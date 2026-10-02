Tripolis im Herzen eines neuen regionalen Korridors: die türkische Wette, die den Platz des Libanon verändern könnte

Tripolis könnte das Herzstück eines regionalen Korridors werden, der Libanon mit Syrien, der Türkei, dem Irak und dem Golf verbindet. Eisenbahn, elektrische Verbindung, Hafen und mögliche Reaktivierung der Kirkuk-Tripoli-Pipeline konvergieren in einer von Ankara unterstützten Strategie, die die wirtschaftliche Rolle der nördlichen Libanesen verändern kann.

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Drei Projekte, die lange getrennt behandelt wurden, beginnen sich um Tripolis zu konvergieren. Der erste betrifft die Rückgabe der Eisenbahn und eine Verbindung mit Syrien. Der zweite betrifft die Elektrizität und die Möglichkeit, den Nordlibanon über syrisches Territorium an ein Netz anzuschließen. Die dritte betrifft die Pipelines und die Annahme, dass die Verbindung Kirkuk-Tripoli wieder in Betrieb genommen wird. In Isolation genommen, bleibt jeder schwer zu erreichen. Gemeinsam ziehen sie jedoch eine andere Perspektive: Tripolis zu einem Treffpunkt zwischen Eisenbahnverkehr, Energie und Seehandel zu machen, in einem Paket, das die Türkei, Syrien, Irak, Jordanien und die Golfstaaten verbindet.

Nach Informationen der Tageszeitung Al Akhbar besteht Ankara darauf, den Libanon mit einer modernisierten Version der « Hedjaz Road » zu verbinden. Das Projekt wäre nicht, die alte osmanische Linie wieder aufzubauen. Ziel wäre es, einen zeitgemäßen Korridor zu schaffen, indem einige bestehende Abschnitte saniert und fehlende Verbindungen aufgebaut werden. Tripolis wäre der libanesische Einstiegspunkt dieses Netzwerks. Die Publikation erwähnt auch türkische Energieprojekte, die in Richtung Stadt konvergieren könnten. Diese Informationen sind spezifisch für Al Akhbar im verfügbaren Korpus und müssen daher ihm zugeschrieben werden.

Eine Eisenbahn, die weit über die libanesisch-syrische Grenze hinausgeht

Das erste konkrete Element existiert bereits im Libanon. Im Mai 2026 veröffentlichte der Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Fayez Rasamny, eine Ausschreibung für die Modernisierung und Gestaltung der Eisenbahnstrecke von Tripolis nach Abboudiyé. Der Prozess folgte einem Besuch des Ministers in Syrien und der Türkei. Auf dem Papier kann das Projekt als begrenzte nationale Infrastruktur im Norden des Landes präsentiert werden. Ihre wirkliche Bedeutung zeigt sich jedoch, wenn sie in das geplante regionale Netzwerk aufgenommen wird.

Laut Al Akhbar ist die Idee, diese Linie mit dem Bahnhof Al Akkari, dann mit Homs und dem syrischen Eisenbahnnetz zu verbinden. Tripolis würde dann aufhören, der Endpunkt einer kleinen libanesischen Verbindung zu sein. Es würde eines der Mittelmeertore einer viel größeren Achse werden. Die Zeitung erklärt, dass die Türkei in diese Richtung drängt und hofft, dass der Libanon sich an dem Korridor beteiligen wird, den er mit mehreren Staaten in der Region zu entwickeln sucht.

Das Projekt nimmt den Namen und einen Teil der historischen Geographie der Hedjaz-Eisenbahn an, aber seine wirtschaftliche Logik ist anders. Die alte Linie verband Gebiete des Osmanischen Reiches mit der arabischen Halbinsel. Das aktuelle Projekt konzentriert sich auf die Schaffung eines modernen Güter- und Personenverkehrsnetzes zwischen dem Golf, der Levante, der Türkei und Europa. Einige alte Tracks könnten verwendet werden, wenn sie noch verwendbar sind. Andere sollten komplett neu aufgebaut werden.

Syrien und Jordanien haben bereits ihre Bereitschaft gezeigt, Teile ihrer Schienennetze zu rehabilitieren. Die Türkei hat Protokolle mit Saudi-Arabien zur Entwicklung des Verkehrs unterzeichnet. In dem von Al Akhbar vorgestellten Szenario könnte der Korridor von Oman und Saudi-Arabien aus beginnen, Jordanien und Syrien durchqueren, die Türkei erreichen und sich dann auf Europa ausdehnen. Ankara würde 2027 mit der Arbeit an der Verbindung zwischen Jordanien und Syrien und der Türkei beginnen.

Warum Ankara will, dass der Libanon an dem Projekt teilnimmt

Libanon hat seinen Beitritt zu diesem Regionalpaket nicht offiziell angekündigt. Genau hier befinden sich die interessantesten Informationen. GemäßAl-AkhbarAnkara besteht darauf, dass Beirut teilnimmt und betrachtet Tripolis als natürlichen Ausgangspunkt für diese Integration. Die Linie könnte dann in einem späteren Stadium auf das Landesinnere und möglicherweise auf Beirut ausgedehnt werden.

Das türkische Interesse ist nicht nur die Eisenbahn. Die Türkei strebt die Entwicklung eines regionalen Wirtschaftsnetzwerks an, dessen zentrales Element jetzt Syrien ist. Eine libanesische Verbindung würde eine zusätzliche maritime Fassade hinzufügen und es ermöglichen, den Hafen von Tripolis als Schnittstelle zwischen See- und Landverkehr zu nutzen. Güter, die auf dem Seeweg ankommen, könnten in das Schienennetz überführt werden. In der anderen Richtung könnten Produkte aus Syrien oder weiter entfernten Regionen über den libanesischen Hafen das Mittelmeer erreichen.

Tripolis hat daher einen Vorteil, den die einzige Eisenbahnkarte nicht zeigt. Die Stadt vereint einen Hafen, die Ölinfrastruktur, die unmittelbare Nähe zu Syrien und die Lage einer alten Eisenbahnverbindung. Es ist diese Kombination, die ihm potenziellen Wert in regionalen Projekten gibt.

Auch die neuen syrischen Behörden würden der Stadt besondere Bedeutung beimessen. Nach Informationen von Al Akhbar bestehen syrische Beamte in ihren Gesprächen mit ihren libanesischen Amtskollegen auf der Möglichkeit, wirtschaftliche Partnerschaften rund um Tripolis aufzubauen. Die Wirtschaft könnte somit zu einem der ersten Bereiche einer nachhaltigen Normalisierung zwischen Beirut und Damaskus werden.

Eine eher politische als finanzielle Schwierigkeit

Der Bau einer Eisenbahn ist teuer. Laut täglichen Berichten würde Ankara jedoch der Ansicht sein, dass das größte libanesische Hindernis nicht unbedingt die Finanzierung sein würde. Die Schwierigkeit könnte darin bestehen, von Beirut eine klare politische Entscheidung zu bekommen.

Das Projekt würde nicht von allen libanesischen Akteuren gleich wahrgenommen. Seine Anhänger können es als Gelegenheit präsentieren, den Libanon auf regionale Handelsrouten zu bringen. Das Land hat allmählich einen Teil seiner Rolle als Brücke zwischen dem Mittelmeer und seiner arabischen Umwelt verloren. Eine moderne Bahnverbindung würde Tripoli und dem Hafen eine neue Logistikfunktion bieten. Es könnte auch die Transportkosten senken und Lager-, Handhabungs- und Vertriebsaktivitäten anziehen.

Die Vorbehalte betreffen die geopolitische Dimension des Projekts. Ein Netzwerk, das Libanon mit Syrien und der Türkei verbindet, ist nicht nur eine Infrastruktur. Es schafft dauerhafte wirtschaftliche Abhängigkeit. Einige Manager können dies daher als eine Wahl der regionalen Richtung sehen, nicht als bloße technische Investition. Al Akhbar erwähnt auch die Existenz von Befürchtungen über westliche Reaktionen auf eine libanesische Position, die zu eng in ein von Ankara dominiertes Netzwerk integriert ist.

Die Entscheidung wird umso heikler, als der Libanon seine Wirtschaftsbeziehungen zu Zypern und Europa im östlichen Mittelmeerraum entwickelt. Zwei Logiken der Integration erscheinen so. Der erste Blick richtet sich auf das Mittelmeer, Zypern und Europa. Die zweite ist durch Syrien, die Türkei und den Nahen Osten Land-Netzwerke. Sie sind nicht unbedingt unvereinbar, entsprechen aber unterschiedlichen geopolitischen Prioritäten.

Tripolis könnte auch ein Elektro-Hub werden

Der zweite Teil des Projekts betrifft Elektrizität. GemäßAl-AkhbarAnkara bietet Libanon zwei Spuren. Der erste würde einen elektrischen Austauschmechanismus mit Syrien beinhalten. Diese Option wäre die schnellste, wenn technische Schwierigkeiten gelöst werden könnten. Es würde die Nähe der bestehenden Netze nutzen und dem Libanon den Zugang zu einer zusätzlichen Stromquelle ermöglichen, ohne auf den Bau einer völlig neuen Infrastruktur zu warten.

Die zweite Option ist ehrgeiziger. Es wäre die Installation eines elektrischen Kabels, das die Türkei mit der syrischen Küste und dann mit Tripolis verbindet. Ein solches Projekt würde mehr Zeit, erhebliche Finanzierung und eine Machbarkeitsstudie erfordern. Aber es würde den Platz des Libanon in regionalen Netzwerken weiter verändern. Tripolis wäre nicht mehr nur der Ankunftsort einer vorübergehenden Versorgung. Es würde ein Energieverbindungsknoten werden.

Energie- und Wasserminister Joe Saddi diskutierte diese Fragen in New York mit seinem türkischen Amtskollegen Alparslan Bayraktar in der Woche vor der Veröffentlichung. Der Austausch umfasste elektrische Verbindungen, Pipelines und Kohlenwasserstoffe. Dieses Treffen bringt ein offizielles Element in das Gesamtbild, auch wenn es nicht bedeutet, dass eine endgültige Einigung über das eine oder andere Projekt erzielt wurde.

Für den Libanon ist der Einsatz beträchtlich. Die Stromkrise bleibt eines der Haupthindernisse für die Wirtschaft. Regionale Verbindungen könnten dazu beitragen, die Kosten einiger Lieferungen zu senken und mehr Flexibilität zu bieten. Es würde jedoch die strukturellen Probleme in diesem Sektor nicht lösen. Verluste, Netzmanagement, inländische Produktion und Finanzierung von Strom im Libanon müssten noch angegangen werden. Der Import von mehr Strom ersetzt keine Systemreform.

Die unerwartete Rückkehr des Kirkuk-Tripoli Projekts

Der dritte Teil betrifft das Erdöl. Es könnte Tripolis eine noch größere strategische Dimension verleihen. Nach den exklusiven Informationen von Al Akhbar ist die türkische Öffnung für den Libanon auch Teil einer Reflexion über eine mögliche Reaktivierung der Ölverbindung zwischen Kirkuk und Tripolis.

Die Idee hat eine starke historische Dimension. Irakisches Öl erreichte einst das Mittelmeer durch Tripolis. Regionale Transformationen, Kriege und politische Zusammenbrüche haben diese Funktion allmählich beendet. Heute stellt die Energieannäherung zwischen Ankara und Bagdad die Frage der Ölkorridore in den Mittelpunkt des Spiels.

Die Türkei und der Irak unterzeichneten im August ein Abkommen, um den Transport von irakischem Öl durch die Kirkuk-Ceyhan-Linie fortzusetzen. Ihre Zusammenarbeit sollte sich auch auf die Produktion und Investitionen in Kirkuk-Feldern erstrecken. In dieser Konfiguration würde eine Reflexion über Kirkuk-Tripoli dem Libanon erlauben, einen Platz auf den Straßen zu finden, die irakische Ressourcen mit dem Mittelmeer verbinden.

Wir müssen jedoch präzise bleiben. Die Quellen beschreiben keine Website oder eine Vereinbarung, die getroffen wurde, um die Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen. Sie rufen Forschung und Reflexion über diese Möglichkeit hervor. Der Unterschied ist groß. Eine solche Ölinfrastruktur würde Vereinbarungen zwischen mehreren Staaten, erhebliche Investitionen, eine Bewertung des Streckenzustands und nachhaltige Sicherheitsgarantien erfordern.

Hafen, Schiene und Energie beginnen, das gleiche Projekt zu bilden

Es ist die Konvergenz dieser Dossiers, die Tripolis seine Bedeutung verleiht. Eine einzige Eisenbahn würde den Transport verbessern. Ein Stromverbund allein würde die Energieversorgung erhöhen. Eine Ölpipeline allein würde eine Funktion für Ölanlagen wiederherstellen. Aber das Zusammentreffen dieser drei Infrastrukturen um einen Hafen herum verändert die wirtschaftliche Logik.

Tripolis könnte eine Logistikplattform werden. Der Hafen würde einen maritimen Zugang ermöglichen. Die Eisenbahn würde die Stadt mit Homs und den syrischen und regionalen Netzwerken verbinden. Energieinfrastruktur könnte Öl, Gas und Strom aufnehmen oder durchqueren. Industrie- und Lageraktivitäten könnten sich dann um diesen Satz herum entwickeln.

Diese Perspektive würde dem Nordlibanon einen anderen Platz in der Volkswirtschaft einräumen. Seit Jahrzehnten konzentrieren sich Wirtschaftstätigkeit, Investitionen und Infrastruktur auf Beirut und das Zentrum des Landes. Die Schaffung eines regionalen Korridors durch Tripolis könnte einen Teil dieser Dynamik nach Norden verschieben.

Aber diese Transformation würde viel mehr als Ankündigungen erfordern. Das libanesische Schienennetz ist weitgehend außer Betrieb. Bestehende Anlagen müssen bewertet werden. Der Hafen muss in der Lage sein, neue Ströme aufzunehmen. Straßenverbindungen müssen folgen. Die Zollverwaltungen müssen modernisiert werden. Schließlich muss die Sicherheit der libanesisch-syrischen Grenze einen regelmäßigen Geschäftsverkehr ermöglichen.

Syrien wird für das Projekt unverzichtbar

Keines dieser Szenarien kann ohne Damaskus funktionieren. Die Geographie zwingt Syrien zwischen dem Libanon und den türkischen, jordanischen, irakischen und Golf-Landnetzwerken. Die wirtschaftliche Normalisierung zwischen Beirut und Damaskus wird damit zur Voraussetzung.

Diese Tatsache erklärt einen Teil des türkischen Aktivismus. Ankara versucht, die beiden Länder zusammenzubringen, beginnend mit Themen, bei denen ein gemeinsames Interesse identifiziert werden kann. Die strittigsten Fragen können vorübergehend beiseite gelassen werden, während Verkehr, Handel und Energie als Bereiche der Zusammenarbeit dienen.

Die Methode hat eine politische Logik. Gemeinsame Infrastruktur schafft gemeinsame Interessen. Eine Eisenbahn, ein Stromnetz oder eine Pipeline kann nicht nachhaltig betrieben werden, wenn die Beziehungen zwischen den betreffenden Staaten ständig unterbrochen werden. Die Wirtschaft wird somit zu einem Mittel zur Stabilisierung der politischen Beziehungen.

Für den Libanon wirft diese Abhängigkeit auch eine Frage der wirtschaftlichen Souveränität auf. Eine regionale Verbindung bringt Chancen, aber sie macht das Land abhängig von der Stabilität seiner Nachbarn und Transitentscheidungen. Die Vorteile müssen daher bewertet werden, ohne den Korridor als risikofreie Lösung darzustellen.

Ein Projekt, das sensible Seewege teilweise umgehen könnte

Der regionale Kontext verleiht dem Projekt auch eine weitere Dimension. Die Türkei präsentiert die Entwicklung von Landkorridoren als Mittel zur Diversifizierung der Handelsrouten zwischen dem Golf, dem Nahen Osten, Asien und Europa. Die Krise um die Straße von Ormuz hat das Interesse an alternativen Routen erhöht, die die Abhängigkeit von empfindlichen Seeüberquerungen teilweise verringern können.

Der modernisierte Hedjaz-Korridor würde natürlich nicht den Seetransport am Golf ersetzen. Die Mengen, Kosten und Arten der Waren sind unterschiedlich. Aber es könnte einen zusätzlichen Weg bieten und die Widerstandsfähigkeit des Handels im Falle einer Störung verbessern.

Auf dieser Karte nimmt der Libanon eine periphere Position ein, solange er vom Netzwerk getrennt bleibt. Tripolis bietet ihm die Möglichkeit der Einreise. Der Hafen könnte als ergänzender Mittelmeerausgang dienen, während die Landroute nach Homs den Zugang zum Hauptkorridor ermöglichen würde.

Die Wahl, die Beirut erwartet, übersteigt den Bau einer Eisenbahn

Die libanesische Regierung wird letztlich entscheiden müssen, ob sie diese Projekte als eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten oder als eine echte nationale Strategie betrachtet. Die Ausschreibung von Tripolis-Abboudiye ist ein erster Schritt. Es reicht nicht aus, den Platz des Landes im regionalen Netzwerk zu bestimmen.

Eine kohärente Strategie sollte die Rolle des Hafens von Tripolis, die Zukunft der Eisenbahnen, die Zukunft der Ölanlagen, den Strombedarf und die Handelsbeziehungen mit Syrien definieren. Sie sollte auch die finanziellen Bedingungen für jedes Projekt festlegen, um zu verhindern, dass sich das Land an einer Infrastruktur beteiligt, die es nicht finanzieren oder rentabel machen kann.

Exklusive Informationen veröffentlicht vonAl-Akhbar 2. Oktober 2026ankara hat bereits eine eigene Vision. Die Türkei will den Libanon in den regionalen Korridor integrieren, angefangen bei Tripolis bis hin zur Kombination von Verkehr und Energie. Syrien scheint auch an der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Achse interessiert zu sein. Libanon seinerseits hat noch keinen formellen Beitritt zum Gesamtprojekt angekündigt.

Doch jetzt wird ein Teil der wirtschaftlichen Zukunft von Tripolis gespielt. Zum ersten Mal seit langer Zeit könnten mehrere regionale Infrastrukturen zur gleichen Stadt konvergieren. Wenn sie getrennte Projekte bleiben, wird ihre Wirkung begrenzt sein. Wenn sie zusammen gedacht werden, könnte Tripolis eine Funktion wiedererlangen, die sie allmählich verloren hatte: die einer mediterranen Tür, die zum Inneren des Nahen Ostens offen ist.

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