehrungen, um das Risiko einer Konfrontation mit Israel zu verringern.

Der Präsident hat in den Erklärungen, die am Ende des Treffens veröffentlicht wurden, keine detaillierte Liste der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter oder eine detaillierte Liste der Bestimmungen vorgelegt, die er Israel vorwarf, nicht anzuwenden.

Seine Erklärungen unterstreichen jedoch die Bedeutung, die die libanesischen Behörden der Präsenz der nationalen Armee in Grenzgebieten beimessen.

Kaja Kallas bestätigt Verfügbarkeit der Europäischen Union

Auf dem Treffen in Baabda ging es auch um die Formen der Hilfe, die die Europäische Union dem Libanon leisten könnte.

Kaja Kallas erklärte, die Europäische Union sei bereit, dem Land die notwendige Hilfe zu leisten, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Soziales und humanitäre Hilfe.

Diese Hilfe könnte der libanesischen Armee und den internen Sicherheitskräften Vorrang eingeräumt werden.

Der europäische Beamte erwähnte auch die im sozialen und humanitären Bereich tätigen Agenturen.

Diese Erklärung spiegelt den europäischen Willen wider, die für die innere Sicherheit und Stabilität des Landes verantwortlichen Institutionen weiterhin zu unterstützen.

Die libanesische Armee nimmt in dieser Zusammenarbeit einen besonderen Platz ein. Seine Rolle im Südlibanon, die Joseph Aoun direkt erwähnt hat, macht seine Stärkung zu einer wichtigen Herausforderung für die internationalen Partner Beiruts.

Ein weiterer potenzieller Begünstigter dieser Hilfe sind die internen Sicherheitskräfte. Sie erfüllen Aufgaben, die von denen der Armee getrennt sind, einschließlich der Strafverfolgung und der öffentlichen Sicherheit.

Die soziale und humanitäre Dimension der europäischen Unterstützung ist eine Antwort auf die Schwierigkeiten, mit denen der Libanon weiterhin konfrontiert ist.

Kaja Kallas hat jedoch in den nach dem Interview eingereichten Erklärungen keine spezifischen Beträge oder neuen Hilfsprogramme angekündigt.

Der finanzielle und operative Umfang der europäischen Verpflichtungen sollte daher zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

Libanons Stabilität als europäisches Thema

Joseph Aoun betonte die regionalen und internationalen Folgen der libanesischen Situation.

Indem er eine direkte Verbindung zwischen der libanesischen Stabilität, der Stabilität Europas und der des Nahen Ostens herstellte, versuchte der Präsident, libanesische Sicherheitsfragen in einen breiteren Rahmen zu stellen.

Dieser Ansatz unterstreicht die Bedeutung, die Beirut dem europäischen Engagement bei Stabilisierungsbemühungen beimisst.

Die Lage im Libanon betrifft mehrere Themen, die von den europäischen Institutionen verfolgt werden, darunter regionale Sicherheit, Vertreibung und humanitäre Hilfe.

Die Unterstützung der libanesischen Institutionen scheint somit ein Instrument zu sein, um zur Stabilität des Landes beizutragen.

Die Aussagen von Kaja Kallas spiegeln diese Besorgnis wider, indem sie sich auf die Kapazitäten von Sicherheitsinstitutionen und soziale Bedürfnisse konzentrieren.

Das Treffen führte jedoch nicht zur Ankündigung einer neuen europäischen diplomatischen Initiative zwischen dem Libanon und Israel in der Öffentlichkeit.

Die Europäische Union bestätigte vor allem ihre Bereitschaft, die libanesischen Behörden in den genannten Bereichen zu begleiten.

Joseph Aoun bekräftigt sein Engagement für Wirtschaftsreformen

Neben Sicherheitsfragen befasste sich der libanesische Präsident mit den für die Erholung des Landes notwendigen Wirtschaftsreformen.

Joseph Aoun versicherte, dass der Libanon sich weiterhin für ihre Umsetzung einsetzt.

Insbesondere verwies er auf die Annahme des Financial Deficit Act, allgemein als Financial Loss Allocation Act bezeichnetfinanzlückenrecht.

Dieser Text ist eines der heiklen Themen des Prozesses der Umstrukturierung des libanesischen Finanzsektors.

Sie sollte dazu beitragen, die Behandlung kumulierter Verluste im Finanzsystem und die mit ihrer Allokation verbundenen Verantwortlichkeiten festzulegen.

Der Präsident präsentierte seine Annahme als einen Schritt zur Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF).

Diese Erklärung bestätigt, dass die libanesischen Behörden ein Programm mit dem IWF weiterhin als ein Hauptziel ihrer Wirtschaftspolitik betrachten.

Das Thema bleibt besonders wichtig seit dem finanziellen Zusammenbruch, der 2019 begann und die Banken, die öffentlichen Finanzen und den Zugang der Einleger zu ihren Volkswirtschaften stark beeinträchtigt hat.

Die Verteilung der Verluste bleibt eines der Haupthindernisse für eine vollständige Umstrukturierung des Bankensystems.

Der endgültige Inhalt der Rechtsvorschriften und ihre Anwendung werden einige der Folgen für Finanzinstitute, Einleger und öffentliche Finanzen bestimmen.

Joseph Aoun hat kein Datum für die Annahme des Textes oder für eine mögliche Vereinbarung mit dem IWF angegeben.

Zwei Prioritäten für die Beziehungen zwischen Beirut und Brüssel

Das Interview zwischen Joseph Aoun und Kaja Kallas offenbarte somit zwei unmittelbare Prioritäten in den Beziehungen zwischen dem Libanon und der Europäischen Union.

Der erste betrifft die Sicherheit mit Unterstützung der libanesischen Streitkräfte und der Suche nach einer Verhandlungslösung für die Spannungen mit Israel.

Der zweite betrifft die wirtschaftliche und institutionelle Erholung, deren Finanzreformen ein zentrales Element sind.

Diese beiden Dateien haben separate Zeitpläne.

In Bezug auf die Sicherheit heben die libanesischen Behörden die Missionen der Armee südlich der Litani hervor und fordern gleichzeitig die Umsetzung der israelischen Verpflichtungen.

Der wirtschaftliche Fortschritt hängt unter anderem von der Annahme von Rechtsvorschriften über finanzielle Verluste und von Diskussionen mit dem IWF ab.

Für die Europäische Union muss die Fortsetzung der angekündigten Hilfe in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, deren Einzelheiten noch geklärt werden müssen.

Am Ende des Baabda-Treffens wurden keine neuen Beträge an europäischer Hilfe, Verhandlungszeitplan mit Israel oder gesetzlicher Zeitplan für das Gesetz über finanzielle Verluste mitgeteilt.

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