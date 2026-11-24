Terre-Libanon berichtete nach acht Berichten über Holzeinschlag in fünf Distrikten des Mount Lebanon. Der Verband wies darauf hin, dass er Beschwerden eingereicht und die Behörden aufgefordert hatte, die Genehmigungen besser zu kontrollieren. In Aukar-Dbayeh stellte sie die Umweltprüfung eines Sportkomplexprojekts in Frage, für das sie erklärte, dass eine Holzeinschlagserlaubnis ausgestellt worden sei.

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Die Vereinigung Terre-Libanon sagte, acht Berichte über Baumschnitte auf dem Berg Libanon zu folgen. In einer am Dienstag, dem 24. November, veröffentlichten Pressemitteilung erklärte sie, dass sie die Warnungen im November durch ihr Green Rangers-Programm erhalten und dann Beschwerden eingereicht habe. Die situationen reichen von angeblichen schnitten auf privatem land bis zu einem standort, von dem der verband sagt, dass er vom landwirtschaftsministerium genehmigt wurde. Sie unterliegen daher nicht alle dem gleichen Verfahren, und die Liste ist kein offizielles Verzeichnis von Verstößen.

Berichte in fünf Distrikten

In Kesrouan meldet der Verband wiederholte Kürzungen in Ghusta und in Richtung Ain Warka. Es berichtet auch über Arbeiten in Ehmej und Eichenschnitte in Lassa, Bezirk Jbeil. Im gleichen Bezirk berichtet es über die Holzeinschlags- und Installation von Holzkohleproduktionsstätten in der Nähe von Fatrat und Qarqariya, in einem Gebiet, das mit dem Biosphärenreservat Jabal Moussa und Nahr Ibrahim verbunden ist.

In Al-Bireh, im Shuf, und in Kfarmatta, im Distrikt Aley, betreffen die Beschwerden nach Angaben des Verbandes Kiefern, die auf Privatland geschnitten sind, das ihren Besitzern unbekannt ist, am Rande des Damour River. Das Umweltministerium zählt Damour und Nahr Ibrahim zu den geschützten Naturstätten. Dies reicht nicht aus, um jedes der genannten Parzellen vor Ort zu definieren: Dies ist eines der Elemente, die per Datei festgelegt werden müssen.

Eine Abholzungserlaubnis beantwortet nicht die Frage der Umweltauswirkungen

In Aukar-Dbayeh, Metn, behauptet Terre-Libanon, dass eine Genehmigung des Landwirtschaftsministeriums das Schneiden von hundert Kiefern erlaubte, um einen Sportkomplex zu bauen. Sie fragte, ob die Umweltprüfung für das Projekt abgeschlossen sei. In Ain El-Kharrubé werden die Eichenschnitte gesondert gemeldet, die als unter Schutz der Forstwirtschaft durchgeführt dargestellt werden. Die Pressemitteilung gibt weder die Lizenz des Komplexes noch eine Mitteilung des Umweltministeriums wieder. Es ist daher nicht möglich, den Schluss zu ziehen, dass die Website unregelmäßig war.

Das libanesische Dekret 8633 von 2012 unterscheidet die Umweltprüfung von der vollständigen Folgenabschätzung. Die Art des Projekts, der Standort und die Empfindlichkeit des Standorts bestimmen das Verfahren. Der Verband fordert die Landwirtschafts- und Umweltministerien auf, diese Verpflichtungen vor Erteilung der entsprechenden Genehmigungen zu überprüfen und die Einhaltung der Genehmigungen vor Ort zu überwachen.

Laut Terre-Libanon betrifft die Hälfte der acht gemeldeten Fälle geschützte Gebiete. Diese Zahl beschreibt seine Novemberberichte, nicht alle Kürzungen am Berg Libanon. Der Verband berichtet über Beschwerden bei den internen Sicherheitskräften und den zuständigen Verwaltungen. In der Pressemitteilung werden keine Untersuchungsergebnisse oder Gerichtsentscheidungen bekannt gegeben.

Fotoarchiv: Jabal Moussa Biosphärenreservat, Juli 2020; zeigt die gemeldeten Kürzungen nicht. MrPixels / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxen und Dressing Libnanews unter der gleichen Lizenz.

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