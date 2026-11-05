Drohnen flogen am 4. November 2026 über Beirut, seine südlichen Vororte und Metn, laut Berichten der libanesischen Presse und der NNA. Diese Übergriffe untergraben die Souveränität des Libanon und widersprechen den Verpflichtungen des im Juni unterzeichneten Rahmens. Die Anzahl der Flugzeuge, ihre Modelle und ihre Waffen bleiben unbestätigt. Eine Überprüfung der Fakten, der Position der Vereinten Nationen und der Grenzen eines Vergleichs mit den Streiks vom 8. April.

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Israelische Drohnen überflogen Beirut am Mittwoch, den 4. November 2026, laut Berichten von Arab News. Flüge wurden auch über den südlichen Vororten gemeldet. Die National Information Agency berichtete über eine anhaltende Präsenz in niedriger Höhe in der Metn. Diese israelischen Übergriffe stellen eine x-te Verletzung der libanesischen Souveränität dar. Sie widersprechen auch der Verpflichtung zur Achtung dieser Souveränität, die in dem im Juni unterzeichneten Rahmenabkommen verankert ist. Auf der anderen Seite wird die genaue Anzahl der Flugzeuge, ihre Modelle und ihre Waffen nicht durch verfügbare Quellen ermittelt.

Der Himmel der Hauptstadt kann nicht zu einem Gebiet ausländischer militärischer Aktivitäten werden, das durch Wiederholung als normal angesehen wird. Für den Libanon besteht die Herausforderung in der Kontrolle seines Luftraums und der Sicherheit seiner Bewohner. Es bleibt vollständig, ob das beobachtete Luftfahrzeug eine Überwachungsmission oder eine andere Operation durchführt.

Berichte aus den südlichen Vororten an die Metn

Der Tag des 4. November wird durch mehrere Stimmzettel dokumentiert. Lebanon ON veröffentlicht auf11:21 uhr ein bericht über die südlichen vororte, dann auf1258 Stunden eine weitere über Beirut und seine südlichen VororteDiese Stunden sind die der Veröffentlichung der Informationen und erlauben es nicht, den Beginn der Flüge festzulegen.

In seinerversand zur fortsetzung von überflügenDie NNA beschreibt Drohnen, die in geringer Höhe über Beirut nach Metn fliegen. In seinem Bericht vom 4. NovemberArab News, Korrespondentin Najia Houssariweist israelischen Militärdrohnen ausdrücklich Überflüge zu und erwähnt Beirut und Baabda. Die hier zitierten kurzen NNA- und Lebanon ON-Bulletins verwenden den Begriff « Drohnen », ohne ihre Nationalität anzugeben.

In den konsultierten Bulletins werden nicht die Gesamtzahl der gleichzeitig vorhandenen Luftfahrzeuge, eine kontinuierliche Dauer von 12 Stunden oder numerische Höhen ermittelt. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde kein spezifisches Kommuniqué der libanesischen Streitkräfte oder der UNIFIL gefunden, in dem diese Details für die Überflüge von Beirut am 4. November angegeben wurden. Diese Begrenzung stellt veröffentlichte Ausschreibungen nicht in Frage. Es verhindert, dass sie Eigenschaften hinzufügen, die sie nicht geben.

Eine Souveränitätsverletzung, die bereits von der UNO qualifiziert wurde

Die Qualifizierung dieser Einfälle hängt nicht von der kommerziellen Identifizierung der Drohne ab. In seinerbericht S/2023/522, Absatz 86Der UN-Generalsekretär erklärt ausdrücklich, dass Überflüge des Libanon durch israelische unbemannte Flugzeuge und Flugzeuge die Resolution 1701 und die libanesische Souveränität verletzen. Sie nimmt auch die Not in der Bevölkerung zur Kenntnis und fordert ihre Einstellung.

Dieser Bericht 2023 legt eine grundsätzliche Position der Vereinten Nationen fest, keine Reaktion der Vereinten Nationen auf das Ereignis vom 4. November 2026. Die Unterscheidung zählt. Die Grundlage ist jedoch klar: Die wiederholte Natur eines militärischen Überflugs gibt ihm keine rechtliche Normalität. Das Fehlen eines in einem Bulletin angekündigten Streiks verwandelt einen Eingriff nicht weiter in eine autorisierte Operation.

Seit Beirut zeigt diese Wiederholung vor allem die Distanz zwischen der im Libanon in den Texten anerkannten Souveränität und der Souveränität, die das Land effektiv ausüben kann. Die Bewohner sind einer ausländischen Militärpräsenz über ihren Nachbarschaften ausgesetzt, während der Staat in Verhandlungen seine ausschließliche Kontrolle der Sicherheit demonstrieren muss.

Juni Rahmenvereinbarung getestet

Dietrilateraler Rahmen in Washington am 26. Juni 2026 unterzeichnetdie Souveränität und Sicherheit beider Länder zu ihren Zielen zählen. Punkt 6 bekräftigt die ausschließliche Verantwortung der libanesischen Streitkräfte für die Sicherheit und Verteidigung des Libanon. Absatz 8 bezieht sich auf ein sicheres und wieder aufgebautes Land unter der vollen Souveränität des Staates.

Israelische Militärüberflüge widersprechen diesen Verpflichtungen. Vom libanesischen Standpunkt aus unterminieren sie die Substanz des Abkommens selbst: die Wiederherstellung der staatlichen Autorität zu versprechen, während einseitig in ihrem Himmel gehandelt wird, unterhält eine bedingte Souveränität.

Der Text enthält jedoch einen Vorbehalt, der genau gelesen werden muss. Absatz 7 bewahrt das Recht beider Länder auf Selbstverteidigung im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und dem geltenden Völkerrecht. In Ziffer 5 wird auch die israelische Rechtfertigung für ihre Operationen in Bezug auf bewaffnete Gruppen, vor allem die Hisbollah, dargelegt. Diese Bestimmungen stellen keine allgemeine und dauerhafte Genehmigung dar, Beirut zu überfliegen. Die bloße Berufung auf Sicherheit zeigt nicht, dass jede Operation das Gesetz respektiert.

Der veröffentlichte Rahmen enthält keine autonome Klausel, die als ausdrückliches Verbot von Überflügen formuliert wurde. Der Widerspruch bezieht sich auf die Souveränitätsverpflichtungen, zu denen die UN-Kennzeichnung von Luftverstößen gemäß Resolution 1701 hinzugefügt wird. Diefranzösisches Außenministerium erinnert am 27. Junidas abkommen sollte den weg für die vollständige wiederherstellung der libanesischen souveränität, des staatlichen waffenmonopols und des israelischen rückzugs ebnen.

Modelle und Lasten werden nicht bestätigt

Die fortgeschrittenen Identifizierungen von Eitan, auch bekannt als Heron TP, und Hermes 450 werden für diesen Tag durch die konsultierten Sendungen nicht bestätigt. Die Zahl von fünf Flugzeugen muss ebenfalls nicht festgelegt werden. Ohne authentifizierte und datierte Bilder oder unabhängige Aufzeichnungen, die hinreichend genau sind, würde die Ankündigung eines Modells, einer Höhe pro Meter oder einer vollständigen Waffe eine technische Sicherheit bieten, die die verfügbaren Elemente nicht zulassen.

Die Hersteller beschreiben dieHeron TPundHermes 450als Plattformen, die unterschiedliche Lasten tragen können. Diese können Sensoren und nachrichtendienstliche Geräte umfassen. Der Begriff Nutzlast reicht daher nicht aus, um das Vorhandensein von Munition festzustellen. Die Kapazität eines allgemeinen Herstellers beweist auch nicht die Mission eines Flugzeugs, das an einem bestimmten Tag beobachtet wurde.

Die Erinnerung an den 8. April sagt die Zukunft nicht voraus

Die Annäherung an den 8. April 2026 bezieht sich auf einen Tag massiver Streiks, deren Schwere dokumentiert ist. Der UN-Generalsekretär hatte damalsisraelische Angriffe im gesamten Libanon verurteiltHunderte Zivilisten, darunter Kinder, wurden getötet und verletzt. Dieser Präzedenzfall erklärt den Umfang einer neuen Luftpräsenz für eine bereits getestete Population.

Aus den einzigen Flügen, die am 4. November gemeldet wurden, kann nicht geschlossen werden, dass ein bestimmter Angriff beschlossen oder unmittelbar bevorsteht. Keine verifizierte Anzahl von Drohnen am 8. April wurde in den für diesen Artikel untersuchten Quellen festgestellt. Der Vergleich muss daher der eines Kontexts und der Erinnerung an Gewalt bleiben, ohne zu einer militärischen Prognose zu werden.

Für den Libanon braucht die Forderung nach Schutz des Himmels und der Zivilisten kein alarmierendes Szenario. Dokumentierte Überflüge reichen aus, um die Frage der Umsetzung internationaler Verpflichtungen zu stellen: Die versprochene Souveränität muss auch über Beirut übertragen werden.

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