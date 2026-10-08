In Bekaa verschwinden Vertriebene aus dem Süden: unbezahlte Mieten, Schulkinder und atemlose Solidarität

In den Bekaa leben vertriebene Familien im Süden ohne regelmäßige Hilfe und sind mit unbezahlter Miete und Schulabgang konfrontiert. In Nabi Chit überleben vierzig Familien durch erschöpfte lokale Solidarität. Zwischen Armut, Kinderarbeit und unterbrochenen Verteilungen verschärft sich vor dem Winter eine unsichtbare humanitäre Krise.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Nabi Chit, vierzig Familien in einem fragilen Ort untergebracht

Etwa vierzig Familien aus dem Südlibanon fanden Zuflucht in Nabi Chit, Bekaa. Einige haben Verwandte, andere haben diesen Ort wegen seiner sozialen und politischen Verbindungen zu ihrer Herkunftsregion gewählt. Diese Wahl bedeutet nicht, dass sie stabile Lebensbedingungen wiedererlangt haben. Die Bewohner der Gemeinde selbst tragen die Folgen des Krieges und der Wirtschaftskrise. Der Rückgang der Kaufkraft reduzierte die kommerzielle Aktivität, während ein Teil der lokalen Bevölkerung die Region verließ, ohne zurückzukehren. Die Gastfamilien kommen daher an einen Ort, dessen Ressourcen und Beschäftigungsmöglichkeiten bereits begrenzt sind. Solidarität existiert, aber sie ersetzt nicht ein Einkommen oder ein nachhaltiges Pflegesystem.

Die Verlagerung auf die Bekaa setzte sich fort, als die Intensität der Kämpfe im Süden schwankte. Die Zerbrechlichkeit der Einstellung der Feindseligkeiten hat einige Familien von der Rückkehr abgehalten. Andere zogen es vor, in der Nähe von Eltern zu bleiben, die ihnen helfen konnten. Die Wahl des Ziels wurde manchmal durch schwierige Erfahrungen in anderen Städten und Orten während des Exodus beeinflusst. Infolgedessen waren das Familiennetzwerk und das Gefühl der Sicherheit ebenso wichtig wie die geografische Nähe. Diese Verteilung der Vertriebenen macht ihre Situation weniger sichtbar als eine Versammlung in einem kollektiven Zentrum: Sie leben in verstreuten Wohnungen, manchmal ohne ausreichende Ausrüstung, inmitten von Gemeinden, die bereits von Armut betroffen sind.

Zweihundert Dollar Miete, fünfzig Dollar verfügbar: das unmögliche Budget von Ahmad

Ahmad, der aus dem Süden vertrieben wurde, musste zu Beginn eines jeden Monats 200 Dollar zahlen, um sein Zuhause zu behalten. Wie er seine Situation beschreibt, hat er nur 50 Dollar. Die unmittelbare Knappheit beträgt somit 150 Dollar, noch bevor Lebensmittel, Medikamente, Transport oder Bildung berücksichtigt werden. Er bat um Hilfe bei der Suche nach Arbeit, damit er die Miete bezahlen konnte, ohne auf die Erinnerungen des Vermieters zu warten. Seine Situation zeigt, dass der Notfall nicht auf die ursprüngliche Unterkunft beschränkt ist: Eine Familie hat möglicherweise ein Dach gefunden und ist weiterhin bedroht, es jeden Monat zu verlieren. Der durch Verdrängung verursachte Aktivitätsverlust macht regelmäßige Ausgaben viel schwieriger zu tragen als einmalige Ausgaben.

Der Eigentümer wird nicht als Vermieter mit unbegrenzten Ressourcen dargestellt. Auch er ist auf die Miete angewiesen, um zu leben, und erinnert Ahmad daran, dass er sich seinen eigenen Ausgaben stellen muss. Spannung kontrastiert somit zwei fragile Haushalte und nicht einen wohlhabenden Eigentümer mit einem schlechten Mieter. Ahmad erklärt, dass sein Gehäuse nur von der vom Eigentümer bereitgestellten rudimentären Beleuchtung profitiert. Diese scheinbar bescheidene Klarstellung fasst die Kluft zwischen dem Verwaltungskonzept des Wohnens und der Realität des kaum ausgestatteten Wohnens zusammen. Die Stromkosten werden der Miete hinzugefügt, ohne dass der Haushalt auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen ist, um das Ganze zu decken.

Strom und Möbel, zwei Bedürfnisse fast fehlen in der Nothilfe

In den Gastdörfern ist die Regulierung von Elektroabonnements zu einem Problem geworden, das von dem des Wohnens getrennt ist. Ein lokaler Gesprächspartner erklärte, dass die verfügbaren Mittel die Zahlung der Abonnements von vertriebenen Familien nicht erlauben. Die Geber unternehmen Schritte zur Finanzierung von Solarmodulen. Ziel wäre es, einen Teil der laufenden Ausgaben zu reduzieren, aber es wird kein Betrag oder keine Anzahl der geplanten Fazilitäten angegeben. Die Nutzung von Solaranlagen ist daher zum jetzigen Zeitpunkt kein abgeschlossenes Programm. Sie zeigt vor allem, dass lokale Akteure versuchen, die schwer zu finanzierenden Betriebsbeihilfen durch Lösungen zu ersetzen, die Rechnungen begrenzen können.

Die Armut manifestiert sich auch im Wohnraum. Manche Familien haben zu wenig Möbel. Matratzen, die lange Zeit verwendet wurden, sind sehr abgenutzt und fast gemahlen. Diese Situation zeigt einen oft vernachlässigten Blickwinkel längerer Verschiebung: Eine Adresse zu bekommen garantiert nicht den minimalen Komfort oder die Möglichkeit, unter akzeptablen Bedingungen zu leben. Der Bedarf endet nicht bei Lebensmittelpaketen. Dazu gehören Bettwäsche, Winterheizung, Zugang zu Medikamenten und Grundausstattung. Jeder zusätzliche Aufwand konkurriert jedoch mit der Miete. Eine Familie kann gezwungen sein, zwischen Heizung zu wählen, sich selbst zu behandeln und ihre Häuser zu behalten.

Aufgegebene Lebensmittelverteilungen und Verbände, die sich auf die Verantwortung beziehen

Die letzte Nahrungsmittelhilfe, die einige Familien erhielten, war vor etwa zwei Monaten. Diese Angabe misst nicht die Häufigkeit der Verteilungen für alle Vertriebenen, sondern zeigt eine konkrete Unterbrechung der Hilfe für die betroffenen Haushalte. Kontaktierte Verbände beschreiben eine Verschiebung der Prioritäten in Richtung Süden, in einem Kontext begrenzter Ressourcen. Die Vertriebenen, die in Bekaa bleiben, befinden sich dann in einer paradoxen Situation: Sie haben ihre Heimatregion aus Unsicherheit verlassen, sind aber nicht mehr unbedingt in Gebieten angesiedelt, die von Hilfsprogrammen bevorzugt werden.

Einige Verbände berichten auch von Hindernissen und Schwierigkeiten bei der Durchführung ihrer Aktivitäten in Bekaa. Sie beziehen sich auf eine geografische Verteilung der Interventionen, wobei von jeder Agentur erwartet wird, dass sie bestimmte Bereiche abdeckt. Dies kann die Koordination erleichtern, wenn es funktioniert, aber es schafft blinde Flecken, wenn sich die Bedürfnisse schneller bewegen als Programme. Die befragten Stakeholder beschreiben Situationen, in denen jeder die Verantwortung an eine andere Organisation überweist. Es wird kein umfassendes Register der nicht erhaltenen Begünstigten bereitgestellt, und nicht alle Agenturen werden identifiziert. Es wäre daher übertrieben zu behaupten, dass das gesamte humanitäre System nicht mehr funktioniert. Das dokumentierte Problem ist spezifischer: Familien, die in bestimmten Orten in Bekaa leben, erhalten nicht mehr die erwartete Unterstützung, während die angeforderten Strukturen auf den Mangel an Ressourcen oder die Abgrenzung ihrer Interventionsgebiete hinweisen.

Die Schule geopfert: Abu Alis Sohn arbeitet für 350.000 Pfund pro Tag

Die Reise unterbrach auch die Schulwege. Einige Familien sind nicht in der Lage, ihre Kinder zu registrieren, weil die Kosten oder Mangel an Dokumentation von den Institutionen angefordert. Der Fall von Abu Ali, der aus Qatrani vertrieben wurde, illustriert diese Schwierigkeit. Er konnte seine beiden Kinder nicht registrieren. Die zuvor besuchte Schule lieferte aufgrund eines früheren Gleichgewichts der unbezahlten Schulgebühren nicht die notwendige Zertifizierung. Die vor oder während der Reise angehäuften Schulden schaffen somit ein neues Hindernis: Ohne ein Dokument kann die Familie normalerweise nicht die Schritte unternehmen, um sich in einer anderen Institution zu registrieren.

Einer von Abu Alis Söhnen beschloss, in einem Supermarkt zu arbeiten, anstatt seine Schulzeit in diesem Jahr fortzusetzen. Seine angekündigte Vergütung beträgt 350.000 £ pro Tag. Es trägt somit zu den Ausgaben des Haushalts bei, auf Kosten einer Bildungspause. Der tägliche Betrag allein reicht nicht aus, um sein monatliches Einkommen zu schätzen: Die Anzahl der Arbeitstage wird nicht angegeben. Es ermöglicht uns jedoch, den Mechanismus zu verstehen, der zu dieser Entscheidung führt. Eine Familie ohne Einkommen muss zwischen unmittelbaren Ausgaben und Schulkontinuität entscheiden. Kinderbeschäftigung wird zu einer Antwort auf die Haushaltskrise, da sie das Risiko eines Schulabbruchs auf längere Sicht erhöht.

Warum Exil in eine arme Region Solidarität erschwert

Vertriebene Familien lassen sich nicht in einem wirtschaftlich neutralen Raum nieder. Bekaa und Baalbek-Hermel leiden selbst unter dem Rückgang der Aktivität, den Auswirkungen des Krieges und der Verschlechterung der Kaufkraft. In den Gastdörfern verloren die Bewohner Einkommen oder verließen ihre Häuser. Händler sehen ihren Umsatzrückgang. Verwandte, die Neuankömmlinge aufnehmen oder unterstützen, teilen sich oft unzureichende Ressourcen. Diese Realität unterscheidet unmittelbare Solidarität von nachhaltiger Pflege. Familienunterkünfte können einige Wochen Ausgaben vermeiden, aber sie schaffen nicht die Mittel, um monatelang Medizin, Schule oder Strom zu finanzieren.

Die Situation von Nabi Chit zeigt diese Anhäufung von Fragilität. Die rund 40 Familien aus dem Süden tragen zu einer bewährten lokalen Bevölkerung bei. Die Beihilfe kann nicht allein anhand der Anzahl der verteilten Pakete bewertet werden. Sie muss auch die Fähigkeit der Haushalte, Arbeit zu finden, die Verfügbarkeit von Wohnraum und den Zugang zu Dienstleistungen berücksichtigen. Die verfügbaren Daten geben nicht die Gesamtzahl der Vertriebenen im gesamten Bekaa an. Es wäre daher ungerechtfertigt, Nabi Chits Figur auf alle Orte zu extrapolieren. Dieser Fall ermöglicht es jedoch, in der Praxis zu beobachten, wie aus einer Verdrängungskrise eine Einkommens- und Dienstleistungskrise in der Aufnahmeregion wird.

Nützliche Zahlen, aber kein Gesamtmaß für die Aufgabe

Drei Daten geben eine unmittelbare Vorstellung von der Krise, ohne vorzugeben, sie zusammenzufassen. In Nabi Chit zählt die Umfrage etwa vierzig Familien aus dem Süden. Ahmad muss zusätzliche 150 Dollar finden, um seine einzige monatliche Miete zu decken. Abu Alis Sohn akzeptiert eine tägliche Vergütung von 350.000 Pfund, um sein Haus zu unterstützen. Diese Zahlen sind nicht austauschbar: Die erste Maßnahme ist eine lokale Präsenz, die zweite ist ein individuelles Bargelddefizit, die dritte ist der Preis, zu dem ein Teenager seine Anwesenheit in der Schule gegen ein Einkommen tauscht. Ihr Interesse liegt genau in diesem Unterschied. Sie zeigen mehrere Dimensionen derselben verlängerten Vertreibung, ohne die Berechnung einer allgemeinen Armutsrate oder eines regionalen Durchschnitts zu ermöglichen.

Dazu gehören eine konsolidierte Anzahl vertriebener Haushalte, die außerhalb von Sammelzentren leben, eine Messung der tatsächlich gezahlten Miete und eine Überwachung der Häufigkeit der erhaltenen Unterstützung. Es gibt auch einen Mangel an Kindern, die aus administrativen oder finanziellen Gründen die Schule abgebrochen haben. Diese Abwesenheiten dürfen nicht durch erfundene Schätzungen ausgefüllt werden. Sie verhindern, das Ausmaß des Phänomens zu messen und Lokalitäten zu vergleichen. Sie erschweren die Identifizierung von Familien, die sich der Verteilung entziehen, weil sie in privaten Wohnungen wohnen, manchmal bei Verwandten, und nicht in sichtbaren Aufnahmeeinrichtungen. Das Problem der Beihilfenkartierung ist daher auch die Kenntnis der tatsächlichen Bedürfnisse.

Territorial gestaltete Hilfe, während Bedürfnisse Familien folgen

Die größte Sorge bereitet die Kluft zwischen dem Standort der Binnenvertriebenen und den vorrangigen Bereichen der Hilfe. Familien haben sich manchmal für die Bekaa entschieden, um weitere Kämpfe zu vermeiden oder Verwandte zu erreichen. Humanitäre Organisationen ihrerseits erklären ihren Fokus auf den Süden. Dieser Unterschied bedeutet nicht, dass die Bedürfnisse in den Aufnahmeregionen verschwunden sind. Sie sagte, dass die Karte der Interventionen nicht mehr mit der von schutzbedürftigen Menschen übereinstimmen könne. Eine Familie bleibt vertrieben, auch wenn sie nicht in einem offiziellen Unterkunftszentrum wohnt oder wenn sie sich von den am meisten beachteten Bereichen entfernt hat.

Die gesammelten Zeugnisse beschreiben gleichzeitige Schwierigkeiten bei Wohnen, Energie, Ernährung und Schulbildung. Diese Bedürfnisse sind miteinander verknüpft. Nichtzahlung der Miete bedroht Wohnraum; Mangel an Strom verteuert das tägliche Leben; Mangel an Einkommen führt dazu, dass ein Kind arbeitet; Die Unterbrechung der Nahrungsmittelverteilung erhöht den Druck auf ein ohnehin unzureichendes Budget. Eine begrenzte Antwort auf einen einzigen Ausgabenposten kann das Problem daher eher bewegen als lösen. Die verfügbaren Informationen erlauben es nicht, die Gesamtkosten einer angemessenen Pflege zu quantifizieren. Sie identifizieren jedoch spezifische Situationen, die von den Hilfsorganisationen überprüft werden sollten.

Wenn sich der Winter nähert, können die Heizkosten diese Schiedsverfahren verschlechtern. Die befragten Familien beschreiben nicht nur einen vorübergehenden Mangel an Paketen. Sie sprechen von einer Tageszeitung, in der Einkommen, Wohnung und Schule nicht mehr zusammenhalten. Für Ahmad bleibt die erste Frist die $ 200 Miete. Für Abu Ali wurde sie zur unterbrochenen Schule ihrer Kinder. In beiden Fällen geht die Verschiebung ohne ausreichend sicheren Rückkehrhorizont oder eindeutig identifizierte regelmäßige Unterstützung weiter. Der Kontrast zwischen diesen Bedürfnissen und der geografischen Neuausrichtung der Hilfe erklärt, warum einige Familien aus dem Süden, die in Bekaa leben, tatsächlich außerhalb der Hilfsprioritäten sind.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews