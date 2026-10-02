Libanon: 245 kg TNT an der syrischen Grenze beschlagnahmt

Die libanesische Armee beschlagnahmte 245 kg TNT aus Syrien. Die Schmuggler sind geflohen und der Empfänger des Sprengstoffs bleibt unbekannt.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die libanesischen Streitkräfte kündigten die Beschlagnahme von245 kg TNTvier Sprengsätze und acht Detonatoren während einer Operation gegen den Menschenhandel von Syrien nach Libanon. Die Schmuggler schafften es, nach der Ankunft einer Patrouille auf syrisches Territorium zu fliehen. Die Menge und Art des beschlagnahmten Materials wirft nun eine zentrale Frage auf: Für wen war diese Ladung bestimmt?

245 kg TNT aus Syrien abgefangen

Die Beschlagnahme erfolgte am Donnerstag, dem 1. Oktober, nach militärischen Überwachungsoperationen an den nördlichen und östlichen Grenzen des Libanon.

Eine Militäreinheit entdeckte eine Ladung von etwa 245 Kilogramm hochexplosivem TNT.

Das Militär erholte auch vier Sprengsätze, acht Detonatoren und elektrische Kabel zum Abfeuern.

Nach Angaben der Armee wurden alle von syrischem Territorium auf libanesisches Territorium geschmuggelt.

Schmuggler wurden jedoch nicht verhaftet. Sie flohen nach Syrien, sobald die libanesische Patrouille ankam.

Das beschlagnahmte Material wurde den zuständigen Behörden übergeben. Die Armee setzt ihre Untersuchungen und Koordination fort, um die an der Operation Beteiligten zu identifizieren und zu verhaften.

Der beschlagnahmte Betrag unterscheidet diesen Fall von einem einfachen Abfangen einzelner Waffen. TNT ist ein militärischer Sprengstoff, der in verschiedenen Arten von Geräten verwendet werden kann. Die gleichzeitige Anwesenheit von Sprengkörpern, Zündern und Kabeln verstärkt die sichere Bedeutung der Entdeckung.

Die Armee teilte jedoch nicht den genauen Ort der Beschlagnahme oder die von den Schmugglern verfolgte Route mit.

Der Bestimmungsort von Sprengstoffen bleibt unbekannt

Das Hauptelement, das in der Akte noch fehlt, betrifft den Empfänger der Ladung.

Das Militärkommuniqué bezeichnet keine Organisation und gibt nicht an, ob die Geheimdienste bereits Informationen über das Netzwerk haben, um die Sprengstoffe im Libanon zu erhalten.

Es wäre daher verfrüht, die Ladung einem bestimmten Akteur zuzuweisen.

Mehrere Hypothesen können theoretisch in einer sicheren Umgebung betrachtet werden, in der verschiedene Netzwerke historisch geheime Passagen zwischen Libanon und Syrien verwendet haben.

Ein Ziel für die Hisbollah kann nicht allein aufgrund der Verkehrsrichtung beansprucht werden. Die syrischen Behörden haben wiederholt das Abfangen von Waffenlieferungen angekündigt, die sie als für die libanesische Schiitenbewegung bestimmt präsentierten. Die Hisbollah leugnete jegliche Präsenz oder Aktivität auf syrischem Territorium.

Aber die Hypothese eines Ziels in einer dschihadistischen Zelle oder einem Netzwerk, das mit einer Organisation wieDaeshsie können auch theoretisch nicht ausgeschlossen werden, bis die sponsoren identifiziert wurden.

Vor allem kann sie nicht als etabliert dargestellt werden.

Libanon und Syrien haben in den letzten zehn Jahren die Aktivitäten dschihadistischer Gruppen in bestimmten Grenzgebieten erlebt. Die Organisationen des Islamischen Staates und die Nusra-Front hatten unter anderem Berggebiete nahe der libanesisch-syrischen Grenze besetzt, bevor die Militäroperationen sie vertrieben hatten.

Diese sichere Geschichte macht es notwendig, mehrere Hinweise zu untersuchen, wenn eine große Menge an Sprengstoffen entdeckt wird. Es stellt jedoch keinen Beweis für die in dieser Woche beschlagnahmte Ladung dar.

Andere Szenarien bleiben möglich, wie ein kriminelles Netzwerk, das Sprengstoff an verschiedene Kunden ohne eine bestimmte politische oder dschihadistische Zugehörigkeit verkauft.

Die Identifizierung der Kuriere und des Netzes, das für die Entgegennahme der Ausrüstung verantwortlich ist, ist daher für die Bestimmung des tatsächlichen Bestimmungsorts unerlässlich.

Die Bedeutung des Verkehrs reicht nicht aus, um seinen Begünstigten zu identifizieren

Der Fall hat eine Besonderheit: Sprengstoff zirkuliertevon Syrien bis Libanon.

Dieses Detail mag im aktuellen politischen Kontext unterschiedlich interpretiert werden, aber es ist nicht möglich, die Identität des Empfängers allein zu bestimmen.

Seit dem Fall von Baschar al-Assad Ende 2024 haben die neuen syrischen Behörden mehrere Abhöraktionen von Waffenlieferungen in den Libanon angekündigt.

Einige dieser Akten wurden von Damaskus öffentlich mit Netzwerken verbunden, die beschuldigt wurden, für die Hisbollah zu arbeiten.

Diese Situation erklärt, warum diese Spur nach einer neuen Beschlagnahme an der Grenze sofort angehoben werden kann. Aber das Kommuniqué der libanesischen Armee vom 1. Oktober macht keine solche Annäherung.

Die Art der Ladung erfordert auch, dass Untersuchungen nicht auf eine einzige Hypothese beschränkt werden sollten.

Die vier Sprengsätze, die bereits mit den 245 Kilogramm TNT vorhanden sind, könnten unter anderem technische Informationen für Ermittler liefern. Ihre Herstellung, Komponenten und Montage können dazu beitragen, ihren Ursprung zu bestimmen oder Abgleiche mit früheren Anfällen herzustellen.

Bisher wurden keine Ergebnisse dieser Expertise veröffentlicht.

Eine Grenze von 330 Kilometern schwer zu kontrollieren

Libanon und Syrien teilen sich über330 kilometer grenze.

Ein Teil dieser Linie durchquert bergige und ländliche Gebiete, in denen es seit langem informelle Routen gibt. Schmuggel ist für beide Staaten ein wiederkehrendes Problem.

Diese Netzwerke tragen nicht nur Waffen.

Kraftstoffe, Güter, Menschen und Betäubungsmittel sind in wirtschaftliche, politische und Sicherheitskrisen in beide Richtungen gereist.

Insbesondere hat Captagon einen wichtigen Platz im Regionalverkehr eingenommen. Seit dem Machtwechsel in Damaskus haben die libanesischen und syrischen Behörden ihre Bereitschaft gezeigt, den Kampf gegen diese Netzwerke zu verstärken.

Das Problem bleibt jedoch aufgrund der Länge der Grenze und der Geographie bestimmter Gebiete komplex.

Die libanesische Armee hat ihre Überwachungsmaßnahmen und Maßnahmen gegen heimliche Infiltration verstärkt. Anfang September kündigte sie die Festnahme von 108 syrischen Staatsangehörigen an, die illegal in den Libanon einreisen, während einer Reihe von Operationen in verschiedenen Regionen.

Am 1. Oktober entdeckte eine weitere Operation in Boudai im Gebiet Baalbeck im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Sprengstoffen Ausrüstung und Rohstoffe für die Herstellung von Suchtstoffen, Waffen und Munition.

Diese operationen zeigen die vielfalt des menschenhandels, dem die sicherheitskräfte ausgesetzt sind.

Grenzkontrolle wird zu einem bilateralen Thema

Der politische Wandel in Syrien hat die Sicherheitsbeziehungen zwischen Beirut und Damaskus verändert.

Beide Länder haben nun ein Interesse daran, die Aktivität illegaler Netzwerke über die Grenze zu begrenzen. Für die libanesischen Behörden betrifft das Thema sowohl Waffenhandel, Drogen, illegale Passagen als auch die mit bewaffneten Gruppen verbundenen Risiken.

Für Damaskus ist die Kontrolle der Passagen in den Libanon auch Teil der Konsolidierung seiner Autorität über syrisches Territorium nach Jahren des Krieges.

Die Flucht von Schmugglern während der Operation am 1. Oktober zeigt jedoch die praktischen Grenzen des Geräts.

Nach Angaben der libanesischen Armee konnten die Verdächtigen vor ihrer Festnahme nach Syrien zurückkehren. Die weitere Untersuchung erfordert daher eine grenzüberschreitende Koordinierung, wenn ihre Identität oder Route festgestellt werden kann.

Die Armee erklärt genau, dass die Überwachung und Koordination die beteiligten Personen weiterhin festnehmen.

Dieser Schritt wird entscheidend sein, um zu verstehen, ob das Abfangen eine isolierte Operation ist oder ob es auf ein strukturiertes Netzwerk zurückgeführt werden kann.

Ein Anfall in einer sensiblen Sicherheitsumgebung

Der Fall tritt auf, wenn die libanesischen Streitkräfte an mehreren Fronten mobilisiert werden.

Die Armee muss ihre Kontrolle über die Ost- und Nordgrenzen verstärken und gleichzeitig wachsende Verantwortung im Süden des Landes übernehmen.

Spannungen mit Israel und der Einsatz in den südlichen Grenzgebieten erfordern einen erheblichen Teil seiner Ressourcen.

Gleichzeitig ist Rüstungskontrolle ein großes innenpolitisches Thema. Die Regierung verteidigt das Prinzip eines staatlichen Waffenmonopols und die Entscheidung über Krieg und Frieden.

In diesem Zusammenhang stellt eine Ladung von fast einer Vierteltonne TNT, die illegal in den Libanon einfährt, einen besonders heiklen Fall dar, unabhängig von der Identität des Empfängers.

Die Entdeckung wirft auch die Frage nach der möglichen Existenz anderer Ladungen auf derselben Route auf.

Um zu reagieren, müssen die Ermittler die Schmuggler identifizieren, den Ausgangspunkt der Ausrüstung in Syrien bestimmen und die Menschen finden, die sie im Libanon abholen mussten.

Es sind diese Elemente, die es schließlich ermöglichen, eine Verbindung mit einer bestimmten Organisation herzustellen.