Aqulina Chayeb, asiatische Bronze für Libanon

Aqulina Chayeb gewann die Bronze von weniger als 78 kg bei den Asienspielen von Aichi-Nagoya und setzte eine bemerkenswerte Saison 2026 fort.

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Libanesisches JudokatAqulina Chayebgewann die Bronzemedaille von unter 78 kg bei den 20. Asienspielen in Aichi-Nagoya, Japan am Freitag, den 2. Oktober. Das 22-jährige libanesische Mädchen gewann den Chinesen Wu Hongtao im Kampf um den dritten Platz in der Aichi International Arena. Dieses neue Podium verlängert eine Saison 2026, die bereits von seinem Titel bei den European Open in Tallinn und seinem dritten Platz in Prag geprägt ist. Seine nächste Ernennung steht kurz bevor: Die Senioren-Weltmeisterschaften sollen am 4. Oktober in Baku, Aserbaidschan, beginnen.

Aqulina Chayeb gewinnt Bronze in Nagoya

Der libanesische Judo hält eine neue internationale Medaille. Am Freitag in der Kategorie der Frauen unter 78 kg beendete Aqulina Chayeb die dritte Stufe des Podiums der Asienspiele 2026.

Der Wettbewerb fand in der Aichi International Arena in Nagoya statt. Die weniger als 78 kg wurden in das Programm des dritten Tages der einzelnen Judo-Tests aufgenommen, mit den männlichen Kategorien von weniger als 90 kg, weniger als 100 kg und mehr als 100 kg und den mehr als 78 kg bei Frauen.

Chayeb beendete ihren Tag durch den dominanten Chinesen Wu Hongtao im Bronzekampf. Dieser Sieg ermöglichte es ihm, Japan mit einer der beiden in seiner Kategorie verliehenen Bronzemedaillen zu verlassen.

Das Ergebnis erhält eine besondere Dimension in einem kontinentalen Wettbewerb, der einige der weltweit führenden Judo-Nationen zusammenbringt. Japan, ein Gastgeberland, aber auch Südkorea, China, die Mongolei, Kasachstan und Usbekistan haben Athleten, die regelmäßig auf dem internationalen Kurs vertreten sind.

Für Chayeb bestätigt diese Medaille hauptsächlich den Fortschritt, der im Jahr 2026 in der Kategorie von weniger als 78 kg beobachtet wurde.

Eine Saison 2026, die von mehreren Podiumsplätzen geprägt ist

Nagoya Bronze ist kein isoliertes Ergebnis. Libanesisch hat mehrere internationale Leistungen in den letzten Monaten angesammelt.

Am 6. Juni gewann sie die European Open in Tallinn, Estland, in der Kategorie von weniger als 78 kg. Sie beendete dann vor dem kroatischen Betty Vuk, während Französisch Fanny-Estelle Posvite und kroatischen Karla Kulic nahm beide Bronzemedaillen.

Drei Wochen später, am 27. Juni, gewann Chayeb eine neue Medaille bei den European Open in Prag. Diesmal wurde sie Dritter. Sein Kurs hatte im Halbfinale gegen die Niederländerin Xanne van Lijf vor einem Sieg gegen die Italienerin Irene Caleo im Bronzekampf aufgehört.

Auch das libanesische Judokate startete am 28. März seine Reihe europäischer Podiumsplätze. Sie hatte die Silbermedaille beim Dubrovnik Senior European Cup gewonnen, immer noch unter den unter 78 kg.

Sein jüngster Rekord umfasst eine Silbermedaille in Dubrovnik, Gold in Tallinn, Bronze in Prag und jetzt Bronze bei den Asienspielen von Aichi-Nagoya.

Diese Regelmäßigkeit ist eines der Highlights seiner Saison. Chayeb begnügt sich nicht mehr mit einer Präsenz auf dem internationalen Circuit. Sie schafft es, die Endetappen und Podiumsplätze mehrerer Wettbewerbe zu erreichen.

Libanesischer Judo feiert Medaillengewinner

Der Präsident der Libanesischen Judo-Föderation und ihrer Zweigstellen, François Saadé, gratulierte Aqulina Chayeb nach seiner Medaille. Insbesondere lobte er sein technisches Niveau und seine Kampfbereitschaft während des Wettbewerbs.

Der Bundesbeamte betrachtet diese Bronze als eine neue Etappe auf der Judokate-Reise und ein wichtiges Ergebnis für den libanesischen Judo auf der asiatischen Bühne.

François Saadé Junior, Direktor der Libanesischen Judo-Föderation, begleitete Chayeb während des Wettbewerbs und übermittelte seine Anweisungen während der Kämpfe. Er beschrieb seine Leistung als besonders stark und betonte das libanesische Vertrauen in den japanischen Tatami.

Diese Reaktionen traten nach einem Tag auf, an dem das unmittelbare Ziel das Podium blieb. Der Sieg gegen Wu Hongtao ermöglichte es der libanesischen Delegation, dieses Ziel in einer der prominentesten Kategorien von Frauen zu erreichen.

Im Alter von 22 Jahren hat Chayeb immer noch einen signifikanten Progressionsspielraum. Sein internationaler Kurs wurde schrittweise aufgebaut, zuerst in Jugendwettbewerben und dann auf dem Senior Circuit.

Sie hatte eine Bronzemedaille bei der Kadettenmeisterschaft Asien-Ozeanien im Jahr 2021 gewonnen. Im Jahr 2023 wurde sie Dritter bei den Asia Junior Championships. Im folgenden jahr hatte sie einen neuen schritt gemacht, um geld bei den asiatischen juniorenmeisterschaften zu gewinnen.

Sein Wechsel auf den Senior Circuit stand dann einem höheren Niveau gegenüber, mit Teilnahmen am Grand Prix, Grand Slams, Continental Championships und Weltmeisterschaften.

Los Angeles 2028 als Ziel

Nach seinem Nagoya-Podium setzte Aqulina Chayeb einen Ehrgeiz, der die Asienspiele übertraf. Der Libanese strebt nun eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles an.

In ihren Aussagen nach der Verleihung der Medaillen in Japan sagte sie, sie sei glücklich, dem Libanon eine neue Belohnung in einer Disziplin zu bringen, die sie seit ihrer Kindheit praktiziert.

Das olympische Ziel strukturiert nun die Fortsetzung seiner Reise. Die nächsten zwei Jahre müssen es ihr ermöglichen, die Konfrontationen mit den besten internationalen Judokaten zu verstärken, Erfahrungen und Fortschritte in der Welthierarchie zu sammeln.

Die Herausforderung bleibt wichtig. In der am 1. Oktober veröffentlichten Weltrangliste belegte Chayeb mit 492 Punkten den 67. Platz unter den unter 78 kg. Es wird auch als weniger als 70 kg aufgrund seiner früheren Ergebnisse in dieser Kategorie eingestuft.

Seine jüngste Entwicklung zeigt jedoch eine Veränderung der Dynamik bei den weniger als 78 kg. Die Ergebnisse in Dubrovnik, Tallinn, Prag und jetzt Nagoya geben ihm Referenzen in dieser neuen Kategorie.

Die olympische Qualifikation wird einem langfristigen Prozess folgen. Der internationale Kalender, die in den anerkannten Wettbewerben erzielten Punkte und die Regelmäßigkeit der Ergebnisse werden eine zentrale Rolle beim Aufbau seiner Reise nach Los Angeles spielen.

Für die Libanesen hat daher jedes internationale Turnier eine doppelte Bedeutung: ein sofortiges Ergebnis zu erzielen und gleichzeitig die notwendige Erfahrung gegen die Gegner zu sammeln, die es während der wichtigsten internationalen Fristen finden konnte.

Von Nagoya nach Baku ohne wirkliche Pause

Aqulina Chayeb wird wenig Zeit haben, ihre asiatische Bronze zu genießen. Eine neue wichtige Frist steht bereits auf der Tagesordnung.

Der Internationale Judo-Verband gibt seine Teilnahme an den Senioren-Weltmeisterschaften 2026 in Baku, Aserbaidschan, bekannt, deren Veranstaltungen die4. oktober. – Der Libanon muss durch zwei Judokas vertreten sein, darunter Chayeb.

Die Kette ist besonders schnell. Nur wenige Tage trennen seinen Bronzekampf in Nagoya von Bakus Weltereignis. Die physische Erholung und Vertreibung zwischen Japan und Aserbaidschan wird daher einer der Parameter sein, die verwaltet werden müssen, bevor es in den Wettbewerb eintritt.

Die Weltmeisterschaften sind auch eine Etappe eines höheren Niveaus. Sie bringen die wichtigsten internationalen Referenzen jeder Kategorie zusammen und bieten Chayeb eine neue Gelegenheit, seine Fortschritte nach seinem asiatischen Podium zu messen.

Die am Freitag gewonnene Medaille ermöglicht es ihm, mit einem wichtigen Ergebnis einige Tage zuvor an diesem Termin teilzunehmen. Sie kommt hauptsächlich nach einer Reihe von Podiumsplätzen in Baku an, die im Frühjahr begannen und im Sommer verlängert wurden.

In Tallinn hatte sie gewonnen. In Prag stand sie auf der dritten Stufe des Podiums. In Nagoya hat sie gerade eine asiatische Medaille zu dieser Serie hinzugefügt.

Das nächste Ergebnis wird nun in Baku erwartet, wo Aqulina Chayeb in den nächsten Tagen auf den Weltkurs zurückkehren wird, bevor sie einen Kurs zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles fortsetzen wird.

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