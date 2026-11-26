Drei Filme aus dem Catch It Again Zyklus in Mar Mikhaël zeigen, wie Krisen in ein Familienessen, eine Beziehung oder eine Reise nach Beirut passen.

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In Beirut hat Metropolis bis zum 29. November einen Zyklus, der den libanesischen Filmen gewidmet ist. Drei Titel vonFangen Sie es wiedersie lassen einen krieg, eine krise oder ihre spuren von einer lebenswahl, einem treffen oder einer reise in die stadt spüren.

Eine intime Entscheidung im Libanon von 1976

InStray BulletGeorges Hashem: Noha ist kurz davor zu heiraten. An einem Sonntag im August 1976, während ihre Familie ein Abendessen zu ihren Ehren zubereitete, änderte sie ihre Meinung. Indem er die Geschichte an diesem Tag des Bürgerkriegs verankert, bringt der Film zwei Zwänge zusammen: Gewalt, die gewöhnliche Orte gewinnt, und eine persönliche Entscheidung, von der die Familie dachte, dass sie bereits entschieden sei. Die Herausforderung besteht nicht darin, die Front wiederherzustellen, sondern zu zeigen, was zu Hause noch entschieden werden kann, wenn Entscheidungen in Ihrer Nähe getroffen werden.

Ein Treffen, das die Gegenwart nicht allein lässt

Vorher Sie kommen anAshraf Mtaweh, kehrt die Beziehung zur Vergangenheit um. Samer und Rana suchen nach einem Moment der Intimität in einem Libanon, der politische, wirtschaftliche und soziale Krisen durchlebt. Umstände, die sie nicht beherrschen, unterbrechen ihre Begegnung. WobeiStray Bulletin einer Trennung in einem bestimmten Monat 1976 setzt Mtawehs Film die Zeit unter Druck, die zwei Menschen zusammen verbringen wollen.

Beirut von einem jungen Mann gesehen, der verliert

Der animierte KurzfilmWellen« Ely Dagher » folgt Omar zwischen den Vororten und einem Beirut so nah, wie es schwer zu wissen ist. Gewinner des Kurzfilms Palme d’or in Cannes im Jahr 2015 näherte er sich der Stadt nicht durch eine Kriegschronologie oder ihre Teilungen durch eine erklärende Karte. Die Reise des Charakters zeigt, was es für ihn bedeuten kann, zu einer Stadt zu gehören, deren Teil unzugänglich erscheint. Das Haus, der Zeitpunkt eines Termins und der Weg in Beirut sind somit drei verschiedene Möglichkeiten, die Auswirkungen von Krisen zu erzählen, ohne sie auf ihre sichtbarsten Szenen zu reduzieren.

Die bevorstehenden Treffen in Metropolis

Donnerstag, 26. November um 20 Uhr:Vorher Sie kommen anFreitag, 27 bis 18 Uhr:Porträt eines bestimmten Orientsdann um 20 uhr:Stray BulletSamstag 28 bis 18 Uhr:Behandle mich wie deine Mutterum 20 uhr: libanesische kurzfilme, darunterWellenDas Kino befindet sich in der Pharoun Street in Mar Mikhaël. Die Metropole kündigt 500.000 Libanesische Pfund für Filmvorführungen und das Öffnen des Fensters um 16:00 Uhr an.

Archivfoto: Verteilung von Lebensmitteln in den Bezirken Mar Mikhaël und Gemmayze nach der Explosion im Hafen von Beirut, August 2020. Dies ist weder eine Filmszene noch eine Fotografie des Zyklus. François El Bacha / Libnanews.

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