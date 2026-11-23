Der ägyptische Nationallohnrat genehmigte den Umzug auf 8.500 Bücher pro Monat im privaten Sektor am 1. Januar. Das stündliche Minimum von 34 Netto-Pfund gilt für bestimmte Verträge. Die Erhöhung der gesetzlichen Schwelle reicht nicht aus, um die Entwicklung der Kaufkraft oder den tatsächlich gezahlten Betrag zu bestimmen.

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In Ägypten genehmigte der Nationale Lohnrat am 15. November mindestens 8.500 ägyptische Pfund pro Monat für Privatangestellte ab dem 1. Januar 2027. Der Anstieg liegt bei 1.500 Pfund über der 7.000-Schwelle. Sie allein sagt nicht, wie viel ein Angestellter auf ihrem Konto erhalten wird oder was ihr Gehalt ihr erlaubt, zu kaufen.

Drei Beträge, die drei Regeln entsprechen

Die monatliche Etage erhöht sich nominal um rund 21,4%. Der Rat genehmigte auch ein Minimum von 34 Netto-Pfund pro Stunde für Zeitarbeit von Natur aus oder Teilzeit. Die « Netto »-Genauigkeit bezieht sich auf diesen Stundensatz. Die Regierungs-Pressemitteilung präsentiert die 8.500 monatlichen Bücher nicht als Netto-Garantie nach Abzügen.

Die jährliche periodische Erhöhung ist eine dritte Berechnung: Der Rat legt mindestens 3 Prozent des für die Sozialversicherung berücksichtigten Lohns und mindestens 350 Pfund fest. Die Pressemitteilung verknüpft diese Maßnahme mit dem Rechnungsjahr 2027 jedes Instituts. Dies ist weder ein neues Stundenminimum noch ein Pauschalzuschlag, der von Amts wegen auf die gesamte Januar-Gehaltsliste gesetzt wird.

Die Regeln des öffentlichen Sektors sind unterschiedlich. Das im Juli 2026 erlassene Dekret sieht Bodenbeläge nach Besoldungsgruppe in den betreffenden staatlichen Diensten und öffentlichen Einrichtungen vor. Der für Privat angekündigte Betrag ersetzt diese Skala nicht.

Um den realen Gewinn zu messen, müssen die richtigen Perioden verglichen werden

Die Verbraucherpreise stiegen um 12,7% über 12 Monate in städtischen Gebieten im Oktober 2026, nach den Daten des von der Zentralbank verwendeten statistischen Instituts. Über einen Monat stiegen sie um 0,7%. Die Verlangsamung der Inflation ist daher kein Rückgang des Preisniveaus.

Es wäre irreführend, den Oktober-Satz vom Januar-Minimum abzuziehen, um eine Erhöhung der Kaufkraft anzukündigen. Die Perioden fallen nicht zusammen, und die Haushaltsausgaben folgen nicht immer dem durchschnittlichen städtischen Korb. Die Preise müssen im gleichen Zeitraum wie das tatsächlich gezahlte Gehalt nach Abzügen gemessen werden. Ebenso stellen die von der Regierung zitierten 26,5 Millionen Menschen, die im Jahr 2025 im privaten Sektor arbeiten, keine Mindest- oder automatische Anzahl von Mitarbeitern dar.

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