Trump behauptet Ormuz Strait für die Vereinigten Staaten

- Advertisement -

31

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donald Trump veröffentlichte am Dienstag, den 18. August 2026 auf Truth Social eine Karte, die dieormuzstraße als « neues amerikanisches Territorium », ein neuer Schritt in der vom Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeleiteten verbalen Eskalation um diese strategische Seeüberquerung zwischen Iran und Oman. Die Veröffentlichung wird von keinem Rechtsakt begleitet, der die Souveränität über die Straße verändern könnte. Sie intervenierte jedoch nach mehreren Erklärungen, in denen Donald Trump behauptete, dass Washington nun die Passage durch sein Militärgerät kontrollierte und offen vorsah, es zu amerikanischem Territorium zu erklären. Teheran wies diese Behauptung sofort zurück. Neben seiner provokativen Dimension berührt das Bild einen der heikelsten Punkte des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran: die Kontrolle einer Seeroute, die für den weltweiten Öl- und Gasexport unerlässlich ist.

Trump veröffentlicht Karte der amerikanischen Ormuzstraße

Das Bild, das am 18. August auf Donald Trumps Truth Social-Konto veröffentlicht wurde, ist explizit. Eine Karte zeigt die Straße von Ormuz, zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman, umgeben von einem Kreis. Die Wörter « NEUES US-Territorium » oder « neues amerikanisches Territorium » erscheinen in großen Buchstaben oben. Das dargestellte Gebiet steht in Kontakt mit der iranischen und omanischen Küste, während die Karte auch einen Teil der maritimen Umgebung der Vereinigten Arabischen Emirate enthält.

Donald Trump begleitete diese Veröffentlichung nicht mit einer detaillierten Erklärung. Sie kündigte keine Verträge, Gesetzgebungsverfahren oder Vereinbarungen mit Anrainerstaaten an, die eine rechtliche Grundlage für einen US-Territorialerwerb bieten könnten. Die Veröffentlichung muss daher von einer wirksamen Änderung der Grenzen oder der maritimen Souveränität unterschieden werden.

Es handelt sich jedoch nicht um eine isolierte Initiative. Seit einigen Tagen bereitet der US-Präsident diese Idee öffentlich vor. Am 14. August erklärte er während einer Reise nach New York, dass er nach Abschluss der Konfrontation mit dem Iran bald das US-Straßengebiet ausrufen könne.

Am Montag, den 17. August, als er erneut im Oval Bureau befragt wurde, bekräftigte Donald Trump seinen Standpunkt. Er hatte diese Perspektive als eine ausgezeichnete Idee beschrieben und bestätigt, dass die Vereinigten Staaten die Straße durch die Seeblockade kontrollierten. Die am nächsten Tag veröffentlichte Karte verwandelt daher eine Reihe von mündlichen Erklärungen in eine visuelle politische Botschaft, die direkt an den Iran und die Golfstaaten gerichtet ist.

Ein Anspruch ohne unmittelbare Rechtswirkung

Heute iststraße von Ormuz als ein amerikanisches Territoriumnicht genug, um seinen völkerrechtlichen Status zu ändern. Die Seeüberquerung liegt zwischen dem Iran im Norden und dem Oman im Süden. Die beiden Staaten haben in diesem Gebiet Hoheitsgewässer und üben die mit ihrer Seesouveränität verbundenen Rechte im Rahmen des Völkerrechts aus.

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen sieht vor, dass ein Küstenstaat über ein Küstenmeer von bis zu 12 Seemeilen verfügen kann. Sie umfasst auch Meerengen, die für die internationale Schifffahrt genutzt werden, und sieht eine Transitregelung für Schiffe und Flugzeuge vor.

Oman erklärte ein Küstenmeer von 12 nautischen Meilen. Die iranische Gesetzgebung fordert auch ein 12-Meilen-Territorialmeer im Persischen Golf, der Straße von Ormuz und der Omansee. Iran und Oman haben auch maritime Abgrenzungsabkommen abgeschlossen.

Eine amerikanische Marinepräsenz, selbst eine große, überträgt nicht automatisch Souveränität. Die vorübergehende militärische Kontrolle einer Wasserstraße und der legale Erwerb eines Territoriums sind zwei verschiedene Konzepte. Keine am 18. August veröffentlichten Beweise belegen, dass Oman oder Iran zugestimmt hätten, den Vereinigten Staaten territoriale Rechte in der Straße zu übertragen.

Teheran verspricht, auf amerikanische « Vortäuschung » zu reagieren

Die iranische Reaktion folgte bald. Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi reagierte am 18. August auf Donald Trumps Veröffentlichung, indem er seine Behauptung zurückwies. Er warnte, dass die Behauptungen des US-Präsidenten entweder korrigiert würden oder einer iranischen Antwort ausgesetzt wären.

Der iranische Beamte bemerkte auch, dass die von Donald Trump in Umlauf gebrachte Karte den Namen « Persischer Golf » oder Persischer Golf verwendete. Teheran misst diesem Namen besondere politische Bedeutung bei und lehnt regelmäßig alternative Bezeichnungen ab, die in bestimmten arabischen Ländern oder in Washington verwendet werden.

Diese Reaktion tritt nach mehreren Tagen besonders angespannten Austauschs auf. Iranische Beamte argumentieren, dass die Entscheidung, die Straße zu öffnen oder zu schließen, in der Verantwortung des Iran liegt, während Washington behauptet, die Navigation durch seine militärische Präsenz garantieren zu können.

Der Konflikt geht damit über Donald Trumps Vokabular hinaus. Hinter der Karte steht eine Konfrontation über die Fähigkeit des Iran, die Schifffahrt zu stören, und die der Vereinigten Staaten, die Passage von Schiffen trotz der Opposition Teherans zu garantieren.

Die Straße von Ormuz, die globale Energiearterie

Die Bedeutung der Straße erklärt die internationale Tragweite dieser Konfrontation. Dieser schmale Seeweg verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer. Es ist einer der wichtigsten Übergangspunkte für die globale Energie.

Nach Angaben der US-amerikanischen Energy Information Agency passierten 2024 etwa 20 Millionen Barrel Öl und Erdölprodukte pro Tag Ormuz, was etwa 20 Prozent des weltweiten Verbrauchs von Erdölflüssigkeiten entspricht. Die Passage repräsentierte auch mehr als ein Viertel des weltweiten maritimen Ölhandels.

Auch Gas ist beteiligt. Etwa ein Fünftel des weltweiten Flüssiggashandels durchlief 2024 die Straße, hauptsächlich aufgrund der Exporte Katars.

Daten aus dem Jahr 2026 zeigen jedoch die Auswirkungen des Konflikts auf diese Ströme. Im ersten Quartal war das Volumen der durch Ormuz geleiteten Öl- und Erdölprodukte auf etwa 14,6 Millionen Barrel pro Tag gesunken, verglichen mit über 20 Millionen Barrel pro Tag in den vorangegangenen Quartalen.

Daher ist eine dauerhafte Störung weitaus wichtiger als der Iran und die Vereinigten Staaten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Irak und insbesondere Katar sind für ihre Energieexporte in unterschiedlichem Maße auf diesen Weg angewiesen.

Die Vereinigten Staaten selbst sind weniger direkt von Ormuz abhängig

Eines der Paradoxe der Konfrontation ist, dass die US-Wirtschaft heute weniger direkt vom Golf-Öl abhängt als von vielen asiatischen Volkswirtschaften. Die Vereinigten Staaten importierten 2025 täglich etwa 490.000 Barrel Rohöl aus den Golfstaaten. Dies entsprach etwa 8% ihrer US-Rohölimporte.

Die amerikanische Frage geht daher weit über das Inlandsangebot hinaus. Washington versucht, einen Weg zu sichern, auf dem die Weltmärkte, seine Golf-Verbündeten und mehrere wichtige energieimportierende Volkswirtschaften abhängen.

Eine längere Schließung oder Störung kann zu einem Anstieg der Weltmarktpreise führen. Obwohl die USA eine große Menge Öl produzieren, sind die US-Verbraucher weiterhin Schwankungen in einem weit globalisierten Markt ausgesetzt.

Donald Trumps Anspruch wirkt sich somit direkt auf die internationale Energiesicherheit aus. Die bloße Aussicht auf eine neue Konfrontation um die Meerenge kann die Markterwartungen, die Kosten für den Versand und die Versicherungsprämien für Schiffe beeinflussen.

Eine militärische Konfrontation, die seit Monaten zentral geworden ist

Die Veröffentlichung vom 18. August steht im Kontext des Konflikts, der seit fast sechs Monaten zwischen Washington und Teheran besteht. Die Straße von Ormuz ist allmählich zu einem der wichtigsten strategischen Themen geworden.

Donald Trump hatte bereits die Erklärungen über die Kontrolle dieser Seestraße vervielfacht. Insbesondere hatte er auf die Möglichkeit für die Vereinigten Staaten verwiesen, die Straße zu behalten, und erklärte, dass das Marinesystem der Vereinigten Staaten Washington nun erlaubte, seinen Zugang zu kontrollieren.

Teheran verteidigt eine gegenteilige Lesart. Iranische Beamte haben die vollständige Normalisierung der Schifffahrt von der Erfüllung der Verpflichtungen abhängig gemacht, die sie den Vereinigten Staaten im Rahmen der zwischen den beiden Ländern ausgehandelten Vereinbarungen zuweisen.

Der UN-Sicherheitsrat hat auch die Sicherheit der Schifffahrt übernommen. Im Zusammenhang mit den Spannungen von 2026 bekräftigte er das Recht auf Durchfahrt von Schiffen und Flugzeugen durch die Straße in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht.

Diese Dimension ist von wesentlicher Bedeutung: Das auf internationaler Ebene verteidigte Prinzip ist das der Freiheit der Schifffahrt in einer internationalen Meerenge, nicht das der Aneignung durch eine externe Macht.

Oman direkt von Trumps Karte betroffen

Geografie macht auch die amerikanische Erklärung besonders sensibel für Oman. Das Sultanat ist der Küstenstaat des südlichen Ufers der Straße. Einige der von den Schifffahrtsrouten durchquerten Gewässer unterliegen daher der für die omanischen Hoheitsgewässer geltenden Regelung.

Jede US-Landforderung würde daher nicht nur den Iran betreffen. Es würde auch die souveränen Rechte von Oman, einem Washingtoner Partner und traditionellen regionalen Vermittler, beeinträchtigen.

Dies macht die Rhetorik des Präsidenten für die amerikanische Diplomatie heikel. Die Vereinigten Staaten möchten möglicherweise die Freiheit der Schifffahrt militärisch garantieren, ohne die Hoheitsgewässer eines Partnerstaates rechtlich zu beanspruchen.

Die von Donald Trump veröffentlichte Karte spezifiziert nicht die genauen Grenzen dessen, was er als neues amerikanisches Territorium darstellt. Sie stellt daher nicht fest, ob sie nur ein maritimes Durchgangsgebiet oder einen breiteren Teil der Meerenge beansprucht. Der Mangel an Präzision verstärkt seinen politischen statt rechtlichen Charakter.

Ein Bild, das die Diplomatie durch Provokation verlängert

Donald Trump nutzt seine sozialen Netzwerke regelmäßig, um diplomatische Positionen anzukündigen, zu testen oder zu verstärken. Im Fall von Ormuz kommt die Veröffentlichung nach mehreren Aussagen, die ausreichend explizit sind, um die Hypothese eines völlig getrennten Bildes aus seinem politischen Diskurs auszuschließen.

Sie stellt jedoch nicht klar, dass die Vereinigten Staaten die Straße rechtlich annektiert haben. Bis zum 18. August hat kein anerkanntes Verfahren Ormuz in amerikanisches Territorium verwandelt und es wurde keine Änderung der Souveränität festgestellt.

Die gegenwärtige Situation liegt also genau in diesem Gegensatz. Der Präsident der Vereinigten Staaten macht öffentlich einen Landanspruch auf einer der strategischsten Schifffahrtsrouten der Welt, während sein internationaler Status und die Rechte der Anrainerstaaten von dieser Veröffentlichung nicht betroffen sind.

Die iranische Antwort zeigt, dass Teheran die Botschaft dennoch ernst genug nimmt, um offiziell zu antworten. Es besteht die Gefahr, dass sich der symbolische Kampf um die Karte mit militärischen Konfrontationen und Verhandlungen über die Navigation überschneidet.

Ab dem 18. August 2026 wurde die Straße von Ormuz nicht nur wegen der Veröffentlichung von Donald Trump ein amerikanisches Territorium. Aber der Präsident hat einen neuen Schritt in seiner Rhetorik gemacht, indem er diesen Anspruch jetzt nicht als zukünftige Möglichkeit präsentiert, sondern als eine Karte, die direkt die Worte « neues amerikanisches Territorium » zeigt. Der nächste wichtige Hinweis wird sein, ob Washington diese Präsidentschaftsmitteilung in einen formellen diplomatischen Anspruch umwandelt oder ob das Weiße Haus sie im Register des politischen Drucks hält.