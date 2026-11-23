Nach 16.342 Tonnen Olivenöl im Jahr 2025 prognostiziert die jordanische Presse eine Erholung. Im Oktober schlug die Gewerkschaft 30.000 Tonnen und eine Dose von 16 Kilo zwischen 90 und 110 Dinar. Diese Spanne ist keine nationalen Preise wert. Das Festival beginnt am 26. November in Amman.

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In Jordanien erwartet die Olivenölindustrie eine Erholung nach einer kleinen Ernte im Jahr 2025. Die Gewerkschaft von Pressebesitzern und Produzenten schätzte die neue Produktion bei ihrer Präsentation am 14. Oktober auf etwa 30.000 Tonnen. Dies sind Prognosen für den Beginn der Kampagne, nicht das Ergebnis der Zählung von Pressen. Die nationale Marketingveranstaltung beginnt am 26. November in Amman.

Eine Preisprognose, kein Durchschnitt der Käufe

Die Gewerkschaft hatte eine indikative Reichweite von 90 bis 110 jordanischen Dinar für die 16-Kilogramm-Dose angekündigt. Dies entspricht etwa 5,63 bis 6,88 Dinar pro Kilogramm, vor jeder Abweichung in Bezug auf die Kategorie oder den Verkaufskreislauf. Die Reichweite ist ab Oktober. Es handelt sich weder um einen obligatorischen Tarif noch um einen repräsentativen November-Preisdurchschnitt.

Gewicht ist wichtig, um zwei Angebote zu vergleichen. Ein pro Kilogramm vermarkteter Behälter kann nicht direkt mit einer in Litern etikettierten Flasche verglichen werden. Es ist auch notwendig, die Ölkategorie zu betrachten und die Kassazahlung eines gestaffelten Angebots zu unterscheiden. Preise, die von einem einzelnen Akteur angezeigt werden, erlauben es uns nicht zu wissen, wie viel Haushalte im Land im Durchschnitt zahlen.

Das Landwirtschaftsministerium, der Bauernverband und die Pressegewerkschaft haben eine separate Marketingvereinbarung abgeschlossen. Es ermöglicht den teilnehmenden Regierungsstellen und Behörden, ihren Mitarbeitern und ihren Familien Dosen von 8 oder 16 Kilogramm in bar oder mit einer über acht Monate verteilten Zahlung anzubieten. In dieser Schaltung wird der nationale Einzelhandelspreis nicht festgelegt.

Presse produzierte im Jahr 2025 16.342 Tonnen

Das jordanische Statistikamt hat in der Saison 2025 16.342 Tonnen Öl gemessen, verglichen mit 35.828 in der vorherigen Saison. Das Ergebnis lag auch unter dem Durchschnitt von 24.923 Tonnen für die Jahre 2012 bis 2024. Die Gewerkschaftsprognose von 30 000 Tonnen für 2026-2027 würde eine Erholung anzeigen, wenn sie sich bestätigt, würde aber nicht auf das Niveau der Saison vor 2025 zurückkehren. Der Vergleich einer Prognose mit einer Bilanz beleuchtet das Ausmaß der Veränderung, nicht das endgültige Ergebnis.

Das Nationale Zentrum für Agrarforschung gibt bekannt, dass das 26. Olivenfest und die Ausstellung von ländlichen Produkten am 26. November im Mekka Mall Exhibition Centre beginnen werden. Es sieht zehn Tage vor und zeigt an, dass der Zugang für Aussteller sanitären Anforderungen und Ölqualitätskontrollen unterliegt. Es ist ein Absatzmarkt für Produzenten, keine Preisbeobachtungsstelle für das ganze Land.

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