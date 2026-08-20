67 emiratische Führer in Beirut erwartet

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Die angekündigte Ankunft einer emiratischen Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Außenhandelsminister Thani ben Ahmed Al Zeyoudi am 26. und 27. August in Beirut ist ein weiterer Test für die Normalisierung zwischen dem Libanon und den Golfstaaten. Die Gruppe muss 67 Wirtschafts- und Wirtschaftsführer umfassen. Durch sein Ausmaß sendet der Besuch ein ungewöhnliches politisches und kommerzielles Signal nach mehreren Jahren der Umsicht. Aber es bedeutet noch nicht, dass 67 Investoren bereit sind, Kapital im Libanon zu investieren.

Die Herausforderung besteht darin, genau zu unterscheiden, was ein Zeichen des Vertrauens ist, was eine kommerzielle Perspektive ist und was nach den Treffen als echte Investition angesehen werden kann. Für eine libanesische Wirtschaft, die immer noch von der Bankenkrise, der kriegsbedingten Zerstörung und der Sicherheitsunsicherheit im Süden geprägt ist, ist der Unterschied wesentlich. Eine Delegation kann die Türen wieder öffnen. Nur finanzierte Projekte, neue Unternehmen und neue Arbeitsplätze würden es ermöglichen, über eine echte Kapitalrendite aus dem Golf zu sprechen.

Eine ungewöhnliche Delegation durch ihre Größe

Die am 26. und 27. August angekündigte Mission wird von Thani ben Ahmed Al Zeyoudi geleitet, dem Minister für Außenhandel der Vereinigten Arabischen Emirate, der für die Entwicklung des Nicht-Ölhandels und der internationalen Wirtschaftspartnerschaften verantwortlich ist. Die angekündigte Anwesenheit von 67 Wirtschafts- und Wirtschaftsführern verleiht dem Besuch eine Dimension, die über die eines Protokollwechsels hinausgeht.

Für den libanesischen Privatsektor zählt die Zahl zuerst als Indikator für Interesse. Eine Delegation dieser Größe ermöglicht es, sektorale Treffen, Kontakte zwischen Unternehmen und die Prüfung von Möglichkeiten, die nicht unbedingt die Regierungsebene erreicht hätten, zu verstärken. Es erzeugt auch einen Signaleffekt bei anderen arabischen Investoren, die die Entwicklung des libanesischen Risikos beobachten, bevor sie sich für eine Rückkehr entscheiden.

Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, Präsenz mit finanziellem Engagement zu verwechseln. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die 67 Teilnehmer jeweils ein Investitionsprojekt vorbereitet haben. Ihre Ankunft spiegelt ein organisiertes Interesse am libanesischen Markt wider. Sie misst noch nicht, welche Beträge mobilisiert werden können oder welche Sektoren tatsächlich von neuem Kapital profitieren werden.

Mohammad Choucair will das Signal wieder einschalten

Mohammad Choucair, Präsident der libanesischen Wirtschaftsorganisationen, stellt diesen Besuch als einen wichtigen Schritt zur Reaktivierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Libanon und den Vereinigten Arabischen Emiraten dar. Ziel ist es, libanesische Unternehmen wieder in die Golf-Geschäftskreisläufe zu bringen und die emiratischen Konzerne davon zu überzeugen, dass das Land trotz der anhaltenden Risiken wieder Chancen bieten kann.

Der Ansatz ist Teil einer auf höchster Ebene eingeleiteten politischen Annäherung. Joseph Aoun und der emiratische Präsident Mohammed bin Zayed Al Nahyan haben seit dem Amtsantritt des libanesischen Präsidenten ihre Kontakte intensiviert. Abu Dhabi bekräftigte auch seine Unterstützung für die Sicherheit, Stabilität und Souveränität des Libanon. Die Aufhebung der Beschränkungen für die Verbringung emiratischer Staatsangehöriger in den Libanon war ein weiteres Zeichen der Entspannung.

Diese politische Annäherung schafft ein unternehmensfreundlicheres Umfeld, garantiert aber keine Investitionen. Private Unternehmen, Fonds und Familiengruppen am Golf bewerten ihre Projekte nach Leistungskriterien, Rechtssicherheit, Währungsstabilität und politischem Risiko. Die Beziehungen zwischen den Staatschefs können den Marktzugang erleichtern und das Vertrauen stärken. Es ersetzt nicht eine Investitionsentscheidung oder die wirtschaftlichen Bedingungen, die es ermöglichen.

Warum die Hauptstadt des Golfs entscheidend bleibt

Die mögliche Rückkehr des emiratischen Kapitals wäre größer als die investierten Beträge. Die Emirate haben historisch gesehen einen wichtigen Platz unter arabischen Investoren im Libanon eingenommen. Nach Angaben der emiratischen Botschaft in Beirut beliefen sich die direkten Investitionen der Emirate zwischen 2003 und 2016 auf 7,8 Milliarden US-Dollar, fast zwei Drittel des Wertes der in diesem Zeitraum identifizierten arabischen Projekte.

Diese Vergangenheit erklärt die Aufmerksamkeit, die der August-Delegation geschenkt wurde. Lange Zeit hat das Kapital am Golf Immobilien, Tourismus, Dienstleistungen, Unternehmen und verschiedene Infrastrukturprojekte im Libanon gefördert. Diese Sektoren können wiederum für Investoren von Interesse sein, aber vor einer förmlichen Ankündigung sollte der Delegation kein spezifisches Projekt zugewiesen werden.

Die Rückkehr eines anerkannten emiratischen Investors kann ebenfalls eine treibende Wirkung haben. In einer Wirtschaft, in der die Risikowahrnehmung hoch bleibt, zählt die erste Entscheidung manchmal so viel wie ihre Höhe. Es kann andere Unternehmen davon überzeugen, dass ein Markt wieder zugänglich wird, dass sich die Bankbeziehungen verbessern oder dass die Behörden genügend politischen Willen haben, Investitionen zu schützen.

Auch das Gegenteil ist der Fall. Wenn sich der Besuch auf Hauptversammlungen und Erklärungen beschränkt, bleibt er ein Signal der Wiedereröffnung ohne messbare Veränderungen der Kapitalströme.

Sicherheit bleibt der erste Filter

Die größte Unbekannte bleibt die Sicherheitslage. Joseph Aoun hat die wirtschaftliche Erholung regelmäßig mit der Wiederherstellung der Stabilität und der Stärkung der staatlichen Autorität in Verbindung gebracht. Diese Beziehung ist besonders direkt für Golf-Investoren, von denen viele ihre Exposition gegenüber dem Libanon reduzierten, als das politische und militärische Risiko zunahm.

Die Lage im Süden bleibt daher entscheidend. Israels Operationen, die noch umstrittenen Gebiete, die Frage des Einsatzes der libanesischen Armee und das Risiko einer weiteren Eskalation sind direkt in die Berechnung eines Investors involviert. Ein Immobilien-, Tourismus- oder Logistikprojekt immobilisiert das Kapital für mehrere Jahre. Seine Rentabilität hängt von der Kontinuität des Transports, der Versicherung, des Bankwesens und der Fähigkeit ausländischer Kunden oder Partner ab, in das Land zu reisen.

Die jüngste Rückkehr der emiratischen Reisenden ist ein positiver, aber reversibler Indikator. Die Emirate hatten bereits in der Vergangenheit die Bewegung ihrer Staatsangehörigen in den Libanon ausgesetzt, als sich die regionale Situation verschlechterte. Für Investoren wird die Fähigkeit des Landes, die Stabilität über mehrere Monate aufrechtzuerhalten, mehr als eine Ad-hoc-Verbesserung sein.

Deshalb können auch der Süden und das Investitionsdossier nicht voneinander getrennt werden. Eine dauerhafte Beschwichtigung würde die Risikokosten senken. Eine neue Konfrontation würde sofort Versicherungsprämien erhöhen, Projekte verzögern und Entscheidungen in der Standardisierungsphase in Frage stellen.

Die Finanzkrise bleibt das andere große Hindernis

Selbst mit einer Verbesserung der Sicherheit behält der Libanon ein strukturelles Problem bei: Sein Finanzsystem hat die Krise, die 2019 begann, noch nicht vollständig überwunden. Investoren müssen in der Lage sein, Geld zu transferieren, Gewinne zurückzugeben, Finanzierung zu erhalten und einen berechenbaren Rechtsrahmen zu haben. Vertrauen hängt daher nicht nur vom Ausmaß der Gewalt oder der Situation an der Grenze ab.

Reformen bleiben im Mittelpunkt des Themas. Am 19. August empfing Joseph Aoun Jihad Azour, Direktor der Abteilung für den Nahen Osten und Zentralasien des Internationalen Währungsfonds. Die Präsidentschaft berichtete, dass beide Männer die wirtschaftliche und finanzielle Situation im Libanon und in der Region sowie die jüngsten Entwicklungen untersucht hätten.

Dieses Treffen bedeutet nicht, dass ein neues Programm mit dem IWF abgeschlossen wurde. Er erinnert jedoch daran, dass die finanzielle Normalisierung des Libanon weiterhin mit substanziellen Reformen, der Umstrukturierung des Bankensektors, der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und der Wiederherstellung von Institutionen verbunden ist, die das Vertrauen der Anleger wecken können.

Für die Hauptstadt des Golfs sind diese Reformen ein ebenso wichtiger Filter wie die Sicherheit. Investoren können ein kommerzielles Risiko akzeptieren. Sie sind viel zurückhaltender, wenn sie nicht genau wissen, wie Verträge ausgeführt werden, wie Streitigkeiten beigelegt werden oder wie Kapital fließt.

Die Rückkehr des Golfs wird bereits anders gemessen

Der Besuch des Emirats fand statt, als sich mehrere Annäherungssignale ansammelten. Der Dialog zwischen Joseph Aoun und Mohammed ben Zayed hat sich intensiviert. Die Reisebeschränkungen wurden gelockert. Beirut versucht offen, wieder emiratisches Kapital anzuziehen und arbeitet daran, Mechanismen zu schaffen, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu erleichtern.

Der Botschafter des Libanon in den Emiraten, Tarek Mneimneh, hatte bereits im Juli angedeutet, dass die emiratischen Investoren Interesse am Libanon zeigen, während sie gleichzeitig anerkennen, dass Reformen und bessere Sicherheitsgarantien unverzichtbar bleiben. Ein Libanon-Emirates Business Council sollte auch helfen, private Kontakte zu strukturieren.

Diese Elemente ermöglichen es, von einer allmählichen Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen zu sprechen. Sie machen es noch nicht möglich, über einen Investitionszyklus zu sprechen, der mit den Jahren vergleichbar ist, in denen das Golfkapital einen zentralen Platz in Immobilien, Tourismus und libanesischen Dienstleistungen einnahm.

Der Unterschied wird innerhalb von Monaten nach dem Besuch sichtbar sein. Wenn die August-Kontakte zu konkreten Entscheidungen führen, kann die Verschiebung als Beginn einer neuen Phase gesehen werden. Andernfalls wird es eine wichtige diplomatische Bühne bleiben, aber ohne sofortige Transformation der Realwirtschaft.

Welche Ergebnisse sollten nach dem 27. August betrachtet werden?

Der erste Indikator wird die mögliche Ankündigung identifizierter Projekte sein. Ein Investor, der einen Sektor, einen Zeitplan, einen lokalen Partner und einen zugesagten Betrag angibt, erstellt überprüfbare wirtschaftliche Informationen. Eine allgemeine Interessenerklärung im Libanon hat nicht den gleichen Umfang.

Die zweite wird die Unterzeichnung von Absichtserklärungen sein. Diese sind noch keine Investition, aber sie erlauben uns zu wissen, ob sich die Diskussionen in Richtung strukturierter Projekte bewegen. Ihr Inhalt wird wesentlich sein: Einige Protokolle bleiben explorativ, während andere bereits die Bedingungen für die Finanzierung oder Gründung eines Unternehmens festlegen.

Dann müssen quantifizierte Investitionen, Unternehmensgründungen oder -erweiterungen, Partnerschaften zwischen libanesischen und emiratischen Gruppen und tatsächliche Kapitaltransfers überwacht werden. Schließlich wird die Beschäftigung das konkreteste Kriterium sein. Eine dauerhafte Erholung wird nicht nur an der Anzahl der in Beirut empfangenen Delegationen gemessen, sondern auch an der Fähigkeit dieser Beziehungen, Aktivitäten und Arbeitsplätze zu schaffen.

Der Besuch vom 26. und 27. August hat daher schon vor seiner Eröffnung einen politischen Wert. Nach mehreren Jahren der Distanz und Umsicht müssen 67 emiratische Wirtschaftsführer unter der Führung eines für den Außenhandel zuständigen Ministers auf den libanesischen Markt kommen. Dies ist ein Signal, auf das der libanesische Privatsektor gewartet hat.

Aber der Test wird tatsächlich beginnen, nachdem sie gehen. Die Standardisierung mit dem Golf kann als wirtschaftlich angesehen werden, sobald die Treffen Projekte, Finanzierungsprojekte und die Finanzierung von Unternehmen und Arbeitsplätzen im Libanon hervorgebracht haben.