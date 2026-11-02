Amerikanischer Kongress: Welche Gegenmächte gegen Trump?

Die Halbzeit des 3. November wird die Mittel des US-Kongresses gegen Donald Trump bestimmen. Eine demokratische Mehrheit im Parlament könnte die Untersuchungen verstärken und Gesetze blockieren. Im Senat würde es auch Ernennungen beeinflussen. Aber das Veto des Präsidenten und die Stimmrechtsschwellen würden seine Aktion einschränken. Ein Wechsel würde die Präsidentschaft nicht automatisch beenden. Die neuen gewählten Vertreter würden ihr Amt am 3. Januar 2027 antreten, nicht am Tag nach den amerikanischen Wahlen.

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Der US-Kongress wird das Herzstück der Zwischenwahlen am 3. November 2026 sein. Eine demokratische Mehrheit in einer einzigen Kammer könnte Donald Trump verlangsamen und neue Untersuchungen einleiten. Aber sie konnte weder alleine regieren noch ihre Präsidentschaft automatisch beenden.

In Washington wird die Abstimmung am Dienstag viel mehr bestimmen als die politische Farbe des Kapitols. Er wird die parlamentarischen Mittel festlegen, die Donald Trump in den letzten zwei Jahren seines Mandats haben wird. Am 2. November gibt es immer noch kein Ergebnis zwischen republikanischer Kontinuität und geteilter Regierung.

Die Wähler erneuern die 435 Sitze im Repräsentantenhaus, deren Amtszeit zwei Jahre dauert. Im Senat steht nur ein Teil der Sitze auf dem Spiel. Die Oberkammer hat derzeit 53 Republikaner, 45 Demokraten und zwei Unabhängige. Letztere sitzen mit den Demokraten für die Organisation der Arbeit.

US-Kongress wählt keinen neuen Präsidenten

Midterms sind keine neuen Präsidentschaftswahlen. Eine Niederlage der Regierungspartei würde daher im Gegensatz zu einigen parlamentarischen Regimen die Regierung nicht zu Fall bringen. Donald Trump würde seine Exekutivfunktionen und Vorrechte behalten.

Der Wandel könnte jedoch tief greifend sein. Das Repräsentantenhaus und der Senat müssen den gleichen Text annehmen, damit er an den Sprecher weitergeleitet werden kann. Eine Mehrheit der Opposition in einer einzigen Versammlung könnte somit die Annahme einer Reform verhindern, die sie ablehnt. Sie hätte eine Sperrmacht, kein Mandat, ihr Programm allein durchzusetzen.

Wenn die Republikaner beide Kammern behalten würden, würde Trump institutionelle Partner für seine Projekte behalten. Dies würde weder Meinungsverschiedenheiten zwischen den gewählten Vertretern seiner Partei noch die Geschäftsordnung beseitigen. Die Anzahl der Sitze würde daher so viel zählen wie das Siegerlabel.

Untersuchung und Verhandlung von Mitteln im Parlament

Ein Wechsel würde zunächst die Richtung der Kommissionen und ihre Prioritäten verändern. Eine demokratische Mehrheit könnte Anhörungen abhalten und die Entscheidungen der Verwaltung weiter prüfen. Die Kommissionen verfügen im Rahmen ihrer Zuständigkeit über die Mittel, um Dokumente anzufordern und Zeugen zum Erscheinen zu zwingen.

Diese Befugnisse garantieren jedoch nicht den sofortigen Zugang zu allen Informationen. Die Exekutive kann insbesondere das Exekutivprivileg beanstanden. Streitigkeiten über Dokumente oder Zeugenaussagen können zu Rechtsstreitigkeiten führen. Die parlamentarische Kontrolle kann daher zu Enthüllungen führen, ohne schnell zu einer Sanktion zu führen.

Bundesmittel sind ein weiterer Hebel. Der Kongress genehmigt Ausgaben per Gesetz. Eine von der Opposition kontrollierte Kammer könnte Änderungen oder Bedingungen in den Haushaltsverhandlungen fordern. Aber ein Kompromiss würde mit der anderen Versammlung und dem Weißen Haus notwendig bleiben. Die Verweigerung von Mitteln bedeutet nicht, den Haushalt allein zu haben.

Im Senat die Sperrung von Ernennungen

Die Oberkammer greift in die Bestätigung von Bundesrichtern, Botschaftern und vielen Verwaltungsbeamten ein. Eine demokratische Mehrheit könnte einige Kandidaten ablehnen oder ihre Prüfung verlangsamen. Sie würde sich jedoch nicht für den Ersatz entscheiden: Die Initiative der Ernennungen lag in der Verantwortung des Präsidenten.

Dies ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Wahlen. Ein begrenzter demokratischer Sieg im Parlament würde die Untersuchungen und die legislative Blockade verstärken. Sie würde dieser Versammlung nicht die Befugnis übertragen, Ernennungen zu bestätigen. Wenn sich die beiden Kammern drehen würden, würden die Demokraten diese Hebel zusammenbringen, ohne die Befugnisse des Präsidenten zurückzugewinnen.

Im Senat reicht eine knappe Mehrheit nicht immer aus, um ein Gesetz voranzubringen. Der Abschluss der Debatte erfordert normalerweise drei Fünftel der Senatoren im Amt oder 60 Stimmen, wenn die 100 Sitze besetzt sind. Einige Haushaltsverfahren entgehen diesem Hindernis. Termine folgen auch separaten Regeln.

Das Veto würde in Trumps Händen bleiben

Selbst wenn von beiden Kammern abgestimmt würde, könnte ein Text auf das Veto des Präsidenten stoßen. Um dies zu vermeiden, sollte jede Partei über zwei Drittel der abgegebenen Stimmen mit dem erforderlichen Quorum verfügen. Ein einfacher Wechsel des Parlaments würde daher nicht ausreichen, um die Entscheidungen des Weißen Hauses umzukehren.

Die Entfernung ist eine Frage eines anderen Verfahrens, das ebenfalls anspruchsvoll ist. Die Kammer kann einen Präsidenten beschuldigen. Der Senat urteilt dann über diese Anklage und kann nur mit zwei Dritteln der anwesenden Senatoren eine Verurteilung verabschieden. Ein Wahlsieg der Opposition würde diese Bedingungen nicht automatisch erfüllen.

Schließlich werden die neuen Mandate am 3. Januar 2027 beginnen. Die scheidenden gewählten Vertreter behalten ihre Verantwortung zwischen der Wahl und dieser Frist. Die Ergebnisse vom 3. November werden daher das nächste Kräfteverhältnis bestimmen, ohne die Zusammensetzung des Kongresses am nächsten Tag zu verändern.

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