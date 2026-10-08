Libanon: EU bereitet neue Sicherheitsmission vor

Die Europäische Union bereitet eine neue Ausbildungs- und Beratungsmission für die libanesische Armee und die inneren Sicherheitskräfte vor. Kaja Kallas gibt eine Genehmigung bekannt, die am 12. Oktober 2026 erwartet wird. Diese Initiative ist von der UNIFIL getrennt und zielt darauf ab, die Sicherheitsinstitutionen, die Grenzkontrolle und die libanesische Souveränität zu stärken.

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Die Leiterin der Europäischen Diplomatie, Kaja Kallas, kündigte am Donnerstag, den 8. Oktober 2026 in Beirut an, dass die EU-Außenminister am Montag, den 12. Oktober, die Einrichtung einer Ausbildungs- und Beratungsmission für die libanesische Armee und die inneren Sicherheitskräfte genehmigen sollten. Diese Mission wird nicht die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) ersetzen und nicht auf den Süden des Landes beschränkt sein. Der libanesische Außenminister Youssef Raggi forderte Brüssel auf, die Entscheidung des Staates zu unterstützen, das Waffenmonopol zu halten und zur Beendigung der israelischen Besetzung der libanesischen Gebiete beizutragen.

Die Europäische Union ist dabei, einen neuen Schritt in ihrem Sicherheitsengagement im Libanon zu gehen. Bei einem Besuch in Beirut am Donnerstag, den 8. Oktober, gab Kaja Kallas bekannt, dass die Planung einer europäischen Ausbildungs- und Beratungsmission abgeschlossen sei. Seine Gründung wird voraussichtlich am Montag, dem 12. Oktober, die offizielle Zustimmung der europäischen Außenminister erhalten.

Diese Initiative entspricht einem förmlichen Ersuchen der libanesischen Behörden. Es zielt darauf ab, die Fähigkeiten der Armee und der inneren Sicherheitskräfte zu stärken, einschließlich der territorialen Kontrolle, der Grenzüberwachung und der inneren Sicherheit.

Die Ankündigung erfolgte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem libanesischen Außenminister Youssef Raggi. Er stellte die zukünftige Mission als Unterstützung für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität vor, in einem Kontext, der von Spannungen mit Israel und Debatten über das Waffenmonopol geprägt war.

Eine europäische Mission wird am 12. Oktober erwartet

Kaja Kallas erklärte, dass die Vorbereitungen für die neue Mission abgeschlossen seien. Sie wird Teil der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union sein, bekannt als GSVP.

« Wir haben die Planung einer neuen Mission abgeschlossen, um die libanesischen Streitkräfte und die internen Sicherheitskräfte auszubilden und zu beraten », sagte sie laut Aussagen, die auf der Pressekonferenz veröffentlicht wurden.

Die europäische Beamte fügte hinzu, dass sie am Montag, dem 12. Oktober, auf dem Treffen der Außenminister der Union eine formelle Genehmigung ihrer Gründung erwarte.

Diese Frist ist die nächste institutionelle Phase des Projekts. Die Mission ist daher noch nicht formell eingerichtet, auch wenn ihre Vorbereitung abgeschlossen ist.

Ihr Ziel wird es sein, die libanesischen Sicherheitsinstitutionen bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung im ganzen Land zu begleiten.

Die europäische Hilfe wird Schulungen, Beratung und die Stärkung der operativen Fähigkeiten umfassen. Es wird auch die Grenzsicherheit und die Wahrung der inneren Sicherheit betreffen.

Kaja Kallas verband diese Initiative mit den Forderungen der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates, die die Sicherheitsvorkehrungen im Südlibanon regelt.

In den veröffentlichten Erklärungen werden jedoch weder der Umfang der künftigen Mission noch ihr eigenes Budget, die Dauer ihres Mandats oder das Datum ihrer tatsächlichen Entsendung angegeben.

Diese Elemente sollten im Rahmen europäischer Beschlüsse und Vereinbarungen mit den libanesischen Behörden festgelegt werden.

Die neue Mission wird UNIFIL nicht ersetzen

Der Leiter der europäischen Diplomatie wollte die zukünftige Mission der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon klar unterscheiden.

« Es wird die UNIFIL nicht ersetzen und nicht auf den Süden beschränkt sein », sagte Kaja Kallas.

Diese Klarstellung beantwortet Fragen zur Zukunft der internationalen Präsenz im Südlibanon.

UNIFIL hat eine von den Vereinten Nationen definierte Mission. Sein Mandat hängt mit der Sicherheitslage im Süden des Landes und der Umsetzung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates zusammen.

Die künftige europäische Mission wird eine andere Funktion haben. Sie wird den libanesischen Streitkräften institutionelle und technische Hilfe leisten, ohne automatisch die Verantwortung der Streitkräfte der Vereinten Nationen zu übernehmen.

Sein geografischer Anwendungsbereich wird auch breiter sein.

Kaja Kallas wies darauf hin, dass der Kapazitätsaufbau der Armee und der Sicherheitskräfte das gesamte libanesische Territorium abdecken würde. Die Grenzüberwachung und die innere Sicherheit werden abgedeckt.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um die Art der in Beirut angekündigten europäischen Verpflichtung zu verstehen.

In dieser Phase geht es nicht darum, eine neue internationale Truppe zu entsenden, um Friedenstruppen im Südlibanon zu ersetzen.

Vielmehr muss die angekündigte Mission dazu beitragen, die nationalen Institutionen zu stärken, die aufgerufen sind, ihrer Sicherheitsverantwortung nachzukommen.

Brüssel warnt vor einem Sicherheitsvakuum

Kaja Kallas diskutierte auch die Zukunft der Präsenz der Vereinten Nationen im Südlibanon.

Sie wies darauf hin, dass dieses Thema noch in der internationalen Diskussion sei.

Die Europäische Union ist bereit, mit dem Libanon, den Vereinten Nationen und den Mitgliedern des Sicherheitsrates zusammenzuarbeiten, um die nächste Phase vorzubereiten.

Der europäische Beamte warnte jedoch, dass jedes Sicherheitsvakuum nach dem Austritt von UNIFIL vermieden werden sollte.

Diese Warnung zeigt die Schwierigkeiten auf, die mit möglichen Änderungen der internationalen Vereinbarungen im Süden des Landes verbunden sind.

Die Präsenz der libanesischen Streitkräfte, ihre operativen Fähigkeiten und Vereinbarungen mit internationalen Partnern werden für die Gewährleistung der Kontinuität der Sicherheit von entscheidender Bedeutung sein.

In ihrem Interview sprachen Youssef Raggi und Kaja Kallas auch über die Möglichkeit einer internationalen Truppe, die UNIFIL zu ersetzen.

Die Diskussionen umfassten die Annahme eines Mechanismus, der durch eine Resolution des Sicherheitsrates genehmigt wurde.

Es wurde keine endgültige Entscheidung über die Zusammensetzung, das Mandat oder die Modalitäten dieser möglichen Truppe bekannt gegeben.

Die europäische Ausbildungsmission und die künftige internationale Vereinbarung im Süden bleiben daher zwei getrennte Dossiers.

Youssef Raggi fordert Unterstützung für Waffenmonopol

Der libanesische Außenminister begrüßte das europäische Projekt.

Youssef Raggi betrachtete die Mission als eine bedeutende Investition in den libanesischen Staat und seine Institutionen.

Ihm zufolge werden die Ausbildung und das Fachwissen der Armee und der internen Sicherheitskräfte dazu beitragen, die öffentliche Autorität, die Sicherheit und die Rechtsstaatlichkeit zu stärken.

Insbesondere beharrte der Minister auf der Entscheidung des Libanon, das staatliche Waffenmonopol und die Anwendung von Gewalt zu behalten.

« Der Libanon hat eine klare souveräne Entscheidung getroffen, Waffen und die Anwendung von Gewalt allein dem Staat auf seinem gesamten Territorium zu vorbehalten », sagte er.

Er stellte diesen Ansatz als wesentliche Bedingung für die Wiederherstellung der nationalen Souveränität dar.

Für den Leiter der libanesischen Diplomatie muss die Stärkung der Sicherheitsinstitutionen den Wiederaufbau eines Staates ermöglichen, der in der Lage ist, seine Verantwortung voll wahrzunehmen.

Er forderte die Europäische Union auf, ihre Unterstützung für die legitimen Institutionen des Libanon fortzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen.

Dieser Antrag verleiht der von Kaja Kallas angekündigten Mission eine politische Dimension.

Neben der technischen Hilfe hofft Beirut, dass das europäische Engagement den Prozess der Wiederherstellung der staatlichen Autorität im ganzen Land begleiten wird.

Die Frage des Waffenmonopols bleibt aufgrund der Präsenz des Hisbollah-Arsenals außerhalb der direkten Kontrolle nationaler Militärinstitutionen besonders heikel.

Kaja Kallas selbst betonte, dass der Libanon seine volle Autorität über sein Territorium ausüben müsse, auch durch die weitere Entwaffnung der Hisbollah.

Er betonte den Grundsatz, dass der libanesische Staat allein für die Sicherheit und Stabilität des Landes verantwortlich sein sollte.

Die europäischen und libanesischen Erklärungen stimmen somit dem Ziel der Stärkung nationaler Institutionen zu.

Sie geben jedoch nicht die praktischen Modalitäten an, unter denen die neue Mission den Prozess des staatlichen Waffenmonopols begleiten könnte.

Libanon fordert Ende der israelischen Besatzung

Youssef Raggi forderte auch die Europäische Union auf, die Bemühungen zu unterstützen, die israelische Präsenz in den besetzten libanesischen Gebieten zu beenden.

Der Minister verband diese Behauptung mit der vollständigen Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates.

Er sagte, er zähle auf Brüssel, um den Libanon bei der Wiederherstellung seiner Souveränität zu unterstützen und ein Ende der israelischen Besatzung zu erreichen.

Diese Forderung ist Teil der Diskussionen über die Umsetzung des Rahmenabkommens zur Lage im Süden des Landes.

Bei ihrem Treffen erörterten die beiden Beamten den Fortschritt der Verhandlungen und die Gründe für die Verzögerung bei der Umsetzung des Abkommens.

Kaja Kallas bekräftigte die europäische Unterstützung für das unter der Ägide der Vereinigten Staaten geschlossene Abkommen über den Südlibanon.

Er betonte auch die Notwendigkeit, dass der libanesische Staat die Kontrolle über sein gesamtes Territorium ausübt.

Die Diskussionen konzentrierten sich daher auf zwei ergänzende Verpflichtungen, die Beirut vorlegt: die Wiederherstellung der ausschließlichen staatlichen Autorität und das Ende der israelischen Präsenz in libanesischen Gebieten.

Während der Pressekonferenz wurde kein neuer Zeitplan für den israelischen Rückzug oder die vollständige Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen angekündigt.

Die Europäische Union erläutert ihre Finanzhilfe für Libanon

Der Besuch von Kaja Kallas verdeutlichte auch die europäischen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Libanon.

Der EU-Kommissar erinnerte daran, dass im September 505 Millionen Euro für einen Zeitraum bis 2027 angekündigt wurden.

Dieser Finanzrahmen ergänzt das von der Europäischen Union im Jahr 2024 vorgelegte 1-Milliarden-Euro-Programm.

Die Finanzierung muss mehrere Prioritäten unterstützen: wirtschaftliche Erholung, Sicherheit, Grenzmanagement und grundlegende Dienstleistungen.

Kaja Kallas auch detaillierte europäische Unterstützung für die libanesischen Streitkräfte.

Seit 2022 hat die Hilfe für die Armee über die Europäische Friedensfazilität nach den vorgelegten Zahlen 182 Millionen Euro erreicht.

Dieser Betrag stellt Libanon an dritter Stelle unter den Nutznießern dieses europäischen Mechanismus.

Youssef Raggi dankte der Europäischen Union für ihre anhaltende Unterstützung.

Insbesondere verwies er auf die im mehrjährigen europäischen Haushaltsrahmen vorgesehene Bereitstellung von rund 1 Milliarde Euro sowie 100 Millionen Euro für die libanesischen Streitkräfte durch die Europäische Friedensfazilität.

Der Minister äußerte den Wunsch, dass diese Hilfe in der nächsten Zeit verstärkt wird.

Die von den beiden Beamten angegebenen Beträge entsprechen unterschiedlichen Programmen und Bezugszeiträumen. Sie können daher nicht addiert werden, ohne ihre möglichen Überschneidungen zu berücksichtigen.

Die künftige Ausbildungsmission wird Teil dieses umfassenderen europäischen Engagements sein.

Ihre spezifische Finanzierung wurde jedoch auf der Pressekonferenz nicht kommuniziert.

Brüssel fordert Fortschritte bei Reformen

Kaja Kallas bestand auch auf den von den libanesischen Behörden erwarteten Wirtschafts- und Finanzreformen.

Er forderte den Übergang von politischen Verpflichtungen zu ihrer effektiven Umsetzung.

Der europäische Beamte erwähnte insbesondere den Wirtschafts- und Bankensektor.

Ihrer Ansicht nach waren Reformen eine wesentliche Voraussetzung, um eine breitere internationale Unterstützung zu mobilisieren und die für die Erholung des Landes erforderlichen Investitionen anzuziehen.

Youssef Raggi versicherte, dass die libanesische Regierung politische, wirtschaftliche und finanzielle Reformen durchführen wolle.

Diese Verpflichtungen kommen, da der Libanon weiterhin unter den Folgen der Finanzkrise leidet, die 2019 begann.

Bankenumstrukturierungen, der Umgang mit finanziellen Verlusten und die Wiederherstellung des Vertrauens in Institutionen bleiben wichtige Themen.

Für Brüssel müssen Fortschritte in diesen Bereichen die Sicherheit und die institutionelle Unterstützung des Landes begleiten.

Während des Treffens wurden keine neuen finanziellen Bedingungen oder spezifischen Fristen für Reformen angekündigt.

Syrien-Frage auch angesprochen

Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Youssef Raggi und Kaja Kallas standen auch die Beziehungen zwischen Libanon und Syrien.

Beide Regierungsvertreter erwähnten die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Beirut und Damaskus sowie die Bedingungen für die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge.

Kaja Kallas erkannte die Bedeutung ihrer Präsenz für die libanesische Infrastruktur und die öffentlichen Dienste.

Sie betonte, dass eine sichere und nachhaltige Rückkehr angemessene Bedingungen in Syrien erfordere.

Der Wiederaufbau der Infrastruktur, die Funktionsweise von Schulen und Krankenhäusern und die Sicherheit gehören zu den genannten Elementen.

Der europäische Staatschef versicherte, dass die Europäische Union Syrien, die Flüchtlinge und die aufnehmenden Gemeinschaften weiterhin unterstützen werde.

Bei diesem Treffen wurden weder ein neuer Rückkehrmechanismus noch ein spezieller Zeitplan vorgestellt.

Europäische Entscheidung erwartet Montag

Am Ende der Pressekonferenz sagte Youssef Raggi, dass der Libanon die Seite der Vergangenheit umdrehen und eine neue Phase auf der Grundlage der Wiederherstellung der staatlichen Autorität eröffnen wolle.

Der Minister forderte Europa auf, ein wesentlicher Partner bei diesem Übergang zu werden.

Er betonte, dass der Libanon nicht nur Unterstützung bei der Bewältigung seiner Krisen, sondern auch die Mittel zu ihrer Überwindung erhalten wolle.

Der nächste konkrete Schritt betrifft nun das für Montag, den 12. Oktober geplante Treffen der EU-Außenminister.

Bei dieser Gelegenheit wartet Kaja Kallas auf die offizielle Genehmigung der neuen Ausbildungs- und Beratungsmission.

Die Modalitäten seiner Bereitstellung, die mobilisierten Zahlen und die ihm zugewiesenen Finanzmittel müssen noch präzisiert werden.

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