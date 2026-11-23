Der Verwaltungsrat von Nvidia stimmte einstimmig für die sofortige Rückkehr von Jensen Huang in das Management und unter den Direktoren. Colette Kress behält das Finanzmanagement und Harvey Jones leitet weiterhin den Vorstand. Das Unternehmen schließt seine unabhängige Untersuchung jedoch nicht ab. Die kalifornische Justiz verlangte Dokumente, um zu überprüfen, was Nvidia wusste und was sie den Investoren erzählt hatte.

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Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Jensen Huang am Montag, den 23. November, wieder eingestellt. Der Mitbegründer nimmt seine Aufgaben als Präsident und Geschäftsführer des Flohherstellers sowie seinen Hauptsitz als Verwalter unverzüglich wieder auf. Die interne Untersuchung vor seiner Abreise geht weiter.

Der Rat von Nvidia geht auf seine Entscheidung zurück

Der Rat stimmte einstimmig nach mehreren Austausch mit Jensen Huang. Harvey C. Jones, der Vorsitzender des Vorstands bleibt, erklärte, dass die Direktoren ihm vertrauten, um die Gruppe zu führen. Colette Kress verließ den Schauspielzweig, blieb aber Finanzdirektorin, eine Position, die sie während der Schauspielzeit weiterhin einnahm.

Die Abstimmung markiert einen Positionswechsel in weniger als einer Woche. Am 17. November, bei der Eröffnung der Konferenz zur Präsentation der Quartalsergebnisse, wies Harvey Jones darauf hin, dass der Vorstand nicht beabsichtige, Huang als Generaldirektor wieder einzusetzen. Nvidia beauftragte dann eine Rekrutierungsfirma mit der Suche nach einem Nachfolger. Huangs Abreise wurde am 12. November öffentlich bekannt gegeben. Laut dem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Dokument hatte der Vorstand seinen Rücktritt am Tag zuvor mit sofortiger Wirkung akzeptiert.

Zwei getrennte Untersuchungen der Entscheidung, Huang wieder einzustellen

Nvidia erklärt, dass der Rat von hochrangigen amerikanischen Beamten beraten wurde. Die Verwalter sagen, dass die Rückkehr von Huang angesichts dieses Austauschs kein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt. In ihrem Kommuniqué werden die konsultierten Beamten nicht ernannt. Diese Einschätzung betrifft seine Wiedereingliederung; sie stellt nicht fest, was vor seiner Abreise passiert ist.

Am 8. November kündigte der Rat eine unabhängige Untersuchung nach Presseberichten an, dass Huang das Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation sei. Ein unabhängiger Verwaltungsrat und seine Anwälte werden diese Überprüfung bis zum Ende fortsetzen, sagt Nvidia. Huang ist zur Zusammenarbeit verpflichtet. Die Gruppe veröffentlicht keine Schlussfolgerungen, die eine Spionageoperation oder ein Informationsleck begründen.

Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta erließ am 19. November eine einstweilige Verfügung, um Informationen an Nvidia zu übermitteln. Seine Dienstleistungen versuchen festzustellen, ob fortgeschrittene Chips oder vertrauliche Informationen nach China übertragen wurden und ob das Unternehmen die Öffentlichkeit oder Investoren in die Irre geführt hat. Dieses Ersuchen um Dokumente ist weder eine strafrechtliche Anklage noch eine Feststellung einer Straftat. Der Beschluss des Rates von Nvidia beendet dieses Verfahren nicht.

Nvidia eröffnet Position des Compliance Officer

Die Gruppe gab am Montag bekannt, dass sie einen Compliance Officer für alle ihre Aktivitäten rekrutiert, der dem Ernennungs- und Governance Committee berichten wird. Es ist eine neue Funktion, die sich von dem am 17. November angekündigten Ständigen Ausschuss für nationale Sicherheit und Ausfuhrkontrolle unterscheidet. Diese Stelle überwacht internationale Handelsrisiken; Der Ausschuss, der für die Untersuchung von Huang zuständig ist, ist für die Prüfung der Tatsachen verantwortlich, die zu seiner Eröffnung geführt haben.

Nvidia sagt, sie werde weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten. Das Unternehmen gab keinen Termin für die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung oder die Ernennung zur neuen Position des Compliance Officers bekannt.

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