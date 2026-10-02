Libanesische Eurobonds gewinnen 2026 um 26%

Die libanesischen Eurobonds steigen weiter. Der BLOM Bond Index erwirtschaftete in der Woche zum 1. Oktober 2026 1,88% und erreichte damit 30,36 Punkte, was seinen Anstieg seit Januar auf 26,04% bedeutet. Gleichzeitig sank die gewichtete Rendite auf 61,88 % und der Spread auf 5.748 Basispunkte. Der Markt wird weiterhin durch die Aussichten für den IWF und die Finanzreformen gestützt, obwohl das Risikoniveau nach wie vor außergewöhnlich hoch ist.

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Dielibanesische eurobondssetzten ihre Fortschritte in der am 1. Oktober 2026 endenden Woche fort. Der BLOM Bond Index (BBI), der ihre Performance ohne Couponzahlungen misst, erzielte in einer Woche 1,88% und erreichte 30,36 Punkte. Der Zuwachs liegt seit Jahresbeginn nun bei 26,04 %. Diese Fortschritte finden vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Entwicklungen im Libanon statt, während die Aussichten auf ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds und Fortschritte in mehreren Reformfragen weiterhin die Erwartungen des Marktes befeuern.

BLOM Bond Index erreicht 30,36 Punkte

Der Trend bleibt positiv auf dem libanesischen Markt für Fremdwährungsschulden.

Ab 1. Oktober war der BLOM Bond Index30.36 punktegegen 29.80 am 24. September. Es zeigt somit einen wöchentlichen Anstieg von 1,88%.

Die Bewegung ist seit Anfang des Jahres noch ausgeprägter. Das BBI hat seit Januar 2026 26,04 Prozent gewonnen, was die Erholung der libanesischen Staatsanleihenpreise bestätigt.

Dieser Preisanstieg führt mechanisch zu geringeren Erträgen. Die gewichtete Durchschnittsrendite von Euro-Anleihen stieg damit von 62,42% am 24. September auf61,88 % zum 1. oktober.

Der Rückgang erreichte 54 Basispunkte in einer Woche. Seit Jahresbeginn ist die gewichtete Rendite um 8,75 % gesunken.

Der gewichtete Spread folgt der gleichen Richtung. Es ist von 5.794 auf5,748 basispunkteEine wöchentliche Abnahme von 0,81%. Seit Januar ist sie auf 10,63 Prozent gefallen.

Indikator 24. september 2026 1. oktober 2026 Wöchentliche Änderung Seit Januar BLOM-Anleihenindex 29.80 30.36 +1,88 % +26,04 % Gewichteter Ertrag 62,42 % 61,88 % -0,86% -8,75% Gewichteter Spread 5 794 pb 5 748 pb -0,81 % -10,63 %

Die drei Indikatoren beschreiben somit die gleiche Entwicklung. Die Preise steigen, während Renditen und Spreads sinken.

Die absoluten Niveaus sind jedoch weit entfernt von einer normalen finanziellen Situation. Eine gewichtete Rendite von mehr als 60% und ein Spread von mehreren tausend Basispunkten spiegeln weiterhin ein außergewöhnlich hohes Staatsrisiko wider.

Libanesische Eurobonds: der Markt für Reformen

Dielibanesische eurobondsda sich mehrere wirtschaftliche und finanzielle fragen gleichzeitig entwickeln.

Insbesondere überwacht der Markt die Aussichten für ein Abkommen zwischen dem Libanon und dem Internationalen Währungsfonds. Die Wiederaufnahme des Dialogs mit dem IWF ist ein Schlüsselelement, da ein internationales Finanzprogramm konkrete Fortschritte bei der Bankenumstrukturierung, der Behandlung finanzieller Verluste und der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen erfordern würde.

IWF-Exekutivdirektorin Kristalina Georgieva traf sich mit Premierministerin Nawaf Salam. Der Fonds bekräftigte seine Zusage, Libanon bei der Ausarbeitung und Umsetzung einer umfassenden Reformagenda zu unterstützen.

Der IWF erkennt einige Fortschritte der libanesischen Behörden an. Er betonte auch die makroökonomische Stabilität in einem schwierigen Umfeld.

Dieser Fortschritt bedeutet jedoch nicht, dass eine finanzielle Vereinbarung unmittelbar bevorsteht oder erworben wird.

Mehrere Bedingungen müssen noch erfüllt werden. Dazu gehören die Bankenabwicklung, die Behandlung des akkumulierten Finanzdefizits, die Fiskalpolitik und Strukturreformen.

Für Investoren auf libanesische Schulden sind diese Themen von besonderer Bedeutung. Ihr Ergebnis könnte die Bedingungen für die künftige Umstrukturierung von Staatsschulden und damit den Wert bestimmen, der letztlich aus den derzeit in Verzug befindlichen Euro-Anleihen zurückgewonnen wird.

IWF wartet noch auf mehrere Beirut-Maßnahmen

Die Gespräche mit dem Fonds bleiben von spezifischen legislativen und wirtschaftlichen Entscheidungen abhängig.

Insbesondere erwartet der IWF das Inkrafttreten eines zufriedenstellenden Rahmens für die Bankenabwicklung. Er forderte auch eine Gesetzgebung, um das im System akkumulierte finanzielle Defizit zu bewältigen.

Eine dritte Komponente ist der Haushalt 2027 und die fiskalische Entwicklung.

Der Fonds fordert Libanon auf, einen mittelfristigen Haushaltsrahmen zu schaffen, der mit der Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung vereinbar ist. Ziel ist es, zu verhindern, dass auf jede Umstrukturierung eine neue Anhäufung untragbarer Defizite und Schulden folgt.

Diese Anforderungen erklären, warum der institutionelle Fortschritt am Anleihemarkt genau beobachtet wird.

Libanon hatte bereits im April 2022 ein vorläufiges Abkommen mit dem IWF abgeschlossen. Sie hatte jedoch nie zu einem umfassenden Finanzprogramm geführt, da es an mehreren früheren Reformen mangelte.

Die derzeitige Situation stellt die Behörden vor eine bekannte Herausforderung: die Umsetzung politischer und legislativer Verpflichtungen in wirksame Maßnahmen.

Bankenumstrukturierung bleibt zentral

Eines der heikelsten Themen ist die Reorganisation des Bankensektors.

Das libanesische Parlament verabschiedete im August Änderungen an der Gesetzgebung zur Bankenresolution. Der IWF hatte dies als einen wichtigen Schritt zur Schaffung eines Rahmens für die Umstrukturierung von Institutionen in Schwierigkeiten angesehen.

Das Thema geht weit über das interne Funktionieren der Banken hinaus.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2019 musste der Libanon bestimmen, wie die kumulierten Verluste zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken, ihren Aktionären und anderen relevanten Akteuren aufgeteilt werden sollten.

Diese Verteilung steht in direktem Zusammenhang mit der Ausgabe von Bankeinlagen.

Die Behandlung von Verlusten muss auch mit der Umstrukturierung der öffentlichen Schulden vereinbar bleiben. Eine Lösung, die eine übermäßige finanzielle Belastung auf den Staat übertragen würde, könnte seine Fähigkeit zur Beitreibung nachhaltiger Schulden beeinträchtigen.

Für die Inhaber von Eurobonds ist dieses Thema daher von wesentlicher Bedeutung. Die künftige finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates wird zum Teil davon abhängen, wie all diese Verpflichtungen angegangen werden.

Die « Finanzlücke » muss noch geschlossen werden

Das andere große Projekt betrifft das Gesetz zur Bewältigung des akkumulierten finanziellen Defizits.

Dieser Fall, der im Libanon allgemein als « Finanzlücke » bezeichnet wird, muss Mechanismen zur Verteilung der Verluste und zur Bestimmung der Art und Weise der Einziehung von Einlagen festlegen.

Insbesondere besteht der IWF auf der Einhaltung der Schuldenhierarchie.

Nach diesem Grundsatz müssen Aktionäre und nachrangige Gläubiger Verluste absorbieren, bevor sie den Einlegern auferlegt werden. Die gewählte Behandlung muss auch die Lebensfähigkeit der Banken erhalten, die nach der Umstrukturierung weiterarbeiten können.

Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen mehreren schwer zu vereinbarenden Zielen zu finden: Einleger so weit wie möglich zu schützen, Banken aufzuräumen, die öffentlichen Finanzen zu erhalten und die Staatsverschuldung tragfähig zu machen.

Diese Finanzarchitektur wird zwangsläufig Konsequenzen für die künftige Umstrukturierung von Euro-Anleihen haben.

Aus diesem Grund kann jeder Fortschritt in den Gesprächen mit dem IWF die Erwartungen der Investoren beeinflussen, noch bevor eine endgültige Einigung erzielt wird.

Ein deutlicher Anstieg, aber immer noch ein massiver Rabatt

Der Anstieg des BLOM Bond Index um 26,04 Prozent seit Januar muss im Kontext des libanesischen Staatsbankrotts gesehen werden.

Der Libanon hat im März 2020 die Rückzahlung seiner Eurobonds eingestellt und eine verlängerte Ausfallfrist für seine Auslandsschulden eröffnet. Seither werden Wertpapiere mit einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem Nominalwert gehandelt.

Der Anstieg des BBI auf 30,36 Punkte spiegelt somit eher eine Verbesserung der Erwartungen als eine Rückkehr zu einer normalen Situation wider.

Investoren integrieren weiterhin Umschuldung und erhebliche Unsicherheit über ihre Modalitäten.

Die Höhe der gewichteten Ausbeute zeigt deutlich. Trotz seines Rückgangs auf 61,88 Prozent bleibt er extrem hoch.

Gleiches gilt für den Spread von 5.748 Basispunkten. Eine solche Kluft spiegelt immer eine sehr hohe Wahrnehmung des mit der libanesischen Staatsverschuldung verbundenen Risikos wider.

Der seit Januar beobachtete Anstieg zeigt jedoch, dass der Markt Anleihen heute stärker bewertet als zu Beginn des Jahres. Die Fortsetzung dieser Bewegung wird weitgehend von den wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen abhängen, die noch getroffen werden müssen.

Budget 2027 auch unter Aufsicht

Investoren verfolgen auch die Vorbereitung des Budgets 2027.

Für den IWF ist die Rückkehr zu einem glaubwürdigen fiskalischen Kurs eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Umschuldung.

Der Fonds fordert einen mittelfristigen Haushaltsrahmen, der die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen gewährleisten kann. Er betonte auch die Notwendigkeit, die Verwaltung der Staatsfinanzen und die Staatsführung zu verbessern.

Diese Dimension ist besonders wichtig nach mehreren Jahren, in denen die Finanzkrise, die Schrumpfung der Wirtschaft und der Zusammenbruch des Pfunds die Struktur der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben grundlegend verändert haben.

Die Wiederherstellung einer berechenbaren Fiskalpolitik ist daher eines der Elemente, die erforderlich sind, um die finanzielle Glaubwürdigkeit des Staates wiederherzustellen.

Für den Anleihemarkt ist die Frage einfach: Restrukturierung kann die Situation nur dann nachhaltig verbessern, wenn die daraus resultierenden Schulden dann beglichen werden können.

Investoren werden daher versuchen, nicht nur den Fortschritt der Reformtexte zu messen, sondern auch ihre Anwendung und Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen.

Sicherheit bleibt Volatilitätsfaktor

Wirtschaftliche Faktoren sind nicht die einzigen Faktoren, die den Markt beeinflussen.

BLOMINvest betont, dass die Entwicklung von Eurobonds während der Woche auch im Zusammenhang mit den Sicherheitsentwicklungen im Libanon steht.

Die anhaltenden Spannungen stellen ein Risiko für die Wirtschaftstätigkeit, die öffentlichen Finanzen und die Aussichten auf eine Erholung dar. Eine erhebliche Verschlechterung der Lage könnte daher die Erwartungen beeinflussen, die den Anstieg der Anleihen unterstützten.

Umgekehrt könnte eine Sicherheitsstabilisierung in Kombination mit konkreten Reformfortschritten die Wahrnehmung eines berechenbareren Finanzpfades verstärken.

Der in der letzten Septemberwoche verzeichnete Anstieg von 1,88% zeigt vorerst, dass günstige Faktoren trotz dieser Risiken weiterhin die Preise stützen.

Der nächste Test wird die Fähigkeit der Behörden sein, legislative Fortschritte und Diskussionen mit dem IWF in operative Maßnahmen umzuwandeln. Am 1. Oktober hat der Markt bereits einige dieser Erwartungen integriert: Der BLOM Bond Index liegt bei 30,36 Punkten, mehr als ein Viertel seit Anfang 2026.

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