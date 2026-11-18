Im Libanon bleiben der angekündigte Bankstreik und die Abrüstung an vorderster Front. Kuwait verurteilt die iranischen Angriffe; ADNOC berichtet von einem Vermissten und elf Verwundeten in Ormuz. Diplomatische Kontakte gehen weiter, da Amazon neue Investitionen ankündigt und die NASA sich auf das Ende von Terra vorbereitet.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Mittwoch, 18. November 2026, 12.00 Uhr Ausgabe in Beirut.Die steuerliche Herausforderung der Banken bleibt im Libanon an vorderster Front, wo Joseph Aoun seine Linie in Bezug auf Abrüstung und Verhandlungen bekräftigt. Im Golf bringt der Morgen eine iranische Klage gegen eine Basis in Kuwait und eine menschliche Einschätzung von ADNOC nach dem Angriff auf ein Schiff. Diplomatische Kontakte gehen weiter, ohne weitere angekündigte Vereinbarung. Hier sind die Fakten, die Positionen der Akteure und die verbleibenden Punkte, die festgelegt werden müssen.

Libanon: Der Ruf nach einem Bankstreik bleibt, sein Umfang bleibt zu messen

Die letzte Pressemitteilung, die vom Verband der Banken des Libanon zur Verfügung steht, bleibt die vom 16. November, in der an diesem Mittwoch, dem 18. November und jedem Mittwoch in den folgenden Wochen ein Warnstreik angekündigt wird. Bei der Vorbereitung dieser Ausgabe wurde keine Suspension festgestellt. Dies allein garantiert nicht die Schließung aller Agenturen oder die Nichtverfügbarkeit von Distributoren oder Transfers. Kunden müssen vor der Reise barrierefreie Dienste mit ihrer Einrichtung überprüfen.

Der Streit betrifft insbesondere die steuerliche Behandlung von Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für die Staatsanleihen. Banken fordern eine Besteuerung heraus, die ihrer Ansicht nach auf nicht realisierten Buchhaltungsgewinnen basiert, und erfordern Steuer- oder Gesetzeskorrekturen. Dies ist ihr argument in einem streit, keine endgültige interpretation. Der Verwaltungsrat des Vereins behält sich das Recht vor, die Bewegung auszusetzen, aufzuheben oder zu verschärfen.

Aoun: Entwaffnet durch Dialog, verhandelt ohne garantierten Rückzugsplan

In seinem Interview am 17. November forderte Präsident Joseph Aoun die Hisbollah auf, ihre Waffen an den Staat zu übergeben, während er die Möglichkeit einer internen Konfrontation als Option ausschloss. Sie stellt direkten und indirekten Austausch mit der Bewegung als Mittel zur Suche nach einem friedlichen Ergebnis dar. Diese Präsidentschaftsposition ist weder die Ankündigung eines Abrüstungsabkommens noch die Bestätigung seiner Umsetzung.

Auf der äußeren Seite verteidigt das Staatsoberhaupt die Fortsetzung der Verhandlungen und sieht nach der Bildung der israelischen Regierung neue Runden vor. Er lehnte Israels eigene Kontrolle der Abrüstung im Libanon ab und schlug den Einsatz eines Teams der Vereinten Nationen vor, möglicherweise arabisch oder europäisch. Mit dieser Erklärung wird keine neue Zusammensetzung oder Mission festgelegt. Der Präsident räumte auch das Fehlen eines Zeitplans für den israelischen Rückzug ein. Der Wiederaufbau, die Rückkehr von Binnenvertriebenen und die Freilassung von Gefangenen gehörten zu den Zielen, die er bekräftigte.

Institutionen: Kommissionen einberufen, noch keine Beschlüsse gefasst

Der parlamentarische Kalender für diesen Mittwoch umfasst den Finanzausschuss um 10.30 Uhr, um die Mittel mehrerer Einrichtungen im Entwurf des Haushaltsplans 2027 zu prüfen. Gleichzeitig wird der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu den libanesisch-syrischen Beziehungen in Anwesenheit des Vizepräsidenten des Rates einberufen. Diese Einberufungen beweisen nicht, dass die Sitzungen erfolgreich waren oder dass ein Text angenommen wurde.

Der Ausschuss für Informationstechnologie wurde hingegen auf Donnerstag, den 19. November, um 11 Uhr verschoben. Die Mitteilung vom 16. November ersetzt eine alte Einberufung, die noch auf derselben Seite sichtbar ist. Um die institutionelle Tätigkeit zu verfolgen, ist es daher notwendig, die angekündigte Tagesordnung, die tatsächliche Durchführung einer Sitzung und ihre Schlussfolgerungen zu unterscheiden: kein unbestätigtes Ergebnis wird hier als Abstimmung präsentiert.

Golf: Teheran behauptet Angriff in Kuwait

Das Bild ist seit den ersten nächtlichen Warnungen geklärt: Die iranische Armee behauptet, US-Militäranlagen auf der Ali al-Salem-Basis in Kuwait angegriffen zu haben. Kuwaitische Streitkräfte haben ihre Verteidigung gegen feindliche Drohnen angekündigt. Das kuwaitische Außenministerium verurteilte heute wiederholte iranische Angriffe und verurteilte eine Bedrohung der Souveränität und der regionalen Stabilität des Landes.

Der iranische Anspruch bezeichnet Ziele; er beweist nicht, dass die beworbene Ausrüstung erreicht oder zerstört wurde. Die konsultierten Elemente erlauben keine unabhängige menschliche und materielle Bewertung dieses Angriffs. In Bahrain kündigten die Behörden auch Abhöraktionen an. Diese Episoden sind unterschiedlich: ihre Orte, Zeitpläne und mögliche Bilanzen sollten nicht addiert oder verwechselt werden.

Ormuz: vermisster Matrose, 11 verletzt nach ADNOC

ADNOC Logistics & Services gibt an, dass eines seiner Schiffe während seiner Passage durch die Straße von Ormuz am Dienstagabend, dem 17. November, angegriffen wurde. Die Gruppe meldete ein vermisstes Besatzungsmitglied und laufende Untersuchungen bei den zuständigen Behörden. Elf Menschen wurden verletzt; andere Besatzungsmitglieder wurden evakuiert und die Betreuung erfolgt nach Bedarf.

In der konsultierten Pressemitteilung wird nicht der Name des Schiffes angegeben und der Angriff nicht zugeschrieben. Eine vermisste Person darf nicht ohne Bestätigung als tot gezählt werden. Diese Bilanz ist die des Unternehmens in dieser Phase, die sich wahrscheinlich weiterentwickeln wird. Es gibt ein konkretes Maß für die Risiken, denen die Besatzungen ausgesetzt sind, über die militärischen Ankündigungen hinaus, die die regionale Krise begleiten.

Diplomatie: Oman unterhält Kontakte

Am Mittwoch hatte Sultan Haitham bin Tarek ein Telefoninterview mit dem kuwaitischen Emir, Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Dem Omani-Bericht zufolge bezogen sich die beiden Führer auf regionale Entwicklungen und betonten die Bedeutung einer fortgesetzten Koordinierung für die Sicherheit am Golf.

Am Tag zuvor hatten die omanischen und iranischen Außenminister in Muscat diskutiert, wie man Spannungen eindämmen und die Seekorridore schützen kann. Dieser Austausch zeigt, dass die Diskussionskanäle offen bleiben. Sie sind es nicht wert, einen neuen Waffenstillstand anzukündigen, noch ist ihnen eine Rückkehr zur Normalität für die Navigation garantiert.

Welt: Energie in Indien, Terras Beobachtungen gehen zu Ende

Amazon kündigte am 17. November zusätzliche 7 Milliarden US-Dollar an erneuerbaren Investitionen in Indien bis 2030 an, zusätzlich zu den bereits vertraglich vereinbarten 4 Milliarden US-Dollar. Vier Wind- und Solarprojekte mit insgesamt 934 Megawatt sind Teil dieses bereits engagierten Umschlags. Sie zu unterscheiden, vermeidet es, die gleichen Anzeigen zweimal zu zählen. Dies sind projizierte Kapazität und Ausgaben, keine neue Produktion, die heute vollständig verfügbar ist.

Die NASA gibt bekannt, dass Terra die Sammlung wissenschaftlicher Daten am 1. Dezember einstellen wird. Der im Dezember 1999 gestartete Satellit dokumentierte Veränderungen an Land, Ozeanen und der Atmosphäre weit über seine erste sechsjährige Mission hinaus. Die Agentur beruft sich auf die Alterung von Systemen und die Drift des Orbits. Die Deaktivierung muss bis Januar 2027 fortgesetzt werden; Datenarchive bleiben für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, ein Archivfoto, dessen Drehdatum nicht festgelegt ist. Institutionelle Illustration, die nichts mit einem Ereignis zu tun hat, das an diesem Mittwoch fotografiert wurde. © François el Bacha / Libnanews, alle Rechte vorbehalten.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews