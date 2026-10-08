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Gilgamesch und die Zedern des Libanon

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Gilgamesch und die Zedern des Libanon Vor fast 4000 Jahren erzählte Gilgameschs Epos die Legende eines Waldes heiliger Zedern.

Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré
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Gilgamesch und die Zedern des Libanon

Vor fast 4000 Jahren erzählte Gilgameschs Epos die Legende von einem Wald heiliger Zedern.

Dieser Wald, der den Göttern vorbehalten ist, wird als dichter, duftender Ort beschrieben, an dem Vögel und Zikaden mitschwingen.

Sein Hausmeister, der furchterregende Humbaba, beobachtete auf Befehl des Gottes Enlil und inspirierte Angst und Respekt.

Um ein Holz zurückzubringen, das der Götter würdig ist, stellen sich König Gilgamesch und sein Begleiter Enkidu dem Riesen gegenüber und nehmen ihn nieder.

Sie schnitten dann eine immense Zeder ab, deren Krone laut Text fast den Himmel berührte.

Mehrere Forscher verweisen diesen mythischen Wald auf die hohen Berge der Levante, einschließlich des Libanon.

Noch heute erinnert sich der Wald der Zedern Gottes, in der Nähe des Qadisha-Tals und von der UNESCO klassifiziert, daran.

Bcharre, Nordlibanon

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