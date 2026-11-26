Die Emirische Küstenwache erholte den Leichnam von Mohammad Hossameddine Al-Otaibi, der nach dem Angriff auf ein ADNOC-Schiff am 17. November verschwand. Amman bestätigte die Entdeckung am Donnerstag und organisierte mit seiner Familie und den Emiraten die Rückführung der Leiche für die Beerdigung in Jordanien. Elf weitere Matrosen wurden verletzt.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das jordanische Außenministerium gab am Donnerstag, den 26. November bekannt, dass die Emirische Küstenwache am Mittwoch in der Nähe von Ras al-Khaimah die Leiche des jordanischen Seemanns Mohammad Hossameddine Al-Otaibi gefunden hatte. Er war seit dem Angriff vom 17. November auf ein Schiff der ADNOC Logistics & Services Company vermisst worden, das die Straße von Ormuz überquerte.

Die Leiche wurde acht Tage nach dem Verschwinden gefunden

Der Sprecher der jordanischen Diplomatie, Fouad Majali, sagte, dass die Betriebsleitung des Ministeriums und die jordanische Botschaft in Abu Dhabi mit den emiratischen Behörden und der Familie des Matrosen für seine Beerdigung in Jordanien koordinierten. Er dankte den Emiraten und dem Oman für ihre Teilnahme an der Forschung. Die Abteilung gab kein Datum der Rückführung bekannt.

Amman sagte am Sonntag, den 22. November, dass er die Suche mit seiner Seebehörde und den Botschaften in Abu Dhabi und Muscat fortsetze. Die Entdeckung am Mittwoch beendet die Unsicherheit über das Schicksal des Matrosen. Das jordanische Kommuniqué stellt die Entdeckung nahe der Küste von Ras al-Khaimah; Sie stellt diesen Ort nicht als Angriffsort dar.

Elf weitere verletzte Besatzungsmitglieder

In seiner Veröffentlichung vom 18. November wies ADNOC Logistics & Services darauf hin, dass der Angriff in der Nacht zuvor während der Straße stattgefunden hatte. Das Unternehmen meldete einen Vermissten und elf Verletzte. Sie sagte, sie habe die anderen Besatzungsmitglieder evakuiert und keine für den Angriff verantwortliche Person benannt. Wie am 26. November war das Ergebnis dieses Vorfalls ein von Amman bestätigter Tod und 11 vom Reeder verletzt.

Diese Bewertung betrifft das Schiff, das am 17. November angegriffen wurde. Es enthält nicht den separaten Vorfall, der am 25. November westlich von Dubai gemeldet wurde, wo der Kapitän eines anderen Tankers eine nahe gelegene Explosion ohne gemeldete Verletzung oder Verletzung meldete.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews