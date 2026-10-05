Bankenumstrukturierung: Joseph Aouns Regress eröffnet einen institutionellen Kampf im Herzen der Einlagenkrise

Joseph Aouns Berufung gegen eine Bestimmung der Bankenreform eröffnet eine institutionelle Kontroverse über die Vorrechte der Exekutive. Hinter diesem Rechtskonflikt stehen die Zukunft der Einlagen, die Verteilung der Verluste und der Zeitpunkt der Reformen, die für die Umstrukturierung der Banken und die Verhandlungen mit dem IWF unerlässlich sind.

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Ein Heilmittel, das über das Bankwesen hinausgeht

Die Berufung von Präsident Joseph Aoun gegen ein Gesetz zur Bankenreform hat eine Kontroverse ausgelöst, die weit über die Abfassung eines Artikels hinausgeht. Der stellvertretende Dschihad Al-Samad, Vorsitzender des Parlamentarischen Ausschusses für Verteidigung, Inneres und Gemeinden, sieht darin einen Verstoß gegen die Vorrechte des Präsidenten des Nawaf-Salam-Rates und eine erste Institution seit dem Taif-Abkommen. Seine Kritik beruht auf einer Besonderheit, die er in den Mittelpunkt des Falls stellt: Die angefochtene Bestimmung erschien in einem von der Regierung vorgelegten Entwurf, trug die Unterschrift des Präsidenten der Republik und des Premierministers und wurde dann dem Parlament übermittelt, das so abstimmte, wie es gesendet worden war.

Al-Samad ist daher der Ansicht, dass das Staatsoberhaupt nun eine Bestimmung eines Textes anzweifelt, den er selbst unterzeichnet und übermittelt hat. Er sprach von einer Verletzung seiner eigenen Unterschrift, aber vor allem von einer Infragestellung des Kräftegleichgewichts zum Nachteil der Ratspräsidentschaft. Es wirft auch vor, die Bankenreform unter dem Deckmantel des Schutzes des religiösen Gleichgewichts einzudämmen. Dies ist eine politische Position, keine gerichtliche Entscheidung, die eine Verletzung der Verfassung festlegt. Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung.

Der vorliegende Korpus gibt die angefochtene Bestimmung oder den rechtlichen Auftrag der Beschwerde nicht vollständig wieder. Es wäre daher künstlich, hier zu behaupten, seine Verfassungsmäßigkeit zu bestimmen oder Präsident Aoun Gründe zuzuschreiben, die nicht dokumentiert sind. Auf der anderen Seite erklären die Beweise, warum dieser Streit politisch brisant wird: Er kommt zu einer Zeit, in der der Libanon seine Banken reorganisieren, sich mit dem seit der Krise angesammelten finanziellen Riss befassen und schließlich definieren muss, wie die Verluste verteilt werden, ohne die Rechte der Einleger zu entfernen.

Der ungewöhnliche Weg eines Textes unterzeichnet, abgestimmt und dann herausgefordert

Das Herzstück von Jihad Al-Samads Argumentation liegt in der Flugbahn des Textes. Ein Regierungsprojekt wird zuerst von der Exekutive vorbereitet und angenommen. Er wird dann an das Parlament weitergeleitet, das ihn ändern, ablehnen oder annehmen kann. In dem genannten Fall besteht Al-Samad darauf, dass die angefochtene Bestimmung von den Abgeordneten so beibehalten wurde, wie sie in dem von der Regierung übermittelten Entwurf erschien.

Diese Chronologie nährt seine Kritik: Wie kann eine Bestimmung, die mit der Unterschrift des Staatsoberhauptes die Regierungsphase durchlaufen hat, Gegenstand eines Appells des Präsidenten werden? Rechtlich erschöpft das Vorhandensein einer früheren Unterschrift nicht unbedingt die nach der Parlamentsabstimmung verfügbaren verfassungsrechtlichen Vorrechte. Aber politisch schafft die Geste das Bild einer Exekutive, die nicht mehr mit einer Stimme über eine Reform spricht, die er selbst getragen hat.

Der Konflikt wird noch sensibler, weil der Text Banken betrifft. Eine Abweichung von einem allgemeinen Recht kann auf Anwälte beschränkt bleiben. Eine Divergenz bei der Restrukturierung von Banken tritt in einem Fall auf, in dem Hunderttausende von Einlegern immer noch darauf warten zu wissen, welcher Anteil ihres Vermögens zurückgewonnen werden kann, welcher Zeitpunkt und nach welcher Verteilung der Verluste.

Warum Bankenrestrukturierung untrennbar mit dem Finanzriss verbunden ist

Bankenreformen sind nicht isoliert zu verstehen. Seit der Krise trägt das libanesische Finanzsystem eine Masse von Verlusten, die erkannt, quantifiziert und verteilt werden müssen. Solange diese Phase nicht abgeschlossen ist, können die Bankbilanzen nicht wieder normal funktionieren. Einlagen existieren rechtlich als Forderungen, aber ihre vollständige und sofortige Rückzahlung entspricht nicht den tatsächlich im System verfügbaren Ressourcen.

Das ist es, was die Debatte über den « Finanzriss » abdeckt. Es ist kein abstraktes Loch. Sie entspricht der Kluft zwischen den akkumulierten Verbindlichkeiten gegenüber Einlegern und den Vermögenswerten, die nach Jahren der staatlichen Finanzierung, der Exposition gegenüber der Libanesischen Zentralbank und der Währungskrise tatsächlich mobilisiert werden können. Jede ernsthafte Reform muss daher eine politisch schmerzhafte Frage beantworten: Wer übernimmt die bereits entstandenen Verluste?

Optionen haben sehr unterschiedliche Konsequenzen. Wenn Einleger einen übermäßigen Anteil tragen, wird das Sparen zu einer Anpassungsvariable. Die Unterstützung der Banken als Ganzes setzt voraus, dass ihre eigenen Mittel und die ihrer Aktionäre erhebliche Beträge aufnehmen können. Verluste auf den Staat zu verschieben bedeutet letztlich, sie an die Steuerzahler und künftige öffentliche Ressourcen zu übertragen. Sie werden auch nicht auf die Bank des Libanon übertragen, da die Bilanz der Zentralbank derselben nationalen Finanzarchitektur angehört.

Das Problem ist daher nicht, einen Akteur außerhalb des Systems zu wählen, der die Rechnung bezahlen würde. Sie soll eine Ordnung der Verantwortung und eine nachhaltige Verteilung definieren. Genau deshalb wird jede Bestimmung der Bankenumstrukturierung politisch explosiv: Hinter einer technischen Regel steht immer die Frage, wer wie viel verliert.

Einleger im Zentrum, aber ohne automatische Erstattungsgarantie

Internationale Partner betonen, dass die Annahme von Finanzreformen es den Einlegern ermöglichen sollte, zumindest einen Teil ihrer Vermögenswerte zurückzuerhalten. Diese Formulierung ist wichtig. Es erkennt die Priorität der Einzahlungsdatei an, ohne eine vollständige und sofortige Rückerstattung zu versprechen, die die verfügbaren Ressourcen nicht unbedingt zulassen.

Für Einleger muss die Umstrukturierung auf mehrere Unbekannte reagieren. Werden kleine Einlagen mehr geschützt als größere? Wird die Rückzahlung in bar, schrittweise, durch Finanzinstrumente oder durch mehrere kombinierte Mechanismen erfolgen? Was wird das Schicksal des akkumulierten Interesses sein? Wie unterscheidet man Einlagen vor der Krise von Bewegungen während des Zeitraums der Beschränkungen? Das Korpus vom 5. Oktober liefert nicht die vollständigen Antworten auf diese Fragen und es wäre irreführend, sie zu erfinden.

Was er jedoch feststellte, war, dass die Bankenreform und das Gesetz, um mit dem finanziellen Riss umzugehen, nun als wesentlich für die Wiederherstellung des Vertrauens und das Vorankommen in internationalen Verhandlungen angesehen wurden. Der Antragsteller befindet sich daher an der Kreuzung zweier Imperative: eine glaubwürdige Rückgabe seiner Rechte zu erreichen und zu akzeptieren, dass eine geordnete Lösung des Systems Regeln erfordert, die in den ersten Jahren der Krise nicht existierten.

Der IWF im Hintergrund jeder Bankendebatte

Es geht nicht nur um Baabda, Serail, das Parlament und die Banken. Fortschritte bei den Reformen hängen auch mit den Gesprächen mit dem Internationalen Währungsfonds zusammen. Der französische Botschafter Patrick Durel betonte, dass die Annahme dringender Reformen den Libanon in die Lage versetzen sollte, sich auf der Ebene der IWF-Dienste zu einigen. Paris sagt, sowohl mit den libanesischen Behörden als auch mit dem Fonds zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu finden.

Diese Sequenz verleiht dem Rechtsstreit eine unmittelbare wirtschaftliche Dimension. Eine längere Blockade der Bankenumstrukturierung verzögert nicht nur ein Gesetz. Es verzögert die Klärung der Bilanzen, die Möglichkeit der Rekapitalisierung lebensfähiger Institute, die Behandlung von Instituten, die es nicht sind, und generell die Rückkehr zu einem System, das normalerweise Unternehmen und Haushalte finanzieren kann.

Internationale Unterstützung hängt auch von der Wahrnehmung von Reformen ab. Patrick Durel besteht darauf, dass Fortschritte in diesem Bereich ein positives Signal an die internationale Gemeinschaft senden und eine größere finanzielle Unterstützung ermöglichen würden. In einem Land, das parallel den Wiederaufbau des Südens finanzieren und die Infrastruktur wiederherstellen muss, ist diese Glaubwürdigkeit keine theoretische Frage.

Restrukturierung einer Bank bedeutet nicht einfach, sie zu schließen

Der Begriff « Umstrukturierung » wird oft so verwendet, als würde er eine einzelne Transaktion beschreiben. In Wirklichkeit kann es mehrere Szenarien abdecken. Eine Bank kann von ihren Aktionären rekapitalisiert werden, mit einer anderen Institution fusioniert werden, bestimmte Aktivitäten übertragen sehen, eine Reorganisation ihrer Verbindlichkeiten durchlaufen oder, wenn sie als nicht nachhaltig erachtet wird, in ein umständlicheres Abwicklungsverfahren eintreten. Die Wahl hängt vom realen Zustand seiner Bilanz ab.

Um diese Entscheidungen zu treffen, müssen die Behörden kohärente Kriterien haben. Eine Bank, die über ausreichende Vermögenswerte verfügt und Kapital anziehen kann, behandelt sich nicht als Institution mit langfristigen Verlusten, die über die Ressourcen hinausgehen. Ziel der Reform ist es daher nicht, alle Banken in ihrer jetzigen Form zu retten. Es geht um den Wiederaufbau eines Sektors, der in der Lage ist, seine wesentlichen Funktionen zu erfüllen: Einlagen halten, Zahlungen leisten und die Wirtschaft finanzieren.

Diese Klarstellung ist auch für die Aktionäre notwendig. Bei einer normalen Umstrukturierung ist das Kapital der erste Puffer, um Verluste aufzufangen. Aber die libanesische Krise hat ein solches Ausmaß, dass die Debatte schnell die bestehenden Eigenmittel übersteigt. Daher ist es notwendig, die Umstrukturierung der Banken mit der allgemeinen Behandlung des finanziellen Risses zu kombinieren.

Der Kampf der Vorrechte seit Taif

Die Kritik von Jihad Al-Samad führt eine weitere Dimension ein: das konstitutionelle Gleichgewicht, das sich aus dem Taif-Abkommen ergibt. Er behauptet, die Berufung des Präsidenten stelle eine weitere Verletzung der Vorrechte des Ratspräsidenten dar und ziele darauf ab, seine Rolle zu marginalisieren. Diese Gebühr muss beim Autor bleiben. Der corpus bietet keinen Beschluss des Verfassungsrates oder des Staatsrates, der diese Lesung bestätigt.

Sein Argument zeigt jedoch eine alte politische Sensibilität. Seit Taif kann jede Meinungsverschiedenheit über die jeweiligen Befugnisse des Präsidenten der Republik, des Ministerrats und des Ministerpräsidenten schnell durch religiöses Gleichgewicht interpretiert werden. Die Bankenreform läuft Gefahr, dass das Finanzfeld zu einem Konflikt um die institutionelle Kompetenz wird.

Diese Verschiebung ist gefährlich für Reformen. Eine Bankrückstellung sollte normalerweise auf der Grundlage ihrer Auswirkungen auf die Finanzstabilität, die Einleger und die Lebensfähigkeit von Instituten bewertet werden. Wenn die Debatte hauptsächlich in eine Konfrontation über religiöse Vorrechte umgewandelt wird, kann der wirtschaftliche Inhalt in den Hintergrund treten. Genau das verurteilt Al-Samad, wenn er von einem Schutz « treuer Privilegien » spricht, obwohl diese Qualifikation Teil seiner politischen Lektüre ist.

Joseph Aoun stand mehr einem politischen Widerspruch gegenüber als einem demonstrierten rechtlichen Widerspruch

Die Tatsache, dass Joseph Aoun den Entwurf unterzeichnet hat, bevor er eine vom Parlament angenommene Bestimmung in Frage stellte, schafft einen offensichtlichen politischen Widerspruch. Sie allein ermöglicht nicht die Feststellung, dass die Beschwerde rechtlich unvereinbar ist. Ein Text kann sich während des Gesetzgebungsverfahrens entwickeln, und verfassungsrechtliche Mechanismen können es dem Staatsoberhaupt ermöglichen, in verschiedenen Phasen einzugreifen.

Der Korpus reproduziert nicht die Präsidentschaftsmotivation. Es erlaubt uns daher nicht, genau zu sagen, welches verfassungsmäßige oder institutionelle Risiko Joseph Aoun zu verhindern glaubt. Diese Abwesenheit ist wichtig. Ein seriöser Artikel kann die Kritik eines Abgeordneten nicht in eine Erklärung der Absichten des Präsidenten umwandeln.

Was festgestellt werden kann, ist, dass das Mittel eine Kontroverse innerhalb des institutionellen Lagers geschaffen hat, das die Reformen trägt. Aber dieses Bild der Spaltung kommt im schlimmsten Moment: Der Libanon versucht, seine Partner davon zu überzeugen, dass die Behörden in der Lage sind, die Umstrukturierung des Finanzsektors abzuschließen.

Zeitverlust kostet auch die Realwirtschaft

Bei der Bankblockierung geht es nicht nur um Menschen, die darauf warten, ihre Einzahlungen zurückzuerhalten. Eine moderne Wirtschaft braucht Banken, die Kredite bereitstellen, Investitionen finanzieren, Exporteure unterstützen und zuverlässige Zahlungsinstrumente bereitstellen können. Solange Institutionen in ungesunden Bilanzen und einem unsicheren Rechtsrahmen gefangen bleiben, bleibt ihre Fähigkeit, diese Rolle zu spielen, begrenzt.

Diese Schwäche betrifft insbesondere Unternehmen, die Ausrüstungen oder ihr Betriebskapital finanzieren müssen. Das betrifft auch den Wiederaufbau. Die Reparatur von Infrastruktur und die Wiederbelebung von Aktivitäten in zerstörten Gebieten erfordern Finanzkanäle, die internationale Gelder erhalten, Unternehmen finanzieren und Zahlungen überwachen können.

Die Bankenumstrukturierung ist daher mit Fällen verbunden, die auf den ersten Blick weit von den Banken entfernt zu sein scheinen. Der Wiederaufbau des Südens, Investitionen in die Diaspora, die industrielle Erholung und die Schaffung von Arbeitsplätzen hängen von einem glaubwürdigen Finanzsystem ab. Ein Land kann nicht von Expatriates und Investoren verlangen, ihr Geld zu mobilisieren, während das Problem der bereits eingesperrten Einlagen auf unbestimmte Zeit ungelöst bleibt.

Eine Reform, die drei einfache Fragen beantworten muss

Über die Konflikte von Vorrechten und Rechtsformulierungen hinaus wird die Reform letztlich an drei Themen gemessen werden. Der erste betrifft die Antragsteller: Wie viel können sie sich in welcher Form und in welchem Zeitrahmen erholen? Die zweite betrifft die Banken: Welche sind lebensfähig, wie viel Kapital müssen sie einbringen und was passiert, wenn sie nicht gerettet werden können? Die dritte betrifft den Staat und die Bank des Libanon: Welchen Anteil an der finanziellen Verantwortung hat sie bei der Lösung der Krise?

Joseph Aouns Berufung kann nicht ernsthaft bewertet werden, ohne den genauen Text der angefochtenen Bestimmung und die detaillierten rechtlichen Gründe der Präsidentschaft zu kennen. Der Corpus stellt sie nicht in seiner Gesamtheit zur Verfügung. Diese Grenze verhindert, dass ein Verfassungsurteil gefällt wird, aber sie verhindert nicht, dass der Umfang der Kontroverse gemessen wird.

Der Libanon befindet sich in einer Zeit, in der jede Verzögerung die Unsicherheit über Einlagen verlängert und eine Normalisierung des Finanzsektors verhindert. Die Schlacht, die durch das Präsidialmittel eröffnet wurde, wird daher nicht nur als eine neue Episode der Beziehungen zwischen Baabda und den Serail angesehen werden. Sie wird nach dem Zeitpunkt der Reformen beurteilt werden. Wenn es eine umstrittene Bestimmung klärt, ohne den Prozess zu blockieren, bleibt es ein institutioneller Streit unter Kontrolle. Wenn es zu weiterer Lähmung führt, wird es einen Kompetenzkonflikt zu einer Finanzkrise hinzufügen, die seit Jahren auf eine Lösung wartet.

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