Am 12. November 2026 verabschiedete das libanesische Parlament eine Änderung des Artikels 19 des Gesetzes 139/2019 über den illegalen Bau. Der Text spezifiziert Streitigkeiten, die die Regularisierung behindern. Sie ändert nicht die Dauer der betreffenden Verstöße und gilt nicht automatisch. Die parlamentarische Akte macht es möglich, die gewählte Korrektur zu verstehen, aber die Veröffentlichung des endgültigen Textes im Amtsblatt muss noch überprüft werden, bevor sein Inkrafttreten oder sofort mobilisierbare Rechte angegeben werden.

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Am 12. November 2026 verabschiedete das libanesische Parlament eine Änderung zur Regulierung des illegalen Baus. Die Abstimmung erfolgt über Artikel 19 des Gesetzes 139/2019 und über Streitigkeiten, die eine Regularisierung verhindern. Es reicht jedoch nicht aus, den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung festzulegen: Der im Ausschuss geprüfte Text macht seine Anwendung von seiner Veröffentlichung im Amtsblatt abhängig.

Illegaler Bau: eine spezifizierte rechtliche Barriere

Der Vorschlag von Elias Bou Saab zielt auf eine spezifische Schwierigkeit ab. In ihrer Begründung beschrieb sie eine zu breite Lesart des alten Artikels 19: Die Existenz eines Gerichtsverfahrens könnte die Regularisierung blockieren, unabhängig vom Streitgegenstand.

Der von den gemeinsamen Kommissionen am 9. November gebilligte Entwurf verschärft diesen Ausschluss bei Verletzungen privater oder öffentlicher Eigentumsrechte. Sie gilt für Verfahren, die vor dem Inkrafttreten des Textes eingeleitet wurden, und für frühere rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen, mit denen ein solcher Verstoß festgestellt wurde. Die übrigen Bestimmungen des Artikels bleiben unverändert.

Erklärtes Ziel ist es daher, die relevanten Landstreitigkeiten von anderen Verfahren zu unterscheiden. Es geht nicht darum, irgendeinem Eigentümer, der einen Streit hat, eine Regularisierung zu versprechen. Die Zulässigkeit einer Datei hängt immer vom geltenden Rechtsrahmen und seiner spezifischen Situation ab.

Eine erworbene Stimme, ein Antrag auf Überprüfung

Das parlamentarische Dossier umfasst zwei Schritte. Die gemeinsamen Kommissionen genehmigten den Vorschlag am 9. November, nachdem sie einen Fehler in der Gesetzesnummer korrigiert hatten. Im Protokoll der Plenarsitzung vom 12. November wurde der Änderungsantrag dann in die angenommenen Texte aufgenommen. Deshalb wäre es falsch, diese Abstimmung heute noch zu präsentieren.

Der Kommissionsbericht identifiziert das Gesetz 139/2019 eindeutig. Einige Dokumente enthalten jedoch 319/2019, was dem im selben Bericht gemeldeten Fehler entspricht.

Das Gesetz betraf Baudelikte, die zwischen dem 13. September 1971 und dem 31. Dezember 2018 begangen wurden. Die vorgestellte Änderung ändert nichts an dieser Zeit: Sie schafft nicht von sich aus eine allgemeine Regularisierung späterer Konstruktionen.

Am 18. November 2026 konnten wir die Veröffentlichung des endgültigen Textes im Amtsblatt nicht überprüfen. Diese Begrenzung bedeutet nicht, dass sie nicht veröffentlicht wurde. Es verbietet jedoch, ein bestimmtes Inkrafttreten anzukündigen oder die Änderung als sofort mobilisierbares Recht darzustellen. Der veröffentlichte Text und sein Datum bleiben die entscheidenden Elemente, die überwacht werden müssen, bevor ein auf dieser Reform basierender Ansatz verfolgt wird.

Wohngebäude, Archivfoto veröffentlicht im April 2018. Unbestätigtes Drehdatum. Allgemeine Darstellung: keine gezeigten Gebäude werden als unregelmäßig oder Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten identifiziert. © François el Bacha / Libnanews. Alle Rechte vorbehalten.

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