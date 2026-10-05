Explosion des Hafens von Beirut: Tarek Bitar steht vor der entscheidenden Prüfung der Mandate und ihrer Ausführung

Sechs Jahre nach der Explosion des Hafens von Beirut nähert sich Tarek Bitar einem entscheidenden Schritt. Nach Erhalt einer 270-seitigen Studie muss der Richter über die Verantwortlichkeiten, das Schicksal des Unerscheinten und etwaige Haftbefehle entscheiden. Ihre Hinrichtung wird nun der wahre Test für die libanesische Justiz und ihre Institutionen sein.

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270-seitige Studie setzt die Datei in Bewegung

Mehr als sechs Jahre nach der Explosion des Hafens von Beirut nähert sich die gerichtliche Untersuchung einem entscheidenden Schritt. Der Ermittlungsrichter beim Gerichtshof, Tarek Bitar, hat nun eine Studie der Staatsanwaltschaft zu diesem Fall erhalten. Das Dokument ist 270 Seiten lang und wurde vom Generalanwalt am Kassationsgericht von Mohammad Saab überwacht. Seine Kapitulation vor dem Richter bringt die Untersuchung näher an die gegnerische Entscheidung, die seit Jahren erwartet wird, ohne zu implizieren, dass sie automatisch veröffentlicht werden kann. Bitar steht es weiterhin frei, den Inhalt des Dokuments zu beurteilen, bestimmte Untersuchungen abzuschließen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, bevor sie ihre Untersuchungsarbeit als abgeschlossen betrachtet.

Diese Präzision ist wichtig, um zu verstehen, was getan wird. Die Vorlage der Staatsanwaltschaft Studie ist keine Entscheidung über Verantwortlichkeiten. Es bindet Tarek Bitar auch nicht in seinen Schlussfolgerungen. Der Richter behält die Befugnis, die Tatsachen, Beweismittel, rechtlichen Qualifikationen und Personen, die strafrechtlich verfolgt werden können, zu beurteilen. Sie kann daher bestimmte Elemente beibehalten, andere ausschließen oder zusätzliche Rechtsakte für unerlässlich halten. Nach Jahren, in denen die Untersuchung durch Berufungen, gerichtliche Anfechtungen, Verweigerung des Erscheinens und offene Konfrontation innerhalb der Justiz verlangsamt wurde, stellt sich nicht mehr die Frage, ob Bitar seine Entscheidung formulieren kann. Sie muss auch festlegen, in welchem Verfahrenszustand sie jede betroffene Person bei Abschluss der Untersuchung verlassen wird.

Hier beginnt der heikelste Teil der Datei. Mehrere Personen erschienen nicht vor dem Richter. Einige weigerten sich zu erscheinen oder forderten seine Autorität durch verschiedene Verfahren heraus. Andere waren inhaftiert worden, bevor sie unter den außergewöhnlichen Umständen freigelassen wurden, die die Konfrontation zwischen Bitar und dem ehemaligen Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Ghassan Ouedat, markiert hatten. Noch bevor der Fall vor Gericht kommt, um den Fall zu versuchen, müssen wir eine sehr konkrete Frage beantworten: Was wird Tarek Bitar mit all diesen offenen Situationen tun?

Diejenigen, die nicht erschienen sind, sind das erste Schloss

Der Fall von Personen, die nicht vor Tarek Bitar erschienen sind, ist kein Verfahrensdetail. Es kann bestimmen, wie sich die Untersuchung in die Urteilsphase verschieben wird. Zwei Wege bleiben möglich. Der Richter kann beschließen, weitere Anhörungen einzuberufen und zu versuchen, die Verhöre abzuschließen, bevor er die Entscheidung trifft. Sie kann auch der Ansicht sein, dass der Fall ausreichende Elemente enthält, um in ihrer Entscheidung den Rechtsstatus derjenigen, die nicht erschienen sind, direkt voranzubringen und zu regeln.

In dieser zweiten Hypothese wird die Frage der Mandate zentral. Bitar könnte die Maßnahmen ergreifen, die es aufgrund der während der Untersuchung gesammelten Beweise für gerechtfertigt hält. Haftbefehle könnten dann gegen bestimmte Personen ausgestellt werden, wenn die rechtlichen Bedingungen erfüllt sind. Aber ihre Unterschrift wäre nur der erste Schritt. Ein Mandat hat nur dann eine konkrete Wirkung, wenn es den zuständigen Behörden übermittelt und ausgeführt wird. Der Fall würde dann das Büro des Richters verlassen, um eine neue institutionelle Kette mit der Staatsanwaltschaft und der Justizpolizei zu betreten.

Diese Phase wird einer der wichtigsten Tests seit der Eröffnung der Untersuchung sein. Mehrere Jahre lang konzentrierte sich die Debatte auf Tarek Bitars Fähigkeit, seine Arbeit trotz Appellen und Herausforderungen fortzusetzen. Die Frage könnte jetzt viel einfacher und brutaler werden: Wenn ein Richter eine Entscheidung gegen eine Person mit politischem, administrativem oder sicherheitspolitischem Gewicht erlässt, ist der Staat in der Lage, sie durchzusetzen? Ein Gericht, das eine Entscheidung schreiben, aber nicht ausführen kann, bleibt in seinen Akten verschlossen.

Die Familien der Opfer bestehen genau auf diesem Punkt. Für sie wird der Wert des nächsten Schritts nicht allein an der Anzahl der Seiten der kontradiktorischen Entscheidung oder der Anzahl der zitierten Personen gemessen. Es wird die Fähigkeit der Justiz messen, Entscheidungen in Taten umzusetzen. Nach sechs Jahren prozessualer Kämpfe wird die Hinrichtung fast so wichtig wie die Anklage selbst.

Die von Ghassan Ouedat hinterlassene Datei bleibt offen

Ein weiteres bedeutendes Problem betrifft Personen, die von Ghassan Ouedat freigelassen worden waren, als er das Amt des Generalstaatsanwalts am Kassationsgericht innehatte. Diese Sequenz war eine der spektakulärsten Episoden der Justizkrise rund um die Untersuchung. Es hatte gezeigt, dass der Konflikt nicht mehr auf die Beziehungen zwischen Tarek Bitar und den Beamten beschränkt war, die er hören wollte. Er hatte die Spitze der Justizhierarchie erreicht.

Das Schicksal dieser Menschen kann nicht auf unbestimmte Zeit in einer Grauzone verbleiben. Tarek Bitar muss nun die Konsequenzen der seitdem gesammelten Elemente ermitteln. Sie kann der Auffassung sein, dass ihre Lage eine neue Maßnahme nicht rechtfertigt. Es kann auch zu einer anderen Schlussfolgerung in Bezug auf das gesamte Dossier kommen. Diese Entscheidung muss rechtlich gerechtfertigt sein. Sie kann nicht allein auf dem Willen beruhen, die Entscheidungen von Ghassan Ouedat umzukehren, oder umgekehrt auf dem Wunsch, eine neue institutionelle Konfrontation zu vermeiden.

Hier muss die künftige gegnerische Entscheidung ihre Stärke unter Beweis stellen. Sie wird die Verantwortlichkeiten individualisieren müssen. Nicht alle Personen, die über das Vorhandensein von Gefahrstoffen im Hafen Bescheid wussten, hatten notwendigerweise die gleichen Fähigkeiten. Nicht alle hatten die gleiche Entscheidungsmacht. Einige könnten Informationen übermitteln, andere könnten eine Maßnahme anordnen, andere könnten materiell eingreifen. Die strafrechtliche Haftung kann daher nicht allein daraus abgeleitet werden, dass ein Name in einer Verwaltungskorrespondenz erscheint oder dass eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Stelle innehatte.

Der Richter muss bestimmen, was jede Person wusste, wann sie wusste, welche Befugnisse sie hatte, welche Maßnahmen sie rechtlich ergreifen konnte und was sie tat oder nicht tat. Erst nach dieser individualisierten Rekonstruktion können kriminelle Qualifikationen sinnvoll werden.

Hangar 12 bleibt im Mittelpunkt des Falls

Trotz jahrelanger politischer und gerichtlicher Kämpfe bleiben grundlegende Fragen überraschend einfach. Wie kamen Gefahrstoffe in den Hafen von Beirut? Warum wurden sie entladen? Wie sind sie in Hangar Nummer 12 gelandet? Warum sind sie jahrelang dort geblieben? Wer wusste, dass sie hier waren? Wer kannte ihre Gefahr? Welche Behörden hatten Warnungen erhalten? Wer hatte die Macht, diese Materialien zu bewegen, zu beschlagnahmen, wieder zu exportieren oder zu neutralisieren? Warum hat keine Maßnahme die Katastrophe verhindert?

Für Cécile Roukoz, eine Anwältin und Schwester von Joseph Roukoz, der bei der Explosion ums Leben kam, liegt hier der wahre Einsatz. Familien verlangen keine Liste von Beamten, die nach ihrer politischen Zugehörigkeit ausgewählt wurden. Sie erwarten eine vollständige juristische Erzählung, die auf Beweisen und Berichten basiert, die während der Untersuchung gesammelt wurden. Die Entscheidung muss es ermöglichen, die Kette der Ereignisse und die Kette der Verantwortung zu verstehen.

Diese Forderung ist wichtig, weil die Hafenakte seit dem ersten Tag von einer beträchtlichen Masse von Annahmen, politischen Narrativen und widersprüchlichen Anschuldigungen umgeben ist. Einige wurden als Gewissheiten dargestellt, noch bevor sie demonstriert wurden. Eine ernsthafte gerichtliche Entscheidung wird genau das Gegenteil tun müssen. Es wird trennen müssen, was etabliert ist, von dem, was hypothetisch bleibt. Es wird erklären müssen, warum ein Element als Beweis angesehen wird und warum ein anderes keine Haftung zulässt.

Die Anzahl der Namen wird daher kein ausreichender Indikator für die Qualität der Entscheidung sein. Eine spektakuläre, aber schlecht begründete Anschuldigung würde das Verfahren schwächen. Umgekehrt wird eine Entscheidung, die genau zeigen kann, wie eine Person informiert wurde, was sie tun könnte und warum ihr Verhalten rechtlich relevant ist, dem zukünftigen Verfahren eine viel schwierigere Grundlage geben, um angefochten zu werden.

Der Ursprung der Materialien, das andere große Rätsel

Der externe Weg von Gefahrstoffen ist einer der empfindlichsten Aspekte. Cécile Roukoz weist darauf hin, dass der Teil der Untersuchung, der die Art und Weise betrifft, in der die Materialien in den Libanon verbracht wurden, und die Einrichtungen, die mit ihnen verbunden sein könnten, weiterhin unter die Geheimhaltung der Untersuchung fallen. Dies bedeutet, dass die öffentlich verfügbaren Beweise noch nicht bestimmen, was Tarek Bitar tatsächlich auf dieser Sequenz festgestellt hat.

Diese Frage ist jedoch von grundlegender Bedeutung. Zu verstehen, warum die Materialien in Hangar 12 geblieben sind, beinhaltet zuerst zu verstehen, wie sie angekommen sind. Ihre Reise muss wiederaufgebaut werden, die Dokumente, die ihren Transport begleiten, die Entscheidungen, die zu ihrer Entladung führen, und die aufeinander folgenden Verantwortlichkeiten, sobald die Ladung in den Hafen eingelaufen ist. Jede Phase kann eigene Akteure und Verpflichtungen umfassen.

Die gegnerische Entscheidung wird daher nicht nur für das erwartet, was sie den libanesischen Beamten sagen wird, die sich der Gefahr bewusst geworden sind, sondern auch für das, was sie aus dem vorherigen Kanal offenbaren könnte. Wenn die Untersuchung Personen oder Einrichtungen im Zusammenhang mit der Ankunft von Materialien identifiziert hat, ist es notwendig zu verstehen, welche Beweise auf der Identifizierung basieren. Wenn es nicht möglich war, bestimmte Elemente festzulegen, muss auch dieser Grenzwert eindeutig angenommen werden.

Für Familien kann die richterliche Wahrheit nicht beginnen, wenn die Materialien in Hangar 12 platziert werden. Es muss so weit gehen, wie es die Beweise erlauben. Es ist diese globale Rekonstruktion, die der Entscheidung ihren historischen und juristischen Wert verleiht.

Eine gegnerische Entscheidung bedeutet noch keinen sofortigen Prozess

Eines der Missverständnisse, das den Fall umgibt, ist, dass, sobald die kontradiktorische Entscheidung getroffen ist, der Fall sofort vor den Justizrat kommen wird und der Prozess beginnen wird. Die verfahrenstechnische Realität kann länger sein.

Der Status von Personen, die nicht erschienen sind, muss zunächst geklärt werden. Alle Mandate sollten übermittelt werden. Ihre Umsetzung kann neue Herausforderungen mit sich bringen. Auch der Fall der zuvor freigelassenen Personen muss behandelt werden. Erst nachdem diese Probleme gelöst wurden, kann der Fall unter besseren Bedingungen in die nächste Phase übergehen.

Der Justizrat wird dann der Ort sein, an dem die Verantwortlichkeiten, die während der Untersuchung übernommen werden, kontradiktorisch betrachtet werden müssen. Die Angeklagten werden sich verteidigen können. Die Beweise werden diskutiert. Die gewählten Qualifikationen können mit den Argumenten der verschiedenen Parteien konfrontiert werden. Die Familien der Opfer werden einem Prozess folgen können, der bis jetzt nie wirklich begonnen hat.

Diese Unterscheidung zwischen Untersuchung und Urteil ist wesentlich. Tarek Bitar ist nicht verantwortlich für endgültige Verurteilungen. Seine Aufgabe besteht darin, zu untersuchen, festzustellen, ob es genügend Elemente gibt, um bestimmte Personen zu beschuldigen, und die Akte in dem erforderlichen Zustand für den Prozess zu übermitteln. Der Justizrat wird dann am Ende des Verfahrens über seine Verantwortung entscheiden müssen.

Deshalb bleibt auch die Unschuldsvermutung für alle Betroffenen gültig. In einer kontradiktorischen Entscheidung zitiert zu werden, bedeutet nicht, für schuldig befunden zu werden. Aber das Gegenteil ist auch wahr: Das politische oder institutionelle Gewicht einer Person kann nicht ausreichen, um ihre Rückkehr zum Gericht zu verhindern, wenn die Elemente der Untersuchung diese Entscheidung rechtfertigen.

Nach den Appellen, das Risiko einer neuen Schlacht

Der Fall könnte dann in eine andere Form von Konflikt eintreten als in den Vorjahren. Bisher bestand eines der Hauptmittel der Blockierung darin, Tarek Bitar, seine Gerichtsbarkeit oder die von ihm eingeleiteten Verfahren in Frage zu stellen. Sobald die Entscheidung veröffentlicht wurde, könnte sich der Schwerpunkt bewegen.

Der Kampf könnte sich auf die Legitimität des Dokuments, die strafrechtlichen Qualifikationen, die inhaftierten oder entlassenen Personen und die Bedingungen für die Vollstreckung der Haftbefehle konzentrieren. Jeder wichtige Name könnte zum Ausgangspunkt einer politischen Konfrontation werden. Die Gefahr bestünde dann darin, dass die Entscheidung hauptsächlich auf der Grundlage der Identität der betroffenen Personen und nicht auf der Grundlage der vorgelegten Beweise diskutiert würde.

Genau das sagen Familien, dass sie vermeiden wollen. Sie verlangen nicht, dass eine Partei, Institution oder Gemeinschaft als verantwortlich bezeichnet wird. Sie wollen wissen, wer was getan hat. Sie wollen verstehen, wie eine gefährliche Ladung jahrelang im Herzen der Hauptstadt geblieben sein könnte und wie eine Reihe von Verwaltungen und Beamten die Gefahr nicht beseitigt haben.

Wenn die Entscheidung in der Lage ist, diese Fragen mit Dokumenten, Daten, Handlungen und rechtlichen Argumenten zu beantworten, wird sie in der Lage sein, Versuchen, sie auf einen politischen Kampf zu reduzieren, mehr Widerstand zu leisten. Wenn sie im Gegenteil wichtige Bereiche ohne Erklärung lässt, werden die Herausforderungen noch einfacher.

Familien wollen keine Entscheidung mehr

Die in der Datei abgerufene Nummer ist die von233 toteSechs Jahre nach der Katastrophe weckte die Dauer der Untersuchung selbst eine zweite Erwartung. Die Notwendigkeit, die Wahrheit zu kennen, wurde zu der Frage hinzugefügt, ob der libanesische Staat noch in der Lage ist, einen Fall mit potenziell mächtigen Personen zu beurteilen.

Die Frage der Durchsetzung wird somit fast existenziell für das Justizsystem. Wenn Tarek Bitar Probleme rechtfertigt und diese unwirksam bleiben, wird das Problem nicht mehr allein das der Hafenuntersuchung sein. Es wird die Autorität von Gerichtsentscheidungen selbst betreffen. Umgekehrt, wenn die Maßnahmen nach den Regeln angewendet werden, unabhängig von der Identität der betroffenen Personen, könnte der Fall eine tiefgreifende Veränderung nach Jahren der Lähmung markieren.

Cécile Roukoz fasst diese Forderung mit einer einfachen Idee zusammen: Die Bedeutung des nächsten Schrittes liegt nicht nur in den zu treffenden Entscheidungen, sondern in ihrer Umsetzung. Diese Unterscheidung fasst den aktuellen rechtlichen Moment wahrscheinlich besser zusammen als jeder andere.

Sechs Jahre lang wurde die Hafenakte als Kampf präsentiert, um dem Richter die Untersuchung zu ermöglichen. Dieser Kampf ist vielleicht noch nicht ganz vorbei. Aber eine andere beginnt bereits zu entstehen. Sie wird sich auf die Fähigkeit des Staatsanwalts konzentrieren, Entscheidungen weiterzugeben, auf die Justizpolizei, um sie auszuführen, und auf alle Institutionen, damit das Verfahren den Justizrat erreichen kann.

Die gegnerische Entscheidung wird daher ein wichtiger Moment sein, aber sie wird nicht erfolgreich sein. Sie wird sagen, was Tarek Bitar nach Jahren der Ausbildung zu demonstrieren glaubt. Die wirkliche Verschiebung wird dann stattfinden, wenn diese Schlussfolgerungen die 270 Seiten der Akte und die Büros des Palais de Justice verlassen, um die konkreteste Prüfung zu bestehen: die ihrer Anwendung.

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