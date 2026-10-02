In Nabatiyah belebt Salam den Wiederaufbau des Südens wieder

In Nabatiyé kündigt Nawaf Salam 23 Ausschreibungen für den Wiederaufbau des Südens an und erkennt an, dass die Bedürfnisse die Kapazität des Staates überschreiten.

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Libanons PremierministerNawaf Salamkündigte am Freitag, den 2. Oktober in Nabatiyah die Einführung oder Vorbereitung mehrerer Dutzend Verträge zur Wiederherstellung der öffentlichen Dienste und zur Unterstützung des Wiederaufbaus des Südlibanon an. Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau hat 23 Ausschreibungen veröffentlicht und wird voraussichtlich weitere 12 im Laufe des Monats eröffnen, darunter fünf Krankenhäuser. Bei einem Besuch in einer vom Krieg schwer betroffenen Region räumte der Regierungschef jedoch ein, dass die Bedürfnisse die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates überstiegen. Sie setzte drei Prioritäten: die Beendigung israelischer Angriffe, den vollständigen Rückzug Israels aus dem libanesischen Territorium und die Gewährleistung der sicheren Rückkehr seiner Bewohner.

Salam gibt 23 Ausschreibungen in Nabatiyah bekannt

Für seinen dritten Besuch in Nabatiyah seit der Bildung seiner Regierung wollte Nawaf Salam eher konkrete Erfolge als einen neuen Zeitplan von Versprechen präsentieren.

Der Premierminister besuchte am Freitag die Nabatiyah Internal Security Forces Company in Kfarjouz. Begleitet wurde er von Finanzminister Yassine Jaber, Arbeitsminister Mohammad Haidar, Innen- und Gemeindeminister Ahmad Hajjar sowie Sicherheitsbeamten und öffentlichen Stellen.

Salam gab bekannt, dass der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau gestartet wurde23 ausschreibungendazu gehören mehrere Projekte im Distrikt Nabatiyah.

Dazu gehören die Beseitigung von Hindernissen, die Sanierung von Straßen und die Sanierung von Unterbringungszentren. Das Programm sieht auch die Anschaffung von Krankenwagen, medizinischer Ausrüstung sowie Funk- und Satellitenkommunikationsausrüstung vor.

Zwölf weitere Ausschreibungen sind für Oktober fällig.

Dazu gehören die Sanierung von fünf Krankenhäusern, darunter das Regierungskrankenhaus in Nabatiyah, sowie die Bereitstellung von Fahrzeugen und Ausrüstung für Not- und Feuerwehreinsätze.

Märkte für die Sanierung von Kraftwerken und Wassersystemen sind ebenfalls in Vorbereitung.

Für die Regierung müssen diese Projekte den Übergang von einer Phase der Bewertung der Zerstörung zu der des öffentlichen Auftragswesens und der Ausführung von Arbeiten markieren.

Öffentliche Dienste in der Stadt wieder geöffnet

Der Besuch war auch der Rückkehr der öffentlichen Verwaltungen nach Nabatiyah gewidmet.

Salam kündigte den Abschluss der Wiederherstellung der Regierung der Stadt Seral, durchgeführt durch eine Initiative des Husseini Club. Gleichzeitig müssen mehrere Dienste ihre Aktivitäten wieder aufnehmen.

Das Staatssicherheitszentrum und der Zivilstandesdienst werden wiedereröffnet, ebenso wie das Allgemeine Sicherheitszentrum. Es wird auch erwartet, dass das Gerichtsgebäude seine Aktivitäten in naher Zukunft wieder aufnehmen wird.

Der Regierungschef stellte diese Wiedereröffnungen als Bestandteil der Rückkehr des Staates in eine vom Krieg tief verstörte Region dar.

Der Südliche Rat interveniert, nachdem er den Schaden bewertet und Trümmer entfernt hat. Sie muss mit dem Bau eines neuen Zivilschutzhauptquartiers beginnen, dessen erster Stein anlässlich des Regierungsbesuchs gelegt wird.

Auch die Sicherheitsdimension war vorhanden. Beginnend mit dem ISP-Unternehmen in Kfarjouz wollte sich Salam auf die Rolle der Sicherheitskräfte und die Stärkung ihrer Fähigkeiten konzentrieren.

Seine Botschaft an die Polizei konzentrierte sich auf ihre Nähe zur Bevölkerung. Die Regierung will den materiellen Wiederaufbau, die Rückkehr der Verwaltungen und die Wiederherstellung der Sicherheitsinstitutionen verbinden.

Der Wiederaufbau des Südens übersteigt die Kapazitäten des Staates

Trotz dieser Ankündigungen räumte Nawaf Salam ein, dass die durchgeführten Projekte hinsichtlich des Ausmaßes der Zerstörung begrenzt bleiben.

Der Premierminister verwies auf zerstörte Wohnungen, Vertreibung und den Verlust von Arbeitsplätzen oder Einkommensquellen. Vor allem räumte sie ein, dass die verfügbaren Mittel es dem Staat nicht ermöglichten, alle Bedürfnisse allein zu decken.

« Das Volumen der Bedürfnisse übersteigt die Kapazität des libanesischen Staates », sagte er im Wesentlichen zu den Beamten und Bewohnern von Nabatiyah.

Die Regierung ist immer noch auf der Suche nach erheblichen externen Finanzierung.

Salam erinnerte sich, die Bedürfnisse des Südens während seiner jüngsten Reisen nach New York und Washington getragen zu haben. Seine Gespräche mit internationalen Beamten umfassten die Ressourcen, die zur Finanzierung von Wiederaufbau und Wiederaufbau erforderlich sind.

Letzte Woche hatte er an mehreren Treffen in New York teilgenommen, um arabische und internationale Unterstützung für den Libanon zu mobilisieren.

Die Frage der Finanzierung wurde zentral, als das Ausmaß der Zerstörung zunahm. Der Premierminister hatte kürzlich geschätzt, dass die kumulativen Kosten von Kriegen 27 Milliarden Dollar überschreiten könnten.

Die am Freitag angekündigten Projekte decken daher nur einen Teil des Bedarfs ab. Vor allem müssen sie die Wiederherstellung wesentlicher Infrastrukturen und Dienstleistungen in Bereichen ermöglichen, in denen sofort eingegriffen werden kann.

Wiederaufbau verzögert durch neuen Krieg

Salam stellte auch die Ankündigungen vom 2. Oktober in die Zeitlinie der letzten Monate zurück.

Bei seinem ersten Besuch in Nabatiyah, nachdem seine Regierung parlamentarisches Vertrauen erlangt hatte, hatte er sich mit Anwohnern und Beamten getroffen, um ihre Bedürfnisse zu ermitteln.

Einige Monate später widmete sich ein zweiter Besuch der Einleitung des Wiederaufbauprozesses, nachdem er einen ersten Finanzierungsrahmen erhalten hatte.

Der neue Krieg unterbrach diese Dynamik.

Zusätzliche Zerstörung erhöhte Bedürfnisse, führte zu weiteren Verlusten von Menschenleben und schuf Notfälle, die in den frühen Phasen des Programms nicht existierten.

Die Regierung muss nun frühere Projekte übernehmen und gleichzeitig die Folgen dieser neuen Phase des Konflikts integrieren.

In diesem Zusammenhang betonte Salam am Freitag den konkreten Charakter der angekündigten Ausschreibungen. Er weigerte sich jedoch, die Arbeiten als ausreichende Antwort auf den Schaden zu präsentieren, den Nabatiyah und der gesamte Süden erlitten hatten.

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Wiederaufbaus bestimmen.

Salam setzt drei Prioritäten für den Süden

Neben Infrastrukturprojekten definierte der Premierminister die politischen Prioritäten seiner Regierung für den Südlibanon.

Die ersten Bedenkenstoppt israelische angriffe.

Die zweite betrifft dievollständiger rückzug der israelischen streitkräfte aus dem libanesischen territorium.

Der dritte betrifft diesichere und würdevolle rückkehr in ihre häusermit der wiederherstellung ihrer lebensgrundlagen.

Diese Ziele bleiben eng mit dem Wiederaufbau verbunden. Die Sanierung einer Straße, eines Krankenhauses oder eines Wassersystems reicht nicht aus, um die nachhaltige Rückkehr einer Bevölkerung zu ermöglichen, wenn die Sicherheitsbedingungen nicht erfüllt werden.

Israelische Angriffe setzten sich in mehreren Gebieten des Südens fort, obwohl die Intensität der Gewalt seit Juni abnahm. Insbesondere die Region Nabatiyah und ihre Umgebung waren weiterhin betroffen.

Am 25. September wurden mehrere Gebiete um Nabatiyé erneut getroffen, darunter Bani Hayyan, Kfartebnit und Zawtar al-Sharkiyé. Artilleriebrand war auch in mehreren Orten gemeldet worden.

Die Sicherheitslage bleibt daher eines der Haupthindernisse für einen nachhaltigen Wiederaufbau und die Rückkehr von Vertriebenen.

« Eine Armee, eine Entscheidung » : Salam bekräftigt seine Linie

Nabatiyah Besuch gab auch Anlass zu einer politischen Haltung zu den Bedingungen, nach Nawaf Salam, notwendig, um einen neuen Krieg zu verhindern.

Auf die Frage nach Garantien, um eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu vermeiden, verteidigte der Premierminister die Stärkung des Staates und seiner Institutionen.

Er plädierte für « einen einzigen Staat für alle seine Bürger », mit einer einzigen Armee und Entscheidungsgewalt, auch in Bezug auf Krieg und Frieden.

Diese Position verlängert Salams Position in den letzten Wochen.

Bei seinen Treffen in New York und dann in Washington hatte er bereits erklärt, dass die Entscheidung, Krieg und Frieden zu führen, ausschließlich vom libanesischen Staat getroffen werden sollte. Gleichzeitig forderte sie den israelischen Rückzug und die Wiederherstellung der libanesischen Souveränität über das gesamte Territorium.

Diese Linie steht vor der Weigerung der Hisbollah, sich zu entwaffnen, solange die libanesischen Gebiete unter israelischer Besatzung bleiben. Das Thema bleibt einer der Hauptpunkte der politischen Spannungen im Land.

Salam räumte Nabatiyah die Existenz von Differenzen in dieser Frage ein. Er behauptete jedoch, dass der Wiederaufbau eines Staates, der in der Lage sei, seine Autorität auszuüben, nach Ansicht seiner Regierung die Garantie sei, die Gefahr eines neuen Krieges zu verringern.

Regierung weigert sich, auf ein großes regionales Abkommen zu warten

Der Premierminister lehnte auch die Idee ab, libanesische Entscheidungen für ein zukünftiges regionales Abkommen auszusetzen.

Seiner Ansicht nach könnte eine solche Lösung mehrere Jahre dauern, niemals zustande kommen oder unter für den Libanon ungünstigen Bedingungen eingreifen.

Insbesondere stellte Salam die Frage nach den Kosten für die Menschen im Süden eines neuen regionalen Krieges.

Sein Argument bezieht sich auf die Dringlichkeit: Vertriebene können nicht auf unbestimmte Zeit warten, während der Wiederaufbau von Häusern, öffentlichen Dienstleistungen und wirtschaftlichen Aktivitäten ausgesetzt bleibt.

Diese Position steht im Einklang mit dem Ansatz der Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten und ihren internationalen Partnern.

Während eines Treffens mit US-Außenminister Marco Rubio am 29. September in Washington forderte Salam konkrete Schritte im Rahmen der Libanon-Israel-Vereinbarungen. Insbesondere hatte sie einen vollständigen israelischen Rückzug und die Wiederherstellung der staatlichen Souveränität gefordert.

Am Freitag wurde diese diplomatische Rede in Nabatiyé in eine Reihe lokaler Ankündigungen übersetzt: Wiedereröffnung der Verwaltungen, Sanierung der Infrastruktur, Notausrüstung und neue Ausschreibungen.

Der Zeitpunkt dieser Arbeiten wird nun von den Zuweisungsverfahren und insbesondere von den verfügbaren Mitteln abhängen. Nachdem bereits 23 Ausschreibungen durchgeführt wurden,12 weitere sind im oktober fälligeinschließlich der Rehabilitation von fünf Krankenhäusern, darunter Nabatiyah.