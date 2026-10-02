Deir Ammar: Regierung startet Erdgaskarte, um aus der elektrischen Krise herauszukommen

Die libanesische Regierung genehmigt ein Regasifizierungsprojekt in Deir Ammar, um den maritimen Import von verflüssigtem Erdgas zu ermöglichen. Diese Infrastruktur, die in einer öffentlich-privaten Partnerschaft entwickelt wurde, könnte die Energieversorgung und Stromerzeugung diversifizieren. Finanzierung, Kapazität, Lieferant, Kosten und Zeitpunkt müssen jedoch noch festgelegt werden, bevor ein konkretes Projekt abgeschlossen wird.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Regierung von Nawaf Salam hat ein neues Stadium auf der Suche nach einer Lösung für das libanesische Energiedefizit erreicht. Auf seiner Sitzung am 1. Oktober 2026 genehmigte der Ministerrat ein Projekt zur Umwandlung von Flüssigerdgas in Erdgas in der Region Deir Ammar im Norden des Landes. Das System muss auf der Grundlage einer Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor entwickelt werden. Hinter dieser relativ diskreten Entscheidung steht eine strategische Entscheidung: die Schaffung einer Infrastruktur für den Import von Gas auf dem Seeweg zur Versorgung des libanesischen Energiesystems.

Die Entscheidung der Regierung bedeutet jedoch nicht, dass ein Terminal bereits finanziert, gebaut oder in Betrieb genommen wird. Die Korpusdokumente geben die Genehmigung des Projekts an, enthalten jedoch keinen detaillierten Bauplan, keine endgültigen Kosten, keine Identität eines ausgewählten privaten Betreibers oder kein Datum des Beginns. Dieser Unterschied ist grundlegend. Libanon hat eine lange Geschichte von Energieprojekten angekündigt und später verzögert. Die Herausforderung beginnt daher nach der Entscheidung des Ministerrats: eine politische Ausrichtung in eine wirklich finanzierte und nutzbare Infrastruktur umzuwandeln.

Ein Regasifizierungsprojekt statt einer neuen Produktionsquelle

Das zugelassene Gerät basiert auf einer schwimmenden Lager- und Regasifizierungseinheit. Sein Prinzip ist die Annahme von Flüssigerdgas, das per Schiff transportiert wird. Das Gas wird während des Transports in flüssiger Form gehalten, um sein Volumen deutlich zu reduzieren. Bei Ankunft am Terminal muss es in den gasförmigen Zustand zurückgeführt werden, bevor es in die Energieanlagen eingespritzt wird.

Das Projekt schafft daher keine neue libanesische Gasressource. Es bietet eine zusätzliche Möglichkeit, Kraftstoff zu importieren. Dies ist wichtig in einem Land, in dem Gasgespräche oft mit Offshore-Ressourcen und Perspektiven für die Ausbeutung im Mittelmeer verbunden sind. Deir Ammar antwortet auf eine andere Logik. Ziel ist es, Gas von externen Märkten kaufen zu können und die Infrastruktur zu haben, um es zu erhalten.

Das Interesse einer schwimmenden Einheit liegt in ihrer Flexibilität beim Bau eines großen Landterminals. Diese Flexibilität beseitigt jedoch nicht den Infrastrukturbedarf. Wiedervergastes Gas muss zu den Anlagen transportiert werden, die es verbrauchen. Verbindung, Sicherheit, Hafenausrüstung und Betriebsbedingungen müssen daher in das Projekt integriert werden.

Die Quellen vom 2. Oktober liefern nicht die von der Regierung gewählten technischen Merkmale. Sie können auch nicht die vorgesehene Kapazität der Anlage bestimmen. Es wäre daher verfrüht, die Strommenge, die das Gerät erzeugen könnte, genau abzuschätzen.

Warum Deir Ammar eine strategische Position einnimmt

Die Wahl von Deir Ammar ist nicht trivial. Der Nordlibanon konzentriert mehrere Energieinfrastrukturen und ist das Herzstück verschiedener regionaler Verbindungsprojekte. Die Regierung versucht nun, eine Importkapazität für Flüssigerdgas in dieses Paket aufzunehmen.

Dieser Standort kann auch mit den laufenden Reflexionen über die wirtschaftliche Rolle von Tripolis und des Nordens in Einklang gebracht werden. Eisenbahnprojekte werden in Richtung der syrischen Grenze in Betracht gezogen. Es gibt Energiegespräche mit der Türkei und Syrien. Die Möglichkeit von elektrischen Verbindungen wird untersucht. Auch die ehemalige Ölinfrastruktur von Tripolis kehrt zu den regionalen Debatten zurück.

Deir Ammar könnte so ein Stück eines größeren Ensembles werden. Es wäre jedoch verfrüht, all diese Projekte als die bereits beschlossenen Komponenten in einem einzigen Plan vorzustellen. Quellen zeigen separate Diskussionen und Initiativen, von denen einige viel weiter fortgeschritten sind als andere.

Der Beschluss über Flüssigerdgas hat jedoch einen wichtigen Unterschied: Er wurde vom Ministerrat formell gebilligt. Die Akte verlässt somit die einfache Bühne diplomatischer Ideen oder Diskussionen.

Gas könnte Kraftstoffabhängigkeit teurer reduzieren

Das wirtschaftliche Interesse von Gas liegt weitgehend in seiner Verwendung als Brennstoff für die Stromerzeugung. Das libanesische System leidet seit langem unter einer kostspieligen Energieversorgung und Abhängigkeit von Ölprodukten, deren Preise die Finanzen des Sektors stark belasten.

Die Versorgung bestimmter Anlagen mit Gas kann eine Alternative darstellen. Der letztendliche Nutzen wird jedoch vom Preis abhängen, zu dem der Libanon Flüssiggas kaufen wird, von den Transportkosten, den Kosten für die Regasifizierung und der Effizienz der Anlagen, die es verwenden werden. Die Existenz eines Terminals garantiert nicht automatisch billigen Strom.

Der internationale Gaspreis kann stark variieren. Ein Importland muss auch seine Verträge sichern und seine Versorgung organisieren. Es kann langfristige Verträge wählen oder stärker Spotmärkten ausgesetzt sein. Diese Entscheidungen bestimmen zum Teil die Stabilität der Kosten.

Das Korpus gibt keinen Hinweis auf die Handelsstrategie, die der Libanon verfolgen würde. In den verfügbaren Artikeln wird kein Lieferant identifiziert. Es ist daher nicht möglich zu sagen, woher Gas kommen würde oder zu welchem Preis es gekauft würde.

Die Entscheidung der Regierung beginnt mit der Infrastruktur, die benötigt wird, um diesen Kraftstoff zu erhalten.

Eine öffentlich-private Partnerschaft, um eine Belastung zu vermeiden, die vollständig vom Staat getragen wird

Der Ministerrat hat das Prinzip einer Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor gewählt. Dieser Ansatz reagiert auf eine offensichtliche Einschränkung: Libanesische öffentliche Finanzen haben nur begrenzte Spielräume, um nur eine große neue Energieinfrastruktur zu finanzieren.

Die Partnerschaft kann privates Kapital, technische Fähigkeiten und operative Kapazitäten mobilisieren, die der Staat nicht unbedingt direkt übernehmen möchte. Aber diese Formel macht das Projekt nicht frei für die öffentlichen Finanzen. Es hängt alles vom gewählten Vertrag, der Vergütung des Betreibers, möglichen Garantien und Risikoteilung ab.

Schlechte Partnerschaften können Verluste auf den öffentlichen Sektor übertragen, während der private Sektor eine garantierte Vergütung erhält. Im Gegenteil, ein gut aufgebautes System kann Verantwortlichkeiten verteilen und die Notwendigkeit sofortiger öffentlicher Investitionen reduzieren.

Der Inhalt des zukünftigen Vertrags wird daher entscheidend sein. Es wird notwendig sein, die Dauer der Konzession oder Partnerschaft, die Tarifmechanismen, die Leistungsverpflichtungen und die Bedingungen zu kennen, unter denen der Staat die Installationsdienste kaufen oder in Anspruch nehmen wird.

Keiner dieser Parameter ist noch in den verfügbaren Quellen beschrieben. Die Zustimmung der Regierung muss daher so verstanden werden, dass sie eine Richtung einschlägt und nicht als Abschluss des Finanzpakets.

Libanesischer Strom wird nicht durch einen anderen Kraftstoff gespart

Das Hauptrisiko wäre, Deir Ammar als globale Lösung für die elektrische Krise zu präsentieren. Das Problem des Sektors ist nicht nur der verwendete Kraftstoff. Sie umfasst auch die Erzeugung, den Transport, die Verteilung, die Verluste, die Rechnungserhebung und die finanzielle Lage des Stroms im Libanon.

Der Kraftstoffwechsel kann einen Teil der Gleichung verbessern. Es repariert das Netzwerk nicht automatisch. Es reduziert nicht nur technische Verluste. Es garantiert keine Zahlung von Rechnungen. Sie regelt auch nicht die Governance des Sektors.

Die Unterscheidung ist wichtig, weil der Libanon die elektrische Krise oft als Problem der Produktionskapazität behandelt hat. Aber mehr in einem System zu produzieren, das weiterhin Verluste akkumuliert, kann die finanziellen Kosten einer Fehlfunktion einfach erhöhen.

Das Deir-Ammar-Projekt muss daher mit einer umfassenderen Reform verbunden werden. Sein Erfolg kann nicht allein auf der Grundlage der Ankunft des ersten Gasschiffes bewertet werden. Seine Auswirkungen werden sich auf die tatsächlichen Kosten der Kilowattstunde, die Verfügbarkeit von Strom und die öffentlichen Finanzen auswirken müssen.

Eine Entscheidung getroffen, während die Energiekosten die Haushalte belasten

Der Zeitpunkt der Projektgenehmigung ist von Bedeutung. Die Regierung steht vor einem hohen Kraftstoffkostendruck. Der Preisanstieg zwang den Ministerrat, die Transportkosten zu ändern und zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Fahrer des öffentlichen Verkehrs bereitzustellen.

Derselbe Ministerrat hat die tägliche Reisekostenvergütung für fünf Liter Benzin mit einer Untergrenze von 500.000 Pfund und einer Obergrenze von 800.000 Pfund neu berechnet. Sie genehmigte auch eine zusätzliche Mittelausstattung von über 1.450 Milliarden Pfund, um die öffentlichen Fahrer zu unterstützen, die von der Erhöhung des Kraftstoffs für drei Monate betroffen waren.

Diese Entscheidungen zeigen, wie viel Energie den Stromsektor allein übersteigt. Seine Kosten werden an den Verkehr, die Unternehmen und die von den Haushalten gezahlten Preise weitergegeben.

Eine Energiepolitik, die in der Lage ist, bestimmte Kosten nachhaltig zu senken, hätte daher eine viel breitere Wirkung. Aber das Deir Ammar Terminal wird nicht direkt den Preis für Benzin oder Diesel im Transport verwendet erfüllen. Seine wichtigsten potenziellen Auswirkungen betreffen die Stromerzeugung.

Die verschiedenen Komponenten der nationalen Energierechnung sollten daher nicht verwechselt werden.

Konkurrenz durch andere regionale Lösungen

Libanon arbeitet nicht nur an verflüssigtem Erdgas. Mehrere regionale Wege werden ebenfalls erkundet. Die Gespräche mit der Türkei umfassen die Strom- und Energieinfrastruktur. Eine Lösung könnte der Austausch über das syrische Netzwerk sein. Eine andere erwägt eine ehrgeizigere Verbindung zum Nordlibanon.

Diese Optionen stehen nicht unbedingt im Wettbewerb. Eine elektrische Verbindung ermöglicht den direkten Import von Strom. Ein Gasterminal kann einen Brennstoff importieren und dann Strom im Libanon erzeugen. Die beiden Mechanismen bieten daher unterschiedliche Formen der Energiesicherheit.

Diversifizierung kann von Vorteil sein. Abhängig von einer einzigen Versorgungsroute macht ein Land anfällig für politische oder technische Krisen. Mehrere Möglichkeiten können die Widerstandsfähigkeit verbessern.

Aber es besteht auch die Gefahr, Projekte zu vervielfachen: Investitionen zu verteilen. Der Libanon muss bestimmen, welche Infrastruktur für seine Bedürfnisse wirklich relevant und welche finanziell tragfähig ist. Ein Land mit begrenzten Ressourcen kann nicht gleichzeitig alle möglichen Projekte ohne Hierarchie einbeziehen.

Deir Ammar muss daher mit anderen Optionen in Bezug auf spezifische Kriterien verglichen werden: Kosten, Verzögerung, Versorgungssicherheit, Infrastrukturbedarf und Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen.

Die Frage des Lieferanten bleibt politisch sensibel

Der Ursprung des Gases wird ein weiterer wichtiger Schritt sein. Ein Terminal, das Flüssigerdgas aufnehmen kann, eröffnet theoretisch den Zugang zu mehreren Anbietern. Diese Vielfalt kann die Abhängigkeit von einem einzelnen Land verringern. Libanon steht auch vor den Realitäten des globalen Marktes und geopolitischen Entscheidungen, die oft mit Energieverträgen einhergehen.

Die Quellen des Korpus erwähnen keine bereits geschlossenen Lieferverträge. Jede Zuordnung des künftigen Gases zu einem bestimmten Land wäre daher spekulativ.

Die Regierung wird zwischen verschiedenen Geschäftsoptionen wählen müssen. Lange Verträge können eine größere Sichtbarkeit bieten, aber das Land in nachhaltige Verpflichtungen sperren. Flexiblere Käufe ermöglichen es, bestimmte Preissenkungen zu nutzen, sie aber eher Zeiten internationaler Spannungen auszusetzen.

Die Auswahl hängt auch vom erforderlichen Volumen ab. Eine überdimensionierte Anlage könnte hohe Fixkosten verursachen. Eine zu kleine Anlage würde nicht die gewünschten Einsparungen erzielen.

Die technische und kaufmännische Studie muss daher jeder bedeutenden finanziellen Verpflichtung vorausgehen.

Die Glaubwürdigkeit des Projekts hängt von der Transparenz des Anrufs an die private

Die Nutzung der öffentlich-privaten Partnerschaft macht Transparenz besonders wichtig. Libanon versucht, das Vertrauen der Investoren und internationalen Finanzinstitutionen wiederherzustellen. Ein großes Energieprojekt ist daher auch ein Governance-Test.

Die Auswahlverfahren müssen einen echten Wettbewerb ermöglichen. Die technischen und finanziellen Kriterien müssen öffentlich sein. Der Vertrag muss übermäßige Garantien vermeiden, die den größten Teil des Risikos auf den Staat übertragen würden.

Dieses Thema ist besonders heikel im Energiesektor, der seit Jahren eine große Belastung für die öffentlichen Finanzen darstellt. Ein neues Projekt kann nicht als Reform dargestellt werden, wenn es die Mechanismen reproduziert, die zu früheren Defiziten beigetragen haben.

Die Partnerschaft muss auch festlegen, wer das Risiko im Zusammenhang mit Veränderungen der Gasnachfrage und des Gaspreises übernimmt. Wenn der Staat unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Terminals ein Einnahmenniveau garantiert, könnte dies zu neuen schweren finanziellen Verpflichtungen führen.

Die Qualität des Vertrags wird daher ebenso wichtig sein wie die technische Qualität der Installation.

Deir Ammar kann zum Test der neuen Regierungsmethode werden

Die Regierung von Nawaf Salam will ihr wirtschaftliches Handeln als Übergang vom unmittelbaren Krisenmanagement zu Strukturreformen darstellen. Die Entscheidung über Deir Ammar folgt dieser Logik. Es fand auf derselben Sitzung statt, bei der der Haushaltsentwurf für 2027, Sozialmaßnahmen und ein Projekt zu Sonderwirtschaftszonen und Technologieindustrien verabschiedet wurden.

Die Herausforderung besteht nun darin, zu zeigen, dass Entscheidungen umgesetzt werden können. Im libanesischen Energiesektor war die Kluft zwischen Ankündigung und Umsetzung oft beträchtlich. Ein Projekt kann durch Finanzierung, Ausschreibungen, politische Meinungsverschiedenheiten oder administrative Zwänge jahrelang blockiert bleiben.

Deir Ammar kann daher nur durch mehrere konkrete Schritte bewertet werden: Definition des technischen Modells, Auswahl des Partners, Finanzierung, Auftragsvergabe, Aufbau von Verbindungen und Betrieb.

Der Ministerrat hat gerade diese Sequenz eröffnet.

Eine Energiemöglichkeit, deren reale Kosten noch unbekannt sind

Das Hauptinteresse des Projekts ist klar. Libanon will sich die Möglichkeit geben, verflüssigtes Erdgas zu importieren und die für sein Energiesystem verfügbaren Brennstoffe zu diversifizieren. Deir Ammar bietet eine strategische Lage im Norden und passt in ein Umfeld, in dem auch mehrere regionale Transport- und Energieprojekte diskutiert werden.

Aber die Unbekannten bleiben zahlreich. Die Quellen vom 2. Oktober 2026 geben nicht den Investitionsbetrag, die Kapazität der Einheit, den Zeitplan, den Gaslieferanten, den erwarteten Kraftstoffpreis oder die Identität des privaten Partners an. Es ist daher noch nicht möglich zu sagen, dass das Projekt die Stromkosten effektiv senken wird.

Der Beschluss vom 1. Oktober ist gerade deshalb wichtig, weil er eine Energieoption in ein von der Regierung genehmigtes Projekt verwandelt. Es ist noch nicht die Lösung für die elektrische Krise. Dies wird vom Gaspreis, der Qualität der Partnerschaft, dem Betrieb von Kraftwerken und vor allem von der Reform des Elektrizitätssystems insgesamt abhängen.

Deir Ammar kann ein wichtiger Teil dieser Energierekonstruktion werden. Es kann sich auch der langen Liste der angekündigten Projekte anschließen, ohne eine dauerhafte Transformation des Sektors zu erreichen. Der Unterschied wird nun in der Ausführung gespielt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews