Libanon: 31 Milliarden Dollar in Verzug seit 2020, wo sind wir?

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Libanon: 31 Milliarden Eurobonds seit 2020 in Verzug, wo sind wir?
Am 9. März 2020 zahlt der Libanon keine 1,2 Milliarden Dollar. Mehr als sechs Jahre später wurde die Auslandsverschuldung noch nicht umstrukturiert.
Staatsverschuldung von rund 90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 oder 170% des BIP Eurobonds: rund 31 Mrd. USD im Prinzip, 42 Mrd. USD in unbezahlten Zinsen Markt: BLOM-Index +26% seit Januar, 30 Punkte ab Oktober IWF: Mission vom 15. bis 18. September 2026, kein Programm abgeschlossen Die Verbindung zu Ihren Einlagen: Banken und die Bank of Lebanon halten einige dieser Wertpapiere
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