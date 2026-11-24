Stellantis kündigte am 24. November das Ende der Nachtmontage in Sochaux ab Januar 2027 an. Rund 500 temporäre Missionen sind beteiligt. Permanente Nachtarbeiter müssen sich der Tagesschicht anschließen. Der Workshop, der die Batterien vorbereitet, hält seine Organisation in der Nacht, nach dem Management der Website.

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Stellantis kündigte am Dienstag, den 24. November, den Personalvertretern an, dass die Nachtversammlung im Januar 2027 in Sochaux aufhören würde. Rund 500 temporäre Missionen sind beteiligt. Das Management plant, permanente Nachtarbeiter den zweitägigen Schichten zuzuordnen. Der Workshop, der die Batterien vorbereitet, hält seine Organisation nachts.

Zweitägige Teams für Peugeot 3008 und 5008

Die Verwaltung der Website präsentierte die Entscheidung einem außerordentlichen Sozial- und Wirtschaftsausschuss. Sie beruft sich auf Marktaussichten, um die Organisation der Versammlung von Peugeot 3008 und 5008 zu überprüfen. Mit zwei Tagesschichten plant sie, etwa 850 Fahrzeuge pro Tag zu produzieren, verglichen mit zuvor etwa 1.050. Dies ist eine von der Website vorhergesagte Rate, keine bereits aufgezeichnete Zahl.

Die Nachtschicht wurde im November 2024 mit der Einführung der neuen Generationen dieser beiden Modelle eingerichtet. Der Beschluss vom 24. November betrifft die Versammlung. Es entspricht nicht einer Schließung des Geländes oder einer allgemeinen Einstellung der Nachtarbeit: Die Vorbereitung der Batterien hält laut Management seine Nachtcrew.

Bedienstete auf Zeit und ständige Bedienstete sind nicht auf demselben Schild untergebracht

Die Geschäftsleitung plant bis Ende November individuelle Interviews, um die Rückkehr der festangestellten Mitarbeiter in die Morgen- und Nachmittagsschicht vorzubereiten. Sie wies darauf hin, dass die Zeitarbeitskräfte ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Verträge erfüllen würden. Die Zahl von etwa 500 bezieht sich auf Missionen, deren Verlängerung nicht erwartet wird, und nicht auf dauerhafte Kündigungen.

Gewerkschaftsvertreter bestreiten das Gewicht der Anpassung für Leiharbeitnehmer. Die CFDT warnt auch vor den möglichen Auswirkungen eines Produktionsrückgangs bei Ausrüstungsherstellern und Subunternehmern. Die Ankündigungen vom 24. November enthalten keine quantifizierte Bilanz dieser Effekte über die Fabrik hinaus.

Archivfoto: Peugeot Fabrik in Sochaux im Jahr 2013. Draceane / Wikimedia Commons. Gerahmte und titrierte Fotografie, darunterCC BY-SA 4.0.

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