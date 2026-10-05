Libanon: Bäckereien fordern Frist für ausländische Arbeiter

Libanesische Bäckereien bitten den Arbeitsminister Mohammad Haidar um eine neue Frist zur Regularisierung ihrer ausländischen Arbeiter. Da die Frist bis zum 30. September überschritten ist, möchte der Sektor seine Bemühungen mit dem Ministerium und der allgemeinen Sicherheit fortsetzen, um zu verhindern, dass Verwaltungskontrollen die tägliche Brotproduktion stören.

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Die Gewerkschaft der Bäckereien und Gebäckgegewerkschaften des Libanon fordert den Minister für Arbeit, Mohammad Haidar, auf, die Frist für Unternehmen zu verlängern, um die Situation ihrer ausländischen Arbeitnehmer zu regeln. Der Antrag kommt wenige Tage nach Ablauf der von den Behörden vorgesehenen Regularisierungsfrist am 30. September 2026. Der Sektor möchte die Gespräche mit dem Ministerium für Arbeit und der allgemeinen Sicherheit fortsetzen, um eine Störung der Aktivitäten der Betriebe durch Verwaltungsverfahren zu vermeiden.

Ein Antrag nach Ablauf der Frist vom 30. September

In einer Pressemitteilung vom Montag, dem 5. Oktober, stellte die Union die Verlängerung der Frist für die Regularisierung ausländischer Arbeitnehmer als eines der Hauptthemen vor, die mit Mohammad Haidar auf einem Treffen in der vergangenen Woche diskutiert wurden.

Vertreter der Bäckerei begrüßten die Eröffnung des Ministers und seine Bereitschaft, den Dialog mit Fachleuten aufrechtzuerhalten. Vor allem forderten sie eine neue Frist für Betriebe, die ihre Verfahren noch nicht abgeschlossen haben, um ihre ausländischen Arbeitnehmer in Einklang zu bringen.

Diese Anfrage kommt innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Am 29. Juni erließ der Arbeitsminister die Entscheidung Nr. 159, die die Anwendung des Systems der Regularisierung von Personen unter Verstoß gegen die Regeln für die Arbeit von Ausländern bis zum 30. September 2026 verlängerte. Gleichzeitig hatte die Allgemeine Sicherheitsbehörde Personen, Unternehmen und Institutionen, die illegale Ausländer beschäftigen, gebeten, ihre Akten spätestens zu diesem Zeitpunkt beim Arbeitsministerium einzureichen.

Die Regelung betraf arabische und ausländische Arbeitnehmer, die legal in den Libanon eingereist waren, um dort zu arbeiten, aber in der Folge gegen die Vorschriften über den Wohnsitz oder die Beschäftigung verstoßen haben. Dies könnte eine Übertragung von Garantiegebern, eine Änderung des Status oder eine Änderung der Berufskategorie umfassen.

Der Verwaltungsweg hielt nicht beim Arbeitsministerium an. Die Arbeitgeber mussten zunächst die betroffenen Arbeitnehmer melden und eine Regularisierung und Arbeitserlaubnis beantragen. Ein Verfahren mit den regionalen Zentren der allgemeinen Sicherheit bestand dann darin, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, die der tatsächlichen Art der Beschäftigung entspricht.

Warum Bäckereien eine neue Erweiterung fordern

Die Union ist der Ansicht, dass die Organe mehr Zeit benötigen, um diese Verfahren auf rechtliche und geordnete Weise abzuschließen. In ihrem Kommuniqué vom 5. Oktober erklärte sie, Mohammad Haidar habe sein Verständnis für den Antrag zum Ausdruck gebracht und sich verpflichtet, die Gründe für eine Verlängerung zu prüfen.

Dies ist jedoch zu diesem Zeitpunkt keine offizielle Verlängerungsbekanntmachung. Die Frist vom 30. September ist abgelaufen, und die Erklärung der Union betrifft einen an den Minister gerichteten Antrag. Die Gewerkschaft hofft nun, dass dies zu einer neuen Entscheidung der zuständigen Behörden führen wird.

Diese Unterscheidung ist für Arbeitgeber wichtig. Im Juni, als die vorherige Verlängerung beschlossen worden war, hatte das Ministerium die betroffenen Personen aufgefordert, ihre Formalitäten vor Ablauf der Frist zu erledigen, um rechtliche Schritte oder Maßnahmen nach Ablauf der gewährten Frist zu vermeiden.

Die allgemeine Sicherheit warnte auch, dass nach dem Ende der Regularisierungsperiode die Überwachung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium im gesamten Libanon durchgeführt würde. Mit den angekündigten Maßnahmen sollten sowohl die Arbeitgeber, die den Verstoß begangen haben, als auch die betroffenen Arbeitnehmer abgedeckt werden.

Der Antrag der Bäckereien kommt daher nach Ablauf dieser Frist und zielt darauf ab, ein administratives Fenster wieder zu öffnen, das es den Betrieben ermöglicht, ihre Arbeit weiterhin in Übereinstimmung zu bringen.

Regularisierung ausländischer Arbeitnehmer: ein alter Fall in Bäckereien

Das Thema ist seit Anfang 2026 ein wichtiger Bestandteil der Diskussionen zwischen Industrievertretern und dem Staat. Im Januar hatte die Union bereits Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen in den Mittelpunkt ihrer Gespräche mit den Behörden gestellt.

Das Thema wurde dann wichtiger mit Maßnahmen zur Regulierung ausländischer Arbeitskräfte, einschließlich syrischer Arbeiter, die in Bäckereien beschäftigt waren. Ende Juli hatte die Union den Grundsatz der Legalisierung von Situationen durch die Erlangung von Arbeitserlaubnissen und die Regularisierung von Aufenthaltserlaubnissen öffentlich unterstützt.

Sie vertrat jedoch die Auffassung, dass die den Institutionen zugewiesene Zeit nicht ausreichte, um alle Akten zu bearbeiten. Sein Argument stützte sich insbesondere auf die Komplexität der Formalitäten und die besonderen Merkmale des Sektors. Die Bäckereien fordern daher, dass bei der Anwendung der Vorschriften die betrieblichen Zwänge der Unternehmen berücksichtigt werden, ohne den Grundsatz der Regularisierung aufzugeben.

Dieser Standpunkt verdeutlicht den Antrag vom 5. Oktober. Die Union fordert nicht, die für ausländische Arbeitnehmer geltenden Verpflichtungen aufzugeben. Im Gegenteil, er sagt, er wolle die Betriebe im gesetzlichen Rahmen halten, wünscht aber eine zusätzliche Zeit, um die Verfahren abzuschließen.

Dialog mit dem Ministerium und der allgemeinen Sicherheit

Neben der Frage des Zeitplans möchte die Union die Diskussion über einige Punkte fortsetzen, die ihrer Ansicht nach noch einmal überdacht werden könnten. Er fordert, dass diese Arbeit in Abstimmung zwischen dem Arbeitsministerium und der Generaldirektion für allgemeine Sicherheit durchgeführt wird.

Diese Koordinierung steht in direktem Zusammenhang mit dem Verfahren selbst. Die Regularisierung verbindet zwei Dimensionen: die Arbeitserlaubnis, die unter das Arbeitsministerium fällt, und die Aufenthaltssituation, die sich mit der allgemeinen Sicherheit befasst. Für ein Unternehmen bedeutet die vollständige Einhaltung eines ausländischen Mitarbeiters daher, dass diese Verwaltungsverfahren befolgt werden können.

Die Union betont auch die « Spezifität » der Bäckereien und die spezifischen Arbeitsbedingungen des Sektors. Sie führt in ihrem Kommuniqué vom Montag keine neuen technischen Maßnahmen aus. Sein unmittelbarer Anspruch bleibt die Verlängerung der Regularisierungsfrist und die Fortsetzung der Gespräche mit den betroffenen Verwaltungen.

In diesem Jahr gab es bereits mehrere Verhandlungsrunden zwischen dem Sektor und den Behörden. Im Januar hatten Bäckereivertreter nach Gesprächen mit der Abteilung auf Fortschritte bei der Arbeitserlaubnis hingewiesen. Bis Juli hatten sie erneut um mehr Zeit gebeten, um ausländische Arbeiter anzusiedeln.

Die unmittelbare Frage ist nun Mohammad Haidars Antwort. Die Union dankt dem Minister für seine Haltung beim Treffen in der vergangenen Woche und freut sich auf eine Entscheidung zugunsten seines Antrags.

Noch keine neue Frist angekündigt

Zu diesem Zeitpunkt wird im EU-Kommuniqué kein neues Datum erwähnt. Die letzte formelle Frist war der 30. September 2026. Eine mögliche Verlängerung würde daher weitere Maßnahmen der Behörden erfordern.

Bei Bäckereien geht das Problem über die administrative Verwaltung einzelner Akten hinaus. Die Union verbindet die Regularisierung mit der Kontinuität der Betriebe und ist bestrebt, eine Unterbrechung der Kontrollen oder dokumentarische Schwierigkeiten in einem Sektor zu vermeiden, der täglich für die Herstellung von Brot und anderen Backwaren verantwortlich ist.

Es heißt auch, dass jede Lösung die Rechte des Staates, der Unternehmen und der Arbeitnehmer schützen muss. Diese Linie zielt darauf ab, die Anwendung ausländischer Arbeitsregeln mit den Zwängen eines Sektors in Einklang zu bringen, der seit mehreren Monaten eine administrative Behandlung gemäß seinen Arbeitsbedingungen verlangt.

Der nächste Schritt hängt nun vom Ministerium für Arbeit und Koordination mit der allgemeinen Sicherheit ab. Der konkrete Punkt, den die Fachleute erwarten, ist eine Entscheidung darüber, ob die am 30. September abgelaufene Frist wieder geöffnet werden soll oder nicht, sowie über die Dauer eines möglichen neuen Regularisierungszeitraums.

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