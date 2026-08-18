Libanon: Banken belasten Wettbewerbsfähigkeit

- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dieverlust der wettbewerbsfähigkeitdie Nachfrage aus den Golfstaaten wird schwächer. Der Bericht vom 18. August 2026 hebt ein Problem hervor, das tiefer geht als der einzige Rückgang der Exporte: Unternehmen produzieren weiterhin mit teurer Energie, degradierter Infrastruktur und vor allem einem Bankensystem, das normalerweise nicht mehr seine Rolle als Finanzierung der Wirtschaft erfüllt. Sechs Jahre nach Beginn der Finanzkrise bleiben die Banken im Zentrum des Problems. Der Mangel an Krediten, das Gewicht der akkumulierten Verluste und die Verzögerung bei der Umstrukturierung berauben die Produzenten der notwendigen Hebelwirkung, um zu investieren, ihre Ausrüstung zu modernisieren und ihre Exporte zu finanzieren. Der Rückgang der Nachfrage am Golf kommt daher zu einer Zeit, in der der libanesische Produktionsapparat besonders fragil bleibt.

Libanesische Produkte verlieren an Boden

Die Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit ist eines der wichtigsten wirtschaftlichen Signale vom 18. August. Die libanesische Produktion hat größere Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung ihrer Außenmärkte, während die Nachfrage nach den Golfmärkten rückläufig ist. Diese Entwicklung betrifft direkt Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Aktivitäten auf Exporte in arabische Länder aufgebaut haben.

Das Problem ist nicht nur ein einmaliger Rückgang der Bestellungen. Ein libanesisches Unternehmen muss jetzt hohe Produktionskosten auffangen, während es sich Wettbewerbern gegenübersieht, die oft von einem regelmäßigeren Zugang zu Elektrizität, Finanzierung und logistischer Infrastruktur profitieren. Wenn die Nachfrage nachlässt, wird es schwieriger, diese Nachteile durch Exportmengen oder Handelsmargen auszugleichen.

Die Folgen breiteten sich dann auf die heimische Wirtschaft aus. Ein exportierendes Unternehmen kauft Rohstoffe, beschäftigt Mitarbeiter, arbeitet mit Spediteuren und liefert Lieferanten. Der Rückgang der Auslandsverkäufe reduziert somit die Aktivität mehrerer Glieder in der Produktionskette.

Diese Situation schwächt auch die Ambitionen, die seit der Krise 2019 gezeigt wurden, um das libanesische Wirtschaftsmodell wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nach Jahrzehnten starker Abhängigkeit von Dienstleistungen, externem Kapital und Diasporatransfers wird die Entwicklung der lokalen Produktion regelmäßig als Bedingung für eine nachhaltigere Erholung dargestellt. Der derzeitige Verlust an Wettbewerbsfähigkeit geht in die entgegengesetzte Richtung.

Golf bleibt Schlüsselmarkt für Libanon

Der Rückgang der Nachfrage der Golfstaaten ist aufgrund der historischen Position dieser Märkte im libanesischen Handel besonders bedeutsam. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait und andere Volkswirtschaften in der Region haben eine hohe Kaufkraft und sind natürliche Märkte für verschiedene Kategorien von libanesischen Produkten.

Die Agrar- und Lebensmittelindustrie ist unmittelbar betroffen, ebenso wie bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, Getränke, Fertigerzeugnisse und verschiedene Mehrwertprodukte. Die geographische Nähe, die menschlichen Bindungen zwischen dem Libanon und dem Golf und die Anwesenheit einer großen libanesischen Diaspora haben diesen Austausch seit langem erleichtert.

Diese Abhängigkeit ist jedoch eine Verwundbarkeit, wenn die Nachfrage nachlässt oder wenn sich die politischen Beziehungen verschlechtern. Unternehmen müssen schnell andere Märkte finden, was kommerzielle Investitionen, Zertifizierung, angemessene Logistik und oft zusätzliche Finanzierung erfordert.

Genau in diesem letzten Punkt ist das libanesische System nach wie vor mangelhaft. Ein Unternehmen, das mit einem Rückgang der Marktchancen konfrontiert ist, sollte normalerweise Kredite aufnehmen können, um seine Produktion zu modernisieren, die Produktivität zu verbessern oder seine Entwicklung in einem neuen Markt zu finanzieren. Das derzeitige Funktionieren des Bankensektors erschwert diese Anpassung erheblich.

Banken finanzieren normalerweise keine Produktion mehr

Dieverlust der wettbewerbsfähigkeitdaher kann die Bankenkrise nicht von ihr getrennt werden. Vor 2019 hatte das Finanzsystem einen unverhältnismäßigen Platz in der libanesischen Wirtschaft. Banken zogen Einlagen zu hohen Zinsen an und finanzierten den Staat und die Bank of Lebanon massiv. Als dieses Modell zusammenbrach, wurden Verluste an die gesamte Wirtschaft weitergegeben.

Beschränkungen für Bewerber waren die sichtbarste Manifestation der Krise. Aber für Unternehmen war eine weitere Konsequenz entscheidend: die Kontraktion des Kredits. Das Bankensystem hat aufgehört, seine volle Rolle als Vermittler zwischen Sparen und produktiven Investitionen zu spielen.

Diese Störung verändert die Betriebsbedingungen eines Unternehmens grundlegend. Bankkredite werden normalerweise verwendet, um Aktien zu finanzieren, Maschinen zu kaufen, eine Lücke zwischen einer Bestellung und ihrer Zahlung zu schließen oder einen Export vorzubereiten. Ohne diese Instrumente müssen die Produzenten ihre eigene Liquidität nutzen oder alternative Finanzierungsmöglichkeiten suchen.

Große Unternehmen können manchmal Kapital im Ausland beschaffen oder sich auf ihre Aktionäre verlassen. Kleine und mittlere Unternehmen haben viel weniger Möglichkeiten. Dieser Unterschied erhöht die Ungleichheiten zwischen den Erzeugern und kann dazu führen, dass die anfälligsten Unternehmen ihre Aktivitäten reduzieren oder Investitionen aufgeben.

Sechs Jahre Krise haben Kredite stark reduziert

Der 2019 begonnene Bankenzusammenbruch hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Realwirtschaft. Banken haben ihre Bilanzen reduziert, alte Kredite wurden zurückgezahlt oder umstrukturiert und neue Kredite blieben deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Gleichzeitig hat sich das tägliche Funktionieren der Wirtschaft auf Barzahlungen und die direkte Verwendung des Dollars verlagert. Diese De-facto-Dollarisierung hat es einigen Handel ermöglicht, wieder aufzunehmen, aber sie ersetzt kein Finanzsystem, das in der Lage ist, Einlagen in Investitionen umzuwandeln.

Eine Wirtschaft kann mit Bargeldtransaktionen arbeiten. Es kann viel schwieriger sein, sich nachhaltig ohne Kredit zu entwickeln. Industrielle Investitionen erfordern mehrere Jahre Horizonte. Ein Unternehmen finanziert eine neue Produktionslinie, ein Lager oder eine technologische Modernisierung in der Regel nicht allein mit seinen aktuellen Einnahmen.

Diese Finanzierungsschwäche wird zu einem Handicap für die Wettbewerbsfähigkeit. Ausländische Wettbewerber können Kredite aufnehmen, um die Produktivität zu steigern, während libanesische Produzenten ihre Investitionen oft selbst finanzieren müssen. Selbst wenn ein libanesisches Produkt einen guten Ruf behält, kann sein Hersteller an Boden verlieren, ohne in der Lage zu sein, seine Kosten zu senken oder seine Kapazität zu erhöhen.

Bankenumstrukturierung bleibt Voraussetzung für Erholung

Die Umstrukturierung von Banken beschränkt sich daher nicht auf Einleger und Aktionäre. Es bestimmt auch die Fähigkeit des Libanon, eine produktive Wirtschaft wieder aufzubauen. Bis die Verluste des Finanzsektors durch einen glaubwürdigen Mechanismus erkannt und verteilt werden, wird die Rückkehr zum normalen Bankwesen schwierig bleiben.

Seit Beginn der Krise war die zentrale Frage die Verteilung der Verluste zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken, ihren Aktionären und Einlegern. Diese Frage verzögerte mehrere Reformen und komplizierte Verhandlungen mit den internationalen Finanzinstitutionen.

Es steht viel auf dem Spiel. Eine falsche Umstrukturierung könnte dazu führen, dass Banken nicht in der Lage sind, die Wirtschaft zu finanzieren. Andererseits sollte eine glaubwürdige Umstrukturierung lebensfähige Institutionen identifizieren, diejenigen rekapitalisieren, die rekapitalisiert werden können, und die Verluste anderer transparent behandeln.

Für Produzenten zählt das Ergebnis mehr als die rechtliche Architektur. Sie brauchen Banken, die in der Lage sind, Kredite zu Bedingungen zu vergeben, die ihren Investitionen und Geschäftszyklen entsprechen. Ohne diese Funktion bleibt die Erholung abhängig von der Liquidität jedes Unternehmens.

Elektrizität erhöht jedes im Libanon hergestellte Produkt

Das Bankensystem ist jedoch nur ein Teil des Problems. Die Energiekosten bleiben eines der wichtigsten strukturellen Nachteile der libanesischen Produktion. Die Unternehmen verfügen noch immer nicht über eine ausreichend stabile öffentliche Stromversorgung, um unter Bedingungen zu operieren, die mit denen vieler ausländischer Wettbewerber vergleichbar sind.

Sie müssen daher den öffentlichen Strom durch private Erzeuger oder durch eigene Anlagen ergänzen. Einige haben in Solarenergie investiert, um ihre Abhängigkeit von Kraftstoff zu reduzieren, aber diese Geräte selbst erfordern erhebliches Anfangskapital. Auch hier schränkt der Mangel an Bankfinanzierung die Fähigkeit von Kleinunternehmen ein, diese Investitionen zu tätigen.

Die Energiekosten wirken sich direkt auf den Endpreis aus. Eine Anlage, die mehr zahlt, um ihre Maschinen anzutreiben, ihre Anlagen zu kühlen oder Lebensmittel zu lagern, muss diese Kosten in ihre Preise einbeziehen oder ihre Marge reduzieren.

Für ein exportorientiertes Unternehmen ist die Schwierigkeit unmittelbar. Der ausländische Verbraucher vergleicht das libanesische Produkt mit Waren, die in Ländern produziert werden, in denen Industriestrom stabiler ist und in denen die Produzenten billiger finanziert werden.

Infrastruktur fügt zweites Handicap hinzu

Unternehmen tragen auch die Folgen der Verschlechterung der öffentlichen Infrastruktur. Straßen, Stromnetze, Telekommunikations- und Logistikausrüstung bestimmen direkt die Kosten für den Transport von Waren.

Diese Schwierigkeiten sind für Agrar- und Lebensmittelexporteure besonders wichtig. Transportzeiten, die Aufrechterhaltung der Kühlkette und die Geschwindigkeit der Zollverfahren können bestimmen, ob eine Ladung unter akzeptablen kommerziellen Bedingungen auf den Markt kommt.

Jede zusätzliche Kosten verringert die Marge des Herstellers. Unternehmen können versuchen, es an ihre Preise weiterzugeben, riskieren jedoch, Kunden zu verlieren. Sie können auch absorbieren, was zu einem Preis niedrigerer Rentabilität und damit einer weiteren Verringerung der Investitionskapazität führt.

Wettbewerbsfähigkeit wird somit das Ergebnis einer Akkumulation. Keines dieser Handicaps ist notwendigerweise genug, um ein Produkt unverkauft zu machen. Aber die Kombination aus teurer Energie, schlechter Infrastruktur, knappem Kredit und weniger dynamischer Auslandsnachfrage belastet letztlich die Unternehmen.

Die Dollarisierung hat das Problem nicht gelöst

Die relative Stabilisierung der Verwendung des Dollars in Transaktionen hat es einem Teil des Privatsektors ermöglicht, wieder Sichtbarkeit über seine Preise zu erlangen. Nach dem Zusammenbruch des libanesischen Pfunds haben viele Unternehmen Zölle eingeführt, die direkt auf Dollar lauten, um die Auswirkungen von Währungsschwankungen zu begrenzen.

Diese Anpassung reduzierte einen Teil der Unsicherheit, stellte aber die Wettbewerbsfähigkeit nicht wieder her. Ein Unternehmen kann seine Kosten in Dollar genau kennen, während es zu teuer ist, um mit ihm zu konkurrieren.

Dollarisierung ist auch ein Finanzierungsproblem. Unternehmen benötigen Einkommen oder Fremdwährungsliquidität, um bestimmte importierte Rohstoffe und Ausrüstungen zu bezahlen. Exporteure haben einen Vorteil, wenn sie direkt aus Fremdwährungen einlösen, aber der Rückgang der Auslandsnachfrage reduziert genau diese Liquiditätsquelle.

Die Verlangsamung der Bestellungen im Golf hat daher einen zusätzlichen Effekt: Sie verringert nicht nur den Umsatz, sondern auch den Zufluss von Fremdwährungen in die betreffenden Unternehmen.

Produktive Beschäftigung direkt bedroht

Die Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit kann letztlich auf den Arbeitsmarkt übertragen werden. Wann immer ein Unternehmen Aufträge verliert, beginnt es in der Regel mit der Reduzierung von Ausgaben, der Verschiebung von Investitionen oder der Einschränkung der Rekrutierung. Wenn die Verlangsamung anhält, können bestehende Arbeitsplätze betroffen sein.

Dieses Risiko ist besonders wichtig in einem Land, das bereits seit 2019 eine hohe Auswanderung von Fachkräften erlebt hat. Unternehmen benötigen Ingenieure, Techniker, Vertriebsmitarbeiter und Fachpersonal, um eine Produktion aufrechtzuerhalten, die den internationalen Marktstandards entspricht.

Der Verlust dieser Fähigkeiten schafft einen schwierigen Kreis umzukehren. Ein weniger wettbewerbsfähiges Unternehmen reduziert Investitionen und Rekrutierung. Die qualifiziertesten Arbeitnehmer suchen dann nach Möglichkeiten im Ausland. Das Unternehmen hat dann weniger Fähigkeiten, um seine Produktion zu modernisieren und neue Märkte zu erobern.

Die Exportfrage geht bisher über die Handelsbilanz hinaus. Sie wirkt sich unmittelbar auf die Fähigkeit des Libanon aus, produktive Arbeitsplätze zu erhalten und die für eine nachhaltige Erholung erforderlichen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Mehr produzieren erfordert einen Modellwechsel

Seit dem finanziellen Zusammenbruch besteht ein breiter Konsens über die Notwendigkeit, das libanesische Wirtschaftsmodell neu auszubalancieren. Die Krise hat die Grenzen einer Wirtschaft aufgezeigt, die zu sehr von Kapitalzuflüssen, Immobilien, Finanzdienstleistungen und Transfers aus dem Ausland abhängig ist.

Die Stärkung von Industrie, Landwirtschaft und Exporten würde theoretisch mehr externes Einkommen durch Produktion generieren. Die Beobachtung vom 18. August zeigt jedoch, dass dieses Ziel nicht allein auf Unternehmern beruhen kann.

Ein Produzent kann seine Organisation verbessern und nach neuen Kunden suchen. Sie kann nicht allein das Stromnetz wieder aufbauen, Banken umstrukturieren oder die öffentliche Infrastruktur reformieren. Wettbewerbsfähigkeit hängt daher auch von kollektiven und institutionellen Entscheidungen ab.

Auf dieser Ebene wird die Rolle des Staates wieder zentral. Sie muss ein Umfeld schaffen, das es lebensfähigen Unternehmen ermöglicht, zu angemessenen Kosten zu investieren und zu produzieren, anstatt Misserfolge im öffentlichen Dienst individuell auszugleichen.

Banken werden zum Test für Reformfähigkeit

Die Bankbilanz ist in diesem Zusammenhang ein entscheidender Indikator. Sechs Jahre nach Beginn der Krise wirkt sich die Unfähigkeit, ein normales Kreditsystem zu finden, weiterhin auf die Investitionen aus. Das Problem kann nicht mehr als bloßes Erbe des finanziellen Schocks von 2019 angesehen werden.

Eine glaubwürdige Umstrukturierung muss das Vertrauen schrittweise wiederherstellen, aber auch die grundlegende wirtschaftliche Funktion der Banken wiederherstellen. Ihre Rolle besteht nicht nur darin, Einzahlungen zu erhalten oder Zahlungen zu leisten. Sie müssen produktive Projekte auswählen und finanzieren.

Ohne diese Transformation werden libanesische Unternehmen weiterhin mit einem strukturellen Nachteil operieren. Die am besten kapitalisierten Produzenten werden mit ihren eigenen Ressourcen überleben können. Anderen wird die notwendige Finanzierung für den Anbau, den Export oder die Modernisierung ihrer Ausrüstung vorenthalten bleiben.

Der Rückgang der Golfnachfrage macht diese Schwäche sichtbarer. Als die Märkte dynamisch waren, konnten einige Unternehmen ihre hohen Kosten durch Verkäufe kompensieren. Mit weniger Nachfrage wiegt jedes interne Handicap mehr.

Der Golf-Rückzug klingt wie eine Warnung

Die am 18. August gemeldete Entwicklung ist daher eine Warnung an die libanesische Wirtschaft. Das Land kann nicht davon ausgehen, dass seine traditionellen Märkte seine Produktion unabhängig von Preis und Herstellungsbedingungen nachhaltig absorbieren werden.

Die Hersteller müssen in der Lage sein, die Qualität und Identität zu erhalten, die bestimmte libanesische Waren auszeichnen, während sie gleichzeitig ihre Kosten senken und ihre Märkte diversifizieren. Diese Transformation erfordert Investitionen, Finanzierung, aber auch verbesserte Energie und Logistik.

Der Rückgang der Golfnachfrage zeigt somit die seit der Krise akkumulierten Schwächen. Es kommt zu einer Zeit, in der der Bankensektor seine Finanzierungsrolle noch nicht wiedererlangt hat, wo Strom nach wie vor teuer ist und wo die Infrastruktur den Unternehmen weiterhin zusätzliche Belastungen auferlegt.

Ab dem 18. August 2026 stellt sich daher nicht mehr die unmittelbare Frage, ob die libanesischen Exporte ihre früheren Mengen zurückgewinnen können. Es geht darum zu entscheiden, ob Banken-, Energie- und institutionelle Reformen schnell genug vorankommen werden, damit die Erzeuger verlorene Märkte zurückgewinnen können. Ohne eine Rückkehr zu Krediten und ohne eine Verringerung der Strukturkosten dürfte der Rückgang der Nachfrage in der Golfregion zu einem dauerhaften Indikator für einen stärkeren Verlust an Wettbewerbsfähigkeit werden.